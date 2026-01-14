Радев: Опитът показва, че честни избори може да има само с машинно гласуване

Първите две партии очаквано върнаха мандата. За мен голямата задача пред българския парламент е да върне доверието в изборния процес. Опитът от последните години показва, че това трябва да бъде машинно гласуване с електронно отчитане на резултата, но и ръчно броене. В обществото ни има антимафиотски консенсус и първата крачка към това е честни избори. Парламентът има нужда от техническо време за тези изборни промени. Обществото ги очаква и аз се надявам НС да отговори на тези очаквания.

Това заяви президентът Румен Радев, който е в Белово и участва в отбелязването на празника на общината и 148 години от Освобождението на града и Беловския край от османско владичество.

"Датата на изборите зависи и от процедурата с така наречената от мен "домова книга". С тези хора трябва да се проведат разговори и беседи. Трябва да се уточни и какъв ще бъде състава на служебното правителство. Не забравяйте, че по Конституция има и консултации с политическите партии. за състава на този кабинет. Хората, които посегнаха върху българската Конституция, трябва да отговорят за "домовата книга". Тази книга може да ни доведе до блокаж. Аз очаквам всеки един от "домовата книга" да прояви отговорност, защото като е приел този пост, вече е записано, че може да бъде служебен премиер. Това е и основната цел на тези, които ги назначават и са над тях. Промените в конституцията изкривиха професионалната характеристика на хората, защото на тях се гледа преди всичко като на потенциални служебни премиери, а не като професионалисти. Не съм водил разговори с никой. Представете си, че с третия мандат изведнъж стане чудо и имаме редовен кабинет. Скоро ще ви уведомя кога и на кой ще връча третия мандат. Големият приоритет в момента са промените в изборните закони", категоричен бе той.

"Положил съм клетва във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа и ще продължа да го правя. Нека управляващите се замислят какво скъса доверието им с гражданите. Ако те отстояваха националния интерес, ако те уважаваха Конституцията и разделението на властите, ако корупцията е неприемлива за властта, а не неин символ, тогава днес нямаше да ме питате ще правя ли партия. След толкова много приказки явно вече има такива партия. Това е партията на антимафиотския консенсус, която настоява за честни избори. Тази партия обединява всички демократи от ляво и от дясно, без значение къде членуват те. Всички ние имаме нужда от честни избори и демократично развитие", отговори президентът Радев на въпрос ще прави ли партия.