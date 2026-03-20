Новини
България »
София »
Владислав Панев: Целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите

20 Март, 2026 10:47 491 22

  • владислав панев-
  • избори-
  • парламент-
  • дълг-
  • дефицит

Новият субект на терена ще повиши избирателната активност

Владислав Панев: Целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Социологията дава такива проценти, каквито е сметнала. Очевидно е, че има нов субект на терена, това ще повиши избирателната активност, социолозите не дават за ПП-ДБ по-малко гласове. Смятам, че част от загубените гласове ще бъдат върнати на тези избори със сигурност, даже социологията показва такава тенденция", заяви Владислав Панев от ПП-ДБ пред Bulgaria ON AIR.

По думите му целта на ПП-ДБ е да получат повече доверие от страна на избирателите, така че думата на ПП-ДБ да се чува повече в следващия парламент.

"Да се даде отпор на популизма и на левите идеи, които властваха в последната година, особено с теглене на 18 милиарда лева нов дълг, с дефицит от порядъка на 5-6 и повече процента. Умишлена грешка от страна на управляващите е, че на общините се дават пари по този начин - на калпак. На тази политика със сигурност трябва да бъде даден край - да си избираме кои кметове са ни любими, кои ни се подчиняват и затова на тях да се дават пари", допълни Панев в студиото на "Денят ON AIR" .

Той изрази очаквания новият парламент да приеме Бюджет 2026, който да фиксира по-нисък бюджетен дефицит.

"В момента има криза при пазара на горива, на електроенергия започва, заради войната в Залива, и ако това продължи дълго е нормално да доведе до по-голям дефицит. Заради липсата на реформи, заради тавани на цени България се превърна в нетен вносител на електроенергия и в момента, когато са високи цените, ние внасяме енергия от Гърция и Румъния", коментира Владислав Панев.

Гостът подчерта, че се очаква спад на земеделската продукция в целия Европейски съюз с 10-15% заради случващото се в Близкия изток.

"Прекалено дълго беше задържан таванът на цените на тока - това доведе до източването на Фонд "Сигурност на електроенергийната система" и на държавната енергетика, затова държавните енергийни компании в момента не са в добро финансово състояние", каза още Владислав Панев.

Според него "няма данни служебното правителство да агитира или да ползва инструменти за влияние върху изборните резултати - те си имат достатъчно задачи вместо да правят предизборна кампания".


София / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    8 0 Отговор
    Закривай!

    10:49 20.03.2026

  • 2 Съмнявам се

    12 0 Отговор
    След селфитата ти с шиши
    След даренията на кмета шушумига на хижарите
    След всички парапети на киро и лена
    И сега с Гюро
    Е цяло чудо че сте още в политиката

    10:51 20.03.2026

  • 3 отивам за риба

    6 1 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    10:51 20.03.2026

  • 4 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Този мръсник, който се хвалеше че е участвал в почти всички знакови приватизационни сделки - знакови за корупция и национално предателство пак изплува да ръси кафеви купчини!

    И хората пак ще гласуват за престъпниците от ППДБ?!!! Това не го разбирам!

    10:51 20.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 НАЙ ТЪПИТЕ

    6 0 Отговор
    ВИНАГИ СЕ ИЗКАЗВАТ НАЙ ЧЕСТО.БГ ПРОСТОТИЯ

    10:55 20.03.2026

  • 7 Хватките

    6 1 Отговор
    на ПАРТИИТЕ от зомбиране към приспиване отново ще ни направят сомнабули..

    10:55 20.03.2026

  • 8 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Жалък Соро.... плъх.

    10:57 20.03.2026

  • 9 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Не говори така бе г-н Панев, че ако те чуе Тошко ще вземе да се разболее.

    10:57 20.03.2026

  • 10 Твоето доверие

    3 0 Отговор
    Доверието към тоя е в циганския квартал. Там го знаят много добре, а и той знае тяхното доверие. Всички го знаем.

    10:57 20.03.2026

  • 11 Мисира

    1 0 Отговор
    Вашият евродепутат Ристо споменаваше в една песен че България не ви обича ама сте е..ти пича! Доверие му е майката.

    10:59 20.03.2026

  • 12 Сатана Z

    2 0 Отговор
    ППдофилите ще правят поход от Петрохан до Околчица да получат повече доверие от страна на избирателите за да им напомнят кои са те и за какво се борят.

    11:00 20.03.2026

  • 13 ПеПеДеБерас

    4 0 Отговор
    Аз съм ППетрохан! Имам ви пълно доверие. Къде да си пращам децата?

    Коментиран от #17

    11:01 20.03.2026

  • 14 Целта на ПП-ДБ е да получат повече

    2 0 Отговор
    от кьор софрата като
    тиква баба и 40 чекмеджара

    видяхме киркир що за стока беше и вие не сте по читави

    11:07 20.03.2026

  • 15 Сиси

    1 0 Отговор
    Може внесете си го от чужбина, тук вече го привършихме! А да вие имате опит с мАДУРОВКИТЕ ала бала!

    11:07 20.03.2026

  • 16 604

    1 0 Отговор
    Заминавайте на хижа и не се връщайте щот нямъ файдъ от вас! Само пакусти и простотиий правити !

    11:09 20.03.2026

  • 17 Крайно

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "ПеПеДеБерас":

    Време е дошло да се очовечим ,иначе зомбитата от улиците на запад ще протегнат ръце и към нашите.....

    11:09 20.03.2026

  • 18 нннн

    1 0 Отговор
    Що ли нямам никакво доверие на еничарите? Те са подходящи за Евроатлантическа република в средата на Атлантика.

    11:10 20.03.2026

  • 19 ежко

    1 0 Отговор
    И какво направихте да заслужите доверие,а?Обещахте да не се коалирате с ГЕРБ и излъгахте нагло избирателите си!Надявате се електората ви да има Алцхаймер,може би....

    11:11 20.03.2026

  • 20 В търсене на изгубеното доверие

    1 0 Отговор
    Това са полезните едеотини на ес и Обора, и само това ги държи в политиката. Реално никой не гласува за тия. И майките и бащите им се срамуват от тях

    11:12 20.03.2026

  • 21 ако имат пари да влизат в

    0 0 Отговор
    парламента . от 200 партии повечето са бедни и позабравени . хулите и обидите ги разделят . снимки пред паметника на клаушев на околчица би отблиснал около 5 процента от избирателите . и вкарването на ралица в парламента като умна и позабогатяла жена би смъкнало с още 2 процента очакваните резултати . сега на мода е хуленето на чалмите навръх рамазана . не се задават и свежи пещернярски попълнения . може 2 бази да ги направят партиини . със знаменце значки и календари .

    11:14 20.03.2026

  • 22 Лама дечев

    0 0 Отговор
    За петрохански извратеняци нито глас повече

    11:17 20.03.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове