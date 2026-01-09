Почина финансистът Андрей Пръмов

Близо месец преди да навърши 65 години внезапно си отиде финансистът Андрей Пръмов, съобщи БГНЕС.
Той беше един от най-известните финансисти у нас. Има завидна кариера на банкер в Стопанска банка (главен дилър), Пощенска банка, Международната банка за инвестиции и развитие.
Специализирал е в Булбанк, в инвестиционните банки "Соломон брадърс" и "Дрексел, Бърнъм", в Лойдс банк- Лондон, както и борсови операции на борсите в Чикаго и Ню Йорк.
Член е на Международната асоциация на банковите валутни дилъри в Париж, съучредител и член на съвета на настоятелите на фондация "Атанас Буров".
Пръмов имаше и частен бизнес като управител на финансова къща "Адлон дисконт".
Пръмов бе женен за бившия български еврокомисар Меглена Кунева, с която имат едно дете.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Левът
08:19 09.01.2026
2 Само мисъл
08:19 09.01.2026
3 Хърсев
08:21 09.01.2026
4 др Гей Билтс
08:21 09.01.2026
5 жмъц
Коментиран от #10
08:21 09.01.2026
6 гост
08:21 09.01.2026
7 Някой
08:24 09.01.2026
8 Факт
08:25 09.01.2026
9 Пена с финансите
08:27 09.01.2026
10 Кристалина
До коментар #5 от "жмъц":Рецесия, пари трябва да се връщат, ама са похарчени
08:27 09.01.2026
11 хъхъ
08:31 09.01.2026
12 Червено Котило!
08:31 09.01.2026
13 Боруна Лом
08:31 09.01.2026
14 123456
08:32 09.01.2026
15 000
08:33 09.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Пенка
08:42 09.01.2026
19 11111111
Коментиран от #23
08:42 09.01.2026
20 11111111111
08:44 09.01.2026
21 Баба Яга
08:44 09.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А разрушеното?
До коментар #19 от "11111111":Взеха, успехите на страната взеха, развитието ѝ, бъдещето на децата и внуците ни, всичко взеха и пак гладни си тръгват!
08:46 09.01.2026
24 Македонец
08:48 09.01.2026
25 той ли е писал евро бюджета
Коментиран от #26
08:59 09.01.2026
26 Пена
До коментар #25 от "той ли е писал евро бюджета":Специалистите ще кажат от какво е умрял и в какво не е успял…
09:04 09.01.2026
27 Ивелин Михайлов
09:04 09.01.2026
28 Исторически парк
09:05 09.01.2026
29 един път го бяха сбъркали
09:06 09.01.2026
30 Ивелин Михайлов
09:08 09.01.2026
31 Но ние помним
Иван Пръмов.
Без нег нямаше да е банкер а като мен
ТАКСИМЕТРАДЖИЯ
09:11 09.01.2026
32 Таман стигна пенсия
повиквателната дойде
нали Зайка е добре, тя ще му яде пенсията
09:13 09.01.2026
33 Сзо
09:16 09.01.2026
34 Търновец
Коментиран от #39
09:16 09.01.2026
35 Питане
09:29 09.01.2026
36 БКП мислеха, че ще са лордове в ЕСсср
09:39 09.01.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Гражданин
09:42 09.01.2026
39 Съгласен
До коментар #34 от "Търновец":Беше. Беше и председател на ЦКС. Колеше и бесеше.
09:49 09.01.2026
40 Здрасти
09:50 09.01.2026