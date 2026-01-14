Радев: Опитът показва, че честни избори може да има само с машинно гласуване

Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент е да върне доверието в изборния процес. Опитът от последните години показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене. В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка към това е честни избори. Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам НС да отговори на тези очаквания.
Това заяви президентът Румен Радев, който е в Белово и участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.
"Датата на изборите зависи и от процедурата с така наречената от мен "домова книга". С тези хора трябва да се проведат разговори и беседи. Трябва да се уточни и какъв ще бъде състава на служебното правителство. Не забравяйте, че по Конституция има и консултации с политическите партии. за състава на този кабинет. Хората, които посегнаха върху българската Конституция, трябва да отговорят за "домовата книга". Тази книга може да ни доведе до блокаж. Аз очаквам всеки един от "домовата книга" да прояви отговорност, защото като е приел този пост, вече е записано, че може да бъде служебен премиер. Това е и основната цел на тези, които ги назначават и са над тях. Промените в конституцията изкривиха професионалната характеристика на хората, защото на тях се гледа преди всичко като на потенциални служебни премиери, а не като професионалисти. Не съм водил разговори с никой. Представете си, че с третия мандат изведнъж стане чудо и имаме редовен кабинет. Скоро ще ви уведомя кога и на кой ще връча третия мандат. Големият приоритет в момента са промените в изборните закони", категоричен бе той.
"Положил съм клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите. Ако те отстояваха националния интерес, ако те уважаваха Конституцията и разделението на властите, ако корупцията е неприемлива за властта, а не неин символ, тогава днес нямаше да ме питате ще правя ли партия. След толкова много приказки явно вече има такива партия. Това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори. Тази партия обединява всички демократи от ляво и от дясно, без значение къде членуват те. Всички ние имаме нужда от честни избори и демократично развитие", отговори президентът Радев на въпрос ще прави ли партия.
Решение
Второ: депутатите без охрана и имунитет.
Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
Може и още но като начало ще е добре!
Коментиран от #5, #11
21:04 14.01.2026
Една умна
Коментиран от #9
21:07 14.01.2026
Да се гласува
Коментиран от #25
21:08 14.01.2026
Пич
21:08 14.01.2026
5 Да де
До коментар #1 от "Решение":ама самите дупетатчета трябва да го прокарат! Кога ще стане? Нивга!!!
Коментиран от #12
21:08 14.01.2026
Зависи колко са честни машинките
21:09 14.01.2026
Опа
21:10 14.01.2026
Удри
21:11 14.01.2026
9 Хей малкия
До коментар #2 от "Една умна":В армията се носят различни чорапи но ти от де да знаеш.
А той чорап ден го наричаш е пилот на изтребител а не каруцар. Схващашли колко знания и умения трябва да имаш
Коментиран от #32
21:11 14.01.2026
Хмм
21:12 14.01.2026
11 Сигурно
До коментар #1 от "Решение":Си от ГЕРБ? Това е толкова глупаво, защото ще лиши твоите паветни неграмотници от правото на глас! ДженZитата нито могат да пишат и четат на български , нито могат да изговорят грамотно изречение!
Коментиран от #15
21:12 14.01.2026
Урсулчо
21:14 14.01.2026
Бай амед
21:15 14.01.2026
16 ...
Тези разписки се преброяват и се сравняват с отчетеното от машината.
Няма как да се говори за измами с машините. Контролът е пълен...
Коментиран от #27, #35
21:17 14.01.2026
18 Манол 24
флашки,неща…
Място за честност в тия неща няма..
21:20 14.01.2026
1000+
21:23 14.01.2026
23 Решение
Няколко пъти ползвах думи които явно са забранени в сайта" фе к ка л бг"
21:26 14.01.2026
Промяна
21:27 14.01.2026
25 Промяна
До коментар #3 от "Да се гласува":КАТО ОНАЗИ ЖЕНАТА НА БОЙКОРАШКОВ НАПРАВИЛА ГО МИЛИОНЕР ЛИ
21:28 14.01.2026
Аз съм веган
21:29 14.01.2026
27 Промяна
До коментар #16 от "...":ХАХАХАХА ДА КОНТРОЛЪТ Е ПЪЛЕН ОТ ШАРЛАТАНСКИТЕ ХАКЕРИ И ЗАТОВА В ЦЯЛА ЕВРОПА НИКОЙ НЕ ГИ УПОТРЕБЯВА ИЗАТОВА МАДУРО ВСЕ С ТЯХ ПЕЧЕЛИ И СЕГА Е В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР
Коментиран от #31
21:29 14.01.2026
Развитие
21:33 14.01.2026
сто
21:34 14.01.2026
Оппаааа Дилай Лама говори
21:35 14.01.2026
31 Ами
До коментар #27 от "Промяна":В Белгия, а и не само там гласуват с машини.
Софта за машините го правят лицензирани фирми с безупречна репутация.
Което разбира се не означава, че не може да се допусне грешка.
Точно за това се резултатите се сравняват с разпечатките.
Във Венецуела през 2017г. фирмите правили софта за изборите се оттеглят
по обясними причини. Да Ви напомням ли какви?
Коментиран от #33
21:48 14.01.2026
32 Хаха
До коментар #9 от "Хей малкия":Пилот ставаш след 6 месечен курс във Франция.
Коментиран от #34
21:54 14.01.2026
33 Промяна
До коментар #31 от "Ами":1 ПРОЦЕНТ ГЛАСУВАТ В БЕЛГИЯ В ЕВРОПА Е ЗАБРАНЕНО СЪС мадуровки АМАН ОТ ВАШИТЕ ЛЪЖИ
21:55 14.01.2026
34 Промяна
До коментар #32 от "Хаха":6 МЕСЕЧЕН КУРС И КАРАШ ГРАЖДАНСКИ ПОЛЕТ ЧЕ И ВОЕНЕН НАЛИ
21:56 14.01.2026
35 Да бе да
До коментар #16 от "...":И като се установи разминаване между машината и преброените разписки се взима резултата от машината. Това преброяване е излишно и когато машините брояха имаше много случаи на разминаване между разписките и протокола от машината.
21:57 14.01.2026