Депутатите ще обсъдят намаляване на лихвата по студентските кредити

Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти ще обсъдят днес депутатите. Това предвижда седмичната програма на Народното събрание за четвъртък. Законопроектът е внесен от Габриел Вълков („БСП – Обединена левица“) и група народни представители. Той предвижда намаляване на лихвата по студентските кредити.
Намаляване на лихвения процент би могло значително да повиши интереса на младите хора към студентското кредитиране, като по-достъпното финансиране би стимулирало и по-голям брой хора да записват висше образование, особено сред студенти от семейства с по-ниски доходи, пише в мотивите към законопроекта.
Провижда се днес депутатите да обсъдят на първо гласуване и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците. С част от текстовете се разширяват отговорностите на местната власт, свързани с управлението на строителните отпадъци чрез въвеждане на изискване органите на местното управление да обособят най-малко една площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци, генерирани от домакинствата, на територията на всяка община. Със законопроекта се предлага и завишаване размера на налаганите глоби и санкции на физическите и юридическите лица, които извършват такива дейности.
В седмичната програма на парламента е включено и предложението за предсрочно преустановяване съществуването на Временната комисия за установяване на факти и обстоятелства относно дейността на Джордж Сорос и Александър Сорос и техните фондации в България. Вносители са Бойко Борисов и група народни представители.
В сряда бе открита новата пленарна сесия на 51-вото Народно събрание. С декларации парламентарните групи обобщиха дейността си през миналата година и направиха заявки за новата. Основен акцент в изказванията беше приемането на еврото и предстоящите предсрочни парламентарни избори.
1 кой му дреме
а на електората на 🎃 и 🐖 по 5000 лв да спят в патрулката и 30 заплати като се пенсионират на 35 г
Коментиран от #2
08:29 15.01.2026
2 точно
До коментар #1 от "кой му дреме":Направиха най-мързеливите и про...и нищоправци средна класа, а всички нормални работещи да мизерстват!
Коментиран от #10
08:39 15.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тия изедници
08:45 15.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 фАНТОМасс
08:47 15.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ивелин Михайлов
08:47 15.01.2026
9 Ивелин Михайлов
08:49 15.01.2026
10 Плочкаджия
До коментар #2 от "точно":Ми аз вадя 2 пъти повече от айтита и бачкам яко 😏😉 просто вие сте мързеливи и с нулеви умения и занаят
08:51 15.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Цървул
09:01 15.01.2026