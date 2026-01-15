Новини
Депутатите ще обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити

Депутатите ще обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити

15 Януари, 2026

Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъдят днес депутатите. Това предвижда седмичната програма на Народното събрание за четвъртък. Законопроектът е внесен от Габриел Вълков („БСП – Обединена левица“) и група народни представители. Той предвижда намаляване на лихвата по студентските кредити.

Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.

Провижда се днес депутатите да обсъдят на първо гласуване и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С част от текстовете се разширяват отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци чрез въвеждане на изискване органите на местното управление да обособят най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, генерирани от домакинствата, на територията на всяка община. Със законопроекта се предлага и завишаване размера на налаганите глоби и санкции на физическите и юридическите лица, които извършват такива дейности.

В седмичната програма на парламента е включено и предложението за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България. Вносители са Бойко Борисов и група народни представители.

В сряда бе открита новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание. С декларации парламентарните групи обобщиха дейността си през миналата година и направиха заявки за новата. Основен акцент в изказванията беше приемането на еврото и предстоящите предсрочни парламентарни избори.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой му дреме

    10 0 Отговор
    за българите заеми да учат да работят като висшисти в Кауфланд до живот
    а на електората на 🎃 и 🐖 по 5000 лв да спят в патрулката и 30 заплати като се пенсионират на 35 г

    Коментиран от #2

    08:29 15.01.2026

  • 2 точно

    11 3 Отговор

    До коментар #1 от "кой му дреме":

    Направиха най-мързеливите и про...и нищоправци средна класа, а всички нормални работещи да мизерстват!

    Коментиран от #10

    08:39 15.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тия изедници

    4 1 Отговор
    трябва да обсъдят да дадат безплатен кредит и безплатен тристаен апартамент за млади хора, които въпреки всичко искат да останат в България...

    08:45 15.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 фАНТОМасс

    3 0 Отговор
    Депутатите , докато обмислят намаляне на тези лихви , като нищо после ще се окаже , че всъщност са ги УВЕЛИЧИЛИ ! Още повече , ако Бойко и Шиши го решат !

    08:47 15.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    Даже трябва да се вдигне. Вчера едно куче пред мен в ДСК-клон Ветрино изтегли студентски кредит. Сподели, че щяло във ВИНС-а да учи икономика и после искало да ръководи финансите на Парка и на инвеститорите.

    08:47 15.01.2026

  • 9 Ивелин Михайлов

    1 1 Отговор
    ВЕЛИЧИЕ НАСТОЯВА ЛИХВАТА ДА Е НУЛА!

    08:49 15.01.2026

  • 10 Плочкаджия

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "точно":

    Ми аз вадя 2 пъти повече от айтита и бачкам яко 😏😉 просто вие сте мързеливи и с нулеви умения и занаят

    08:51 15.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цървул

    1 0 Отговор
    Що бе . Направете я тройна таксата . Нали ще внасяте пакистанци , да ви правят колоноскопии за 500 долара .

    09:01 15.01.2026

