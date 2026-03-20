Цветелина Пенева за машинното гласуване: Хартията за машините не се тества

20 Март, 2026 10:52 382 4

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Не се тества хартията за машините. Това може да доведе до проблеми", предупреди в сутрешния блок на БНТ "Денят започва" Цветелина Пенева от обществения съвет на Централната избирателна комисия.

По думите ѝ Изборният кодекс в момента не позволява да се правят тестове с хартията преди вота.

"Преди машините не бяха принтери и не отчитаха гласовете и имахме само контролни разписки, хартията не беше на особен отчет, под контрола на МФ, както е сега и тогава производителят правеше тестове. Обаче сега никой няма право, това е парадоксът и ако се докаже, че с някоя хартия трябва да се направи нещо технологично, това няма как да се параметризира в сертификата на машините", обясни Цветелина Пенева.

Пенева коментира предстоящите избори, технологиите и ролята на гражданските наблюдатели. По думите ѝ, подготовката за изборите на 19 април, върви с интензивни проверки и дискусии за честността на процеса.

Цветелина Пенева припомни проблемите от последните избори и ограниченията за българските граждани извън ЕС: „Спомняме си неслучилите се законопроекти, които предлагаха най-разнообразни решения на проблемите, които бяха констатирани в решение на Конституционно дело 33 от 2024 година. За съжаление нищо от това не се случи на предстоящите избори, които ще бъдат след около един месец. Единственото, което се случи, беше поредното ограничение на правата на гражданите, а именно намаление на секциите в страни извън Европейския съюз, което всички знаем до какво ще доведе и ще видим след един месец затрудненията и проблемите при гласуването на българските граждани извън Европейския съюз.“

Пенева похвали подобрената координация между ЦИК и други институции, както и по-голямата чуваемост на гражданския глас.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #4

    10:57 20.03.2026

  • 2 Ура,,Ура

    1 0 Отговор
    Възраждане си вкараха автогол с промените в ИК. Сега хората в чужбина хем няма да гласуват за тях, хем ще се увеличи изборния туризъм десетократно.

    11:02 20.03.2026

  • 3 селсъвет

    0 0 Отговор
    Цицелков нали беше председател на съвета. Какво се правят на интересни! Днес хартията,утре мастилото!

    11:11 20.03.2026

  • 4 И АЗ ТАКА

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ИСКАМ ДА МИ СЕ ПЛАТИ.

    11:14 20.03.2026

