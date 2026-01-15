Лихвата по кредитите за студенти става 3%

Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП, съобщи БГНЕС.

Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.