Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязков и ръководството на Шварц Групе

13 Февруари, 2026 13:54 506 15

  • шварц групе-
  • мюнхен-
  • росен желязков

По време на срещата министър-председателят Желязков представи възможностите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и неговия потенциал на световно ниво

Възможностите за съвместни проекти обсъдиха Желязков и ръководството на Шварц Групе - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Възможностите за партньорства в изграждането на европейска информационна инфраструктура и развитието на проекти в областта на изкуствения интелект и киберсигурността бяха във фокуса на срещата на министър-председателя Росен Желязков с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Жарновски в Мюнхен.

В рамките на разговора премиерът Желязков представи политиките на правителството за подобряване на бизнес средата, включително прилагането на ефективни инвестиционни стимули, насърчаването на научноизследователската и развойна дейност и развитието на публично-частни партньорства. Росен Желязков подчерта, че членството на България в еврозоната допълнително укрепва макроикономическата стабилност на страната и прави българските пазари още по-привлекателни за дългосрочни и високотехнологични инвестиции. По думите му това създава предвидима финансова среда и допълнителни гаранции за международните инвеститори.

По време на срещата министър-председателят Желязков представи възможностите на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) и неговия потенциал на световно ниво, както и перспективите за партньорство и съвместни научноизследователски и приложни проекти. „Независимо от политическите турбуленции сътрудничеството с INSAIT трябва да се задълбочи, защото връзката между наука, бизнес потребности и технологичен потенциал е най-важната платформа за сътрудничество независимо от политическите процеси“, изтъкна премиерът. Акцент бе поставен и върху задълбочаване на сътрудничеството в сферата на киберсигурността и изкуствения интелект, които могат да бъдат реализирани чрез сътрудничество между държавата, научната общност и бизнеса.

 


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
