Forbes: Русия върви към пирова победа с изчерпан арсенал и съсипана репутация

Тази седмица пълномащабната война на Руската федерация срещу Украйна премина важен символичен етап: 1418 дни. Толкова дни СССР се бори срещу нацистка Германия и постигна решителна победа. Руско-украинската война далеч не е приключила във военно отношение, но във всеки случай няма да донесе на Русия желаната победа, пише Forbes.
Авторът отбелязва, че след четири години пълномащабна война Русия контролира само около 20% от територията на Украйна, а днес руските войски са по-далеч от Киев, отколкото са били в началото на инвазията.
За разлика от западните страни, където продължителните войни се редуваха с краткосрочни конфликти, Русия на практика няма опит с „кратки и победоносни войни“. Тези, които бяха кратки, почти никога не завършваха с решителна победа за руската държава, отбелязва авторът, цитирайки няколко примера от руската история.
Продължителните войни на изтощение понякога са били победоносни за Русия, а руската държава като цяло е свикнала да води войни на изтощение. Но това не винаги гарантира победа на Русия. Военните поражения обаче винаги са имали тежки последици за политическото ѝ управление.
В този контекст авторът споменава унизителното поражение от Япония през 1905 г., катастрофата от Първата световна война и провала на афганистанския блицкриг.
Авторът на публикацията не смята, че войната в Украйна би могла да провокира по-нататъшен колапс на Русия, както след Първата световна война или Афганистанската война, или поне да свали режима на Путин. Но загубите в тази война вече са твърде големи и не оправдават възможните ползи.
„Победата, която може да остане и незабележима, би означавала само завладяване на определена територия, която в момента лежи в руини. Това би била пирова победа в най-добрия случай. Когато прахът най-накрая се уталожи, Русия ще бъде значително по-слаба, с изчерпани арсенали и съсипана репутация. Единственият въпрос е кога това най-накрая ще се случи“, заключава журналистът.
Руснаците успяха да увеличат производството на ракети „Шахед“ в достатъчни количества, за да проникват постоянно в украинската противовъздушна отбрана и да атакуват критична комунална инфраструктура в тила.
Това обаче скоро може да се промени, тъй като Украйна бързо увеличава производството на дронове-прехващачи, съобщава Forbes.
Авторът на публикацията отбелязва, че разполагането на ракети „Шахед“ се е увеличило от 2000 на месец през декември 2024 г. до над 5000 през декември 2025 г. Тази интензивност на атаките бързо изтощава противовъздушната отбрана на Украйна, която разчита в голяма степен на оскъдни противовъздушни ракети дори за противодействие на ракети „Шахед“.
В същото време ефективността на мобилните огневи екипи е ограничена от краткия им обсег на прихващане. Ето защо Украйна се опитва да увеличи производството на дронове-прехващачи, които са по-евтини от ракетите и имат по-голям обсег от наземните огневи екипи.
Според Forbes, в момента в Украйна се произвеждат няколко вида такива дронове (Sting, Surveyor/Merops, Techno-Taras, Hunter, Salute, Bayonet и други).
Масква никога
Москва има ресурси за много години напред,
а запада няма нищо, нищо, нищо
и няма да има още дълго време,
чили ме Мерц ?
04:53 17.01.2026
Европеец
04:59 17.01.2026
Европеец
До коментар #1 от "Масква никога":Съгласен съм с коментара ти..... Зачудих се наистина какво има запада - освен двойни стандарти и ЛГБТ, а пропуснах "ценностите", който никой нормален човек не разбира.....
05:04 17.01.2026
Kaлпазанин
До коментар #2 от "Европеец":То вече не е и пропаганда ,а тъпотии на кашони
05:04 17.01.2026
Кънчо
05:05 17.01.2026
хихи
05:09 17.01.2026
Перник
05:09 17.01.2026
Хахахаха😂😂😂😂
05:14 17.01.2026
Русия
05:15 17.01.2026
Калпазанин
05:16 17.01.2026
Никой
05:22 17.01.2026
Тромпет
05:23 17.01.2026
За да сме точни
Колко са загубите не знам със сигурност, но са поне 3 пъти повече от украинските. И то при тотално превъзходство на оръжие и техника.
05:25 17.01.2026
капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !
От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!
05:35 17.01.2026
оня с коня
05:35 17.01.2026
Винкело
05:35 17.01.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
05:35 17.01.2026
учете я тая история
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България
10
05:36 17.01.2026
учете я тая история
До коментар #18 от "учете я тая история":10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.
05:37 17.01.2026
Ъхъъъъъ
До коментар #6 от "хихи":Русия в момента превъзхожда Съединените щати и Европейския съюз по брой както конвенционални, така и стратегически оръжия, заяви анализатор на ЦРУ Рей Макговърн в YouTube .
05:39 17.01.2026
Георги
05:42 17.01.2026
Психоаналитик
До коментар #1 от "Масква никога":Жал ми става за капейките ,като гледам с каква неистова отчаяност ,дрнонощно пишат глупост след глупост за да изопачават фактите и реалността.
05:43 17.01.2026
Значи почнаха да си признават
05:45 17.01.2026
И да квичиш в безсилна ярост
До коментар #22 от "Психоаналитик":това няма да промени реалността, ти си просто форумен укротрол във форума на факти бг.
05:48 17.01.2026
оня с коня
05:49 17.01.2026
Всичко е точно
До коментар #21 от "Георги":Колко руснаци са убити или осакатени е без значение за диктатора и хунтата му ,защото в Русия има достатъчно месо за фронта в Украйна. Отдавна са на хорото кремълските фашисти и края му свършва само по един начин...
Загубите на агресора само ще се увеличават.
В Гуляйполе,Купянск и Покровск денонощно ги млатят брутално с дроновете.
05:53 17.01.2026
К.О.Т.а.р.А.К 🐱
веднъж през 1878 и пак през 1945
прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!
05:53 17.01.2026
само питам
До коментар #2 от "Европеец":нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...
05:54 17.01.2026
Витанов
В Украйна ги убиват масово като хлебарки .
2 милиона и половина са влезли във войната от 2022 година , а сега на фрпнта са 700 хиляди. Къде е разликата?
05:54 17.01.2026
евала на руснаците от едни чипове и бой
До коментар #6 от "хихи":само какви чипове имало в тия окрансски перални а?
05:55 17.01.2026
голям смях
До коментар #29 от "Витанов":сирски каза ли дали са завзели някоя ново село посока полската граница?
все пак
Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!
05:56 17.01.2026
Звездоброец
06:04 17.01.2026
Стига си чел само
До коментар #19 от "учете я тая история":История на КПСС и БКП.
България по времето на съветската окупация два пъти беше във фалит и искаха да унищожат държава с над 1300 годишна история.1949г.по заповед на Москва и слугата Г.Димитров масово и насилствено започват в Пирински край българите в паспортите им да се записват Македония.
Третия фалит го обяви Луканов .
Какъв "възход" с празни магазини.Един ТВ не можеше да си купиш без връзки.Връзки беше най търсената дума.
Тия нар.сказки ги разказвай на сбирка на Изрожденци
06:32 17.01.2026
Замислен
06:44 17.01.2026
Опа
06:47 17.01.2026