Андрей Гюров: България ще се оттегли от Съвета за мир на Доналд Тръмп

Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че България ще се оттегли от Съвета за мир на Доналд Тръмп. В интервю за Euronews той обясни, че присъединяването на страната ни е било "резултат от решение на един олигарх" и не отразява политическия консенсус в България.
Припомняме, че България е една от двете европейски държави, които се присъединиха към Съвета за мир. Другата е Унгария, за която се смята, че е "Троянски кон" в редиците на ЕС. По-голямата част от страните, членки решиха да наблюдават отстрани какво ще се случи с организацията, без да заявяват членство.
По време на учредяването на Съвета за мир, тогавашният премиер Росен Желязков се появи изненадващо редом до Доналд Тръмп и сложи подписа си под документите, без това да е обявено и обсъдено предварително в Народното събрание. За да станем официално членове на Съвета за мир е нужна ратификация.
"Би било преувеличено да се каже, че това е позицията на България", обясни Гюров пред Euronews Special Report в интервю в четвъртък. "Не ставаше въпрос за международна политика - това беше личен въпрос на един олигарх. Подписването на този договор е свързано с премахването му от списък със санкции. Не мисля, че ще проработи. Изненадващо е, за съжаление, влиянието на един олигарх в някои партии."
Гюров заяви, че националният парламент все още не е ратифицирал членството на България и дори ако бъде одобрено, то може да бъде отнесено до Конституционния съд. Повечето държави-членки на ЕС смятат, че това е в нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, което прави участието им невъзможно.
Съветът на мира първоначално е бил разбиран като средство за възстановяване на Газа след войната между Израел и Хамас, но тъй като президентът Тръмп е разширил мандата му, за да обхване целия свят, той трябва да бъде преразгледан. Правният анализ, проведен от Европейския съюз, повдигна сериозни опасения относно обхвата, мандата и структурата на Съвета, посочвайки почти абсолютистките правомощия на президента Тръмп като председател без ясен срок.
"Това, което искахме да покажем, е, че България подкрепя обширен план за мир в Газа", каза Гюров. "Мисля, че останалите части от договора ще бъдат ратифицирани в рамките на Съвета за мир."
Въпреки ограничената роля, която България ще играе в рамките на Съвета, Гюров заяви, че поддържането на добри дипломатически отношения със Съединените щати остава важно.
"Важното е да се запазят партньорствата, които работят от двете страни на Атлантика в продължение на много години. Важно е да разговаряме", допълни той пред Euronews. "Важно е също така да имаме Европа, която е силна и може да стои на собствените си крака."
"Не знаем каква е крайната цел на цялата ситуация. Европа трябва да говори в един глас и да стигне до масата за преговори, за да види какво може да се направи за деескалация на конфликта", заяви Гюров.
По думите му ЕС няма да се намеси директно в подкрепа на Тръмп в Ормузкия проток.
"За мен правилният път е да се върнем на масата за преговори", подчерта служебният премиер.
Той изрази подкрепа с целите на Тръмп в Иран, а именно, че ядрената програма на Техерен трябва да бъде спряна. По думите му има различни начини това да се случи, като един от тях е именно дипломатичните усилия.
