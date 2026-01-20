София ускорява модернизацията на трамвайния транспорт

След като през 2025 г. в столицата бяха изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, Столична община преминава към следващ етап – подготовка и реализация на ключови проекти за рехабилитация на съществуващата трамвайна инфраструктура, част от които не са обновявани от десетилетия. Модернизацията на трамвайната инфраструктура остава сред водещите приоритети на общината. Усилията са насочени както към изграждането на нови трамвайни линии, така и към рехабилитацията на съществуващи, които не са обновявани и подготовка на проекти.

“Работим последователно, за да осигурим по-високо качество на градската среда и надежден обществен транспорт за софиянци. И тази година ще продължи работа по няколко значими обекта, които са много важни и отдавна очаквани от гражданите в различни райони на града и които ще предложим за финансиране,” заяви зам.-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов.

Един от най-важните проекти за 2025 г. беше изграждането на нов релсов път с разширението на бул. „Рожен“ до Северната скоростна тангента. Проектът осигурява директна връзка на квартал „Илиянци“ с метрото и централната градска част. В напреднал етап е и цялостната реконструкция на трамвайното трасе по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от ул. „Западна“ до бул. „Константин Величков“. Трасето не е ремонтирано от изграждането си, а завършването на обекта се очаква през настоящата година.

Реконструкцията на бул. „Ал. Стамболийски“ остава ключов обект в програмата на общината. Към момента тя е временно спряна поради неблагоприятните метеорологични условия. В края на 2025 г. е получен авансът от МРРБ, тъй като обектът се финансира чрез държавния бюджет, което безспорно е облекчение за работата, но е само част от финансирането. Столична община очаква скоро да бъдат преведени останалите средства, за които са представени разходооправдателни документи, информира Никола Лютов. Предвижда се изпълнението, което е над 80%, да бъде възстановено след трайно затопляне на времето.

Инвестициите в трамвайната мрежа ще продължат и през 2026 г. с подготовка на нови проекти и изпълнение на строително-ремонтни дейности. Сред трасетата, по които направление „Обществено строителство“ работи, са тези по бул. „Мария Луиза“, бул. „Копенхаген“, бул. „Джеймс Баучер“, бул.”Христо Ботев”, бул. „Скобелев“, както и по ул. „104“ в район „Обеля“.

За една от най-старите трамвайни линии в града – по бул. „Джеймс Баучер“, е планирана рехабилитация в участъка от бул. „Черни връх“ до площад „Велчова завера“ с дължина около 1,2 км. Проектът е изготвен и предстои съгласуване и издаване на разрешение за строеж.

Предвижда се и рехабилитация на бул. „Мария Луиза“ в отсечката от ул. „Опълченска“ до ул. „Козлодуй“, както и цялостна реконструкция на около 1 км трамваен релсов път. Планиран е и основен ремонт на бул. „Христо Ботев“ от бул. „Прага“ до бул. „Сливница“, който ще се изпълнява заедно с обновяването на трамвайното трасе.

Разработен е проект за продължение на бул. „Копенхаген“ от „Самоковско шосе“ до бул. „Александър Малинов“. Реализацията му ще осигури директна трамвайна връзка между кварталите „Младост“ и „Дружба“, като се предвижда изграждането на около 1 км ново трасе.

Столичната община подготвя и обявяването на обществена поръчка за проектиране и изграждане на ново трамвайно трасе с преместване на съществуващия релсов път по бул. „Скобелев“ в северна посока. Процедурата ще бъде стартирана след задължителния контрол от Агенцията по обществени поръчки, където документацията е внесена на 20 ноември 2025 г.

Готов е и идеен проект за реконструкция на трамвайния релсов път по ул. „104“ в ж.к. „Обеля 2“. Той предвижда модернизация на релсите в участъка от ул. „106“ до ул. „Илия Гергов“, включително кривите по обособеното трасе, с обща дължина 720 метра единичен коловоз. Предстои обявяване на обществена поръчка за избор на изпълнител.

Продължава и ремонтът на трамвайните линии по бул.”Янко Сакъзов” в участъка от ул. „Кракра“ до бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“.

С реализирането на тези проекти Столична община цели устойчиво развитие на трамвайния транспорт и по-добра свързаност между кварталите, като част от дългосрочната стратегия за модерна и достъпна градска инфраструктура.