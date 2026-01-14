Новини
Георги Милков: Намеса отвън в Иран ще доведе до хаос в целия свят

14 Януари, 2026

Иран е невероятна държава, и иранците също, но ние не я познаваме. Тази страна трудно може да бъде превзета с военни средства по суша. Тя е обградена с планини, по средата е пустиня и по краищата има блата

Мария Атанасова

Протестът в Иран е за всичко. Той е зареден с едно негодувание. Това, което в момента се случва по улиците на Иран не е без повод. Ако сравняваме протестите преди и сега, е това, че магазините сега са затворени. Това заяви журналистът Георги Милков в предаването „Лице в лице” по БТВ.

В Иран все още бесят само за участие в протест, поясни той.

Иран е невероятна държава, и иранците също, но ние не я познаваме. Тази страна трудно може да бъде превзета с военни средства по суша. Тя е обградена с планини, по средата е пустиня и по краищата има блата, посочи Милков.

Духовенството в Иран е нещо, което ние дълбоко не познаваме. Това е една сериозна система от различни противоречия с отделни фракции вътре, центрове на властта. Републиканската гвардия, специалните сили – съвсем отделна тема. Това е страна, в която съм виждал най-малко хора в джамиите, посочи Георги Милков.

Тези хора заслужават да живеят в по-добра страна. С тази политика, която режимът води от десетилетия, докара страната до това състояние – лошо управление, корупция. Надявам се иранците сами да стигнат до смяна на режима. Ако апаратът за сигурност бъде съборен отвън ще доведе до хаос, който ще усети целия регион, включително ние и целия свят. Единственият вариант е самият режим да направи квази преврат, както у нас през 1989 година, смята журналистът.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 оня с питон.я

    11 4 Отговор
    Остави Иран. Кажи кога България ще се отърси от терора на феодалния комунистически евроатлантически режим?

    Коментиран от #5

    19:44 14.01.2026

  • 2 Баба...

    9 5 Отговор
    На такива им викаше плянгури.От всичко разбират.Човек ще каже,че великите сили с тях се консултират.

    19:44 14.01.2026

  • 3 УКРАЙНА 🇺🇦

    3 1 Отговор
    Едно нещо да се оправи тряба хубаво да се разбута

    19:45 14.01.2026

  • 4 парфюмиран КАЧУР

    5 1 Отговор
    Тоз го страпоняса Урсула и той си глътка езика.

    19:46 14.01.2026

  • 5 оня с питон.я

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "оня с питон.я":

    Кога най-после българинът ще осъзнае че е българин, а не безполова глобална биологична единица?

    19:47 14.01.2026

  • 6 Иван

    6 1 Отговор
    Милков дълги години се мъчи да бъде анализатор но само с журналистическа практика и кухи фрази не става.

    Коментиран от #13

    19:47 14.01.2026

  • 7 Каква по

    4 2 Отговор
    суша бе, американците идват по въздух със самолетите и бомбите

    19:52 14.01.2026

  • 8 Толкоз за тоя

    1 3 Отговор
    Говорителят на Хамас за България се обади

    20:05 14.01.2026

  • 9 руззззНаци

    1 4 Отговор
    Тоя е първа дружка на хамазци, хизбуланци, иранци, и сие терористи.

    20:05 14.01.2026

  • 10 Тръмп

    0 3 Отговор
    Подготвил съм килията до Мадуро за Аятолаха

    20:07 14.01.2026

  • 11 Бялджип

    2 1 Отговор
    Не следя крайно антипатичната Цветанка, но специално разговора с Милков проследих. Заради Милков, не заради Ризова. Написаното тук променя смисъла на целия разговор, излиза че Милков обвинява и се изказва отрицателно за Иран. Всъщност, който като мен го е проследил, със сигурност е разбрал, че не е така. Милков не обвини никого. Ризова се опитваше да го насочи натам, но Милков не се поддаде. Защото е обективен журналист, според мен един от много малкото истински останали журналисти.

    Коментиран от #12

    20:14 14.01.2026

  • 13 БРОЯЧКА

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Иван":

    АБСОЛЮТНО
    ТОТАЛЕНО ИМА ФЕТИШ КЪМ АРАПИ И СССР

    20:21 14.01.2026

