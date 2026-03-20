Владислав Панев: Целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите

"Социологията дава такива проценти, каквито е сметнала. Очевидно е, че има нов субект на терена, това ще повиши избирателната активност, социолозите не дават за ПП-ДБ по-малко гласове. Смятам, че част от загубените гласове ще бъдат върнати на тези избори със сигурност, даже социологията показва такава тенденция", заяви Владислав Панев от ПП-ДБ пред Bulgaria ON AIR.
По думите му целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите, така че думата на ПП-ДБ да се чува повече в следващия парламент.
"Да се даде отпор на популизма и на левите идеи, които властваха в последната година, особено с теглене на 18 милиарда лева нов дълг, с дефицит от порядъка на 5-6 и повече процента. Умишлена грешка от страна на управляващите е, че на общините се дават пари по този начин - на калпак. На тази политика със сигурност трябва да бъде даден край - да си избираме кои кметове са ни любими, кои ни се подчиняват и затова на тях да се дават пари", допълни Панев в студиото на "Денят ON AIR" .
Той изрази очаквания новият парламент да приеме Бюджет 2026, който да фиксира по-нисък бюджетен дефицит.
"В момента има криза при пазара на горива, на електроенергия започва, заради войната в Залива, и ако това продължи дълго е нормално да доведе до по-голям дефицит. Заради липсата на реформи, заради тавани на цени България се превърна в нетен вносител на електроенергия и в момента, когато са високи цените, ние внасяме енергия от Гърция и Румъния", коментира Владислав Панев.
Гостът подчерта, че се очаква спад на земеделската продукция в целия Европейски съюз с 10-15% заради случващото се в Близкия изток.
"Прекалено дълго беше задържан таванът на цените на тока - това доведе до източването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и на държавната енергетика, затова държавните енергийни компании в момента не са в добро финансово състояние", каза още Владислав Панев.
Според него "няма данни служебното правителство да агитира или да ползва инструменти за влияние върху изборните резултати - те си имат достатъчно задачи вместо да правят предизборна кампания".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
10:49 20.03.2026
2 Съмнявам се
След даренията на кмета шушумига на хижарите
След всички парапети на киро и лена
И сега с Гюро
Е цяло чудо че сте още в политиката
10:51 20.03.2026
3 отивам за риба
не съм дльжен да овластявам никого
10:51 20.03.2026
4 ДрайвингПлежър
И хората пак ще гласуват за престъпниците от ППДБ?!!! Това не го разбирам!
10:51 20.03.2026
13 ПеПеДеБерас
Коментиран от #17
11:01 20.03.2026
14 Целта на ПП-ДБ е да получат повече
тиква баба и 40 чекмеджара
видяхме киркир що за стока беше и вие не сте по читави
11:07 20.03.2026
17 Крайно
До коментар #13 от "ПеПеДеБерас":Време е дошло да се очовечим ,иначе зомбитата от улиците на запад ще протегнат ръце и към нашите.....
11:09 20.03.2026
