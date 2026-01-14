Георги Милков: Намеса отвън в Иран ще доведе до хаос в целия свят

Протестът в Иран е за всичко. Той е зареден с едно негодувание. Това, което в момента се случва по улиците на Иран не е без повод. Ако сравняваме протестите преди и сега, е това, че магазините сега са затворени. Това заяви журналистът Георги Милков в предаването „Лице в лице” по БТВ.

В Иран все още бесят само за участие в протест, поясни той.

Иран е невероятна държава, и иранците също, но ние не я познаваме. Тази страна трудно може да бъде превзета с военни средства по суша. Тя е обградена с планини, по средата е пустиня и по краищата има блата, посочи Милков.

Духовенството в Иран е нещо, което ние дълбоко не познаваме. Това е една сериозна система от различни противоречия с отделни фракции вътре, центрове на властта. Републиканската гвардия, специалните сили – съвсем отделна тема. Това е страна, в която съм виждал най-малко хора в джамиите, посочи Георги Милков.

Тези хора заслужават да живеят в по-добра страна. С тази политика, която режимът води от десетилетия, докара страната до това състояние – лошо управление, корупция. Надявам се иранците сами да стигнат до смяна на режима. Ако апаратът за сигурност бъде съборен отвън ще доведе до хаос, който ще усети целия регион, включително ние и целия свят. Единственият вариант е самият режим да направи квази преврат, както у нас през 1989 година, смята журналистът.