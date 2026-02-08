Деница Сачева: За колегите от ПП-ДБ държавата е сцена. Всички депутати непрекъснато са в ТикТок

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосформирания от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир.

Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на ПГ на ГЕРБ-СДС, като обясни, че очакванията са, че до датата, когато трябва да се проведе то - 19 февруари, България вече ще има служебно правителство и тогава то ще трябва да вземе решение дали да присъства премиерът му на това заседание и въобще какви да бъдат отношенията ни със САЩ.

Присъединяването на България към инициативата на Тръмп стана с подписа на премиера в оставка Росен Желязков. Сачева обясни мотивите за решението с възможността, която то дава да пряка комуникация със Съединените щати и потвърди, че ГЕРБ-СДС няма да внесат в този парламент предложението за ратификация на споразумението за участие в Съвета за мир:

"Това правителство в оставка си отива. Факт е, че в тази конфигурация на Народното събрание ратификацията не би могла да мине. Единствено "ДПС-Ново начало" заявиха желание да подкрепят такава ратификация. Това само би наляло вода в мелницата на Ивайло Мирчев, която отдавна мели напразно, който във всичко привижда или Пеевски, или "Магнитски".

Тя коментира отменения парламентарен контрол в петък, 6 февруари, като обясни, че той може да бъде преместен следващата седмица, а и може да бъде в писмен вид, така че ако депутатите искат, могат да зададат писмено въпросите си към премиера в оставка Росен Желязков:

"Причината да поискаме да няма пленарно заседание беше, че за колегите от ПП-ДБ държавата е сцена - всички депутати са с вдигнати телефони и непрекъснато записват, непрекъснато са в ТикТок. Много е удобно да си в опозиция и само да критикуваш, да говориш общи приказки и същевременно да получаваш висока заплата".

Според Деница Сачева на Румен Радев му предстои твърдо кацане в реалността:

"В Реалността трябва да работим заедно по определени теми и въпроси в един много по-широк формат. За да бъде избран нов ВСС е необходим широк политически консенсус от 160 депутати. И тук всякакви червени линии са вредни за държавата".

Тя изтъкна, че все още не е ясно какви политики предлага партийният проект на бившия президент, за да може ГЕРБ да даде отговор дали биха преговаряли за съвместно управление.

"Г-н Радев 9 години се готвеше за този скок и изведнъж се появи в "Панорама", без да ни каже нищо. ... Много е трудно в такава аморфна ситуация ние да даваме коментар с кого, как и какво".

ГЕРБ иска да капитализира членството на България в еврозоната, заяви Деница Сачева и добави:

"Искаме да видим повече мерки и действие по отношение на модернизация на икономиката. Пазарът на труда да догони модерните тенденции, което е свързано с ново законодателство. Теми като изкуствен интелект. Всичко това искаме да поставим на масата и искаме това да са наши основни теми".

С намаления брой изборни секции в стани извън ЕС не се ограничават права на български граждани, а се ограничава злоупотребата с права, категорична беше Сачева и подчерта, че ГЕРБ е подкрепила това предложение, защото то е било предложение от "Възраждане":

"Беше поискана подкрепа от наша страна и ние казахме, че ще подкрепим. Това е ангажиментът. Не знам защо ангажимент винаги трябва да значи сделка? ... По-малко секции дава възможност за по-добър контрол. В много от секциите е логистично трудно да се организират застъпници и наблюдатели. Винаги това е изключително трудно в чужбина и почти никога не се случва".