6-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала

В следобедните часове вчера 6-годишно момче е паднало от скала в района на село Осеново, община Симитли, предава БНТ.

След получен сигнал, на място незабавно е изпратен екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ-Благоевград.

Момчето е прието с тежка травма на главата и счупен втори шиен прешлен.

Заради състоянието му се е наложило спешно да бъде транспортирано и настанено в детската реанимация на болница „Пирогов“.

Причините за инцидента все още се изясняват.