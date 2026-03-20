Ваня Григорова: Кризата с боклука в София не се е разминала

За управлението на столицата, преодоляна ли е кризата с боклука и дали се размина стачката в градския транспорт говори в ефира на „Добро утро, Европа“ Ваня Григорова, независим общински съветник.

С начало на предизборната кампания Ваня Григорова прогнозира, че предстоящите седмици ще бъдат белязани от повтарящи се послания. „Очаквам наговаряне, очаквам едни и същи програми“, заяви тя, като подчерта, че не разпознава свой представител сред кандидатите. По думите ѝ дори нови политически проекти не предлагат съществена алтернатива.

Господин Радев каза, че ще се фокусира върху неравенствата, но това се оказа само реторика, с която да привлече интерес, тъй като в програмата му нищо такова не се намира.

Според Григорова тезите за ограничаване на ръста на доходите са вредни и обслужват интересите на работодателите. „За работодателите заплатите винаги ще бъдат високи“, каза още тя и добави, че реалният проблем е в неравенствата между печалбите и доходите: „Тази ножица не е толкова между заплатите, а между печалбите и заплатите“.

Отсъствието на БСП безспорно ще се усети, защото най-малко лявата реторика ще липсва. Когато имаш лява риторика, имаш все пак някакво ограничение, самоналагано и от останалите формации.

По отношение на държавните финанси и приемането на удължителния бюджет Григорова определи заложените средства за отбрана като неоправдани. „Тези допълнителни средства от 6 милиарда лева или 3,2 милиарда евро са категорично излишни“, посочи тя, визирайки планирания нов дълг. Според нея средствата не отговарят на текущите нужди на обществото, особено на фона на проблеми в здравната система и забавени заплати в общински структури.

„Очевидно е, че унищожаването на българската армия генерално беше погрешен ход още преди десетилетия“, добави тя, но подчерта, че настоящите разходи не решават непосредствени проблеми.

От няколко месеца в Четвърта градска болницата не са плащани заплати, защото нямаме държавен бюджет, поради което нямаме общински бюджет. Ето, виждаме, че вредните политики от държавния бюджет, които бяха заложени, продължават и през удължителния.

Коментирайки ситуацията в София, Григорова заяви, че нито проблемите в здравеопазването, нито тези със сметосъбирането са преодолени. „Кризата не ни се е разминала“, предупреди тя и даде пример с високите цени на договорите за извозване на отпадъци.

Терзиев сключи договор с Общинското дружество на 200 лева на тон и сключи дългосрочни договори с фирма на Титан на 285 лв. Запазваме си работата с прякорите, запазваме си високите цени за извозване на сметта.

По думите ѝ „нищо не се е оправило“, а гражданите постепенно свикват с влошената среда като „новото нормално“.