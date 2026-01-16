Новини
България »
Росен Желязков ще провери санирането на жилища във Велико Търново

Росен Желязков ще провери санирането на жилища във Велико Търново

16 Януари, 2026 07:30 405 19

  • росен желязков-
  • саниране-
  • жилища-
  • велико търново

До момента, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Велико Търново са обновени 49 блока

Росен Желязков ще провери санирането на жилища във Велико Търново - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 16 януари от 9:30 ч. министър-председателят Росен Желязков ще провери напредъка по програмата за саниране на многофамилни жилищни сгради във Велико Търново. Премиерът ще инспектира извършените до момента дейности в един от блоковете в града. Сградата е част от втория етап на програмата, а в същото време в областта се извършват ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност на още дванадесет блока.

До момента, по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в област Велико Търново са обновени 49 блока.

В края на втория етап 3 568 домакинства ще живеят в модернизирани сгради, с ниски месечни сметки за отопление през зимния период и в чиста и уютна среда.

До момента държавата е разплатила около 12 224 000 евро за повишаване на енергийната ефективност на многофамилните сгради в област Велико Търново.

Заедно с премиера по време на инспекцията ще бъде министърът на енергетиката Жечо Станков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тартаковер

    4 1 Отговор
    А кога ще провери и изолацията на Хотела с Водопада ? Или вече го е направил , че му е по-важен и по-личен от някакви си хора в Търново ?

    07:32 16.01.2026

  • 2 Макето

    5 1 Отговор
    Ако е останал материал, да го вложи в хотела на жена си. Измет!

    07:32 16.01.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 0 Отговор
    "Заедно с премиера по време на инспекцията ще бъде министърът на енергетиката Жечо Станков."

    Същият Жечо С танкОФ дето отпусна МИЛИОНИ за гола ливада на цена от ТРИ ХИЛЯДИ ЛЕВА за м²❗
    Същият Жечо , дето като се РАЗСМЪРДЯ скандала...
    "ЩЯЛ ДА ПРОВЕРЯВА СЛУЧАЯ" 🤔🤔🤔🤔

    07:33 16.01.2026

  • 4 Ха ха ха ха ха ха

    2 0 Отговор
    А за наличието на восъчни фигури на Тръмп желязко ще провери ли,че и аз искам да си направя една снимка 📸😁

    07:35 16.01.2026

  • 5 Интересно

    2 0 Отговор
    А колко мъни ще краднат от там

    Коментиран от #9, #12

    07:36 16.01.2026

  • 6 Полит.коректен расист

    3 1 Отговор
    Ако имате малко дете и някой ден то ви попита как изглежда лош чичко който е за затвора,можете да му покажете снимка на тоя тук или по ваш избор който/която и да е от парламента и министерствата !

    07:37 16.01.2026

  • 7 кой му дреме

    2 1 Отговор
    Путин обещава високи заплати, ниски цени, качествено образование и достъпна медицина.

    Вие какво обещавате ???

    Коментиран от #15

    07:37 16.01.2026

  • 8 кумчо ВЪЛЧО

    5 0 Отговор
    Как се проверява едно саниране ?
    Отива на място , водят го да гледа стиропора , скелета и алпинисти-монтажници , а той кима разбиращо с глава. Ще се здрависа с някои от тях , ще кима доволно-усмихнат.
    А после ще го заведат на приятелска софра !
    Това ли е мероприятието , наречено "инспекция на санирането" ?

    07:37 16.01.2026

  • 9 Ха ха ха ха ха ха

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    Много повече отколкото можем да си представим !

    07:37 16.01.2026

  • 10 Ровя в явоР

    2 0 Отговор
    БОЙКОВЩИНАТА няма край , дори след като е изритана и изгонена !

    07:38 16.01.2026

  • 11 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    "Може ли 68 декара земя в землището на българско село да струва близо 100 млн. евро или около 3 хил. лева на квадратен метър?

    Оказва се, че може, ако:

    купувачът е държавата,

    продавачът не е случаен."

    Жечо С танкОФ е РАЗРЕШИЛ сделката❗
    Жечо С танкОФ, като научил в НС , обещал
    Жечо С танкОФ "да провери случаЯ"‼️

    07:38 16.01.2026

  • 12 йодирана СОЛ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Интересно":

    ГАРАНТИРАНО от ГЕРБ !

    07:39 16.01.2026

  • 13 ТРЪГНАЛА Е РОЗОВАТА ПАНТЕРА

    2 0 Отговор
    Да нагледа стара далавера. Сигурно не отчисляват към ГЕРБ.

    07:40 16.01.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Сламен ЖелязкОФ и компания НЕ СА ПРОСТО КРАДЦИ❗
    Това са КРАДЦИ С ВЛАСТ‼️
    Властта развращава, а безконтролната власт
    развращава безгранично‼️

    07:42 16.01.2026

  • 15 Полит.коректен расист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "кой му дреме":

    Обещават по високи заплати за себе си, още по скъпи мед. застраховки в Швейцария...да бългъряци мои !
    Тия от парламента и министерствата не са мед.осигурени като вас и мин в роден абсурдистан !
    Техните крехки тела и ефирни души за мед.осигурени в Швейцария и лечението им се случва ТАМ....понеже е по евтино разбира се.
    Обещават също и контакт с извънземните,но само за тези които винаги послушно гласуват и подкрепят държавната система.

    07:43 16.01.2026

  • 16 Селянин

    0 0 Отговор
    Много вероятно отива да събере 30% кеша за чекмеджето, каквато е практиката, че началника го мързи да се мръдне за толкова малък град.

    07:48 16.01.2026

  • 17 Ще провери

    1 0 Отговор
    далаверите с любезното съдействие на кмета !

    07:50 16.01.2026

  • 18 Какво

    1 0 Отговор
    ще проверя ? Дали са с такова качество като хотела ли ? За тези пари , би трябвало !

    07:51 16.01.2026

  • 19 Боруна Лом

    0 0 Отговор
    АМА ДА СЕ ПАЗИ ДА НЕ МУ ПАДНЕ ИЗОЛАЦИЯТА НА ПЛЕШИВАТА ГЛАВА!

    07:56 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове