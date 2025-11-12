Заради липса на кворум пропадна заседанието на извънредната комисия по бюджет и финанси

Извънредната комисия по бюджет и финанси, на която бяха поканени синдикатите и работодателите, не се състоя поради липса на кворум, съобщават от novini.bg. Тя бе инициирана от ПП-ДБ.
"Добър ден, колеги! Кворум - няма. Работодатели - няма. Синдикати - няма. Не виждам какво правим днес тук", каза председателят на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.
Асен Василев се възхити от нахалството му, като Добрев го прекъсна, заявявайки, че не му е дал думата, че да се изказва.
"Г-н Добрев, за да си спестим време, кажете къде са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН", каза Венко Сабрутев от ПП-ДБ.
И получи отговор: "Точно вие отсъствате от 80% от комисиите. Точно вие да питате. Идвате веднъж на всеки 10 пъти. Саботираме вашата пиар акция. Ако има саботаж, то той не е само от страна на депутатите, а също и от работодателите и синдикатите. Вашата акция се проваля с гръм и трясък, защото не вие сте хората, които ще определяте бюджета на тази държава. Бяхте и видяхме докъде стигнахме", посочи депутатът от ГЕРБ.
Според Венко Сабрутев, сме станали свидетели на вдигане на данъци, осигуровки и подигравка от страна на ГЕРБ към българите и бизнеса.
Делян Добрев пък го изпрати да си "говори опорките" на трибунката в парламента.
1 главно Д
16:53 12.11.2025
2 очевидец
16:53 12.11.2025
3 оня с големия
16:54 12.11.2025
4 Съдията Дред
16:54 12.11.2025
5 Потресаващо!
16:55 12.11.2025
6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ТРЯБВА ДА ВИ СЕ КАЖЕ:
И ВАС ДА ВИ НЯМА!
МАРШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
ОСТАВКА И ЗАТВОР!
16:57 12.11.2025
7 Тиквени
16:58 12.11.2025
8 604
16:59 12.11.2025
9 Винченцо Андолини
Я да бяха наредили по няколко кИфтета на човек, па и чашка с огнена водичка, да видиш какво заседание щеше да има!
16:59 12.11.2025
10 С грозно , грозно
16:59 12.11.2025
11 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите
Коментиран от #14
16:59 12.11.2025
12 Не сме толкова бедни
16:59 12.11.2025
13 Сатана Z
Коментиран от #19
17:01 12.11.2025
14 чичково червенотиквенече
До коментар #11 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":Ръсиш ги ти едни...
Герберастията взела 18 милиарда.
Но ако сме обективни ще приспаднем колко са дали за погасяване на стари дългове.
Пък после ще ги замерваме с остатъка, то не че им пука...
17:02 12.11.2025
15 За година и 7 месеца без ГЕРБ
1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген и Еврозоната - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев
17:02 12.11.2025
16 Историята помни
US службите уличиха Делян Добрев в саботаж на енергийната ни сигурност в услуга на „Газпром“, показа справката на американските служби за Делян Добрев – „енергийното острие” на ГЕРБ, проучван като кандидат за санкции по закона „Магнитски“.
Разследването по „Магнитски“ е проведено от американския департамент и е ПОТДВЪРДЕНО за злоупотреби в енергетиката, именно от изкупителната жертва (поредната) на Бойко Борисов – Делян Добрев. Заплашен от „Магнитски“, той светкавично е започнал да разпродава фотоволтаични системи и парцели, чрез подставени лица, едно от които – Делчо Пехливанов.
Кой е Делчо Пехливанов:
Дългогодишен представител на фирмите на Делян Добрев и съпруг на Теодора Пехливанова, бивш служител в отдел „Европроекти“ в община Хасково. Именно неговото дружество получи без търг право на ползване върху 1800 кв. м. общински терен в Харманли за 35 години.
17:07 12.11.2025
17 Разкрития
Прокуратурата призна провала си с обвинителния акт по делото „Белене“. Това се разбира от определението на Апелативния специализиран наказателен съд, с което процесът окончателно се върна на държавното обвинение, заради допуснати пропуски в обвинителния акт. Тогава се разбра, че някак си от разследването е изпаднал човекът на ГЕРБ – Делян Добрев. Прокуратурата обясни, че той няма обвинение, срещу него са отделени материали, но за тях нищо повече не се чу.
17:07 12.11.2025
18 Възpожденец 🇧🇬
От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
Схемата е обяснена в сигнала.
Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.
Коментиран от #22, #32
17:09 12.11.2025
19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #13 от "Сатана Z":Да уточним:
" ...,но за сметка на това за 26 секунди същите приеха поправките за КРАжбата на Лукойл!"
17:12 12.11.2025
20 гошо
Коментиран от #21, #25
17:12 12.11.2025
21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #20 от "гошо":А. Тодоров и неговата книга "Шайка"
"Бойко Борисов, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина, Аню... Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъното. Говореха за морал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха като "шайка" - персони, обединени от престъпна цел."
В тази книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо. Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери, с онази сенчеста част на обществото, която наричаме задкулисие. Рекет, доноси, контрабанда, трансфери на милиарди, източване на държавния резерв, показни арести, сливане на изпълнителна и съдебна власт... "Шайката ГЕРБ" е най-мрачната измама, известна като "български преход".
Коментиран от #28
17:16 12.11.2025
23 тиририрам
17:19 12.11.2025
24 Авантата-чиста печалба
17:20 12.11.2025
25 Избирател
До коментар #20 от "гошо":"ГЕРБ е организирана престъпна група"
А мога ли да попитам какви са тогава Кирчо и Кокорчо след като те ги изпраха и ги върнаха на бял кон във властта че даже и си направиха "сглобка" с тях след като президента с много мъка успа да ги свали от власт.
17:21 12.11.2025
26 Реалност
Ето като делю фактурата, некадърник завърши финанси в Свищов с успех Добър, подбутван през цялата му кариера от майка си.
17:25 12.11.2025
27 Дедо ви...
17:27 12.11.2025
28 Учуден
До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":"Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери"
Че кой от съвременните "евроатлантици" не е бил комуняга или ченге от ДС или пък децата им че минаха 36 години - същите продажници ни управляват само където сега се кланят на друг господар. Не успяха да ни направят поредната република в Съветския съюз но пък сега успяха да ни направят поредната република от Европейския съюз.
17:27 12.11.2025
29 Хи хи хи
17:29 12.11.2025
30 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?
- бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
- делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
- бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
- бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
- банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
- бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
- бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
редовия гербер е неосъзната копейка !!!
бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.
17:30 12.11.2025
31 Тошко
17:32 12.11.2025
32 Абре данъчния
До коментар #18 от "Възpожденец 🇧🇬":Нали има ДОПК, трансферно ценообразуване.. Какво Литаско какви пет лева. Виновен е не този който яде баницата, ако ме разбираш. Не онзи плюнчо от подкрепа да вика аз съм бивш данъчен и да се пъне на разни дивидентни теми. А е нагънал някоя ерейска фирма, а е сгазил лука. Ще го опердашат. И ти... Литаско. Ами да облагат Лукойл ако има трансферно . Все се изказваме неподготвени. Ама то си ни е в кръвта. Още 1-2 правителства с турска подкрепта и ще взема да повярвам ,че не е имало робство, ами сме си баш рая покорна.
17:35 12.11.2025
33 Дедо
17:44 12.11.2025
34 Ненчо
17:49 12.11.2025
36 Нарочно
17:53 12.11.2025
37 Боко
Същия като дебелия Д, ама по слаб👌
18:15 12.11.2025
38 Простичко
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
18:20 12.11.2025
39 Тервел
18:32 12.11.2025