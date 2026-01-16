Намериха противопехотна мина в Крумовград

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон – Хасково от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада обезвреди силно корозирала противотанкова мина ТМ-46, открита по време на изкопни дейности в района на Крумовград. Боеприпасът е транспортиран и унищожен в бившия учебен полигон в с. Качулка, община Крумовград. Ръководител на специализирания екип е капитан Димитър Чернев.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Вчера, 15 януари, от 08.10 ч. до 14.40 ч. специализиран екип за действие при тежки зимни условия от военно формирование 34 200 - Шумен оказа помощ за почистване на път и изправяне на железобетонен стълб от електропреносната мрежа в района между селата Хан Крум и Осмар, в поречието на река Врана, област Шумен. Ръководител на екипа е майор Андрея Иванов.