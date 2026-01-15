Новини
Лихвата по кредитите за студенти става 3%

15 Януари, 2026 10:23 490 4

Това прие НС на две четения

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Лихвата за кредити за студенти пада от 7 на 3 процента, прие НС на две четения и почти без дебат. Това се случи чрез промени в Закона за кредитиране на студенти и докторанти по предложение на БСП, съобщи БГНЕС.

Целта е да направят студентското кредитиране по-достъпно. Прието бе и държавно възстановяване на кредита при раждане или осиновяване на второ дете, което цели да насърчи раждаемостта.


  • 1 Пак е грабеж това

    3 1 Отговор
    от 7 на 3 процента !

    10:29 15.01.2026

  • 2 зззззззз

    2 0 Отговор
    Дайте безлихвени кредити на студенти, които се ангажират 5 години след завършването си да останат да работят в България.

    10:32 15.01.2026

  • 3 Колко са лихвите в Европа?

    2 0 Отговор
    Проверете.

    10:36 15.01.2026

  • 4 Много важно е

    0 0 Отговор
    1. Партии, получили мандат, но несъставили правителство, да не се регистрират за следващи избори.
    2. При незавършен мандат на парламента, партиите от този парламент не трябва да се регистрират за следващи избори.
    Несъставянето на правителството при даден мандат и предсрочното разпускане на парламента са равносилни на предсрочно прекратен договор поради самоволно неизпълнение.

    10:57 15.01.2026

