Хампарцумян: Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, но предлага само кръпки

Работодатели и синдикати се срещат днес с министъра на финансите Теменужка Петкова, за да обсъдят визията за новата план-сметка на държавата. Срещата се провежда в контекста на вчерашното спиране на процедурата по приемане на Бюджет 2026, предизвикано от широко обществено недоволство и многохилядния протест в София. Документът не получи одобрение и от социалните партньори и бе внесен в Народното събрание без предварително обсъждане в Тристранния съвет, което допълнително изостри напрежението.

Темата бе коментирана от финансиста Левон Хампарцумян и икономиста Румен Гълъбинов в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според Левон Хампарцумян основният проблем е липсата на стратегическа рамка, която да определя посоката на бюджета. „Мисля, че правим една съществена грешка. Бюджетът трябва да има политическа и икономическа цел, която да стои най-отгоре. Трябва да се правят компромиси, за да може след няколко години да гоним цели. Ние в момента кърпим”, посочи той.

Икономистът Румен Гълъбинов очерта основната политически цели на България в настоящата ситуация. „Политическата цел непосредствено е да влезем в еврозоната след няколко седмици… Другата – през следващата година да кандидатстваме и да влезем в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие”, каза той.

По отношение на публичните финанси Гълъбинов прогнозира, че България ще запази около 3% бюджетен дефицит и през следващата година, като нов лимит на дълга е неизбежен. „По-важно е съотношението дълг към БВП да се движи около 25 - 30%. И мисля, че ще остане около 30% през следващите три години”, добави икономистът.

По думите на Хампарцумян "3% дефицит не е добра цел". "3% означава затруднения, проблеми, защото нормалното нещо е да имаме балансиран бюджет. Особено в години, в които няма някакви драматични външни шокове, защото такива може и да има в бъдеще", коментира финансистът.