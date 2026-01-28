Важните новини във ФАКТИ на 28.01.2026 г.

Андрей Гюров готов да е служебен премиер: Поемам отговорността, ако това стане без скрити условия

Подуправителят на БНБ Андрей Гюров прие поста на служебен министър- председател, предаде репортер на ФОКУС. Това заяви самият той пред журналисти.

Димитър Ганев: Имаме едно „да” за поста служебен премиер, с което излизаме от потенциална конституционна криза

"Добрата новина е, е имаме едно положително „да” за поста служебен премиер, с което излизаме от потенциална конституционна криза. Защото всички се питаха какво ще стане, ако всички откажат? Защото тогава влизаме в конституционна криза, която КС трябваше да реши по някакъв начин. Но с изявлението на Андрей Гюров - излизаме от този казус". Това заяви политологът от „Тренд” Димитър Ганев в "Интервюто в Новините на NOVA", коментирайки срещите на президента Илияна Йотова с потенциалните служебни премиери.

Благомир Коцев: Политически готвена криза с боклука заплашва Варна

Политически готвена криза с боклука заплашва Варна. За това сигнализира кметът на морската ни столица Благомир Коцев в пост във фейсбук, цитиран от Нова телевизия. По думите му председателят на комисията по благоустройство и комунални дейности отказва да свика заседание, на което да се гласува план-сметката за чистота на Варна.

"По този начин, Мартин Златев от свързваната с Даниел Славов – Дънката група на „Български гласъ“, оставя на Общинския съвет само един шанс преди морската столица да потъне в боклук. И това е общинските съветниците утре да гласуват извънредната точка, която ПП-ДБ ще предложи за неотложно и незабавно гласуване на план-сметката", пише Коцев.

Той припомня, че по закон общинските съвети имат време до 31 януари да приемат своите план-сметки по ред, установен от Министерски съвет.

Петър Петров: Работещите мерки срещу корупцията са проверки и санкции, не анализи

Реални, а не формални механизми за борба с корупцията и конфликта на интереси предложи „Възраждане“ преди второто четене на законопроекта за закриването на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и прехвърлянето на част от функциите ѝ към Сметната палата и ГДБОП.

Внесените общо 15 предложения имаха за цел да превърнат антикорупционния контрол в действащ инструмент, а не в административна формалност.

„Заявката този законопроект да бори корупцията и конфликтът на интереси звучи абсурдно.“, заяви Петров от парламентарната трибуна по повод разглежданият на второ четене законопроект на ГЕРБ. По думите му е наивно да се смята, че дейности, които не са работили досега, ще започнат да дават резултат само защото се прехвърлят към друга институция. „Наивно е да мислим, че с тези промени Сметната палата ще бори корупцията със същите служители.“, посочи още той.

„Корупционният риск не се бори с анализи и семинари, платени от българския данъкоплатец“, подчерта Петров, като добави, че единственият начин това да бъде направено е чрез проверки и събиране на сведения.

Именно затова предложенията му бяха насочени към разширяване на правомощията на Сметната палата за извършване на реални проверки върху действията, поведението и стандарта на живот на лицата, заемащи висши публични длъжности. Контролът, според него, не трябва да приключва с напускането на поста.

„Оказва се, че стандартът на живот изключително много се повишава след като лицето престане да заема тази длъжност.“, констатира народният представител, като настоя проверките и събирането на сведения да обхващат период до пет години след края на мандата.

В този контекст той защити и предложението публичните лица да продължат да подават имуществени декларации и след напускане на длъжността.

„Ако не разполага с незаконно придобити средства, няма от какво да се притеснява.“, каза Петър Петров и определи тази мярка като ефективен инструмент за превенция на корупцията. Според него рязкото покачване на жизнения стандарт често се проявява именно след освобождаването от поста, когато контролът практически отсъства.

В изказването си Петров обърна внимание и на необходимостта от по-строг контрол върху пътуванията в чужбина и участието на публични лица в имуществени сделки чрез пълномощници. По думите му това са често използвани механизми за прикриване на незаконно придобито имущество и за заобикаляне на публичността.

„В чужбина няма никакъв контрол върху разходваните средства.“, подчерта той.

Сериозен акцент в предложенията беше поставен върху защитата на гражданите, подаващи сигнали за конфликт на интереси. Петров настоя те да бъдат изрично уведомявани за правата си и да получат реална възможност за съдебен контрол върху отказите за образуване на проверки.

„Не може стотици сигнали да приключват с лаконично решение в два реда, че няма конфликт на интереси и сигналоподателят да няма право да оспори това решение в съда“, заяви той, като посочи статистика за десетки откази и стотици случаи без последици през последните години.

По думите му липсата на ефективни санкции допълнително обезсмисля антикорупционните производства.

„Когато едно лице се е облагодетелствало с десетки хиляди лева, а санкцията е малко над хиляда, ние не постигаме никаква наказателна репресия“, каза Петров. Затова той предложи значително увеличение на глобите и отнемане на трудовото възнаграждение за по-дълъг период при установен конфликт на интереси.

Петров критикува и предвидените глоби за неподаване на имуществени декларации, като ги определи като несъразмерни. „Неподаването на декларация освен това, трябва да е основание за проверка на имотното състояние на лицето, а не просто за глоба“, подчерта той, аргументирайки се, че отказът от деклариране най-често цели укриване на имущество.

В заключение народният представител заяви, че предложенията на „Възраждане“ целят да превърнат Сметната палата в реален инструмент за отчетност, а не в институция с формални функции.

Предложенията не получиха подкрепа от управляващото мнозинство. Без тях закриването на КПК остава институционална промяна без реален ефект върху корупцията и конфликта на интереси.

Въздушна линейка транспортира 5-годишно дете с тежки усложнения след грип

Медицински хеликоптер транспортира 5-годишно дете от Ямбол до Пловдив с тежки усложнения след грип, съобщават от bTV.

Скандал със записи от козметично студио в Бургас: Жена се е разпознала в порнографски сайт

Незаконно заснети видеоклипове с разсъблечени клиенти в момент на козметична процедура в салон в Бургас са били качени онлайн, съобщават от Нова телевизия. Жена от такъв запис открива себе си в сайт с порнографско съдържание. Тя е подала сигнал в прокуратурата. Видеото вече е гледано от над 50 хиляди души.

Записите от скрита видеокамера в помещение за козметични процедури са направени през 2024 г. без знанието на жертвата. Преди дни тя разпознава собственото си голо тяло във видео, публикувано в канал с порнографско съдържание.

Хиновски предлага нова тарифна система на електроенергията: Бедните да плащат по-малко, богатите- реалните си разходи

Българската енергийна система се нуждае от дълбоки и радикални промени, а не от козметични решения. Това заяви в студиото на bTV Иван Хиновски от Българския енергиен и минен форум, който представи основните акценти от подготвена от експертен екип енергийна програма.

Милен Любенов: При избор на президента между Гюров и Главчев, тя по-скоро би се спряла на Гюров

Ключовото тук е създаването на такива условия, които да препятстват купуването на гласове и някакви съществени манипулации, каквито видяхме на предишните избори. Това каза в предаването "Денят на живо" по Nova News политологът Милен Любенов във връзка със задачата на бъдещото служебно правителство, цитиран от novini.bg

Петър Витанов: Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде

Традиционното разделение между ляво и дясно вече не е валидно в Европа. Това също е причина за появата на Румен Радев на реалната политическа сцена. Все пак водещият фактор си остава вътрешнополитическата ситуация

Това заяви в предаването "Денят на живо" по NOVA NEWS бившият евродепутат от БСП Петър Витанов, който коментира оставката на Румен Радев и случващото се при социалистите, цитиран от novini.bg.

"Не мога да позиционирам Румен Радев. Той трябва да излезе и да обяви целите и програмата си. За предстоящите избори едва ли ще има партия на Радев, но партийно строителство със сигурност предстои. Румен Радев може да търси подкрепа и от ляво, и от дясно, и от центъра. Не очаквам партията му да бъде радикална и крайна, а по-скоро умерена. Основният репер на демокрацията са честните избори. В момента ние имаме ерозиране на основния жалон на демокрацията - честните избори. Със сигурност в България има липса на доверие. Ние сме държавата на изтеклите мандати и и.ф. Съвсем естествено е хората да търсят алтернатива", категоричен бе той.

"Аз бях единственият изключен, който на последния Конгрес на БСП не беше върнат в партията. Румен Радев няма да е виновен на БСП, ако партията не влезе в парламента. БСП беше обезличена, а това избирателите няма да простят. Причината за срива на БСП не е Радев и никога няма да бъде. В спасител за БСП може да се каже само някой, който е бил далеч от последното управление и министерските постове. Някой, който е бил министър на Борисов и Пеевски, сега да твърди, че ще реши проблемите на БСП е несериозно", завърши Петър Витанов.

Петър Курумбашев: Надявам се, че Андрей Гюров може да допринесе да не се получат избори тип "Пазарджик"

Отговорът на Андрей Гюров е добра новина. Това мнение изрази Петър Курумбашев в предаването "Лице в лице" по bTV, цитиран от novini.bg.

"След поправките в Конституцията държавният глава беше поставен в ролята на нотариус, който трябва да узакони това, което иска премиерът, който формално е избран от него. Когато 9 човека му кажат "не", последния каже "да", той не е с много избор. Това сега дава голяма свобода на г-жа Йотова. Тя има поне един кандидат, който е казал да", добави той.

Със заповед на Даниел Митов: Явор Серафимов е назначен за заместник-главен секретар на МВР

Със заповед на министъра на вътрешните работи Даниел Митов за заместник-главен секретар на МВР е назначен главен комисар Явор Серафимов, съобщават от МВР. И на новата си длъжност той ще продължи да ръководи Специализираната оперативна група за анализ и противодействие на изпирането на пари.

Радостин Василев: Антикорупционната комисия беше бухалка, но трябваше да се помисли по-добре

Парламентът закри Антикорупционната комисия и реши всички архивни дела да бъдат пратени в ДАНС. Това стана с гласовете на ГЕРБ-СДС, "ДПС- Ново начало“, "БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и трима независими депутати. От МЕЧ гласуваха против закриването на комисията.

„Не подкрепихме закриването на Антикорупционната комисия, защото това законодателство – в последния момент преди края на този парламент, е нецелесъобразно. Комисията беше създадена от сглобката - правителството на Денков, ПП-ДБ и ГЕРБ, въпреки моето противопоставяне тогава като независим народен представител. Защото разделянето на КПКОНПИ и създаването на КПК, както и даването на допълнителни разследващи функции, беше творение на Лена Бориславова. Сега тя нямаше аргументи, с които да иска закриването на тази комисия”, обясни в „Пресечна точка” по Нова телевизия лидерът на МЕЧ Радостин Василев мотивите на политическата си формация да не подкрепи закриването на Антикорупционната комисия.

По думите му „тази комисия беше бухалка, но трябваше да се помисли по-добре какво се случва със служителите, с делата, със СРС-тата и с документите”. „Така или иначе, част от нея вече е позиционирана в ДАНС. Освен това вече доверието на обществото е накърнено. Абсолютно несъвместима е функцията на Сметната палата с това, което ѝ се вменява в момента. Не виждам защо делата са там. Много по-добре беше тези функции да бъдат прехвърлени на друго място”, подчерта Василев.

Марката „Нашата България“ нямала общо с бившия президент Румен Радев

Марката „Нашата България“ няма общо с президента (2017-2026 г.) Румен Радев, съобщиха от екипа му, цитирани от bTV. „Внесената регистрация на партия „Нашата България“ няма общо с Румен Радев“, посочват от пресофиса на бившия държавен глава.

Правната комисия прие: Ограничава се броят на изборните секции до 20 в страни извън ЕС

След поредица опити за промени в изборните правила на извънредното си заседание днес правната комисия прие ограничение на секциите за гласуване извън ЕС, така и не прие да има 100% контролно броене на машинните разписки от наличната техника, съобщават от novini.bg.

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в страни, които са извън ЕС, да се разкриват до 20 избирателни секции, извън дипломатическите и консулските представителства. Петър Петров посочи, че на последните парламентарни избори през 2024 г. в Канада са гласувал 2700 души в общо 15 секции, в които са включени и дипломатическите представителства. Считаме, че най-голямата опасност за демокрацията у нас е етническият и зависимият вот, затова с този законопроект искаме да се ограничи това влияние и контролираният вот, подчерта депутатът. По думите му също всяка година 5500 души от Турция получават българско гражданство, съответно право да гласуват.

Започна изграждането на нов високотехнологичен завод край Пловдив

Започна изграждането на нов високотехнологичен завод за хартиени продукти край Пловдив. Инвестицията на компанията „Три-Уол“ е за над 30 млн. евро и ще бъдат разкрити 150 нови работни места. Предприятието за производство на велпапе и опаковки ще бъде в „Тракия икономическа зона“.

Подадена е заявка за запазване на марката "Нашата България" в Патентното ведомство

Марката "Нашата България" е запазена от неизвестен заявител, сочи проверка на Нова телевизия в сайта на Патентното ведомство. Документът е подаден във вторник.

Румен Радев на живо в "Панорама" по БНТ този петък

Този петък от 21:00 ч. по БНТ 1 в предаването „Панорама“ с Бойко Василев президент Румен Радев (2017 - 2026) ще даде първото си интервю след напускането на поста.



Защо? Как? С кого? Румен Радев ще гостува в студиото, за да отговори на тези и още ключови въпроси за следващите си стъпки.

Започна срещата на Илияна Йотова с Андрей Гюров

Подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров пристигна в сградата на президентската институция за среща с президента Илияна Йотова в рамките на конституционната процедура за назначаване на служебно правителство, предават от БТА.

И Радослав Миленков отказа да е служебен премиер

Продължават консултациите при президента Илияна Йотова за служебен премиер. След отказа на председателя на парламента Рая Назарян, управителя на БНБ Димитър Радев и подуправителя на централната банка Петър Чобанов да поемат длъжността, срещите на "Дондуков 2" продължиха с разговор с втория подуправител на БНБ Радослав Миленков. Той е ръководител на управленията "Банков надзор" и "Емисионно".

Каракачанов: Планът на Германия за „Европа на две скорости“ стартира разпада на ЕС

Планът на Германия за разделяне на ЕС на две, като се обособява водеща група от шест страни (Германия, Франция, Италия, Полша, Нидерландия, Испания), не съответства на българския национален интерес. Идеята в ЕС решенията да се взимат от най-развитите, поради тромавата система с 27 държави, на практика поставя България и други страни в още по-подчинено положение от досегашното. Това заяви лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Божидар Божанов: В КПК се унищожават документи на комисията

От 70 дни в деловодството на НС отлежава ключов закон, който касае стотици хиляди български граждани и милиони сделки за моторни превозни средства. Това е законът, който предвижда отпадане на нотариалната заверка при прехвърляне на МПС. България е единствената държава, в която има такава административна тежест и призоваваме управляващите да свършим нещо полезно за българските граждани и нещо надпартийно.

Петър Чобанов: Не мисля, че в момента съм необходим в ролята на служебен премиер

След срещата на "Дондуков" 2 с президента Илияна Йотова подуправителят на БНБ Петър Чобанов заяви, че не би приел да застане на поста служебен премиер.

Министър Вълчев обяви значими промени във ВУЗ-овете

Провеждат се редица политики за обвързване на приема и финансирането на системата на висшето образование с потребностите на пазара на труда и бъдещите потребности на обществото. Това заяви на брифинг в Министерски съвет министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

Иван Иванов: Спасихме 100% от средствата за саниране на блоковете по ПВУ

Правителството успя да спаси 100% от средствата за саниране на многофамилните жилищни сгради по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след заседанието на Министерския съвет, който реши програмата за енергийно обновяване на жилищните блокове да се прехвърли от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в Българската банка за развитие (ББР). Министър Иванов напомни, че в началото на мандата на правителството е имало огромен риск от загуба на средства по програмата.

Окончателно: Парламентът закри Антикорупционната комисия

Депутатите решиха окончателно Антикорупционната комисия да бъде закрита. Предложението получи одобрението на Правната комисия на второ четене във вторник, съобщи Нова ТВ.