Намериха противопехотна мина в Крумовград

Намериха противопехотна мина в Крумовград

16 Януари, 2026 21:47 670 6

Районът е отцепен

Намериха противопехотна мина в Крумовград - 1
Снимка: Министерство на отбраната
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Специализиран екип от 31-ви механизиран батальон – Хасково от състава на 2-ра Тунджанска механизирана бригада обезвреди силно корозирала противотанкова мина ТМ-46, открита по време на изкопни дейности в района на Крумовград. Боеприпасът е транспортиран и унищожен в бившия учебен полигон в с. Качулка, община Крумовград. Ръководител на специализирания екип е капитан Димитър Чернев.

Това съобщиха от Министерството на отбраната.

Вчера, 15 януари, от 08.10 ч. до 14.40 ч. специализиран екип за действие при тежки зимни условия от военно формирование 34 200 - Шумен оказа помощ за почистване на път и изправяне на железобетонен стълб от електропреносната мрежа в района между селата Хан Крум и Осмар, в поречието на река Врана, област Шумен. Ръководител на екипа е майор Андрея Иванов.


Кърджали / България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Първан

    4 0 Отговор
    Моя е

    21:48 16.01.2026

  • 2 Си Дзин брей

    2 1 Отговор
    Впечатлен съм!!!!!
    Втора пехота, батерия 3, алинея 7, член 6 бригада 8, ред 3, етаж 16. Българите имат голяма армия и 5 самолеДа на паркинга.Брей!

    22:14 16.01.2026

  • 3 Орел

    2 1 Отговор
    Правилното наименование за факти трябва да бъде "противосамолетна"!

    22:18 16.01.2026

  • 4 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ТО ТАМ ВСИЧКО Е В МИНИ! И ТАБЕЛКИ. ,МИНИ,,!🚀✝️

    22:20 16.01.2026

  • 5 Анонимен

    2 1 Отговор
    Не се уточнява от кой период е мината.Много е вероятно да е останала от 1940година от времето на офанзивата на Вермахта срещу Гърция.Ний сме добри съюзници на всички ,провалили се във времето.

    22:35 16.01.2026

  • 6 Мюмюн

    0 1 Отговор
    ко? не

    22:47 16.01.2026

