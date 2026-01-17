Forbes: Русия върви към пирова победа с изчерпан арсенал и съсипана репутация

Тази седмица пълномащабната война на Руската федерация срещу Украйна премина важен символичен етап: 1418 дни. Толкова дни СССР се бори срещу нацистка Германия и постигна решителна победа. Руско-украинската война далеч не е приключила във военно отношение, но във всеки случай няма да донесе на Русия желаната победа, пише Forbes.

Авторът отбелязва, че след четири години пълномащабна война Русия контролира само около 20% от територията на Украйна, а днес руските войски са по-далеч от Киев, отколкото са били в началото на инвазията.

За разлика от западните страни, където продължителните войни се редуваха с краткосрочни конфликти, Русия на практика няма опит с „кратки и победоносни войни“. Тези, които бяха кратки, почти никога не завършваха с решителна победа за руската държава, отбелязва авторът, цитирайки няколко примера от руската история.

Продължителните войни на изтощение понякога са били победоносни за Русия, а руската държава като цяло е свикнала да води войни на изтощение. Но това не винаги гарантира победа на Русия. Военните поражения обаче винаги са имали тежки последици за политическото ѝ управление.

В този контекст авторът споменава унизителното поражение от Япония през 1905 г., катастрофата от Първата световна война и провала на афганистанския блицкриг.

Авторът на публикацията не смята, че войната в Украйна би могла да провокира по-нататъшен колапс на Русия, както след Първата световна война или Афганистанската война, или поне да свали режима на Путин. Но загубите в тази война вече са твърде големи и не оправдават възможните ползи.

„Победата, която може да остане и незабележима, би означавала само завладяване на определена територия, която в момента лежи в руини. Това би била пирова победа в най-добрия случай. Когато прахът най-накрая се уталожи, Русия ще бъде значително по-слаба, с изчерпани арсенали и съсипана репутация. Единственият въпрос е кога това най-накрая ще се случи“, заключава журналистът.

Руснаците успяха да увеличат производството на ракети „Шахед“ в достатъчни количества, за да проникват постоянно в украинската противовъздушна отбрана и да атакуват критична комунална инфраструктура в тила.

Това обаче скоро може да се промени, тъй като Украйна бързо увеличава производството на дронове-прехващачи, съобщава Forbes.

Авторът на публикацията отбелязва, че разполагането на ракети „Шахед“ се е увеличило от 2000 на месец през декември 2024 г. до над 5000 през декември 2025 г. Тази интензивност на атаките бързо изтощава противовъздушната отбрана на Украйна, която разчита в голяма степен на оскъдни противовъздушни ракети дори за противодействие на ракети „Шахед“.

В същото време ефективността на мобилните огневи екипи е ограничена от краткия им обсег на прихващане. Ето защо Украйна се опитва да увеличи производството на дронове-прехващачи, които са по-евтини от ракетите и имат по-голям обсег от наземните огневи екипи.

Според Forbes, в момента в Украйна се произвеждат няколко вида такива дронове (Sting, Surveyor/Merops, Techno-Taras, Hunter, Salute, Bayonet и други).