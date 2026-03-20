Яница Петкова и Теодор Славев: Предизборната кампания ще има ограничено влияние върху изборния резултат

Какви са очакванията от политическата кампания и нагласите за вота коментират в ефира на „Добро утро, Европа“ по "Евронюз" политолозите Яница Петкова и Теодор Славев.

Официалният старт на предизборната кампания идва по-скоро формално, отколкото като реално начало на политическото съревнование. „Кампанията стартира отдавна“, подчерта Яница Петкова, като уточни, че още от декември партиите са в активна предизборна фаза. По думите ѝ процесът на провеждане на кампания се променя под влияние на новите технологии и нарастващото недоверие към политическите сили, но основната му цел остава мобилизацията на избирателите.

Сред ключовите теми в разговора изпъкна въпросът за програмата на партията на Румен Радев, нейният фокус върху съдебната реформа и възможността за съставяне на управление. Славев беше категоричен, че постигането на широко мнозинство е сериозно предизвикателство: „Трудно ще бъде“, особено ако се търси конституционно мнозинство.

Това, което аз виждам като насоченост при Румен Радев, е точно избягването идеологически да се идентифицира. Включително и с подредбата на хората и водачите в листите. Те са различни и като бекграунд, и като нагласи.

Теодор Славев очерта и сложните сценарии за бъдещи коалиции, включително необходимостта от политически компромиси между иначе противопоставени формации.

160 гласа за смяна на Висшия съдебен съвет, без да има редовно правителство е немислимо.

Петкова от своя страна отбеляза, че макар съдебната реформа да се очертава като възможна „спойка“, политическата фрагментация и множеството партии около изборния праг ще усложнят съставянето на стабилно управление.

И двамата анализатори отчетоха, че въпреки традиционно ниската активност, този вот може да донесе размествания. Петкова прогнозира: „Очакваме по-висока избирателна активност в сравнение с предишни избори“, като акцентира върху значителния дял колебаещи се избиратели. Теодор Славев допълни, че именно кампанията ще бъде решаваща за тях, макар и в ограничена степен: „Кампанията може да повлияе с 3–5%“, освен ако не се появят извънредни събития като скандали или институционални намеси.

Друг акцент в разговора беше проблемът с купения вот и доверието в изборния процес.

Все повече зависимости се откриват особено в тези по-бедни, по-изостанали, по-маргинализирани региони. Тази акция срещу купуването на гласове е нещо очаквано, като се надявам да не се използва кампанийно. Аз го оценявам като нещо положително, както от страна на успокояване на обществото, така и откъм занимаващите се хора.

Яница Петкова посочи, че практиките трудно могат да се изкоренят: „Дали може да се изкорени купеният вот? Не може“, но могат да бъдат ограничавани чрез институционални действия и по-висока активност.

В заключение Славев формулира и по-широкия политически извод за периода след изборите. „По-добре лошо правителство, редовно, отколкото да сме без правителство“, посочи политологът.