Пълноправно българско участие в УС на ЕЦБ

Управителният съвет на Европейската централна банка ще заседава за първи път тази година, като очакването е да запази равнището на основните лихвени проценти, обобщи БНТ.
Вчера от Евростат представиха експресните данни за инфлацията във валутния блок, която на годишна основа се очаква да се понижи до 1,7 % при 2 на сто декември миналата година.
Това ще бъде първото заседание, на което управителят на БНБ Димитър Радев ще участва като пълноправен член на Управителния съвет заради членството на страната ни в еврозоната от началото на годината.
07:36 05.02.2026
07:37 05.02.2026
Коментиран от #19
07:37 05.02.2026
07:38 05.02.2026
07:40 05.02.2026
07:41 05.02.2026
07:48 05.02.2026
07:49 05.02.2026
07:55 05.02.2026
08:08 05.02.2026
08:16 05.02.2026
08:19 05.02.2026
Коментиран от #20
08:30 05.02.2026
08:50 05.02.2026
08:51 05.02.2026
08:54 05.02.2026
08:57 05.02.2026
09:02 05.02.2026
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Иначе и това няма. Трябва да се кефиш, Гaня, на масата на големите си.
09:08 05.02.2026
До коментар #13 от "Провинциалист от провинция Тракия":А в един нов сериал, един постоянно викаше: Гладен съм.
09:16 05.02.2026
Нека даде личен пример. И без това взема безумно висока заплата всеки месец !
09:21 05.02.2026
Но пък бяхме равнопоставени !
09:25 05.02.2026
23 В половината заседания няма ПРИСЪСТВИЕ
та кое му е пълноправното, не разбрах
или ЕС на две скорости?
Пълноправни са само заплатите на работещите в ЕЦБ.
ЕЦБ одобрява бюджетната политика, а не БНБ, кое му е пълноправното.
Нещо за милиардите за фондове на ЕС, които с лЪв не плащахме?
Нешо за "Бисера", която вероятно ще остане в историята.
Нещо за референдум? пълноправен ли е Референдумът или не?
Някъде срокове имаше ли и защо Дания влезе в ERM2 да ползва благата,но да отлага юрото, и се проведе Референдум. Защо Британия влезе в ЕС със специално писно споразумение да не приема Юрото, излезе от ЕС с референдум.
Да не би Референдум в Юрогария да е мръсна дума.
Равноправие, за едни е равноправие, за други Д.И.К.Т.А.Т.У.Р.А
Квотите в БНБ са политически, ТОВА РАВНОПРАВИЕ ЛИ Е?
Къде са матриците на машините за печатане на български лЪв?
Къде са машините, скъпо и рядко оборудване платени от българският народ?
Къде са?
У.н.ищ.ожихте го този Народ.
Превърнахте България в Т.Е.ритория без граници,
без парична единица,
без самостоятелна финансова, икономическа, енергийна политика.
Къде ще отиват печалбите на БНБ от половин милиард?
Май печалби вече няма да има?
Ужасяващо повишаване на цени,
нали цените нямало да се повишават с Юро.ш.ита.
11:10 05.02.2026
12:49 05.02.2026
12:53 05.02.2026
04:50 06.02.2026