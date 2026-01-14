Над 134 тона отпадъци са извозени от „Слатина“ и „Подуяне“ за ден

Над 134 тона отпадъци са извозени вчера от районите „Слатина“ и „Подуяне“, съобщи директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков, цитиран от Столична община.

Вчера за втори пореден ден успяхме да преизпълним стандартната норма от 90 тона за районите “Слатина” и “Подуяне”, допълва той.

В "Подуяне" вчера основно е почистван ж.к. „Сухата река“, като единични точки там се довършват и днес.

През днешния ден работата продължава в следните зони - карето между ул. „Александър Екзарх” – бул “Владимир Вазов” – жп линията“, карето между ул. „Витиня”, бул. “Владимир Вазов”, ул. “Рилска обител”, бул. “Ботевградско шосе“, карето между ул. „Стефан Караджа”, ул. “Сопот”, ул “Ангел Войвода“, карето между бул. „Ботевградско шосе”, ул. “Летоструй”, вл. “Княгиня Косара” , ул. “Поп Гру, за да се навакса с извозването на отпадъци около големите контейнери. Работата продължава и в ж.к. “Левски”, където ще бъдат обслужени както големите, така и единичните контейнери.

В район “Слатина” вчера са почистени основни улици и карета, сред които Летище София, ул. „Гео Милев“ (частично), ул. „Прелом“, ул. „Атанас Иширков“, ул. „Акад. Г. Бончев“, ул. „Мирково“, както и карета в ж.к. „Хр. Смирненски“, кв. “Редута”, ж.к. “Гео Милев” и кв. “Яворов”. През днешния ден екипите продължават работа по останалите точки от тези карета и на нови участъци, включително карета около „Гео Милев“, „Цариградско шосе“, ж.к. „Яворов“, както и улиците „Манастирска“, „Едисон“, „Виница“, „Христо Максимов“, „Юндола“, „Блага Димитрова“, „Бричебор“, „Иларион Драгостинов“ и „Петър Митов”.

По данни на „Софекострой“, в район “Люлин” вчера са почистени критични точки по улиците с масов градски транспорт. През днешния ден екипите продължават работа по вътрешнокварталните улици в микрорайоните 3-ти, 4-ти, 8-ми, 9-ти и 10-ти, както и във вътрешните части на 6-ти и 7-ми микрорайон, за да се съберат отпадъците около контейнерите.

Столична община ще продължи да информира своевременно за напредъка по дейностите, се посочва в съобщението.

Работим за качествено решение за сметопочистването на Зона 3 („Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“), за да се успокоят гражданите, каза столичният кмет Васил Терзиев на брифинг пред медии миналата седмица.

От следващите дни ще даваме информация какви количества отпадък се изчистват в районите, за да се види каква част от работата е свършена, каза вчера директорът на Столичния инспекторат Николай Неделков на брифинг във връзка със сметосъбирането в София. Всеки ден започваме да се справяме все по-добре, посочи той.