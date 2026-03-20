Пламен Младеновски: КЕВР работи върху 6548 жалби за високи сметки за ток

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) работи върху 6548 жалби за високи сметки за ток. Това каза днес председателят на КЕВР Пламен Младеновски по време на събитие относно високите сметки за ток, организирано от омбудсмана Велислава Делчева, предават от БТА. Обработили сме 3707 от тях, съобщи той и уточни, че част от сигналите са по самосезиране на комисията въз основата на публикации в социалните мрежи.

Първото е да проверим закупените количества електрическа енергия от крайни снабдители, за да сме сигурни, че има такива големи увеличения, обясни председателят на КЕВР. По думите му е установено, че потреблението през ноември е било по-ниско, съответно сметките на гражданите и на потребителите са по-ниски.

През декември обаче е било по-студено и се наблюдава рязко увеличаване на закупените количества, добави той. При отделните дружества за декември закупена електрическа енергия е повече с между 33 и 47 процента, разясни Младеновски. През януари имаме допълнителни между 14 и 16 процента по-високи количества, закупени от борсовия пазар, допълни той.

Общото потреблението нараства между 53 и 68 процента при различните дружества - 53 процента е при „Електрохолд“, а 68 процента - при „Енерго-Про“, обобщи председателят на КЕВР. Той каза още, че са извършени проверки дали правилно са прилагани цените и дали правилно са превалутирани фактурите. Извършени са и 130 проверки на място, при които са свалени над 50 електромера, които са изпратени за сметка на комисията за независим анализ, оповести председателят на КЕВР. От проверените средства за търговско измерване не се установява разлика в точността на измерването, каза той. Проблем е имало само при два електромера – единият е бил механичен, другият е бил свързан с датата. Проверен беше и софтуерът, посочи Младеновски, като уточни, че пак не се установяват разминавания.

Извършваме детайлна проверка на всеки случай, за който е съобщено по медиите, каза също Младеновски. По думите му за всяка висока сметка е имало логично обяснение.

Общият извод от проверките е, че 98 процента от жалбите, които ние получаваме, са свързани с клиенти, които се отопляват от електрическа енергия, обяви Младеновски.

Проверките продължават, увери председателят на КЕВР.