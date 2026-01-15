Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия мандат за кабинет

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен третият проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-вото Народно събрание. Според Конституцията президентът Румен Радев трябва да избере на коя парламентарна сила да го връчи.

Дотук се стигна след като вчера ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.

След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.