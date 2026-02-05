Новини
Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ

Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ

5 Февруари, 2026 07:34

Това ще бъде първото заседание, на което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва

Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

Управителният съвет на Европейската централна банка ще заседава за първи път тази година, като очакването е да запази равнището на основните лихвени проценти, обобщи БНТ.

Вчера от Евростат представиха експресните данни за инфлацията във валутния блок, която на годишна основа се очаква да се понижи до 1,7 % при 2 на сто декември миналата година.

Това ще бъде първото заседание, на което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва като пълноправен член на Управителния съвет заради членството на страната ни в еврозоната от началото на годината.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мокой

    13 2 Отговор
    Все тая...

    07:36 05.02.2026

  • 2 хехе

    25 3 Отговор
    егати участието пълноправно участие на две скорости.

    07:37 05.02.2026

  • 3 Последния Софиянец

    30 2 Отговор
    България има 0,4 гласа.Да намерим някой с 0,6 гласа и да направим заедно един глас.

    Коментиран от #19

    07:37 05.02.2026

  • 4 За това

    20 2 Отговор
    беше зора да ни вкара в еврозоната.

    07:38 05.02.2026

  • 5 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    ЕЦБ изкупува губещи ценни книжа за да поддържа ниска информация и да крепи Урсула на власт.Миналата година ЕЦБ е 208 000 000 000 евро загуби.

    07:40 05.02.2026

  • 6 И да не забравиш

    22 2 Отговор
    Да се похвалиш,че като влязохме в "КЛУБА НА БОГАТИТЕ ", минималната пенсия се повиши на 330 €

    07:41 05.02.2026

  • 7 срам

    20 2 Отговор
    Барабар Петко с мъжете !!!!

    07:48 05.02.2026

  • 8 Факти

    8 2 Отговор
    Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ след влизането на леврото

    07:49 05.02.2026

  • 9 зрител

    15 3 Отговор
    дъртия ще разкарва костюма и там ...

    07:55 05.02.2026

  • 10 бсикои

    14 3 Отговор
    Тоя национал предател е участвал пълноправно като е викал ЙЕС преди да са го питали. При смяна на влстта тоя трябва от затвора да не излиза. И защо още го хранят българите тоя паразит с по 25 хиляди евро на месец, след като вече нямаме собствена банка а сме клон на мафията??? Защо го храним??? Слава на Господ Иисус Христос идват избори.

    08:08 05.02.2026

  • 11 Еха ,браво

    12 1 Отговор
    Ама само като член ли щего бара !?.

    08:16 05.02.2026

  • 12 Да бе

    13 2 Отговор
    Никой не се съмнява, че е "пълноправно". Спокойно.

    08:19 05.02.2026

  • 13 Провинциалист от провинция Тракия

    12 1 Отговор
    В един стар български филм имаше един персонаж, чиято роля беше от време на време да казва много категорично и убедено "Аз съм съгласен!". Що ли се сетих за него?

    Коментиран от #20

    08:30 05.02.2026

  • 14 Предположение

    5 2 Отговор
    Радев ще го питат със сигурност - "Чай или кафе?".

    08:50 05.02.2026

  • 15 И кво?

    5 2 Отговор
    Ония ще го слушат? А какво ще кажат онези, от "първата скорост"??

    08:51 05.02.2026

  • 16 EДИН ФАКТ

    5 3 Отговор
    "Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ" - сега и за в бъдеще като СЛУШАТЕЛИ!

    08:54 05.02.2026

  • 17 Европейците лак ще четът

    2 1 Отговор
    ЕВРО ебпо
    Евро Па
    Па евро

    08:57 05.02.2026

  • 18 Враг

    8 2 Отговор
    Тоя картоф ще взема голяма заплата и толкова е участието на България, ако го считаме за българин изобщо!

    09:02 05.02.2026

  • 19 Кристин Ретард

    0 4 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Иначе и това няма. Трябва да се кефиш, Гaня, на масата на големите си.

    09:08 05.02.2026

  • 20 Един

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Провинциалист от провинция Тракия":

    А в един нов сериал, един постоянно викаше: Гладен съм.

    09:16 05.02.2026

  • 21 Тото 1 и Тото 2

    4 2 Отговор
    И какъв е смисъла Радев да ходи на тази среща ? Нещо зависи ли от него ? Ако ще е само за пълнеж и баласт , по-добре да си стои тук. Поне ще спести пари за хотел , храна , самолет , транспорт , логистика !
    Нека даде личен пример. И без това взема безумно висока заплата всеки месец !

    09:21 05.02.2026

  • 22 ЛегнаЛангеЛ

    3 1 Отговор
    ПЪЛНОправно българско участие в ЕЦБ , звучи както в миналото звучеше , че сме пълноправни членове на СИВ от миналия век. А всъщност всичко се решаваше от СССР !
    Но пък бяхме равнопоставени !

    09:25 05.02.2026

  • 23 В половината заседания няма ПРИСЪСТВИЕ

    3 2 Отговор
    с около 1%,
    та кое му е пълноправното, не разбрах
    или ЕС на две скорости?
    Пълноправни са само заплатите на работещите в ЕЦБ.
    ЕЦБ одобрява бюджетната политика, а не БНБ, кое му е пълноправното.
    Нещо за милиардите за фондове на ЕС, които с лЪв не плащахме?
    Нешо за "Бисера", която вероятно ще остане в историята.
    Нещо за референдум? пълноправен ли е Референдумът или не?
    Някъде срокове имаше ли и защо Дания влезе в ERM2 да ползва благата,но да отлага юрото, и се проведе Референдум. Защо Британия влезе в ЕС със специално писно споразумение да не приема Юрото, излезе от ЕС с референдум.
    Да не би Референдум в Юрогария да е мръсна дума.
    Равноправие, за едни е равноправие, за други Д.И.К.Т.А.Т.У.Р.А
    Квотите в БНБ са политически, ТОВА РАВНОПРАВИЕ ЛИ Е?
    Къде са матриците на машините за печатане на български лЪв?
    Къде са машините, скъпо и рядко оборудване платени от българският народ?
    Къде са?
    У.н.ищ.ожихте го този Народ.
    Превърнахте България в Т.Е.ритория без граници,
    без парична единица,
    без самостоятелна финансова, икономическа, енергийна политика.
    Къде ще отиват печалбите на БНБ от половин милиард?
    Май печалби вече няма да има?
    Ужасяващо повишаване на цени,
    нали цените нямало да се повишават с Юро.ш.ита.

    11:10 05.02.2026

  • 24 Булдог

    1 1 Отговор
    Д. Радев ще Е един Потръчковец!

    12:49 05.02.2026

  • 25 Шикълки

    2 2 Отговор
    Я стига пропаганда!

    12:53 05.02.2026

  • 26 Прекалявате !

    0 0 Отговор
    Не може да си пълноправен след като те допускат само до всяко трето заседание, и те игнорират от заседанията, на които се взимат решения за финансово- монетарната политика на банката. Моля, някой аргументирано да опровергае това

    04:50 06.02.2026

