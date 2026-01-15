Новини
Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия мандат за кабинет

Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия мандат за кабинет

15 Януари, 2026 07:20 1 030 54

  • румен радев-
  • мандат-
  • служебно правителство

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство

Парламентарна рулетка: Президентът решава на кого да връчи третия мандат за кабинет - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Предстои да стане ясно кога ще бъде връчен третият проучвателен мандат за съставяне на правителство в 51-вото Народно събрание. Според Конституцията президентът Румен Радев трябва да избере на коя парламентарна сила да го връчи.

Дотук се стигна след като вчера ПП-ДБ получиха и върнаха веднага неизпълнен втория мандат. Според втората политическа сила в това Народно събрание няма възможност да бъде сформирано реформаторско мнозинство.

В началото на седмицата ГЕРБ-СДС също върна нереализиран първия мандат.

Ако и третият опит за съставяне на правителство се окаже неуспешен, държавният глава назначава служебно правителство.

След това той трябва да определи и дата за предсрочни избори, които да се проведат в срок до два месеца.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЧУДЯ СЕ

    15 3 Отговор
    Той псевджурналист измисли това с ролетката. Държавата да не е казино бе?

    Коментиран от #11, #31, #33

    07:26 15.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Селянин бръсне се с мотика

    25 5 Отговор
    За тия 4-5 години в политиката "Има такъв народ":
    - провали работата на 3 парламента
    - свали с абсурдни мотиви кабинета "Петков" - единственото правителство без ГЕРБ и ДПС в него
    - коалира се с Борисов, когото щеше да "чегърта",
    - бетонира влиянието на Пеевски във властта, уверявайки обществото, че такова изобщо няма
    ИТН са най-големите МИШКИ и ПРЕДАТЕЛИ в най-новата ни история, които НИКОГА ПОВЕЧЕ не трябва да виждат парламента отвътре!

    Коментиран от #25, #38

    07:28 15.01.2026

  • 4 хехе

    21 2 Отговор
    да го даде на прасето сите политолози ще се самоубият баце ще скъса менискус, а за ппдб да не говорим.

    Коментиран от #35

    07:28 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Намагнитен Евроатлантик антисоросоид

    4 1 Отговор
    Президента да не се чуди за третия а да го дава на мен, Ментата и Анастас !

    07:41 15.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 пресолена

    7 7 Отговор
    решетников ще даде мандата на" единна русия". хахаха

    Коментиран от #28

    07:46 15.01.2026

  • 11 Решение

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУДЯ СЕ":

    Гласуват само грамотни след като си напишат трите имена и ЕГН то собственоръчно на български.
    Второ: депутатите без охрана и имунитет.
    Трето: само един мандат/ ква е тая професия депутат/
    Четвърто: всекидневна проверка за алкохол и наркотици.
    Пето: самоотлъчка без надница,три самоотлъчки дисциплинарно уволнение.
    Да добавя: депутатска заплата максимум две средни за страната.
    Може и още но като начало ще е добре!

    07:46 15.01.2026

  • 12 ОТНОВО СЕ ОКАЗВА

    7 1 Отговор
    Че никой не иска да управлява ограбената територия. Тези с парите заминаха за Дубай.

    07:48 15.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Новата Партия на Румен ще се казва

    6 7 Отговор
    Русия преди всичко
    Или Рубла Преди Всичко
    Вземат се решения в момента

    Коментиран от #44

    07:51 15.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Юрист

    3 3 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ!

    07:51 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    затвор за рублен боташович, немедлена!

    08:02 15.01.2026

  • 25 Последния Софиянец

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин бръсне се с мотика":

    сина на тошко сибил е вече в енергийния бизнес, Азур Енерджи ООД

    08:04 15.01.2026

  • 26 Дедо

    4 9 Отговор
    Третият мандат трябва да отиде във Възраждане. Тия Мечове , Величия, АПС са измишльотини

    Коментиран от #32

    08:06 15.01.2026

  • 27 Фен

    7 8 Отговор
    Не знам, кой довлече Радев, но белите, които той натвори, ще ни костват 10 години безвремие.

    Коментиран от #30

    08:17 15.01.2026

  • 28 Време е

    5 4 Отговор

    До коментар #10 от "пресолена":

    За Алтернатива за България !

    Коментиран от #39

    08:18 15.01.2026

  • 29 Трол

    3 3 Отговор
    Третият мандат трябва да отиде при г-н Пеевски. Той е най-подготвен.

    08:20 15.01.2026

  • 30 Верно

    3 1 Отговор

    До коментар #27 от "Фен":

    Бедите на Толупа са 100-кратно по-големи !

    08:20 15.01.2026

  • 31 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУДЯ СЕ":

    Чудя се откъде ви намират❗
    рОлетка НЕ се ползва в казината,
    а в строителството❗
    В казината се ползва рУлетка❗

    08:21 15.01.2026

  • 32 Сатана Z

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Дедо":

    за копейките и пияните им робовладелци от блатата пак ще е среднио

    Коментиран от #37

    08:22 15.01.2026

  • 33 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ЧУДЯ СЕ":

    Дори заглавието да беше прочел , щеше да видиш коя р(О/У)летка се ползва❗

    08:23 15.01.2026

  • 34 Фикри

    5 0 Отговор
    Да го даде на хигиениските в народното събрание, те са по-отговорини от повечето депутати.

    08:25 15.01.2026

  • 35 ДрБр

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "хехе":

    Умрях да се смея! Искам нашите политолози да се самоубият.

    08:26 15.01.2026

  • 36 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор
    За рублофатмака трябва инпийчмънт и затвор, а не рОлетки‼️

    Коментиран от #40

    08:27 15.01.2026

  • 37 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Сатана Z":

    а НАТОпорченият ще е за НАТО срещу НАТО 😀😀❗

    08:27 15.01.2026

  • 38 Фикри

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Селянин бръсне се с мотика":

    ИТН са политически простит$ки (да ме прощават туженичките, че ги сравнявам с тези). Но мисля, че повече няма да ги виждаме в народното събрание.

    Коментиран от #41

    08:27 15.01.2026

  • 39 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Време е":

    До като не се изринат блатните роби от задунайска така ще е‼️

    Коментиран от #42

    08:29 15.01.2026

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    А за НИКоКРАДЕЦЪТ само
    Б.О.Й и €Б@Н ‼️‼️‼️‼️‼️

    08:29 15.01.2026

  • 41 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    1 2 Отговор

    До коментар #38 от "Фикри":

    Денгите не миришат, от едно място се раздават, по точно обещават, когато не е презобила тьота със самагона‼️

    Коментиран от #45

    08:30 15.01.2026

  • 42 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    тЕБЕ няма кой да ТЕ изрине,
    ама май няма и кой да те €б€❗

    08:30 15.01.2026

  • 43 Тома

    1 0 Отговор
    Крайно неприемливо твърдение на мисирката - всички прогресивни хора у нас знаят, че важните решения у нас се вземат от Шиши, какви са тия пре-зиденти, пре-шишита сега?

    08:31 15.01.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️

    1 1 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️":

    А ти ВОНИШ ‼️‼️

    08:32 15.01.2026

  • 46 Лас Вегас

    3 0 Отговор
    Не е.рулетка, а ротативка от онези старите, с ръчката, въпреки опитите за въвеждане на модерни покер машини. Ябълки, черешки, тикви, теменужки, петолъчки и чджакпот с държавни поръчки в евро.

    08:32 15.01.2026

  • 47 Тома

    1 1 Отговор
    А най важните в калното посьолство, за това сме последни в Европа!

    Коментиран от #49

    08:32 15.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "Тома":

    Онаа е пияна от заран, нема денги вече, Свото не върви па план, купянск опят не взяли‼️‼️‼️

    Коментиран от #50

    08:35 15.01.2026

  • 50 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️‼️‼️":

    😀😀😀
    А оня🤠 го НЯМА цяла година
    😀😀😀

    08:38 15.01.2026

  • 51 ХиХи

    1 1 Отговор
    Дава го на Възраждане(щото сигурно ще го върнат) и прави партия

    08:43 15.01.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Факт

    1 0 Отговор
    Не ви ли прави впечатление,че има много изтрити мнения?

    08:53 15.01.2026

