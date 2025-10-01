Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите!

От правителството вчера обявиха, че вече започват да санкционират по Закона за въвеждане на евро. Официалната страница за приемането на еврото у нас също тръгна вчера.
„Знаете, че двойното етикиране, което започна през лятото, имаше една отсрочка от два месеца. Така че от 8 октомври по-скоро пише в закона, че започват санкциите. Това е по-скоро предупреждение към търговците. Тази седмица наистина всички търговци и малки обекти наистина да сe огледат. Факт е, че всички вече имат и двете цени. Понякога изглежда по-добре закръглено само до първия знак, но погледнете още веднъж тази седмица дали е по правилото на закона“. Това коментира в „Тази сутрин“ икономистът Петър Ганев.
„Цените се формират на база търсене и предлагане. Според мен държавата има доста малко инструменти, с които може да влияе върху тези цени. Един от опитите, които правят е, че през някакъв сайт хората да бъдат по-информирани за цените, което според мен няма да сработи. Но поне виждаме, че държавата се опитва да спомогне на хората за преминаването към еврото“, посочи финансистът Никола Филипов.
"Последните години ставаме свидетели на доста рязко покачване на брутната работна заплата в страната. И това е пряко следствие от политиката, която води държавата по линия на заплатите в публичния сектор. В тази ситуация частният бизнес просто няма как да не повиши цените, за да може да компенсира този разход", коментира той.
Според него фокусът в бюджета трябва да бъде върху разходите.
По думите му, ако искаме да имаме ефективна борба с ценовите равнища, покачването на инфлацията, просто тази практика трябва да се ограничи - тоест държавата да спре да вдига заплатите в публичния сектор, защото просто частният сектор няма какво да направи.
Петър Ганев посочи, че ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала и попита как се решава кой продукт да се оскъпи.
По думите му бюджетът за тази година е "свършена история".
1 Последния Софиянец
11:43 01.10.2025
3 Пич
11:47 01.10.2025
4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
МАКСИМУМ ТРИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ и нещата ще си дойдат по местата❗
11:48 01.10.2025
5 На този
11:49 01.10.2025
6 Фибата
11:53 01.10.2025
7 Някой
Трябва да се въведе необлагаем минимум примерно 500 евро и над него "проски данъци" 20%. Всички други данъци като данък доход, ДДС, корпоративен, данък дивидент ... да са "плоско равни" на 20%
11:54 01.10.2025
8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
ЗАЩО ЛИ НЕ ПРИЕМЕМ нашата МРЗ да е като средната МРЗ там🤔
У все ни ги дават за пример, а за доходите - мълчат❗
11:55 01.10.2025
9 Знаците за ограничение на скоростта
Коментиран от #19
11:57 01.10.2025
10 Факт
Коментиран от #20
11:59 01.10.2025
11 Няма такава тъпотия
12:00 01.10.2025
13 Миризлив пор
12:02 01.10.2025
14 Цървул
12:02 01.10.2025
15 Млъквай финансистче
12:06 01.10.2025
16 Някой
12:07 01.10.2025
17 Качалин
Като са некадърни управляващите най-лесно е да се вземе от народа. Никакви усилия да се облекчи икономиката и да дава повече продукция която генерира пари. Изяждаме всичко защото внасяме храни а не си ги произвеждаме. Дори малкото производство е неконкурентно защото минава през прекупвачи. Огромна администрация и служби които не внасят осигуровки, фалшиви ТЕЛК за стотици хиляди, погазване на закона когато деца които получават детски раждат деца които също получават детски и още много необмислени разходи. Но това е електорат! И заради него тези които работят пак се канят да ги натоварят. Щели да облагат пенсиите с данък и здравни осигуровки? Докъде я докарахте драги? Помислете за производство а не за данъци но за това трябва акъл. И къде е казано, че всичко трябва да е частно? Държавата е изоставила всичко и се надява на брашнения чувал! Защо държавата да не открива предприятия които да произвеждат? Видя се, че частниците не са добри стопани, трябва нещо да ги осъзнае. Луксозни имоти, скъпи коли, любовници и разни са загубени пари дадени в чужбина а не инвестирани тук.
Пенсиите били високи, ми това са реалните пари в обръщение. Пенсионера ги връща за храни, лекарства, сметки, не ги харчи навън. Не става само с тупане на брашнения чувал!!!
12:08 01.10.2025
18 така е
12:10 01.10.2025
19 освен това
До коментар #9 от "Знаците за ограничение на скоростта":Безусловно държавни 3500 евро на български калпак месечно само заради българския паспорт.
12:11 01.10.2025
20 Хахаха
До коментар #10 от "Факт":Хахаха...... Ама дупчено...
12:14 01.10.2025