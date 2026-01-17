Новини
Свят »
Русия »
Forbes: Русия върви към пирова победа с изчерпан арсенал и съсипана репутация
  Тема: Украйна

Forbes: Русия върви към пирова победа с изчерпан арсенал и съсипана репутация

17 Януари, 2026 04:45, обновена 17 Януари, 2026 04:50 1 277 35

  • русия-
  • украйна-
  • война

След четири години война Москва контролира само около 20% от територията на Украйна, а днес руските войски са по-далеч от Киев, отколкото са били в началото на инвазията, пише изданието

Forbes: Русия върви към пирова победа с изчерпан арсенал и съсипана репутация - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тази седмица пълномащабната война на Руската федерация срещу Украйна премина важен символичен етап: 1418 дни. Толкова дни СССР се бори срещу нацистка Германия и постигна решителна победа. Руско-украинската война далеч не е приключила във военно отношение, но във всеки случай няма да донесе на Русия желаната победа, пише Forbes.

Авторът отбелязва, че след четири години пълномащабна война Русия контролира само около 20% от територията на Украйна, а днес руските войски са по-далеч от Киев, отколкото са били в началото на инвазията.

Още новини от Украйна

За разлика от западните страни, където продължителните войни се редуваха с краткосрочни конфликти, Русия на практика няма опит с „кратки и победоносни войни“. Тези, които бяха кратки, почти никога не завършваха с решителна победа за руската държава, отбелязва авторът, цитирайки няколко примера от руската история.

Продължителните войни на изтощение понякога са били победоносни за Русия, а руската държава като цяло е свикнала да води войни на изтощение. Но това не винаги гарантира победа на Русия. Военните поражения обаче винаги са имали тежки последици за политическото ѝ управление.

В този контекст авторът споменава унизителното поражение от Япония през 1905 г., катастрофата от Първата световна война и провала на афганистанския блицкриг.

Авторът на публикацията не смята, че войната в Украйна би могла да провокира по-нататъшен колапс на Русия, както след Първата световна война или Афганистанската война, или поне да свали режима на Путин. Но загубите в тази война вече са твърде големи и не оправдават възможните ползи.

„Победата, която може да остане и незабележима, би означавала само завладяване на определена територия, която в момента лежи в руини. Това би била пирова победа в най-добрия случай. Когато прахът най-накрая се уталожи, Русия ще бъде значително по-слаба, с изчерпани арсенали и съсипана репутация. Единственият въпрос е кога това най-накрая ще се случи“, заключава журналистът.

Руснаците успяха да увеличат производството на ракети „Шахед“ в достатъчни количества, за да проникват постоянно в украинската противовъздушна отбрана и да атакуват критична комунална инфраструктура в тила.

Това обаче скоро може да се промени, тъй като Украйна бързо увеличава производството на дронове-прехващачи, съобщава Forbes.

Авторът на публикацията отбелязва, че разполагането на ракети „Шахед“ се е увеличило от 2000 на месец през декември 2024 г. до над 5000 през декември 2025 г. Тази интензивност на атаките бързо изтощава противовъздушната отбрана на Украйна, която разчита в голяма степен на оскъдни противовъздушни ракети дори за противодействие на ракети „Шахед“.

В същото време ефективността на мобилните огневи екипи е ограничена от краткия им обсег на прихващане. Ето защо Украйна се опитва да увеличи производството на дронове-прехващачи, които са по-евтини от ракетите и имат по-голям обсег от наземните огневи екипи.

Според Forbes, в момента в Украйна се произвеждат няколко вида такива дронове (Sting, Surveyor/Merops, Techno-Taras, Hunter, Salute, Bayonet и други).


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Масква никога

    28 39 Отговор
    не е претендирала за цяла О крайна !
    Москва има ресурси за много години напред,
    а запада няма нищо, нищо, нищо
    и няма да има още дълго време,
    чили ме Мерц ?

    Коментиран от #3, #22

    04:53 17.01.2026

  • 2 Европеец

    24 39 Отговор
    Прочетох само заглавието И кой може да ми каже дали е така.... А Заглавието пропагандно, да ще чакам коментари без да чета.... А в Киев е гадничко без парно и ток на минус 15 май, а.....

    Коментиран от #4, #28

    04:59 17.01.2026

  • 3 Европеец

    26 30 Отговор

    До коментар #1 от "Масква никога":

    Съгласен съм с коментара ти..... Зачудих се наистина какво има запада - освен двойни стандарти и ЛГБТ, а пропуснах "ценностите", който никой нормален човек не разбира.....

    05:04 17.01.2026

  • 4 Kaлпазанин

    25 27 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    То вече не е и пропаганда ,а тъпотии на кашони

    05:04 17.01.2026

  • 5 Кънчо

    22 27 Отговор
    Учете го тоя руски бе факти,че после ще мъцате като европейче пред църква

    05:05 17.01.2026

  • 6 хихи

    19 25 Отговор
    Освено това, няма ракети и побеждава само с летящи лопати с чипове от украиски перални....

    Коментиран от #20, #30

    05:09 17.01.2026

  • 7 Перник

    20 7 Отговор
    Г..р..о..з..н..и..о У..р..у..н..г..е..л и Плешо п..р..е..з..и..д..е..н..т..о румен радев, че ни оправи...

    05:09 17.01.2026

  • 8 Хахахаха😂😂😂😂

    21 24 Отговор
    Русия била с изчерпани арсенали!!!😂😂😂 Измислете нещо ново! Клоуни!

    05:14 17.01.2026

  • 9 Русия

    27 18 Отговор
    е ясна от самото начало на войната.Подведоха я,хвърлиха й гола кука и тя я захапа здраво.Взеха и парите,наложиха и двайсет пакета санкции,купуват и суровините на символични цени,пердашат я на голо,даже са готови да я подарят на Китай,само и само да я премахнат от пътя си.Мдаааа,да не си руснак в днешно време.Никой не те смята за човек и всеки те подритва като дворно животно.

    05:15 17.01.2026

  • 10 Калпазанин

    19 22 Отговор
    И не знам какво се е изчепало ,ама в укрия нема ток ,с изключение в квартала на богатите ,зеления си обикаля света ,Искендер кинжали и вече втори Орешник ,кой какво е изчерпал то се вижда ,ЕС затъва ,не ми се вярва тази пом@@ да е и от Форбс ,ама със сигурност е изстискана от тъ@@@ ,и само идиот би повярвал ,някой който яде слама и сено

    05:16 17.01.2026

  • 11 Никой

    5 6 Отговор
    Русия имат опит от 200 години - най-малко.

    05:22 17.01.2026

  • 12 Тромпет

    23 16 Отговор
    Едно дребно страхливо човече води Русия към пропаст

    05:23 17.01.2026

  • 13 За да сме точни

    24 14 Отговор
    За 4 години Раша е окупирала (разрушила напълно) 10% от Украйна ,а останалите 10% са окупирани от 2014 година...
    Колко са загубите не знам със сигурност, но са поне 3 пъти повече от украинските. И то при тотално превъзходство на оръжие и техника.

    05:25 17.01.2026

  • 14 капитан ПЕТКО ВОЙВОДА !

    10 15 Отговор
    "И с тояга не можете изби любовта на българина към Русия"
    От защитна реч пред съда във Варна на Капитан Петко Киряков - Войводата.
    Погубен от продажника Стефан Стамболов и турчина Спас Турчев АНА ТЕМА!

    05:35 17.01.2026

  • 15 оня с коня

    5 14 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    05:35 17.01.2026

  • 16 Винкело

    10 12 Отговор
    Не забелязват ли малката разлика? Втората световна бяха целият свят със СССР срещу Германия. Сега са целият свят срещу Русия. По-лекинко с екзалтациите.

    05:35 17.01.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    5 15 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    05:35 17.01.2026

  • 18 учете я тая история

    11 12 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Но те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега? Русия създаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Граф Игнатиев освобождава Варненска област през 1878 без бой, като отива при султана и му казва «Ако несе изтеглите от Варна, 60 хиляден корпус идва от Одеса ». Султана се изтегля, а това било блъф.
    3. Руският пусланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    4. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    5. По настояване на СССР на парижката конференция 1946 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп. Блокиране на исканията на Англия да се отнеме територията на България до Пловдив.
    6.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България
    10

    Коментиран от #19

    05:36 17.01.2026

  • 19 учете я тая история

    10 12 Отговор

    До коментар #18 от "учете я тая история":

    10. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец Чаира, НДК (беше с името на Л. Живкова), Централна гара, Военните заводи (единственото нещо което беше модернизирано, но след което приватизаирано), прохода на Републиката, Мостът на дружбата в Русе, Центъра на София, Лифтовете на Витоша. Действаше космическта програма. Сега някои от тези достиженя на соца все още се използват и днес икономиката ни с определящо значение за страната ни.
    11. Без по-горе посочените достижения от преди 36 г днешна икономика на «демократична България»» намаше да съществува. (Напишете нещо важно построено през последните 36 г.)
    12. Действаше космическта програма с помощта на СССР.
    13. Още история Преди Обединението англичаните искали в Источна Ромелия да се въведе само гръцки език. Лошата Русия не позволила.
    14. В началото на 1944г българска делегация поискала срочно Англия да окупира България. Англия отказла на основание, че е заета в района на Суецкия канал. Казала нека «Турция да ви окупира«. Възниква опасност БГ да загуби територия до Пловдив и на 80 км от София. Руснаците ни спасяват на 9 септември 1944 г.

    Коментиран от #33

    05:37 17.01.2026

  • 20 Ъхъъъъъ

    8 10 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    Русия в момента превъзхожда Съединените щати и Европейския съюз по брой както конвенционални, така и стратегически оръжия, заяви анализатор на ЦРУ Рей Макговърн в YouTube .

    05:39 17.01.2026

  • 21 Георги

    6 9 Отговор
    айде посочете друга държава, която ще напредва срещу обединения ресурс на запада и 20+пакета санкции и после говорете за липсата на напредък

    Коментиран от #26

    05:42 17.01.2026

  • 22 Психоаналитик

    11 6 Отговор

    До коментар #1 от "Масква никога":

    Жал ми става за капейките ,като гледам с каква неистова отчаяност ,дрнонощно пишат глупост след глупост за да изопачават фактите и реалността.

    Коментиран от #24

    05:43 17.01.2026

  • 23 Значи почнаха да си признават

    4 8 Отговор
    макар и с половин уста, че Русия ги млати 😃Още много ще признават тепърва.

    05:45 17.01.2026

  • 24 И да квичиш в безсилна ярост

    5 7 Отговор

    До коментар #22 от "Психоаналитик":

    това няма да промени реалността, ти си просто форумен укротрол във форума на факти бг.

    05:48 17.01.2026

  • 25 оня с коня

    4 5 Отговор
    още се чудят от нато-то защо народът се е запънал като магаре на мост и не ще и не ще да намрази Русия ....евроатлантиците вече с отчаяние страдат.....ах,точно Русия ли се намери да ни освобождава , дайте да им бутнем паметниците , друго не можем да им направим .

    05:49 17.01.2026

  • 26 Всичко е точно

    6 5 Отговор

    До коментар #21 от "Георги":

    Колко руснаци са убити или осакатени е без значение за диктатора и хунтата му ,защото в Русия има достатъчно месо за фронта в Украйна. Отдавна са на хорото кремълските фашисти и края му свършва само по един начин...
    Загубите на агресора само ще се увеличават.
    В Гуляйполе,Купянск и Покровск денонощно ги млатят брутално с дроновете.

    05:53 17.01.2026

  • 27 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 6 Отговор
    русия ни е освободила цели два пъти!!
    веднъж през 1878 и пак през 1945
    прадядо ми ги е посрещнал с хляб и сол!
    моя дядо ги е посрещнал с хляб и сол!
    сега е мой ред и ас да ги посрещна със хляб и сол!

    05:53 17.01.2026

  • 28 само питам

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    нормален не чете статиите тук!Четат се само заглавията и коментарите!Да знаеш,за другия път...

    05:54 17.01.2026

  • 29 Витанов

    6 7 Отговор
    Сирски, заяви във вторник в публикация в Telegram, че декември е първият месец, в който безпилотните системни подразделения на Украйна са „неутрализирали“ приблизително толкова руски военнослужещи, колкото са били призовани за един месец. Той каза, че видеозапис потвърждава 33 000 руски загуби миналия месец. „Реалните загуби на окупаторите са по-големи“, каза генералът.Той каза, че през декември броят на целите, ударени или унищожени от дронове, се е увеличил с 31%, а броят на ударения руски персонал се е увеличил с повече от 25%. Сирский заяви през ноември, че безпилотните системи са отговорни за около 60% от всички ударени вражески цели. Тази цифра понякога е била и по-висока във фронтовите райони.
    В Украйна ги убиват масово като хлебарки .
    2 милиона и половина са влезли във войната от 2022 година , а сега на фрпнта са 700 хиляди. Къде е разликата?

    Коментиран от #31

    05:54 17.01.2026

  • 30 евала на руснаците от едни чипове и бой

    6 5 Отговор

    До коментар #6 от "хихи":

    само какви чипове имало в тия окрансски перални а?

    05:55 17.01.2026

  • 31 голям смях

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Витанов":

    сирски каза ли дали са завзели някоя ново село посока полската граница?

    все пак
    Твърде вероятно е предците ти да са предавали комитите на турците, другарю!

    05:56 17.01.2026

  • 32 Звездоброец

    3 3 Отговор
    Два клоуна, единият зелен, а другият орaнжев преследват нощем путин в кошмарите му!

    06:04 17.01.2026

  • 33 Стига си чел само

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "учете я тая история":

    История на КПСС и БКП.
    България по времето на съветската окупация два пъти беше във фалит и искаха да унищожат държава с над 1300 годишна история.1949г.по заповед на Москва и слугата Г.Димитров масово и насилствено започват в Пирински край българите в паспортите им да се записват Македония.
    Третия фалит го обяви Луканов .
    Какъв "възход" с празни магазини.Един ТВ не можеше да си купиш без връзки.Връзки беше най търсената дума.
    Тия нар.сказки ги разказвай на сбирка на Изрожденци

    06:32 17.01.2026

  • 34 Замислен

    0 0 Отговор
    На кой помагат такива статии?На хората в Киев или на фронта?Стига сте вдъхвали фалшив оптимизъм -,,ето още малко и победата идва,вече е зад ъгъла".Нещата са катастрофални-зима е,няма ток,няма вода,няма топло,политическа криза.Фронтът едва се държи пробит на няколко места

    06:44 17.01.2026

  • 35 Опа

    0 0 Отговор
    Тука нещо евроатлантиците почват да мешат тоците! Как така победа на Русия, няма такова нещо, бандерите ще се бият до последния окраинец, а урсулата ще краде до последното евро за да ги спонсорира и ще победят, нали така?!

    06:47 17.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания