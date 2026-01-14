Новини
Над 134 тона отпадъци са извозени от „Слатина“ и „Подуяне“ за ден

14 Януари, 2026

В "Подуяне" вчера основно е почистван ж.к. „Сухата река“, като единични точки там се довършват и днес

Над 134 тона отпадъци са извозени вчера от районите „Слатина“ и „Подуяне“, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, цитиран от Столична община.

Вчера за втори пореден ден успяхме да преизпълним стандартната норма от 90 тона за районите “Слатина” и “Подуяне”, допълва той.

В "Подуяне" вчера основно е почистван ж.к. „Сухата река“, като единични точки там се довършват и днес.

През днешния ден работата продължава в следните зони - карето между ул. „Александър Екзарх” – бул “Владимир Вазов” – жп линията“, карето между ул. „Витиня”, бул. “Владимир Вазов”, ул. “Рилска обител”, бул. “Ботевградско шосе“, карето между ул. „Стефан Караджа”, ул. “Сопот”, ул “Ангел Войвода“, карето между бул. „Ботевградско шосе”, ул. “Летоструй”, вл. “Княгиня Косара” , ул. “Поп Гру, за да се навакса с извозването на отпадъци около големите контейнери. Работата продължава и в ж.к. “Левски”, където ще бъдат обслужени както големите, така и единичните контейнери.

В район “Слатина” вчера са почистени основни улици и карета, сред които Летище София, ул. „Гео Милев“ (частично), ул. „Прелом“, ул. „Атанас Иширков“, ул. „Акад. Г. Бончев“, ул. „Мирково“, както и карета в ж.к. „Хр. Смирненски“, кв. “Редута”, ж.к. “Гео Милев” и кв. “Яворов”. През днешния ден екипите продължават работа по останалите точки от тези карета и на нови участъци, включително карета около „Гео Милев“, „Цариградско шосе“, ж.к. „Яворов“, както и улиците „Манастирска“, „Едисон“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“ и „Петър Митов”.

По данни на „Софекострой“, в район “Люлин” вчера са почистени критични точки по улиците с масов градски транспорт. През днешния ден екипите продължават работа по вътрешнокварталните улици в микрорайоните 3-ти, 4-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти, както и във вътрешните части на 6-ти и 7-ми микрорайон, за да се съберат отпадъците около контейнерите.

Столична община ще продължи да информира своевременно за напредъка по дейностите, се посочва в съобщението.

Работим за качествено решение за сметопочистването на Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“), за да се успокоят гражданите, каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг пред медии миналата седмица.

От следващите дни ще даваме информация какви количества отпадък се изчистват в районите, за да се види каква част от работата е свършена, каза вчера директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков на брифинг във връзка със сметосъбирането в София. Всеки ден започваме да се справяме все по-добре, посочи той.


  • 1 Фикус

    2 1 Отговор
    единични ПЛочки там се довършват и днес.

    15:29 14.01.2026

  • 2 Хасковски каунь

    5 5 Отговор
    Мани, мани! Не съм очаквал в София талкова боклуци.
    Дали пък и не се преекспонира проблема медийно благодарение на ГЕРБ и ДПС?

    15:32 14.01.2026

  • 3 тука не е Москва

    11 2 Отговор
    Тука е еврокочина!Еврозонски живот.

    15:34 14.01.2026

  • 4 Направо един милион тона

    6 0 Отговор
    Няколко милиона тона извозиха направо , всичкото боклук направо. Вярваме ви , така си е. Нещастници главанаци, мислещи се за управници.

    15:37 14.01.2026

  • 5 Б.Бинев

    14 1 Отговор
    Според Теразиев е положението е овладяно..🙈😂😂
    Задължително и незабавно ОСТАВКА

    15:38 14.01.2026

  • 6 Напомнител

    3 2 Отговор
    Софиянци са машина за лй-на и боклуци. Знаят само да ядат и сеат. Пък сегашните ашлами няма нищо общо със старите софиянци.

    15:38 14.01.2026

  • 7 ХА!ХА!!???

    4 1 Отговор
    Изобщо не ме интересуват тоновете боклук! Интересува ме като го хвърлям да има къде и напоследък си мечтая в контейнерите да има място и за човек на изборна длъжност с име Василиса Терзиева!!!

    15:50 14.01.2026

  • 8 Стига бе

    4 1 Отговор
    Е сега се краде яко, фирма на кмета вози боклук, фирма управлявана от кмета мери боклука в завода за преработка. Не 132, 1320 тона боклук ще отчетат, по "изгодна" цена от само 200 лв/т, а не 350. Нищо, че поне в Люлин има кофи, които не са пипани от преди Коледа.

    16:00 14.01.2026

  • 9 потрес!

    3 1 Отговор
    Не, теляк и слуга на глутницата зверове с имена Славуца сакатия чалгар, уродливото Пеевско туловище и мутрата от СИК Боко тиквата! Не, лизачо номер 7! В контейнерите има място само за тях и за теб лично! А глутницата да се отхапе отзад! Ти пък бягай да им оближеш з.......е! Васил Терзиев обеща, че ще реши проблема с боклука, че няма да клекне пред босовете на подземния свят, авери и ортаци на СИКаджийската мутра Боко банкянски и на туловището! нНого голямо нищожество си бил бе, наглецо номер 7! Заповядай довечера в 18 часа на протеста в триъгълника на властта! Може пък малко да поизмиеш мръсната си съвест, силно замърсена от банкянската и чалгарската мръсотия, наглост и коварство!

    16:05 14.01.2026

  • 10 Файърфлай

    3 1 Отговор
    Сутринта по БНТ показаха една боклукова камара-рекордьорка в "Люлин" 8.В 15:30 вече я няма.Сметиизеозиха я.На 150 метра от нея има друга.Нея не я показаха,и не са я сметоизвозили.Стои си.А Кумчо- Вълка,преди години си беше закупил "Макларън-Мерцедес "-350 SEL за около милионче и си джиткаше по "Витошка".Абе вълчово сметоизвозване...

    16:07 14.01.2026

  • 11 Пак е нещо

    3 0 Отговор
    Но от НС за 30 мин могат да извозят 240 тона.

    16:22 14.01.2026

  • 12 Цвете

    1 2 Отговор
    ВСИЧКО Е ИЗВОЗЕНО ДО СМЕТИЩЕТО. ПО МАЛКО НЕЩАТА ЩЕ ПОТРЪГНАТ. ВЪПРЕКИ НЕВОЛИТЕ НА ХОРАТА, СКОРО ВСИЧКО ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРА.

    16:25 14.01.2026

  • 13 Цвете

    1 2 Отговор
    ВСИЧКО Е ИЗВОЗЕНО ДО СМЕТИЩЕТО. ПО МАЛКО НЕЩАТА ЩЕ ПОТРЪГНАТ. ВЪПРЕКИ НЕВОЛИТЕ НА ХОРАТА, СКОРО ВСИЧКО ЩЕ СЕ НОРМАЛИЗИРА.

    16:26 14.01.2026

  • 14 ООрана държава

    0 1 Отговор
    Големи мизрници в тия квартали

    Коментиран от #15

    16:27 14.01.2026

  • 15 Файърфлай

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "ООрана държава":

    А,не обиждай на квартали,моля ! Ние може и да газим боклуци,но в дома си четем "Приключенията на Буденброкови","Сага за Форсайтови" и "Ана Каренина".А в т.нар. "баровски"квартали,освен да шмъркат кокаин,нищо друго не правят...

    16:47 14.01.2026

  • 16 Този не

    2 0 Отговор
    схваща ли, че за да ги извози - значи там са се събрали такива количества НЕСЪБРАН НАВРЕМЕ БОКЛУК ...
    ППДБ са за кофата ,,,,

    16:51 14.01.2026

