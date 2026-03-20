Пламен Младеновски: КЕВР работи върху 6548 жалби за високи сметки за ток

20 Март, 2026 12:04 611 9

Обработили сме 3707 от тях, съобщи шефът на регулатора. И уточни, че част от сигналите са по самосезиране на комисията въз основата на публикации в социалните мрежи

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) работи върху 6548 жалби за високи сметки за ток. Това каза днес председателят на КЕВР Пламен Младеновски по време на събитие относно високите сметки за ток, организирано от омбудсмана Велислава Делчева, предават от БТА. Обработили сме 3707 от тях, съобщи той и уточни, че част от сигналите са по самосезиране на комисията въз основата на публикации в социалните мрежи.

Първото е да проверим закупените количества електрическа енергия от крайни снабдители, за да сме сигурни, че има такива големи увеличения, обясни председателят на КЕВР. По думите му е установено, че потреблението през ноември е било по-ниско, съответно сметките на гражданите и на потребителите са по-ниски.

През декември обаче е било по-студено и се наблюдава рязко увеличаване на закупените количества, добави той. При отделните дружества за декември закупена електрическа енергия е повече с между 33 и 47 процента, разясни Младеновски. През януари имаме допълнителни между 14 и 16 процента по-високи количества, закупени от борсовия пазар, допълни той.

Общото потреблението нараства между 53 и 68 процента при различните дружества - 53 процента е при „Електрохолд“, а 68 процента - при „Енерго-Про“, обобщи председателят на КЕВР. Той каза още, че са извършени проверки дали правилно са прилагани цените и дали правилно са превалутирани фактурите. Извършени са и 130 проверки на място, при които са свалени над 50 електромера, които са изпратени за сметка на комисията за независим анализ, оповести председателят на КЕВР. От проверените средства за търговско измерване не се установява разлика в точността на измерването, каза той. Проблем е имало само при два електромера – единият е бил механичен, другият е бил свързан с датата. Проверен беше и софтуерът, посочи Младеновски, като уточни, че пак не се установяват разминавания.

Извършваме детайлна проверка на всеки случай, за който е съобщено по медиите, каза също Младеновски. По думите му за всяка висока сметка е имало логично обяснение.

Общият извод от проверките е, че 98 процента от жалбите, които ние получаваме, са свързани с клиенти, които се отопляват от електрическа енергия, обяви Младеновски.

Проверките продължават, увери председателят на КЕВР.


  • 1 Елка калкулатора

    3 0 Отговор
    Хм...много малко,бе!

    12:09 20.03.2026

  • 2 Работят тези

    3 0 Отговор
    "както трябва", демек в полза на рекета, народа да го "(д)духа", той и без това така е свикнал и затова е "издухан" в главата !

    12:15 20.03.2026

  • 3 Здрасти

    6 0 Отговор
    Тея нищо не работят. Ако работеха щеше да има резултати. Резултати няма. Значи обслужват монополните дружества. Съд и затвор за национална измяна! Вън ерп-тата от Бг, видя се, че частника е по-лош стопанин от държавата. Не върви вече песента за държавата лошия собственик..

    12:16 20.03.2026

  • 4 Даа!

    2 0 Отговор
    Разтягане на прокиснали локуми,за да отчитат дейност.Народа трябва не да подържа първосигнално някаква партия,просто напук,а да се заслуша кой какви решения предлага.А към момента,само Възраждане и МЕЧ,категорично искат национализация на ЕРП и Софийска вода.Това са узаконени октоподи,който изсмукват в прекия смисъл на думата,всяка година милиарди от домакинствата и бизнеса- законно, заради продажници който ги докараха тук.Държавата е лош стопанин" е тяхната наложена димна завеса,за да си изиграят играта,със сигурност подплатено с яки пачки.Докато ги нямаше тези пиявици,тока струваше 6-8 ст/ квтч А преди 1989 -2 ст/ квтч.именно при Държавата- лош стопанин.Водата в столицата,още от царско време,е струвала около 2 ст) кубик, включително през Социализма ,до 1990 г.Дойдоха първо ингилизи- благодарение на Инч Хай,икономическия министър на царо,и водата започна да препуска в проценти.Бокича идва и е хариза на французите- за цели 25 години.Срещу концесионна такса-4 ст/ кубик.А французина е продава на столичани за 4,60/ 2,3 евро кубик.По загубен от българина няма по всички земни кълбета.Те го дерат до кокал,той ги подържа,защото така бил вече Европеец.!

    Коментиран от #6

    12:32 20.03.2026

  • 5 АЙ СЯ...,работели по 6548 жалби...?!

    3 0 Отговор
    ТеА ся пА от КЕВР дън съ презорят...?!

    12:33 20.03.2026

  • 6 факт

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Даа!":

    Твоята работа е - не ме гледай какво правя, ами слушай какво говоря. Разбира се, че който иска да вземе властта, ще казва това, което мнозинството от хората искат да чуят. Радостин Василев и Расташки влязоха в парламента с обещанието, че ще се борят с Борисов и Пеевски, а те се борят с Михайлов и Киро Брейка. Голяма борба пада, направо епична. Гела, с помощта на Расташки, съвсем скоро ще премахнат Борисов и Пеевски, само още малко време и трябва, че не са успели да си купят 25 апартамент в България, и третия в Дубай. И аз мога да ти обещая, ако гласуваш за мен, да те направя милионер, ще ме подкрепиш ли да вляза в парламента?

    12:38 20.03.2026

  • 7 гост

    1 0 Отговор
    ...МладеновСКИ...какъв е този северно македонец в БГ...Такива хора трябва да взимат отношение при спора с РСМ...ТЕ да кажат истината...

    12:47 20.03.2026

  • 8 Какво само ни

    0 0 Отговор
    Цитирате бройката жалби - не стана ли ясно на всички, че ел. Дружествата нагло ограбиха всичките си абонати?!? Това е криминално престъпление в огромни размери!!! Къв кевр, мевр - с това трябва да се заемат полицията и прокуратурата!!!

    12:59 20.03.2026

  • 9 КЕВР- означава комисия

    0 0 Отговор
    която чрез рушвети от олигарси печели милиони или най- лесно и бързо влизане в "семейството на милионерите" ! Тази комиси както е известно никога не е защитила потребилите - НИКОГА ! Всеки знае кой е доставчикът на електричество в Североизточна България - Т.И.М ! Кои са тези ? Трима старшини /мичмани/, а всеки ходил войник знае, че старшината респективно мичманът управлява с насилие върху подчинените си (войниците) и т.н.останалата действителност е лесна за разгадаване, остава службите да си свършат работатз както в САЩ с Ал Капоне - данъци и собственост !

    13:00 20.03.2026

