Патрулка пропадна в дере в Ягодинското ждрело, полицай пострада

Полицейски автомобил пропаднал в дере в Ягодинското ждрело по пътя между Тешел и Буйново в Смолянско в сряда около 15 часа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Смолян.
Пътният инцидент е станал в участък, на който е имало паднали камъни на пътя. Автомобилът, който е собственост на ОДМВР – Смолян, е излязъл вдясно от пътя и е пропаднал в крайпътно дере. 47-годишен служител е шофирал патрулния автомобил.
При произшествието е пострадал 48-годишен полицай. Оказана му е медицинска помощ на място и след това той е транспортиран във Филиала за спешна помощ в Девин. След извършен преглед, пострадалият е освободен за домашно лечение с контузно-охлузни рани в областта на главата.
Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.
