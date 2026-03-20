Новини
България »
София »
Ваня Григорова: Кризата с боклука в София не се е разминала

20 Март, 2026 11:52 630 10

  • ваня григорова-
  • румен радев-
  • бсп-
  • софия-
  • криза с боклука

Гражданите постепенно свикват с влошената среда като „новото нормално“

Снимка: Euronews Bulgaria
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

За управлението на столицата, преодоляна ли е кризата с боклука и дали се размина стачката в градския транспорт говори в ефира на „Добро утро, Европа“ Ваня Григорова, независим общински съветник.

С начало на предизборната кампания Ваня Григорова прогнозира, че предстоящите седмици ще бъдат белязани от повтарящи се послания. „Очаквам наговаряне, очаквам едни и същи програми“, заяви тя, като подчерта, че не разпознава свой представител сред кандидатите. По думите ѝ дори нови политически проекти не предлагат съществена алтернатива.

Господин Радев каза, че ще се фокусира върху неравенствата, но това се оказа само реторика, с която да привлече интерес, тъй като в програмата му нищо такова не се намира.

Според Григорова тезите за ограничаване на ръста на доходите са вредни и обслужват интересите на работодателите. „За работодателите заплатите винаги ще бъдат високи“, каза още тя и добави, че реалният проблем е в неравенствата между печалбите и доходите: „Тази ножица не е толкова между заплатите, а между печалбите и заплатите“.

Отсъствието на БСП безспорно ще се усети, защото най-малко лявата реторика ще липсва. Когато имаш лява риторика, имаш все пак някакво ограничение, самоналагано и от останалите формации.

По отношение на държавните финанси и приемането на удължителния бюджет Григорова определи заложените средства за отбрана като неоправдани. „Тези допълнителни средства от 6 милиарда лева или 3,2 милиарда евро са категорично излишни“, посочи тя, визирайки планирания нов дълг. Според нея средствата не отговарят на текущите нужди на обществото, особено на фона на проблеми в здравната система и забавени заплати в общински структури.

„Очевидно е, че унищожаването на българската армия генерално беше погрешен ход още преди десетилетия“, добави тя, но подчерта, че настоящите разходи не решават непосредствени проблеми.

От няколко месеца в Четвърта градска болницата не са плащани заплати, защото нямаме държавен бюджет, поради което нямаме общински бюджет. Ето, виждаме, че вредните политики от държавния бюджет, които бяха заложени, продължават и през удължителния.

Коментирайки ситуацията в София, Григорова заяви, че нито проблемите в здравеопазването, нито тези със сметосъбирането са преодолени. „Кризата не ни се е разминала“, предупреди тя и даде пример с високите цени на договорите за извозване на отпадъци.

Терзиев сключи договор с Общинското дружество на 200 лева на тон и сключи дългосрочни договори с фирма на Титан на 285 лв. Запазваме си работата с прякорите, запазваме си високите цени за извозване на сметта.

По думите ѝ „нищо не се е оправило“, а гражданите постепенно свикват с влошената среда като „новото нормално“.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 1 Отговор
    Кризата свърши, ама вдигнаха такса смет 5 ( пет) пъти!

    11:57 20.03.2026

  • 2 Нормалното е ЕДНО

    4 0 Отговор
    Няма ново нормално.

    12:00 20.03.2026

  • 3 Нека да пиша

    5 1 Отговор
    Недей плямпа ,ами грабвай метлата с твоити съплеменници ,и чистети !

    12:11 20.03.2026

  • 4 Хващай ,

    5 1 Отговор
    метлата и не мрънкай !

    12:14 20.03.2026

  • 5 Потребител

    3 2 Отговор
    Наистина кризата с боклука е голяма и то поради многото боклуци между общинските съветници на ГРОБ арите и отиващите си в забрава комунета . От тях няма никаква полза и все акъл дават

    12:22 20.03.2026

  • 6 смех

    1 1 Отговор
    криза с боклука ще има докато има такива като тая шведка

    12:28 20.03.2026

  • 7 ВАНЯ ДУШКО

    3 1 Отговор
    ВРЕМЕ Е ДАТИСЕ НАПРАВИ ЕДНО БЕБЕ ГОЛЯМ МЕРАК ИМАМ ЩЕ ОСТАНИШ ИЗМЕНАДАНА.

    12:32 20.03.2026

  • 8 хихи

    0 0 Отговор
    🔞👍 хи хи хи

    12:39 20.03.2026

  • 9 Прецакан

    1 0 Отговор
    В моя квартал все още кофите са препълнени по цяла седмица. Я мине някой камион да ги събере, я не. А идва лято и скоро може да се завъдят плъхове.

    12:41 20.03.2026

  • 10 надарена кака

    0 0 Отговор
    Ако продължават да не чистят кварталите, кризата с боклука в София няма да се размине!

    12:48 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове