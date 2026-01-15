Новини
България »
Патрулка пропадна в дере в Ягодинското ждрело, полицай пострада

Патрулка пропадна в дере в Ягодинското ждрело, полицай пострада

15 Януари, 2026 09:54 904 18

  • ягодинското ждрело-
  • пропадане-
  • патрулка

Пътният инцидент е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя

Патрулка пропадна в дере в Ягодинското ждрело, полицай пострада - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полицейски автомобил пропаднал в дере в Ягодинското ждрело по пътя между Тешел и Буйново в Смолянско в сряда около 15 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.

Пътният инцидент е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя. Автомобилът, който е собственост на ОДМВР – Смолян, е излязъл вдясно от пътя и е пропаднал в крайпътно дере. 47-годишен служител е шофирал патрулния автомобил.

При произшествието е пострадал 48-годишен полицай. Оказана му е медицинска помощ на място и след това той е транспортиран във Филиала за спешна помощ в Девин. След извършен преглед, пострадалият е освободен за домашно лечение с контузно-охлузни рани в областта на главата.

Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами да, те

    15 1 Отговор
    така правят патрулките...

    Коментиран от #2

    09:55 15.01.2026

  • 2 да така защото

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ами да, те":

    ги назначават за големи заплати без да са обучени съобразно задълженията

    09:57 15.01.2026

  • 3 това е държава

    11 3 Отговор
    нали беше забранено със закон да се тестват слугите на мафията ? сега шофьорчето може да ви осъди за незаконен тест…

    09:59 15.01.2026

  • 4 АМАН ОТ милицион€ри

    11 2 Отговор
    ТОВА ЩЕ Е ДЕЛО НА МАМНИКът....!
    ИНАЧЕ РОДНИН$КАТА милиция НИ "пази"!

    Коментиран от #11, #12

    10:01 15.01.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    10 1 Отговор
    🚗 Автомобилът е бил спрян на място
    и е ПРОПАДНАЛ в дере 🤔
    или ВОДАЧЪТ НЕ Е УСПЯЛ да спре и автомобилът е ПАДНАЛ в дерето 🤔

    10:02 15.01.2026

  • 6 Питане

    16 2 Отговор
    Професия кантонер - помните ли я ?

    10:04 15.01.2026

  • 7 накупиха нови коли

    7 1 Отговор
    и през ден катастрофи и инциденти . иконки . наместо да спрат да махнат свличището и камънака резко се извъртели и в реката . доста странна маневра . могат да сложат ограничаване на скоростта до 20 . една мантинела .

    10:04 15.01.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    15 2 Отговор
    В протокола " пропадане ," ли пише🤔
    Що не пише " НЕсъобразена скорост" ❗

    10:04 15.01.2026

  • 9 Копраймся

    6 2 Отговор
    Поради превишена, средна или несъобразена скорост? Видеото какво показва? Сега да му я удържат на вноски от увеличението на катеричите заплати.

    10:20 15.01.2026

  • 10 Абе

    5 2 Отговор
    Дано дерето иле добре

    10:24 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Благоевград

    11 0 Отговор
    Шофьорът явно е снощен,празнувал Банго Васил

    10:29 15.01.2026

  • 14 Тоалетната хартия

    7 3 Отговор
    Полицая сигурно се казва хасан...!!

    10:31 15.01.2026

  • 15 Без

    0 0 Отговор
    колан вероятно !

    10:50 15.01.2026

  • 16 Жалко за патрулката

    1 0 Отговор
    М даа ще я изчукат.

    10:58 15.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хорейшо

    0 0 Отговор
    Некадърници......

    10:59 15.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове