6-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала

20 Март, 2026 11:21 860 6

Момчето е прието с тежка травма на главата и счупен втори шиен прешлен

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

6-годишно дете е в тежко състояние след падане от скала край симитлийското село Осеново.

В следобедните часове вчера 6-годишно момче е паднало от скала в района на село Осеново, община Симитли, предава БНТ.

След получен сигнал, на място незабавно е изпратен екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ-Благоевград.

Момчето е прието с тежка травма на главата и счупен втори шиен прешлен.

Заради състоянието му се е наложило спешно да бъде транспортирано и настанено в детската реанимация на болница „Пирогов“.

Причините за инцидента все още се изясняват.


Подобни новини


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 вече от 4 годишни учат

    алпинизъм , пещернярство , катерене . Ще се оправи . скиорката септември ще ходи на пистите на разходки . а е със подобни травми .

    11:24 20.03.2026

  • 2 Какво

    прави 6 годишно дете по скалите , а и едва ли е било със подходящи обувки . Нелепо .

    11:25 20.03.2026

  • 3 604

    Да питат майка му и баща му ко дири на тия скали на 6г...депбили!

    11:27 20.03.2026

  • 4 Сталин

    Геноцида на цървулите продължава след 30 години кошерна демокрация

    11:28 20.03.2026

  • 5 Хорейшо

    РедБул дава крилааа..... ама друг път.

    11:32 20.03.2026

  • 6 ООрана държава

    Не са ли на училище 6годишните?

    12:43 20.03.2026

