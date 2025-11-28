Новини
Хампарцумян: Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, но предлага само кръпки

28 Ноември, 2025

По-важно е съотношението дълг към БВП да се движи около 25 - 30%, посочи Румен Гълъбинов

Работодатели и синдикати се срещат днес с министъра на финансите Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата. Срещата се провежда в контекста на вчерашното спиране на процедурата по приемане на Бюджет 2026, предизвикано от широко обществено недоволство и многохилядния протест в София. Документът не получи одобрение и от социалните партньори и бе внесен в Народното събрание без предварително обсъждане в Тристранния съвет, което допълнително изостри напрежението.

Темата бе коментирана от финансиста Левон Хампарцумян и икономиста Румен Гълъбинов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Левон Хампарцумян основният проблем е липсата на стратегическа рамка, която да определя посоката на бюджета. „Мисля, че правим една съществена грешка. Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, която да стои най-отгоре. Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели. Ние в момента кърпим”, посочи той.

Икономистът Румен Гълъбинов очерта основната политически цели на България в настоящата ситуация. „Политическата цел непосредствено е да влезем в еврозоната след няколко седмици… Другата – през следващата година да кандидатстваме и да влезем в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие”, каза той.

По отношение на публичните финанси Гълъбинов прогнозира, че България ще запази около 3% бюджетен дефицит и през следващата година, като нов лимит на дълга е неизбежен. „По-важно е съотношението дълг към БВП да се движи около 25 - 30%. И мисля, че ще остане около 30% през следващите три години”, добави икономистът.

По думите на Хампарцумян "3% дефицит не е добра цел". "3% означава затруднения, проблеми, защото нормалното нещо е да имаме балансиран бюджет. Особено в години, в които няма някакви драматични външни шокове, защото такива може и да има в бъдеще", коментира финансистът.


  • 1 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор
    Хампарцумян спи и се храни из студията. Този да не е свършил парите?

    Коментиран от #4

    15:15 28.11.2025

  • 2 Капитан Крийч

    3 0 Отговор
    Синдикатите защитават интересите на герб, работодателските организации - тези на чорбаджиите. Кой представлява работещите?

    15:15 28.11.2025

  • 3 лют пипер

    1 0 Отговор
    Кръпки има по новите женски,дънкови дрехи,а не трябва да са по бюджета.

    15:15 28.11.2025

  • 4 Хлъц

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Данко Харсъзина":

    Не, милиардер е и си запълва времето със социални контакти.

    15:16 28.11.2025

  • 5 1488

    3 0 Отговор
    този юдей не защитаваше ло върло бюджета

    15:19 28.11.2025

  • 6 оценка

    4 0 Отговор
    Пресен пример за неправилно отношение към възрастните хора е даването на по 120 лева на пенсионерите с ниските пенсии.А на тези с 1 лев по-високи от техните,какво?Що за излагация се случва с тези добавки? Останалите хора с пенсии не трябва ли да получат коледни добавки? Коледа само за пенсионерите с по-ниски пенсии ли е?! Защо политиците разделят обществото ни? Докога ще се отнасят с възрастните хора с пренебрежение? Като ще даваш-дай на всички пенсионери! Като нямаш да даваш,не давай на никого!

    15:21 28.11.2025

  • 7 Чудя се

    2 1 Отговор
    Това арменско говедо още ли гълта български въздух и смуче българска кръв?

    15:21 28.11.2025

  • 8 Всички

    1 1 Отговор
    Арменци в България се срамуват ,че този елемент е част от общността им и петни д-р оброто им име

    15:27 28.11.2025

