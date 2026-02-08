Деница Сачева: За колегите от ПП-ДБ държавата е сцена. Всички депутати непрекъснато са в ТикТок

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.
Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като обясни, че очакванията са, че до датата, когато трябва да се проведе то - 19 февруари, България вече ще има служебно правителство и тогава то ще трябва да вземе решение дали да присъства премиерът му на това заседание и въобще какви да бъдат отношенията ни със САЩ.
Присъединяването на България към инициативата на Тръмп стана с подписа на премиера в оставка Росен Желязков. Сачева обясни мотивите за решението с възможността, която то дава да пряка комуникация със Съединените щати и потвърди, че ГЕРБ-СДС няма да внесат в този парламент предложението за ратификация на споразумението за участие в Съвета за мир:
"Това правителство в оставка си отива. Факт е, че в тази конфигурация на Народното събрание ратификацията не би могла да мине. Единствено "ДПС-Ново начало" заявиха желание да подкрепят такава ратификация. Това само би наляло вода в мелницата на Ивайло Мирчев, която отдавна мели напразно, който във всичко привижда или Пеевски, или "Магнитски".
Тя коментира отменения парламентарен контрол в петък, 6 февруари, като обясни, че той може да бъде преместен следващата седмица, а и може да бъде в писмен вид, така че ако депутатите искат, могат да зададат писмено въпросите си към премиера в оставка Росен Желязков:
"Причината да поискаме да няма пленарно заседание беше, че за колегите от ПП-ДБ държавата е сцена - всички депутати са с вдигнати телефони и непрекъснато записват, непрекъснато са в ТикТок. Много е удобно да си в опозиция и само да критикуваш, да говориш общи приказки и същевременно да получаваш висока заплата".
Според Деница Сачева на Румен Радев му предстои твърдо кацане в реалността:
"В Реалността трябва да работим заедно по определени теми и въпроси в един много по-широк формат. За да бъде избран нов ВСС е необходим широк политически консенсус от 160 депутати. И тук всякакви червени линии са вредни за държавата".
Тя изтъкна, че все още не е ясно какви политики предлага партийният проект на бившия президент, за да може ГЕРБ да даде отговор дали биха преговаряли за съвместно управление.
"Г-н Радев 9 години се готвеше за този скок и изведнъж се появи в "Панорама", без да ни каже нищо. ... Много е трудно в такава аморфна ситуация ние да даваме коментар с кого, как и какво".
ГЕРБ иска да капитализира членството на България в еврозоната, заяви Деница Сачева и добави:
"Искаме да видим повече мерки и действие по отношение на модернизация на икономиката. Пазарът на труда да догони модерните тенденции, което е свързано с ново законодателство. Теми като изкуствен интелект. Всичко това искаме да поставим на масата и искаме това да са наши основни теми".
С намаления брой изборни секции в стани извън ЕС не се ограничават права на български граждани, а се ограничава злоупотребата с права, категорична беше Сачева и подчерта, че ГЕРБ е подкрепила това предложение, защото то е било предложение от "Възраждане":
"Беше поискана подкрепа от наша страна и ние казахме, че ще подкрепим. Това е ангажиментът. Не знам защо ангажимент винаги трябва да значи сделка? ... По-малко секции дава възможност за по-добър контрол. В много от секциите е логистично трудно да се организират застъпници и наблюдатели. Винаги това е изключително трудно в чужбина и почти никога не се случва".
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Потресаващо!
14:27 08.02.2026
2 обективен
14:29 08.02.2026
3 Дядо Гъдю
14:29 08.02.2026
4 Престанете с Концесиите
14:29 08.02.2026
5 ФЕЙК
П.С. - Да не ти е в държавата.
Коментиран от #15
14:30 08.02.2026
6 Тая е...
14:30 08.02.2026
7 Това нещо
14:31 08.02.2026
8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Деница Сачева, 2013 година:
“ГЕРБ управлява със страх и репресии, точно както в комунизма!”🤔🤔🤔🤔
И не, не е просто съвпадение на имената❗
14:31 08.02.2026
9 Нали знаете кой я плющи тая...
Коментиран от #13
14:31 08.02.2026
10 Гост
14:31 08.02.2026
11 Права е жената!
Коментиран от #17
14:32 08.02.2026
12 Тики Токи
14:33 08.02.2026
13 Дядо Гъдю
До коментар #9 от "Нали знаете кой я плющи тая...":Ни става тъй. Всички младежи на ГЕРБ се обучават при нея, всеки от тях ще я изтупа за едно "светло бъдеще". Та тая некъпания сега го е оставила на тезгяха, пази го за по-черни дни
14:34 08.02.2026
14 А тая
14:35 08.02.2026
15 гост
До коментар #5 от "ФЕЙК":Това е жена, като я прегърнеш да не можеш да си стигнеш ръцете и да кажеш: ТОВА ВСИЧКО Е МОЕ!
14:35 08.02.2026
16 Тази
14:36 08.02.2026
17 Да ти кажа
До коментар #11 от "Права е жената!":Сачева не е жена. Тя е полумъж, но дебел и охранен. Сачева и Тиквата Борисов използват един и същи кантар и се надпреварват, кой най много прилича на Пеевски.
14:36 08.02.2026
18 Хасковски каунь
14:39 08.02.2026
19 стринка Сатърова
кьор софра
придърпвайки от залъка на наивните си поклонници
14:42 08.02.2026
20 Боруна Лом
14:44 08.02.2026
21 Файърфлай
14:44 08.02.2026
22 Пръцко
14:45 08.02.2026
23 Какви
14:45 08.02.2026
24 Гледай си
14:47 08.02.2026
25 цццц
14:49 08.02.2026
26 Възмутен
Погледнете първо себе си и вашия неадекватен неук и нисщо интелигентен лидер Борисов и глупавите ву изявления!
14:49 08.02.2026
27 Ха ха
14:51 08.02.2026
28 Хахаха
14:52 08.02.2026