Новини
България »
Трамвай блъсна дете в София

Трамвай блъсна дете в София

14 Януари, 2026 15:51 961 9

  • блъснато дете-
  • трамвай

Инцидентът е станал на кръстовището на улиците „Пиротска“ и „Опълченска“

Трамвай блъсна дете в София - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Травамай удари 11-годишно дете на кръстовище между улиците "Пиротска" и "Опълченска", съобщиха за NOVA от СДВР.

То е транспортирано в "Пирогов" с оплаквания от болки в главата и охлузвания в областта на ръката.

Пробата за алкохол на ватмана е отрицателна.

Причините за инцидента се изясняват. Движението в района вече е възстановено.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    9 0 Отговор
    Опълченска и Пиротска е кофти район ....мултикултурен !!!

    15:57 14.01.2026

  • 2 Или...

    12 1 Отговор
    дете блъсна трамвай....

    15:57 14.01.2026

  • 3 Питане

    12 3 Отговор
    Дете, или чаве, с оглед района ?

    16:01 14.01.2026

  • 4 Ура,,Ура

    4 0 Отговор
    Пиротска и Опълченска се пресичат. Не са успоредни, за да има инцидент на кръстовище между тях.

    Коментиран от #6

    16:21 14.01.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор
    Трамвая е 20 тона. И не спира лесно. Чавето ко е гледало? В телефона може би...

    16:25 14.01.2026

  • 6 АГАТ а Кристи

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ура,,Ура":

    "Пиротска" е успоредна на "Цар Симеон" и "Т. Александров"...
    "Опълченска" е тяхна ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА

    Коментиран от #7

    16:27 14.01.2026

  • 7 Ура,,Ура

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "АГАТ а Кристи":

    Не може да има инцидент МЕЖДУ улици, които се пресичат. И не са успоредни. Аз живея на Симеон и много ми ясно всичко.

    16:31 14.01.2026

  • 8 Тиква

    6 0 Отговор
    Чадо върви и блее в телефона, хубаво че не повредил трамвая,

    16:41 14.01.2026

  • 9 ватман

    0 2 Отговор
    Зачестиха катастрофаите с трамвай. Ватманите най- много риваха,когато ние с картите за градски транспорт ,ходихме пеш. На тези илитерати ми бяха тесни кабините,нямаха тоалетни с екстри и ред други капризи за хора със средно и основно образование!

    17:02 14.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове