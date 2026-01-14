Новини
Радев: Опитът показва, че честни избори може да има само с машинно гласуване

14 Януари, 2026 20:59 636 35

В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка към това е честни избори. Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам НС да отговори на тези очаквания

Радев: Опитът показва, че честни избори може да има само с машинно гласуване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент е да върне доверието в изборния процес. Опитът от последните години показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене. В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка към това е честни избори. Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам НС да отговори на тези очаквания.

Това заяви президентът Румен Радев, който е в Белово и участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.

"Датата на изборите зависи и от процедурата с така наречената от мен "домова книга". С тези хора трябва да се проведат разговори и беседи. Трябва да се уточни и какъв ще бъде състава на служебното правителство. Не забравяйте, че по Конституция има и консултации с политическите партии. за състава на този кабинет. Хората, които посегнаха върху българската Конституция, трябва да отговорят за "домовата книга". Тази книга може да ни доведе до блокаж. Аз очаквам всеки един от "домовата книга" да прояви отговорност, защото като е приел този пост, вече е записано, че може да бъде служебен премиер. Това е и основната цел на тези, които ги назначават и са над тях. Промените в конституцията изкривиха професионалната характеристика на хората, защото на тях се гледа преди всичко като на потенциални служебни премиери, а не като професионалисти. Не съм водил разговори с никой. Представете си, че с третия мандат изведнъж стане чудо и имаме редовен кабинет. Скоро ще ви уведомя кога и на кой ще връча третия мандат. Големият приоритет в момента са промените в изборните закони", категоричен бе той.

"Положил съм клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите. Ако те отстояваха националния интерес, ако те уважаваха Конституцията и разделението на властите, ако корупцията е неприемлива за властта, а не неин символ, тогава днес нямаше да ме питате ще правя ли партия. След толкова много приказки явно вече има такива партия. Това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори. Тази партия обединява всички демократи от ляво и от дясно, без значение къде членуват те. Всички ние имаме нужда от честни избори и демократично развитие", отговори президентът Радев на въпрос ще прави ли партия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Решение

    13 4 Отговор
    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    Коментиран от #5, #11

    21:04 14.01.2026

  • 2 Една умна

    2 10 Отговор
    приказка да чуем от чорапа!

    Коментиран от #9

    21:07 14.01.2026

  • 3 Да се гласува

    3 5 Отговор
    пред нотариус! Нотариусите са изключително честни хора !

    Коментиран от #25

    21:08 14.01.2026

  • 4 Пич

    11 5 Отговор
    Това ренде кога направи партия , кога спечели парламентарни избори , че кога пък и стана разбирач ?! Всички най най демокрации отричат машините като манипулируеми , и всички най най престъпни диктатури ползват машини !!! А истината всъщност я знаете - Ако изборите променяха нещо , щяха да ги забранят !!!

    21:08 14.01.2026

  • 5 Да де

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Решение":

    ама самите дупетатчета трябва да го прокарат! Кога ще стане? Нивга!!!

    Коментиран от #12

    21:08 14.01.2026

  • 6 Зависи колко са честни машинките

    8 3 Отговор
    " Честта на програмиста" - сезон 3

    21:09 14.01.2026

  • 7 Опа

    6 5 Отговор
    Опитът показва, че не трябва да се гласува за лица одобрени от ген. Леонид Решетников.

    21:10 14.01.2026

  • 8 Удри

    4 3 Отговор
    Мафията иска машините на ППДБ да броят резултатите, а не народа.

    21:11 14.01.2026

  • 9 Хей малкия

    6 7 Отговор

    До коментар #2 от "Една умна":

    В армията се носят различни чорапи но ти от де да знаеш.
    А той чорап ден го наричаш е пилот на изтребител а не каруцар. Схващашли колко знания и умения трябва да имаш

    Коментиран от #32

    21:11 14.01.2026

  • 10 Хмм

    6 3 Отговор
    Отново има голяма симбиоза между партията на пудела и мистър кеш.

    21:12 14.01.2026

  • 11 Сигурно

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "Решение":

    Си от ГЕРБ? Това е толкова глупаво, защото ще лиши твоите паветни неграмотници от правото на глас! ДженZитата нито могат да пишат и четат на български , нито могат да изговорят грамотно изречение!

    Коментиран от #15

    21:12 14.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Урсулчо

    4 1 Отговор
    ППДБ гласуваха за кандидата на възраждане за председател на парламента и потенциален служебен министър председател. Браво на Божанов и Лорер, че единствено те гласуваха против и се махнаха от ППДБ.

    21:14 14.01.2026

  • 14 Бай амед

    6 0 Отговор
    Значи ще има пак ала бала с шарлатаните

    21:15 14.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 ...

    4 8 Отговор
    Машините отчитат вота и издават разписки, които ги пускаме в урните.
    Тези разписки се преброяват и се сравняват с отчетеното от машината.

    Няма как да се говори за измами с машините. Контролът е пълен...

    Коментиран от #27, #35

    21:17 14.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Манол 24

    5 1 Отговор
    Ала-Бала
    флашки,неща…
    Място за честност в тия неща няма..

    21:20 14.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 1000+

    5 2 Отговор
    Мунчо – новият месия на нацията !!! След Альоша и Тошо е време да овековечим и него, още приживе с паметник в триъгълникът на Властта, там където юмрукът му възвести новият „Девети септември“!!! ✊👊✊

    21:23 14.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Решение

    1 1 Отговор
    Ад ме е,че не мога отговаряла подобаващо на коментар 11
    Няколко пъти ползвах думи които явно са забранени в сайта" фе к ка л бг"

    21:26 14.01.2026

  • 24 Промяна

    3 0 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ЗА ВАС ГОСПОДИНЕ ЗАЩО РАЗДЕЛЯТЕ БЪЛГАРИТЕ ВИЕ СТЕ ПРЕЗИДИНТ НА ЕВРОПЕЙСКА БЪЛГАРИЯ НЕ ГОВОРЕТЕ СРЕЩУ БЪЛГАРИТЕ НЯМА МАДУРОВКИ НЯМА КАКВОТО И ДА ГОВОРИТЕСРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И БЪЛГАРИТЕ НЯМА МАДУРОВКИ НЯМА А ЗА ВАС ИМПИЙЧМЪНТ

    21:27 14.01.2026

  • 25 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да се гласува":

    КАТО ОНАЗИ ЖЕНАТА НА БОЙКОРАШКОВ НАПРАВИЛА ГО МИЛИОНЕР ЛИ

    21:28 14.01.2026

  • 26 Аз съм веган

    3 0 Отговор
    Мунчо сега се сети, че се клел да служи на народа. А когато подписва договор с боташ къде блееше бе?

    21:29 14.01.2026

  • 27 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    ХАХАХАХА ДА КОНТРОЛЪТ Е ПЪЛЕН ОТ ШАРЛАТАНСКИТЕ ХАКЕРИ И ЗАТОВА В ЦЯЛА ЕВРОПА НИКОЙ НЕ ГИ УПОТРЕБЯВА ИЗАТОВА МАДУРО ВСЕ С ТЯХ ПЕЧЕЛИ И СЕГА Е В АМЕРИКАНСКИ ЗАТВОР

    Коментиран от #31

    21:29 14.01.2026

  • 28 Развитие

    2 1 Отговор
    С вас сме господин президент симбиоза са си Какви лъжи за малоумници от вас какви лъжи Само ДИКТАТОРИ ползват мадуровките

    21:33 14.01.2026

  • 29 сто

    2 0 Отговор
    Ей малкия ами като е пилот на изтребител да си гледа самолета.Само да ти разкажа че това недоразумение когато е станал пилот едва ли е налетял и 200 часа на изтребител.Големия ас с ен брой победи във въздуха.По тази логика всеки добър специалист в професията си е готов за президент..Да ти имам логиката

    21:34 14.01.2026

  • 30 Оппаааа Дилай Лама говори

    0 0 Отговор
    Явно се заформя Американска коалиция ,а не гражданско движение за нас Българите родолюбци

    21:35 14.01.2026

  • 31 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Промяна":

    В Белгия, а и не само там гласуват с машини.
    Софта за машините го правят лицензирани фирми с безупречна репутация.
    Което разбира се не означава, че не може да се допусне грешка.
    Точно за това се резултатите се сравняват с разпечатките.
    Във Венецуела през 2017г. фирмите правили софта за изборите се оттеглят
    по обясними причини. Да Ви напомням ли какви?

    Коментиран от #33

    21:48 14.01.2026

  • 32 Хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хей малкия":

    Пилот ставаш след 6 месечен курс във Франция.

    Коментиран от #34

    21:54 14.01.2026

  • 33 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #31 от "Ами":

    1 ПРОЦЕНТ ГЛАСУВАТ В БЕЛГИЯ В ЕВРОПА Е ЗАБРАНЕНО СЪС мадуровки АМАН ОТ ВАШИТЕ ЛЪЖИ

    21:55 14.01.2026

  • 34 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Хаха":

    6 МЕСЕЧЕН КУРС И КАРАШ ГРАЖДАНСКИ ПОЛЕТ ЧЕ И ВОЕНЕН НАЛИ

    21:56 14.01.2026

  • 35 Да бе да

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "...":

    И като се установи разминаване между машината и преброените разписки се взима резултата от машината. Това преброяване е излишно и когато машините брояха имаше много случаи на разминаване между разписките и протокола от машината.

    21:57 14.01.2026

