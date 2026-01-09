Новини
Почина финансистът Андрей Пръмов

9 Януари, 2026 08:10 2 131 40

  • андрей пръмов-
  • финансист

Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева

Почина финансистът Андрей Пръмов - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов, съобщи БГНЕС.

Той беше един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие.

Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.

Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".

Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".

Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.


  • 1 Левът

    38 5 Отговор
    Не е починал, приет е в сърцето на Европа

    08:19 09.01.2026

  • 2 Само мисъл

    16 2 Отговор
    или нищо

    08:19 09.01.2026

  • 3 Хърсев

    52 8 Отговор
    Предалите България и Лева, осъзнаха стореното и взеха да се гътват.

    08:21 09.01.2026

  • 4 др Гей Билтс

    27 4 Отговор
    Внезапно бустериран.

    08:21 09.01.2026

  • 5 жмъц

    31 2 Отговор
    един по един, в колона по един си отиват. съдружника му и той се отиде един

    Коментиран от #10

    08:21 09.01.2026

  • 6 гост

    63 5 Отговор
    Човек колкото и добре да живее умира. Някой по-рано, други по-късно. Един ще го запомнят, друг -няма. Този и жена му си поживяха първо за сметка на баща му, а след това - на наш гръб. Не плачете за него!

    08:21 09.01.2026

  • 7 Някой

    51 3 Отговор
    Бог да го просдтио, човека. Но явно изпълнява заръките на Симеон Дянков - малко преди да се пенсионираш да хвърлиш топа. Че да не тежиш на пенсионната система.

    08:24 09.01.2026

  • 8 Факт

    37 4 Отговор
    Бяхте предупредени за ваксините, даже декларация подписахте.

    08:25 09.01.2026

  • 9 Пена с финансите

    12 1 Отговор
    Нека му е зле

    08:27 09.01.2026

  • 10 Кристалина

    13 1 Отговор

    До коментар #5 от "жмъц":

    Рецесия, пари трябва да се връщат, ама са похарчени

    08:27 09.01.2026

  • 11 хъхъ

    53 4 Отговор
    И този като Хърсев. А тези обясняват, че възрастта за пенсиониране от 64г. трябва да се вдигне. Уморени вода не са пили и пак умряха рано.

    08:31 09.01.2026

  • 12 Червено Котило!

    40 1 Отговор
    По добре да си беше Заминала Кривата Уста! Тя е по голяма ГАД!

    08:31 09.01.2026

  • 13 Боруна Лом

    30 3 Отговор
    ДАНО ДА ЛЕЖИ ПОД ТОНОВЕ СТОТИНКИ И ДА СИ ВЗЕМЕ КРИВОУСТАТА ГАДОСТ!

    08:31 09.01.2026

  • 14 123456

    34 4 Отговор
    С две думи - крадец с бяла якичка ! Не съжалявам и спирам дотук !

    08:32 09.01.2026

  • 15 000

    36 3 Отговор
    Кунева, как си? Всички национални ппедатели ще страдате, до един!

    08:33 09.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Пенка

    11 2 Отговор
    Кунева до тук си…

    08:42 09.01.2026

  • 19 11111111

    34 1 Отговор
    Още един червен милионер си отиде. Със себе си нищо не взе, ако ще и в златен ковчег да го сложат.

    Коментиран от #23

    08:42 09.01.2026

  • 20 11111111111

    15 3 Отговор
    Кунева дали е събрала багажа .... че вече има необходимите точки за ...

    08:44 09.01.2026

  • 21 Баба Яга

    31 1 Отговор
    Криптоевреите имат сравнително кратък живот. Куневица-Пръмова от това продажно и антибългарско котило е прокоба за България, нанесла й безчетни щети за да ни вкара в Еврейския Съюз като просяци.

    08:44 09.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А разрушеното?

    18 0 Отговор

    До коментар #19 от "11111111":

    Взеха, успехите на страната взеха, развитието ѝ, бъдещето на децата и внуците ни, всичко взеха и пак гладни си тръгват!

    08:46 09.01.2026

  • 24 Македонец

    31 0 Отговор
    Бог да го прости човекът.Той е на татко момчето.Ажена му сътвори такива безумия,че България се прости с работещи реактори.Тя нанесе голяма рана в тялото на Родината си.

    08:48 09.01.2026

  • 25 той ли е писал евро бюджета

    3 2 Отговор
    скоро не са го пускали със съвети . много млад . от какво е умрял . финансистите живеят дълго .

    Коментиран от #26

    08:59 09.01.2026

  • 26 Пена

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "той ли е писал евро бюджета":

    Специалистите ще кажат от какво е умрял и в какво не е успял…

    09:04 09.01.2026

  • 27 Ивелин Михайлов

    6 0 Отговор
    Сега кунева от милионерка ще стане милиардерка

    09:04 09.01.2026

  • 28 Исторически парк

    7 3 Отговор
    Това ще се случи скоро с всички останали убийци на българския лъв!

    09:05 09.01.2026

  • 29 един път го бяха сбъркали

    3 0 Отговор
    наместо Пръмов заради правописна грешка - Бръмов . от бръмчене . иде от английски Пръмов . много рядка фамилия .

    09:06 09.01.2026

  • 30 Ивелин Михайлов

    10 0 Отговор
    Дано и убийцата на аец Козлодуй кривата уста да го последва най скоро!

    09:08 09.01.2026

  • 31 Но ние помним

    9 0 Отговор
    кой беше баща му

    Иван Пръмов.

    Без нег нямаше да е банкер а като мен
    ТАКСИМЕТРАДЖИЯ

    09:11 09.01.2026

  • 32 Таман стигна пенсия

    6 0 Отговор
    и хоп
    повиквателната дойде

    нали Зайка е добре, тя ще му яде пенсията

    09:13 09.01.2026

  • 33 Сзо

    7 0 Отговор
    За умрелите -или хубаво или нищо. За Пръмов-нищо.

    09:16 09.01.2026

  • 34 Търновец

    11 0 Отговор
    Незабавна национализация на банките и застрахователните компании. А бащата на този не беше ли секретар на ЦК на БКП? И не бяха ли изначално Примо?

    Коментиран от #39

    09:16 09.01.2026

  • 35 Питане

    5 0 Отговор
    А не е ли и син на "ДРУГАРЯТ" виден комуняга Пръмов, или тази подробност не е удобна да се спомене ?

    09:29 09.01.2026

  • 36 БКП мислеха, че ще са лордове в ЕСсср

    1 0 Отговор
    Поболя се човека, не иска да е щастлив и да няма нищо

    09:39 09.01.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Гражданин

    3 0 Отговор
    Ами, къде ще върви сега вдовицата на този син на ЦК на БКП - "Вечната Амбър" на политическата проституция, Пръмовата Меглена с кривата уста! И защо тя все още не е осъдена за чудовищното национално предателство, което извърши със затварянето на блокове в АЕЦ "Козлодуй"? Вместо това си спретна една партийка от приятели и роднини, с гръмкото заглаиве "България, Движение на гражданиет"! Да, ама ти да видиш късмет, предложиха й в Брюксел високо платена служба и "Вечната Пръмова Меглена" заряза и партийката си, и Гражданиет, и Блъгария и отлетя за Брюксел! Не, това е повече от отврат и потрес, това е чиста проба политическа проституция! КОЙ не е съгласен?

    09:42 09.01.2026

  • 39 Съгласен

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Търновец":

    Беше. Беше и председател на ЦКС. Колеше и бесеше.

    09:49 09.01.2026

  • 40 Здрасти

    0 0 Отговор
    Гадна червена номенклатура

    09:50 09.01.2026

