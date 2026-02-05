Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ

Управителният съвет на Европейската централна банка ще заседава за първи път тази година, като очакването е да запази равнището на основните лихвени проценти, обобщи БНТ.

Вчера от Евростат представиха експресните данни за инфлацията във валутния блок, която на годишна основа се очаква да се понижи до 1,7 % при 2 на сто декември миналата година.

Това ще бъде първото заседание, на което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва като пълноправен член на Управителния съвет заради членството на страната ни в еврозоната от началото на годината.