Заради липса на кворум пропадна заседанието на извънредната комисия по бюджет и финанси

12 Ноември, 2025 16:50 1 473 39

"Добър ден, колеги! Кворум - няма. Работодатели - няма. Синдикати - няма. Не виждам какво правим днес тук", каза председателят на комисията Делян Добрев от ГЕРБ

Заради липса на кворум пропадна заседанието на извънредната комисия по бюджет и финанси - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Извънредната комисия по бюджет и финанси, на която бяха поканени синдикатите и работодателите, не се състоя поради липса на кворум, съобщават от novini.bg. Тя бе инициирана от ПП-ДБ.

"Добър ден, колеги! Кворум - няма. Работодатели - няма. Синдикати - няма. Не виждам какво правим днес тук", каза председателят на комисията Делян Добрев от ГЕРБ.

Асен Василев се възхити от нахалството му, като Добрев го прекъсна, заявявайки, че не му е дал думата, че да се изказва.

"Г-н Добрев, за да си спестим време, кажете къде са представителите на ГЕРБ, БСП, ИТН", каза Венко Сабрутев от ПП-ДБ.

И получи отговор: "Точно вие отсъствате от 80% от комисиите. Точно вие да питате. Идвате веднъж на всеки 10 пъти. Саботираме вашата пиар акция. Ако има саботаж, то той не е само от страна на депутатите, а също и от работодателите и синдикатите. Вашата акция се проваля с гръм и трясък, защото не вие сте хората, които ще определяте бюджета на тази държава. Бяхте и видяхме докъде стигнахме", посочи депутатът от ГЕРБ.

Според Венко Сабрутев, сме станали свидетели на вдигане на данъци, осигуровки и подигравка от страна на ГЕРБ към българите и бизнеса.

Делян Добрев пък го изпрати да си "говори опорките" на трибунката в парламента.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 12 гласа.
  • 1 главно Д

    6 34 Отговор
    Само Герб и Ново начало

    16:53 12.11.2025

  • 2 очевидец

    39 0 Отговор
    ...Две важни агенции - "Митници" и държавният финансов контрол, дори са отказали да разкрият какви ДМС си раздават ръководствата - било "данъчно-осигурителна тайна"! Явно има какво да крият!...

    16:53 12.11.2025

  • 3 оня с големия

    27 3 Отговор
    Бюджетът на Пеевски изглежда като руски план за хвърляне на България в дълбока икономическа и социална криза... Пеевски ще обвини за всичко еврото, а не безумната си финансова политика...

    16:54 12.11.2025

  • 4 Съдията Дред

    34 1 Отговор
    Боко е за сто г.затвор,а тези които редовно стоят зад гърба му са за по 50г

    16:54 12.11.2025

  • 5 Потресаващо!

    41 1 Отговор
    Какъв бюджет, какви пет лева?! Булката Тиквоний Борисов и мъжът му Пеевски ги интересуват само кражбите и нищо друго.

    16:55 12.11.2025

  • 6 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    21 2 Отговор
    АМА КОЛКО ПЪТИ ОЩЕ
    ТРЯБВА ДА ВИ СЕ КАЖЕ:
    И ВАС ДА ВИ НЯМА!
    МАРШ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА!
    ОСТАВКА И ЗАТВОР!

    16:57 12.11.2025

  • 7 Тиквени

    20 0 Отговор
    злодейства

    16:58 12.11.2025

  • 8 604

    16 1 Отговор
    Тия комийсийки съ дъ лапът отгоре....пълнъ глупост!

    16:59 12.11.2025

  • 9 Винченцо Андолини

    21 2 Отговор
    Така е, на празна маса...
    Я да бяха наредили по няколко кИфтета на човек, па и чашка с огнена водичка, да видиш какво заседание щеше да има!

    16:59 12.11.2025

  • 10 С грозно , грозно

    24 0 Отговор
    и от грозно по -грозно програмирана постановка от Делян , бърнестия мошеник , и вуйчо му на бездомника Горанов , беше изпълнена постановката да няма кворум . За държанието на хасковското същество , грозния му език и действия да не говорим изобщо ! А вместо да наглее , мястото му отдавна е в затвора .

    16:59 12.11.2025

  • 11 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    21 0 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 9 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите

    Коментиран от #14

    16:59 12.11.2025

  • 12 Не сме толкова бедни

    6 9 Отговор
    Хората си накупиха скъпи коли и всички петзвездни хотели са препълнено

    16:59 12.11.2025

  • 13 Сатана Z

    17 0 Отговор
    Тиквоглавите отново провалиха работата на комисията,но за сметка на това за 26 секунди същите приеха поправките за продажбата на Лукойл

    Коментиран от #19

    17:01 12.11.2025

  • 14 чичково червенотиквенече

    0 11 Отговор

    До коментар #11 от "Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡":

    Ръсиш ги ти едни...
    Герберастията взела 18 милиарда.
    Но ако сме обективни ще приспаднем колко са дали за погасяване на стари дългове.
    Пък после ще ги замерваме с остатъка, то не че им пука...

    17:02 12.11.2025

  • 15 За година и 7 месеца без ГЕРБ

    13 0 Отговор
    Властта на Пеевски бе застрашена и той дръпна шалтера на реформите. А Борисов, Делян Добрев, Теменушка и останалата корумпирана хунта, обслужила Путин, след спасението си от прокуратурата на Пеевски са изцяло негови васали. Само за броени месеци без ГЕРБ в изпълнителната власт, но все още контролираща всички останали инструменти на властта - регулатори, служби, прокуратура, общини ... :
    1. След 12 години ГЕРБ и на първо място по корупция в ЕС - вече не сме първи, а след Унгария.
    2. След 12 години ГЕРБ и на първо място по бедност - вече сме доста близо до Гърция, Словакия и Латвия и при правилна доходна политика може скоро да не сме най-бедни
    3. След 12 години ГЕРБ и с най-голямото неравенство в Европа, то само за три години то (по Джини) намаля и вече сме близо до Латвия и Литва с шансове при правилна политика да ги минем
    4. След 12 години ГЕРБ, Албания и Сърбия ни застигнаха по индекс на човешко развитие на ООН. Но бяха предприети от кабинетите на ПП-ДБ значителни мерки за повишаване на МРЗ и пенсии, които са с най-голямо значение за прехрана и здравеопазване за възрастните хора и намаляване на най-високата смъртност в ЕС.
    5. След 12 години ГЕРБ, най-после ни приеха в Шенген и Еврозоната - благодарение на доверието, което липсваше към България на Борисов.
    Всичко това ще бъде унищожено от Борисов,Пеевски и Радев

    17:02 12.11.2025

  • 16 Историята помни

    13 0 Отговор
    "Заплашен от „Магнитски“ Делян Добрев спешно разпродава и прехвърля фотоволтаични системи и парцели
    US службите уличиха Делян Добрев в саботаж на енергийната ни сигурност в услуга на „Газпром“, показа справката на американските служби за Делян Добрев – „енергийното острие” на ГЕРБ, проучван като кандидат за санкции по закона „Магнитски“.
    Разследването по „Магнитски“ е проведено от американския департамент и е ПОТДВЪРДЕНО за злоупотреби в енергетиката, именно от изкупителната жертва (поредната) на Бойко Борисов – Делян Добрев. Заплашен от „Магнитски“, той светкавично е започнал да разпродава фотоволтаични системи и парцели, чрез подставени лица, едно от които – Делчо Пехливанов.
    Кой е Делчо Пехливанов:
    Дългогодишен представител на фирмите на Делян Добрев и съпруг на Теодора Пехливанова, бивш служител в отдел „Европроекти“ в община Хасково. Именно неговото дружество получи без търг право на ползване върху 1800 кв. м. общински терен в Харманли за 35 години.

    17:07 12.11.2025

  • 17 Разкрития

    12 0 Отговор
    Помните ли как, прокуратурата на ГЕРБ старателно замете следите от далаверите на Делян Добрев. Скандалът бе огромен, след като се оказа, че държавното обвинение е извадила името на гербопитека и бивш министър Делян Добрев от дело за над 500 млн. лева далавери в енергетиката.
    Прокуратурата призна провала си с обвинителния акт по делото „Белене“. Това се разбира от определението на Апелативния специализиран наказателен съд, с което процесът окончателно се върна на държавното обвинение, заради допуснати пропуски в обвинителния акт. Тогава се разбра, че някак си от разследването е изпаднал човекът на ГЕРБ – Делян Добрев. Прокуратурата обясни, че той няма обвинение, срещу него са отделени материали, но за тях нищо повече не се чу.

    17:07 12.11.2025

  • 18 Възpожденец 🇧🇬

    5 0 Отговор
    Подадохме сигнал за огромно данъчно престъпление до главния прокурор, с копие до Народното събрание, Европейската комисия и министерството на финансите на САЩ - OFAC.
    От години руската компания отчита годишни приходи от по 7-8 милиарда лева, но не плаща и стотинка данък, като извършва данъчно престъпление - укриване на данъци в особено големи размери чрез използване на схема със свързано лице - "Литаско".
    Схемата е обяснена в сигнала.
    Стойността на санкциите и глобите за това престъпление са много по-големи от стойността на цялата рафинерия.
    Държавата може практически безплатно да придобие собственост върху рафинерията, а виновните длъжностни лица да получат затвор до 20 г.
    От години това престъпление се прикрива от ресорни длъжностни лица в прокуратурата и министерството на финансите.
    Днес отново подготвят поредна кражба и препиране.
    Готвят се да платят нови милиарди, уж за "национализиране" на компанията, за да може тя да попадне отново в мекерето на Путин - Делян Пеевски.
    Вместо държавата да наложи санкциите, които предвижда закона, да наложи запори по сметки и възбрани на имоти на рафинерията, виждаме как се подготвят отново да прикрият престъплението и да ощетят държавата ни с нови милиарди.
    Интересно ми е как ще реагират и депутатите и дали ще призовават министъра на финансите и главния прокурор да дадат отговор по тази преписка?
    В съвременната ни история няма друго такова престъпление с толкова огромни размери и щети.

    Коментиран от #22, #32

    17:09 12.11.2025

  • 19 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 1 Отговор

    До коментар #13 от "Сатана Z":

    Да уточним:
    " ...,но за сметка на това за 26 секунди същите приеха поправките за КРАжбата на Лукойл!"

    17:12 12.11.2025

  • 20 гошо

    13 0 Отговор
    ГЕРБ е организирана престъпна група.

    Коментиран от #21, #25

    17:12 12.11.2025

  • 21 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    7 0 Отговор

    До коментар #20 от "гошо":

    А. Тодоров и неговата книга "Шайка"
    "Бойко Борисов, Росен, Цецо, Лиляна, Цветелина, Аню... Четири години те управляваха България и я повлякоха към дъното. Говореха за морал, а самите тънеха в пороци и корупция. Работеха и живееха като "шайка" - персони, обединени от престъпна цел."

    В тази книга политологът Антон Тодоров вади мръсните им тайни. От първо лице. С документи и факти. Обективно, без да пести нищо. Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери, с онази сенчеста част на обществото, която наричаме задкулисие. Рекет, доноси, контрабанда, трансфери на милиарди, източване на държавния резерв, показни арести, сливане на изпълнителна и съдебна власт... "Шайката ГЕРБ" е най-мрачната измама, известна като "български преход".

    Коментиран от #28

    17:16 12.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 тиририрам

    7 0 Отговор
    Когато Добрев събере комисията у дома си, тогава ще дава думата!

    17:19 12.11.2025

  • 24 Авантата-чиста печалба

    6 0 Отговор
    Вчера пуснаха новината, че зелето в LIDL струвало 30 ст. Липсващите сигурно са били на пазар...

    17:20 12.11.2025

  • 25 Избирател

    2 6 Отговор

    До коментар #20 от "гошо":

    "ГЕРБ е организирана престъпна група"

    А мога ли да попитам какви са тогава Кирчо и Кокорчо след като те ги изпраха и ги върнаха на бял кон във властта че даже и си направиха "сглобка" с тях след като президента с много мъка успа да ги свали от власт.

    17:21 12.11.2025

  • 26 Реалност

    7 0 Отговор
    Няма по некадърни от ГЕРБ Ново начало. Няма капацитет, вижте им дипломите, образованието и професионалната реализация преди да станат депутати - тройкаджии, лyзъpи и некадърници.
    Ето като делю фактурата, некадърник завърши финанси в Свищов с успех Добър, подбутван през цялата му кариера от майка си.

    17:25 12.11.2025

  • 27 Дедо ви...

    7 0 Отговор
    Разпад...., европа е на колене България по корем...

    17:27 12.11.2025

  • 28 Учуден

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    "Връзките им с върхушката на БКП и Държавна сигурност, с банковия картел, с международни гангстери"

    Че кой от съвременните "евроатлантици" не е бил комуняга или ченге от ДС или пък децата им че минаха 36 години - същите продажници ни управляват само където сега се кланят на друг господар. Не успяха да ни направят поредната република в Съветския съюз но пък сега успяха да ни направят поредната република от Европейския съюз.

    17:27 12.11.2025

  • 29 Хи хи хи

    6 0 Отговор
    Пропадна заседанието ....но си взеха парите тия лентяи !!!!!!

    17:29 12.11.2025

  • 30 Kyчka на Путлер ли е Бойко Борисов?

    2 0 Отговор
    - бойко прикриваше кражбите на Лукойл, които не платиха нито една стотинка данък, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко откриваше анклава в Камчия, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - подариха пристанище Росенец, друг анклав, охраняван от вражески войски, редовия гербер протестира ли, че губим суверенитет?
    - делю фактурата прекрати анекс с Росатом, един ден преди да изтече и за това пларихме 1,2 млрд., редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости 1,3 млрд. $ на Газпром неустойки за старото трасе, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко опрости осъдените от ЕС за свръх надценка на газ от Газпром 560 млн. $, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко построи Турски поток на Путлер с наши пари, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко допусна заселването на 500 000 руснаци по нашето черноморие, с цел да го анексират според зам. председателя на парламента на РФ ?
    - бойко прикри опита за покушение от руското ГРУ над български граждани, редовия гербер недоволства ли ?
    - бойко и делян харизаха Булгартабак на банката на Путлер, редовия гербер недоволства ли ?
    - банката на Путлер, заедно с велчеви, бойко и делян ограбиха КТБ.
    - бойко защити кРадев за Боташ , било печатница за пари...
    - бойко предлага Турски поток и Лукойл в замяна на сваляне на санкциите по Магнитски на Шиши.
    редовия гербер е неосъзната копейка !!!
    бойко и пееевски са проблема на развитието на България да стане една нормална европейска страна.

    17:30 12.11.2025

  • 31 Тошко

    3 0 Отговор
    Да.Добрев много се ецка,докога ли?

    17:32 12.11.2025

  • 32 Абре данъчния

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Нали има ДОПК, трансферно ценообразуване.. Какво Литаско какви пет лева. Виновен е не този който яде баницата, ако ме разбираш. Не онзи плюнчо от подкрепа да вика аз съм бивш данъчен и да се пъне на разни дивидентни теми. А е нагънал някоя ерейска фирма, а е сгазил лука. Ще го опердашат. И ти... Литаско. Ами да облагат Лукойл ако има трансферно . Все се изказваме неподготвени. Ама то си ни е в кръвта. Още 1-2 правителства с турска подкрепта и ще взема да повярвам ,че не е имало робство, ами сме си баш рая покорна.

    17:35 12.11.2025

  • 33 Дедо

    5 0 Отговор
    България върви по пътя на Гърция. Фалита е неминуем. За да се задържат на власт докато дойде фалита Пеевски , Борисов,Трифонов и Зафиров ще теглят милиарди кредити които ще дават на своите фирми и на полицаите и държавните служители . Доб5 години България фалира а полицаи и държавна администрация ще бъдат с по 7-8000 лева заплати и бонуси. А на нас останалите ще ни вдигат осигуровките , ще ни намалят заплатите и ще ни увеличават данъците .

    17:44 12.11.2025

  • 34 Ненчо

    2 0 Отговор
    Голяма работа.Надника нали върви,парите за участие в комисията-също.На кого му пука!Оня бухал,шефа на сметната палата имал премии за тази година 113 497лв.?Суха пара.Официално.За другите само гадаем.

    17:49 12.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Нарочно

    3 0 Отговор
    ...бавят и топкат топката....чак празници и предпразнично за ден-два ще го гласуват с надеждата, че на българина не му се става от масата и си е точна така, а с тоя бюджет идната година към края ще се върнем в 96год когато народа фалира

    17:53 12.11.2025

  • 37 Боко

    0 0 Отговор
    Божинката би казал:
    Същия като дебелия Д, ама по слаб👌

    18:15 12.11.2025

  • 38 Простичко

    1 0 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    18:20 12.11.2025

  • 39 Тервел

    0 0 Отговор
    Най ме дразни как всички държавни служители и полицаи си трайкат мълчат и се ослушват лакомо за новите заплати, бонуси , ДМС -та и всякакви други привилегии които ги чакат през 2026г.,за наша сметка

    18:32 12.11.2025

