Заради липса на кворум пропадна заседанието на извънредната комисия по бюджет и финанси

Извънредната комисия по бюджет и финанси, на която бяха поканени синдикатите и работодателите, не се състоя поради липса на кворум, съобщават от novini.bg. Тя бе инициирана от ПП-ДБ.

"Добър ден, колеги! Кворум - няма. Работодатели - няма. Синдикати - няма. Не виждам какво правим днес тук", каза председателят на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.

Асен Василев се възхити от нахалството му, като Добрев го прекъсна, заявявайки, че не му е дал думата, че да се изказва.

"Г-н Добрев, за да си спестим време, кажете къде са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН", каза Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

И получи отговор: "Точно вие отсъствате от 80% от комисиите. Точно вие да питате. Идвате веднъж на всеки 10 пъти. Саботираме вашата пиар акция. Ако има саботаж, то той не е само от страна на депутатите, а също и от работодателите и синдикатите. Вашата акция се проваля с гръм и трясък, защото не вие сте хората, които ще определяте бюджета на тази държава. Бяхте и видяхме докъде стигнахме", посочи депутатът от ГЕРБ.

Според Венко Сабрутев, сме станали свидетели на вдигане на данъци, осигуровки и подигравка от страна на ГЕРБ към българите и бизнеса.

Делян Добрев пък го изпрати да си "говори опорките" на трибунката в парламента.