Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите!

1 Октомври, 2025 11:42

  • петър ганев-
  • финансист-
  • заплати

Понякога изглежда по-добре закръглено само до първия знак, но погледнете още веднъж, призова икономистът Петър Ганев за цените в евро

Финансист: Държавата да спре да вдига заплатите! - 1
Кадър бТВ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От правителството вчера обявиха, че вече започват да санкционират по Закона за въвеждане на евро. Официалната страница за приемането на еврото у нас също тръгна вчера.

„Знаете, че двойното етикиране, което започна през лятото, имаше една отсрочка от два месеца. Така че от 8 октомври по-скоро пише в закона, че започват санкциите. Това е по-скоро предупреждение към търговците. Тази седмица наистина всички търговци и малки обекти наистина да сe огледат. Факт е, че всички вече имат и двете цени. Понякога изглежда по-добре закръглено само до първия знак, но погледнете още веднъж тази седмица дали е по правилото на закона“. Това коментира в „Тази сутрин“ икономистът Петър Ганев.

„Цените се формират на база търсене и предлагане. Според мен държавата има доста малко инструменти, с които може да влияе върху тези цени. Един от опитите, които правят е, че през някакъв сайт хората да бъдат по-информирани за цените, което според мен няма да сработи. Но поне виждаме, че държавата се опитва да спомогне на хората за преминаването към еврото“, посочи финансистът Никола Филипов.

"Последните години ставаме свидетели на доста рязко покачване на брутната работна заплата в страната. И това е пряко следствие от политиката, която води държавата по линия на заплатите в публичния сектор. В тази ситуация частният бизнес просто няма как да не повиши цените, за да може да компенсира този разход", коментира той.

Според него фокусът в бюджета трябва да бъде върху разходите.

По думите му, ако искаме да имаме ефективна борба с ценовите равнища, покачването на инфлацията, просто тази практика трябва да се ограничи - тоест държавата да спре да вдига заплатите в публичния сектор, защото просто частният сектор няма какво да направи.

Петър Ганев посочи, че ако трябва търговците да увеличат заплатата на продавачите, те трябва да вдигнат цената на сиренето или кашкавала и попита как се решава кой продукт да се оскъпи.

По думите му бюджетът за тази година е "свършена история".


Оценка 2.5 от 8 гласа.
Оценка 2.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    13 0 Отговор
    Един жандармерист се хвалеше че от протестите вързал 6300 лв заплата.

    11:43 01.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    12 1 Отговор
    Съгласен съм !!! Но нашата държава да спре да вдига заплатите на Украйна !!! Не всекидневните идиоти да ни лъшкундрят че сте забогатяли и затова няма пари !!! Заради тъпотията им няма пари , защото ги дават на украинци , камилари и Уестингхаусзи !!!

    11:47 01.10.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    12 0 Отговор
    дУпЕтатите да получават
    МАКСИМУМ ТРИ МИНИМАЛНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ и нещата ще си дойдат по местата❗

    11:48 01.10.2025

  • 5 На този

    10 2 Отговор
    Само едни мустачки му липсват. Поразително прилича на един добър човек

    11:49 01.10.2025

  • 6 Фибата

    6 2 Отговор
    Какво означава "финансист"? Лице, което работи във Фондация ИПИ и НПО-то му не плаща данъци? Или лице, което разнася воня, платена от Сорос? На мен ми харесва корпоративен лoбиcm-oнаниcm, a има и рима!

    11:53 01.10.2025

  • 7 Някой

    2 2 Отговор
    Трябва да се замразят високите заплоти, но не и ниските. До няколко години у нас не трябва да има нито една заплата под 1000 евро месечно, не трябва да има "работещи бедни".

    Трябва да се въведе необлагаем минимум примерно 500 евро и над него "проски данъци" 20%. Всички други данъци като данък доход, ДДС, корпоративен, данък дивидент ... да са "плоско равни" на 20%

    11:54 01.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    8 1 Отговор
    Абе нали сме в ЕсеС, че вече и в €гейската зона,
    ЗАЩО ЛИ НЕ ПРИЕМЕМ нашата МРЗ да е като средната МРЗ там🤔
    У все ни ги дават за пример, а за доходите - мълчат❗

    11:55 01.10.2025

  • 9 Знаците за ограничение на скоростта

    3 2 Отговор
    - в километри и в мили с оглед безмитното наводняване на пазара с американски супер коли !

    Коментиран от #19

    11:57 01.10.2025

  • 10 Факт

    5 1 Отговор
    Тоя е онова предпазно средство дето се нахлузва

    Коментиран от #20

    11:59 01.10.2025

  • 11 Няма такава тъпотия

    6 1 Отговор
    - да има цена в € , но да не може да платиш с € ! -)))

    12:00 01.10.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Миризлив пор

    4 1 Отговор
    Лошо няма, кога човек не може да си купи нещо просто не го купува. Кога на някой не му излизат сметките да произвежда или препродава нещо просто да излиза от бизнеса или да управлява по добре капитала или да вкара съвременни машини и технологии. Ако не растат заплатите, то бизнеса ще работи само с нискоквалифицирани хора със стара техника.

    12:02 01.10.2025

  • 14 Цървул

    5 0 Отговор
    Съсредоточаване не върху разходите , а върху приходите . КАК аджеба , да произвеждаме и изнасяме повече стоки с висока принадена стойност за да има за всичко и да остава . Не се прави , поради една причина - некадърен и крадлив бизнес .

    12:02 01.10.2025

  • 15 Млъквай финансистче

    2 1 Отговор
    Първо изравняваме се с европейските заплати. Преодоляваме разликата м/у военни, полицай и обикновените данъкоплатци и тогава може да ти се даде думата. Един среднист в МВР получава с около 30% по-висока заплата от вишист. Това нормално ли е? Аз не желая да им свалят заплатите, а да изравнят останалите според длъжност и квалификация !!!

    12:06 01.10.2025

  • 16 Някой

    4 0 Отговор
    Трябва на всички експерти като този, на всички работодатели като Васил Велев, на всички депутати и министри, на президента и вицето ... в следващите няколко години да им ЗАМРАЗЯТ заплатите на 500 евро. Да видят от личен опит колко "добро" е това което предлагат.

    12:07 01.10.2025

  • 17 Качалин

    2 0 Отговор
    Писах го вече под друга статия но ще го поставя и тук!
    Като са некадърни управляващите най-лесно е да се вземе от народа. Никакви усилия да се облекчи икономиката и да дава повече продукция която генерира пари. Изяждаме всичко защото внасяме храни а не си ги произвеждаме. Дори малкото производство е неконкурентно защото минава през прекупвачи. Огромна администрация и служби които не внасят осигуровки, фалшиви ТЕЛК за стотици хиляди, погазване на закона когато деца които получават детски раждат деца които също получават детски и още много необмислени разходи. Но това е електорат! И заради него тези които работят пак се канят да ги натоварят. Щели да облагат пенсиите с данък и здравни осигуровки? Докъде я докарахте драги? Помислете за производство а не за данъци но за това трябва акъл. И къде е казано, че всичко трябва да е частно? Държавата е изоставила всичко и се надява на брашнения чувал! Защо държавата да не открива предприятия които да произвеждат? Видя се, че частниците не са добри стопани, трябва нещо да ги осъзнае. Луксозни имоти, скъпи коли, любовници и разни са загубени пари дадени в чужбина а не инвестирани тук.
    Пенсиите били високи, ми това са реалните пари в обръщение. Пенсионера ги връща за храни, лекарства, сметки, не ги харчи навън. Не става само с тупане на брашнения чувал!!!

    12:08 01.10.2025

  • 18 така е

    0 0 Отговор
    Борисов ви го каза още миналата година - Василев ви вдига пенсиите и заплатите с парите на внуците ви. Вие му се подиграхте. Сега ревете, че с увеличените приходи купувате по-малко. Ами ... ревете.

    12:10 01.10.2025

  • 19 освен това

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Знаците за ограничение на скоростта":

    Безусловно държавни 3500 евро на български калпак месечно само заради българския паспорт.

    12:11 01.10.2025

  • 20 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Факт":

    Хахаха...... Ама дупчено...

    12:14 01.10.2025

