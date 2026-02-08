Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Деница Сачева: За колегите от ПП-ДБ държавата е сцена. Всички депутати непрекъснато са в ТикТок

8 Февруари, 2026 14:22 539 28

На Румен Радев му предстои твърдо кацане в реалността, коментира още заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.

Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като обясни, че очакванията са, че до датата, когато трябва да се проведе то - 19 февруари, България вече ще има служебно правителство и тогава то ще трябва да вземе решение дали да присъства премиерът му на това заседание и въобще какви да бъдат отношенията ни със САЩ.

Присъединяването на България към инициативата на Тръмп стана с подписа на премиера в оставка Росен Желязков. Сачева обясни мотивите за решението с възможността, която то дава да пряка комуникация със Съединените щати и потвърди, че ГЕРБ-СДС няма да внесат в този парламент предложението за ратификация на споразумението за участие в Съвета за мир:

"Това правителство в оставка си отива. Факт е, че в тази конфигурация на Народното събрание ратификацията не би могла да мине. Единствено "ДПС-Ново начало" заявиха желание да подкрепят такава ратификация. Това само би наляло вода в мелницата на Ивайло Мирчев, която отдавна мели напразно, който във всичко привижда или Пеевски, или "Магнитски".

Тя коментира отменения парламентарен контрол в петък, 6 февруари, като обясни, че той може да бъде преместен следващата седмица, а и може да бъде в писмен вид, така че ако депутатите искат, могат да зададат писмено въпросите си към премиера в оставка Росен Желязков:

"Причината да поискаме да няма пленарно заседание беше, че за колегите от ПП-ДБ държавата е сцена - всички депутати са с вдигнати телефони и непрекъснато записват, непрекъснато са в ТикТок. Много е удобно да си в опозиция и само да критикуваш, да говориш общи приказки и същевременно да получаваш висока заплата".

Според Деница Сачева на Румен Радев му предстои твърдо кацане в реалността:

"В Реалността трябва да работим заедно по определени теми и въпроси в един много по-широк формат. За да бъде избран нов ВСС е необходим широк политически консенсус от 160 депутати. И тук всякакви червени линии са вредни за държавата".

Тя изтъкна, че все още не е ясно какви политики предлага партийният проект на бившия президент, за да може ГЕРБ да даде отговор дали биха преговаряли за съвместно управление.

"Г-н Радев 9 години се готвеше за този скок и изведнъж се появи в "Панорама", без да ни каже нищо. ... Много е трудно в такава аморфна ситуация ние да даваме коментар с кого, как и какво".

ГЕРБ иска да капитализира членството на България в еврозоната, заяви Деница Сачева и добави:

"Искаме да видим повече мерки и действие по отношение на модернизация на икономиката. Пазарът на труда да догони модерните тенденции, което е свързано с ново законодателство. Теми като изкуствен интелект. Всичко това искаме да поставим на масата и искаме това да са наши основни теми".

С намаления брой изборни секции в стани извън ЕС не се ограничават права на български граждани, а се ограничава злоупотребата с права, категорична беше Сачева и подчерта, че ГЕРБ е подкрепила това предложение, защото то е било предложение от "Възраждане":

"Беше поискана подкрепа от наша страна и ние казахме, че ще подкрепим. Това е ангажиментът. Не знам защо ангажимент винаги трябва да значи сделка? ... По-малко секции дава възможност за по-добър контрол. В много от секциите е логистично трудно да се организират застъпници и наблюдатели. Винаги това е изключително трудно в чужбина и почти никога не се случва".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Потресаващо!

    24 2 Отговор
    Тази дебела и угоена жена стана милионерка на държавната софра. Някой да се сеща да е направила нещо полезно за някого?! Грижи се само за стомаха си.

    14:27 08.02.2026

  • 2 обективен

    16 0 Отговор
    Астрел ,и след астрела -червеи .Само това заслужават мафиотите

    14:29 08.02.2026

  • 3 Дядо Гъдю

    16 0 Отговор
    Много се е разкрасиха напоследък. Трябва добре да си хапва от дебелия салам дългия с топчетата. Сега сменят и поколенията и ако обучава младежите от ГЕРБ явно много яко се раздава. Е това е да си във властта.

    14:29 08.02.2026

  • 4 Престанете с Концесиите

    18 0 Отговор
    Вие сте Кабинет в оставка.

    14:29 08.02.2026

  • 5 ФЕЙК

    17 0 Отговор
    Господи, КАКВА ЖЕНА! С 12/ДВАНАДЕСЕТ/ дипломи за висше образование и 2 пъти повече специализации! И какви честни сини очи има! С думи две - ЖЕНА МЕЧТА!
    П.С. - Да не ти е в държавата.

    Коментиран от #15

    14:30 08.02.2026

  • 6 Тая е...

    19 0 Отговор
    Сухоземен Кит!

    14:30 08.02.2026

  • 7 Това нещо

    17 0 Отговор
    направо е гнус

    14:31 08.02.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 0 Отговор
    Мили деца ❗
    Деница Сачева, 2013 година:
    “ГЕРБ управлява със страх и репресии, точно както в комунизма!”🤔🤔🤔🤔
    И не, не е просто съвпадение на имената❗

    14:31 08.02.2026

  • 9 Нали знаете кой я плющи тая...

    16 1 Отговор
    Тази я плющи онзи некъпан азерайджански pримат Алибегов

    Коментиран от #13

    14:31 08.02.2026

  • 10 Гост

    16 1 Отговор
    Сачева да каже как Бойко леквидира пазителите на Черната каса от Петрохан.

    14:31 08.02.2026

  • 11 Права е жената!

    5 10 Отговор
    Едно не е ясно как тея ПеПейци! Теа НехраниМаиковци влезнаха в парламента!

    Коментиран от #17

    14:32 08.02.2026

  • 12 Тики Токи

    6 1 Отговор
    Мила Свинко, ППерасите не са в тик ток, а в грайндър. Моля да уважавате личностните характеристики на вашите коУеги и партньори по секс.

    14:33 08.02.2026

  • 13 Дядо Гъдю

    5 0 Отговор

    До коментар #9 от "Нали знаете кой я плющи тая...":

    Ни става тъй. Всички младежи на ГЕРБ се обучават при нея, всеки от тях ще я изтупа за едно "светло бъдеще". Та тая некъпания сега го е оставила на тезгяха, пази го за по-черни дни

    14:34 08.02.2026

  • 14 А тая

    9 0 Отговор
    скорпионка , преди ненавиждаща Бою , какво търси в ТикТок - а ? Сцена е за цялата престъпна шайка , стрино , играеща редовно грозни постановки и зашлагаща на една карта и България , и българския народ ! Абсолютна наглост и никакъв морал в името на власт и пари !

    14:35 08.02.2026

  • 15 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК":

    Това е жена, като я прегърнеш да не можеш да си стигнеш ръцете и да кажеш: ТОВА ВСИЧКО Е МОЕ!

    14:35 08.02.2026

  • 16 Тази

    9 0 Отговор
    Как си представя тази жена която се опита и с президентката да направи пазарлък. Герб щял да подкрепи човек предложен от Йотова за председател на парламента за да може да го назначи за министър председател. Такава наглост с пазарлък. И тя ще говори за други партии. Позорно, типично за ГЕРБ.

    14:36 08.02.2026

  • 17 Да ти кажа

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Права е жената!":

    Сачева не е жена. Тя е полумъж, но дебел и охранен. Сачева и Тиквата Борисов използват един и същи кантар и се надпреварват, кой най много прилича на Пеевски.

    14:36 08.02.2026

  • 18 Хасковски каунь

    4 0 Отговор
    Хъ сега да видим специален човек ли ще дава 1 000 000 000 зелени за специалните отношения с УСА.

    14:39 08.02.2026

  • 19 стринка Сатърова

    6 0 Отговор
    За колегите от гроб държавата е
    кьор софра
    придърпвайки от залъка на наивните си поклонници

    14:42 08.02.2026

  • 20 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    КОГА ЩЕ ВИ ВИДИМ В ЗАТВОРА?

    14:44 08.02.2026

  • 21 Файърфлай

    3 0 Отговор
    Женско ОПИ -особено противен индивид.

    14:44 08.02.2026

  • 22 Пръцко

    2 0 Отговор
    Тая гнусна нагаждачка/продажница винаги казва истината с тия (честни сини очи) - на всеки 5 казани думи шест са лъжа. Освен това е дърта ялова мома - озлобена, нервна и човеконенавистна... :((

    14:45 08.02.2026

  • 23 Какви

    2 0 Отговор
    колеги са ви те , ма ? Те са депутати , вашата сбирщина е в оставка ! Те НЕ СА !

    14:45 08.02.2026

  • 24 Гледай си

    1 0 Отговор
    гербавите

    14:47 08.02.2026

  • 25 цццц

    0 0 Отговор
    Много студено отвратително излъчване има таз жена

    14:49 08.02.2026

  • 26 Възмутен

    1 0 Отговор
    Деницоо Сачевоо, гледай си шайката ГЕРБ и не се бъркай в това какво правят другите партии!
    Погледнете първо себе си и вашия неадекватен неук и нисщо интелигентен лидер Борисов и глупавите ву изявления!

    14:49 08.02.2026

  • 27 Ха ха

    1 0 Отговор
    Свикне ,нека тиквоча направи публичен диспут с Василев или Найденов.

    14:51 08.02.2026

  • 28 Хахаха

    1 0 Отговор
    И тази е от партията с угоените розови свини, майка свинкя. Тези хора гледат ли се в огледалото, охранени с дебели провиснали гуши, нагли надменни, арогантни.

    14:52 08.02.2026

