Лихвата по кредитите за студенти става 3%

Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП, съобщи БГНЕС.
Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.
Оценка 1 от 2 гласа.
1 Пак е грабеж това
10:29 15.01.2026
2 зззззззз
10:32 15.01.2026
3 Колко са лихвите в Европа?
10:36 15.01.2026
4 Много важно е
2. При незавършен мандат на парламента, партиите от този парламент не трябва да се регистрират за следващи избори.
Несъставянето на правителството при даден мандат и предсрочното разпускане на парламента са равносилни на предсрочно прекратен договор поради самоволно неизпълнение.
10:57 15.01.2026