Новини
България »
София »
Андрей Гюров: България ще се оттегли от Съвета за мир на Доналд Тръмп

20 Март, 2026 12:16 1 869 52

За да станем официално членове на Съвета за мир е нужна ратификация

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служебният премиер Андрей Гюров обяви, че България ще се оттегли от Съвета за мир на Доналд Тръмп. В интервю за Euronews той обясни, че присъединяването на страната ни е било "резултат от решение на един олигарх" и не отразява политическия консенсус в България.

Припомняме, че България е една от двете европейски държави, които се присъединиха към Съвета за мир. Другата е Унгария, за която се смята, че е "Троянски кон" в редиците на ЕС. По-голямата част от страните, членки решиха да наблюдават отстрани какво ще се случи с организацията, без да заявяват членство.

По време на учредяването на Съвета за мир, тогавашният премиер Росен Желязков се появи изненадващо редом до Доналд Тръмп и сложи подписа си под документите, без това да е обявено и обсъдено предварително в Народното събрание. За да станем официално членове на Съвета за мир е нужна ратификация.

"Би било преувеличено да се каже, че това е позицията на България", обясни Гюров пред Euronews Special Report в интервю в четвъртък. "Не ставаше въпрос за международна политика - това беше личен въпрос на един олигарх. Подписването на този договор е свързано с премахването му от списък със санкции. Не мисля, че ще проработи. Изненадващо е, за съжаление, влиянието на един олигарх в някои партии."

Гюров заяви, че националният парламент все още не е ратифицирал членството на България и дори ако бъде одобрено, то може да бъде отнесено до Конституционния съд. Повечето държави-членки на ЕС смятат, че това е в нарушение на Устава на Организацията на обединените нации, което прави участието им невъзможно.

Съветът на мира първоначално е бил разбиран като средство за възстановяване на Газа след войната между Израел и Хамас, но тъй като президентът Тръмп е разширил мандата му, за да обхване целия свят, той трябва да бъде преразгледан. Правният анализ, проведен от Европейския съюз, повдигна сериозни опасения относно обхвата, мандата и структурата на Съвета, посочвайки почти абсолютистките правомощия на президента Тръмп като председател без ясен срок.

"Това, което искахме да покажем, е, че България подкрепя обширен план за мир в Газа", каза Гюров. "Мисля, че останалите части от договора ще бъдат ратифицирани в рамките на Съвета за мир."

Въпреки ограничената роля, която България ще играе в рамките на Съвета, Гюров заяви, че поддържането на добри дипломатически отношения със Съединените щати остава важно.

"Важното е да се запазят партньорствата, които работят от двете страни на Атлантика в продължение на много години. Важно е да разговаряме", допълни той пред Euronews. "Важно е също така да имаме Европа, която е силна и може да стои на собствените си крака."

"Не знаем каква е крайната цел на цялата ситуация. Европа трябва да говори в един глас и да стигне до масата за преговори, за да види какво може да се направи за деескалация на конфликта", заяви Гюров.

По думите му ЕС няма да се намеси директно в подкрепа на Тръмп в Ормузкия проток.

"За мен правилният път е да се върнем на масата за преговори", подчерта служебният премиер.

Той изрази подкрепа с целите на Тръмп в Иран, а именно, че ядрената програма на Техерен трябва да бъде спряна. По думите му има различни начини това да се случи, като един от тях е именно дипломатичните усилия.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 36 Отговор
    Хахаха, веднъж разписан, договорът е безсрочен. САЩ единствен гарантира мира за Ганчо. Без договора Вова и Падишахът ще си стиснат ръцете на Шипка.

    Коментиран от #4, #6, #18

    12:19 20.03.2026

  • 2 Коня Солтуклиева

    12 23 Отговор
    Бай Гюро,хапало ли те е печено прасе по тила?!:))

    12:19 20.03.2026

  • 3 Гледам и не вярвам на ушите си

    33 6 Отговор
    Правилно.

    12:19 20.03.2026

  • 4 Спри да спамиш

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Всяка статия

    12:20 20.03.2026

  • 5 Повече

    36 4 Отговор
    от разумно е това ! През главата на целия народ героите от Магнитски му стовариха членството в тоя Тръмпов "съюз за мир" . А как звучи само името му , при факта , че подпали целия свят с войни , а и последствията ще са страховити .

    12:21 20.03.2026

  • 6 Ко каза, ко?

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Както в Залива ли?

    12:21 20.03.2026

  • 7 Голям смях

    24 10 Отговор
    БГ влиза-излиза, влиза-излиза, това пролича на лашкане!
    Така е, когато евроатлантическата ни жалка територия се управлява от посолствата.

    Коментиран от #51

    12:22 20.03.2026

  • 8 Магнит Пеевски

    31 2 Отговор
    Не хареса тази новина.

    12:22 20.03.2026

  • 9 ПП- ДБ

    8 24 Отговор
    И те са путинофили!

    12:23 20.03.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Виж сега,

    8 32 Отговор
    Тъпото Гюро се помисли за цар на България.Ами не се пъни, няма да успееш да ни набуташ в БРИКС

    12:25 20.03.2026

  • 12 Бай Тошо

    8 2 Отговор
    Да се навадем другари, да отмине бурята!

    12:25 20.03.2026

  • 13 Дориана

    30 8 Отговор
    Браво на Андрей Гюров , той е достоен български политик, който отстоява Българските национални интереси за разлика от Борисов, Пеевски , ИТН и БСП ОЛ, които са готови да предадат България и да я вкарат във война за своето политическо оцеляване. Трябва да се срамуват заедно с Желязков, който освен да се клани до Земята нищо друго добро не е направил. За това Народа прекръсти неговия кабинет на коалиция Магнитски.

    Коментиран от #23, #44

    12:25 20.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 СИ АИ ЕИ

    11 1 Отговор
    ЩЕ ИМА И БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ

    Коментиран от #42

    12:27 20.03.2026

  • 17 Имаше знак от Бога,че ...

    15 4 Отговор
    ...договора ще... падне!
    Росен Желязков,като го подписа и гордо вдигна папката пред журналистите,договорът буквално падна и се затвори...!
    Помните ли...?!

    12:27 20.03.2026

  • 18 Сталин

    13 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Точно от това има нужда България ,падишаха и Вова да си стиснат ръцете на Шипка и да отърват от кошерната чума дето за 30 години кошерна демокрация уби 3 000 000 българи

    12:27 20.03.2026

  • 19 Сфхкл

    1 4 Отговор
    Албания ще поеме един от парцелите на Газа!
    Ние пък идеми/дойдеми!

    12:29 20.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дориана

    19 4 Отговор
    Гюров и Румен Радев са на светлинни години на по- високо ниво от Борисов и Пеевски по морал, начин на изразяване и комуникация , по честност и безпристрастност, по начин на поведение , а това буди агресия и безпомощност при защитниците на корупцията и мафията, която вече им се изплъзва като власт.

    12:30 20.03.2026

  • 22 SDEЧЕВ

    4 12 Отговор
    Плевенски сиганин с един народен глас зад гърба си това на рижото лъвче Йотова ще скача на Доналд Тръмп . .Тези неща ще се решават след изборите. Глас народен глас божи. Този от снимката е временен чиновник и. д. МП

    12:30 20.03.2026

  • 23 Любопитен

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    И от кога лизането на з...ци се счита за достойно? Хем на Тръмп го облиза, хем на Урсула.

    12:32 20.03.2026

  • 25 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    4 14 Отговор
    НА ГЮPУ НЯМА ЛИ КОЙ ДА МУ КАЖЕ ЧЕ Е НАЙ ДОБРЕ ДА МЪЛЧИ И ДА ГЛЕДА РАЗБИРАЩО.
    НЕ МУ Е РАБОТА ДА СЕ И3XOЖДА ПО ГЛОБАЛНИ ВЪПРОСИ. ОПИТА ЛИ СЕ ДА КАЖЕ НЕЩО, ВИНАГИ ПРАВИ ГАФ

    Коментиран от #34

    12:34 20.03.2026

  • 26 българин

    14 3 Отговор
    браво Гюров ,така е когато имаш топки - натресе му го точно в 10ката на шиши - а то си се и върти....честит байрям шишка

    12:35 20.03.2026

  • 27 Йеттел България

    1 7 Отговор
    Обаче има таксичка за оттеглянето. Както когато дойдете при нас да прекратите.
    Нещо, което умело премълчаваш, представителю на малцинствата.

    12:36 20.03.2026

  • 28 Хаха

    3 11 Отговор
    Смешника Гюро да разкаже другите олигарси! Прокопиев, Братя Бобокови, Братя Василев, черепа ! Те Гюро какви са??Спонсори на Радефф и Партията на Петроханци!
    Иди питай Бъчварова дали ще ти позволи да говориш!

    12:36 20.03.2026

  • 29 Не бързай Гюров

    2 9 Отговор
    Питай Радеф. Като го гледам колко са му широки пръстите с Боташ, като нищо ще даде 1 милиард долара за да го потупа Тръмпанара по гърба.

    12:37 20.03.2026

  • 30 Значи, стратегия, обяснявам

    0 3 Отговор
    Заформят се две войни, Ес-Русия и Обора-Иран. Съответно натото контролирано се разцепва, за по-лесно водене на войните. Ес-нато става европейският филиал, въвлечен срещу Русия, с представители в България от пепейцидебейци. Съвет за мир нато-Обора се фокусира върху Иран, с представители бившото ел президенте. Демек България става ябълката на раздора, защото и за Обора и за Ес, територията е със стратегическо значение. И от тук се говори за някаква коалиция между пепейцидебейци и Ел президенте. Те ще се коалират, но ще започнат вънрешно-партийни борби, кой да спечели и в коя война да въвлекат територията

    12:38 20.03.2026

  • 31 Ццццц

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Направо е смешен":

    Той смешен пък ти вече три пъти по смешен ставаш, като от месеци повтаряш едно и също. Явно му завиждаш яко на веждите, хахахахах

    12:39 20.03.2026

  • 32 безгранично нагли са и тоя и оня

    0 2 Отговор
    министър председатели , единия министър председател на българия представлявал един олигарх , а другия министър председател представлявал българия , откъде да знаем дали и той не представлява някой олигарх

    12:40 20.03.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дориана

    7 2 Отговор

    До коментар #25 от "ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF":

    Гафовете ги правеше Желязков командван от Борисов и Пеевски, а сега Служебния кабинет на Гюров ще осигури честни и прозрачни избори за ужас на проводниците на корупцията и мафията. Не разбрахте ли , че България тръгва по Нов път различен от този на модела Борисов-Пеевски. Да свикват с Новата реалност и да се махат от Парламента.

    12:40 20.03.2026

  • 35 грегергре

    3 1 Отговор
    американците оня ден признаха че Иран никога не са имали намерения за ядрени оръжия. Делян певски Магнитски да си провери лъжите.

    12:40 20.03.2026

  • 36 ГАНЬО..

    1 2 Отговор
    Тъкмо се бях навел.И разтворил широко бузи. Но си спомних че наведена главица сабя не я сече!

    12:41 20.03.2026

  • 37 Ами хубаво е да се наричат нещата с

    2 0 Отговор
    истинските им имена. Но като кажеш А, трябва да докараш и до Я! Демек щом официално се твърди, че БГ се управлява от интересите на един човек (зад който не може да няма друг субект), то не означава ли това, че всяко едно решение по спорни стратегически въпроси и такива, които са свързани с държавния бюджет, институции и харчове, също трябва да бъдат ревизирани? Защото знаем, че всеки може да говори умно и логично, докато господарят му не го бутне в другата посока. Ясно, е че ППДБ подкрепя геополитиката на американските "демократи", която изпълнява и ЕС ( Кая Калас и Урсула). Ясно, е че българите не искаме тази политика. Ясно, е че ние не смятаме Орбан за диктатор, а за политик, който защитава националните си интереси (дори да получава подкрепа от Русия, Китай и т.н.). Ясно, е че повечето европейци не искат да даваме пари за и да ставаме част от помощта за Украйна. Ясно, е че ние българите не искаме да ни занимават с ЛГБТ пропагандни тактики. Ясни са много неща. Важна е България и българското и население, религия, култура. Никога да не се забравя, че ППДБ и Тагарев бутаха БГ зорлем България към конфронтация с Русия. Никога не трябва също да забравяме, че същите искаха да въведат задължително ваксиниране на българите с онези Ковид ваксини. Следователно тези от ППДБ не трябва да се допират до Държавата!!!

    12:43 20.03.2026

  • 38 тц тц

    2 1 Отговор
    ЕС трябвало да реши това, Европа трябвало да реши онова...Гюров, ти премиер на Република България ли си или прислужник на баш олигарха Урсула? В края на интервюто се скъса да се подмазваш на Дончо, разбира се и дума не каза на острова на Епстийн.

    12:44 20.03.2026

  • 39 български интелектуалец

    4 3 Отговор
    ПП–ДБ са бивши агенти или деца на агенти на ДС противници на ЕС и демократичните ценности и
    привърженици на терориста Путин избил невинни жени и деца в Украйна
    Същият е и фатмака Радеф завършил в Долна Митрополия в годините на управлението на Живков
    специализирал на Миг 29 в Русия и двумесечен курс в САЩ.По принцип не гласувам,но сега ще
    гласувам против тях.А като махнем партйките "файтон"
    Нписаното беше свалено вероятно по нареждане от руското псолство и г-жа Митрофанова

    Коментиран от #45

    12:45 20.03.2026

  • 40 Българин!

    2 3 Отговор
    Блатозаря на Премиера Гюров!
    Голям БЪЛГАРИН и ПАТРИОТ!

    12:45 20.03.2026

  • 41 Българин!

    6 3 Отговор
    Благодаря на Премиера Гюров!
    Голям БЪЛГАРИН и ПАТРИОТ!

    12:46 20.03.2026

  • 42 БТА

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "СИ АИ ЕИ":

    Ще има, ама само климатична.За другото няма материал. Или ако има калпав е.

    12:46 20.03.2026

  • 43 Впечатлен

    3 3 Отговор
    Този Гюров не си поплюва. Право куме в очи.

    12:51 20.03.2026

  • 44 Реалност

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "Дориана":

    Когато за пръв път се заговори за коалиция Магнитски Кирчо от ПП седеше в скута на ББ, а Ристьо от ДБ в скута на Шиши. Гюров не го знам що за стока е, но щом е назначил Нейски и Запрянов за министри значи е по зле от намагнитения.

    12:52 20.03.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 нннн

    0 0 Отговор
    В случая е прав. Но като виден Пепеец да обясни, защо седяха в скута на ,,един олигарх" на мазно кафе? Защо го реанимирана и върнаха на бял кон, в бели дрехи и сабя в ръката?!
    Еничарите толкова бели направиха, че не заслужават място в НС...

    12:56 20.03.2026

  • 47 Мнение

    1 1 Отговор
    Гюров оглавява само едно ВРЕМЕННО правителство и не редно той да взима такива решения.

    12:56 20.03.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Някой

    0 0 Отговор
    Значи, ще го ядосате бай Дончо. Да бе реши да спасява и българския народ, както го прави в момента с иранския? Внимавайте!

    13:00 20.03.2026

  • 50 Само че

    0 1 Отговор
    Трябва да сме в добри отношения с Тръмп. Той е етмъстителен и може да ни спретне някой номер. Управителят на голф игрище Гюров нищо не разбира от външна политика.

    13:00 20.03.2026

  • 51 той

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Голям смях":

    Що гюро посолство ли е.

    13:01 20.03.2026

  • 52 Георгиев

    0 0 Отговор
    Правилно изложение на Гюров. Има си ООН. И обърна внимание за лични решения на временни началници. Колкото до единна политика на ЕС, вижда се че в скоро време, до пет години, този ЕС ще го няма. Във Франция, Германия и други влиятелни партии искат само икономически съюз. А ние трябва да си оправим държавата.

    13:05 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове