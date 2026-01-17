Новини
Две серии от експлозии разтърсиха Киев
  Тема: Украйна

17 Януари, 2026 04:20, обновена 17 Януари, 2026 04:25 415 2

Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала

Две серии от експлозии разтърсиха Киев - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Киев беше разтърсен от експлозии за втори път през нощта, предаде украинския телевизионен канал "Public".

„В Киев се чуват последващи експлозии“, се казва в публикация в Telegram от 3:10 ч. сутринта.

Според онлайн картата на Министерството на цифровата трансформация на Украйна, сирена за въздушна тревога звучи в града от 2:33 ч. сутринта.

Вчера Русия и Украйна постигнаха споразумение за локално прекратяване на огъня, което ще позволи извършването на ремонти в Запорожката атомна електроцентрала, обяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси.

Според него така ще стане възможно да бъде поправен последният останал резервен електропровод в Запорожката атомна електроцентрала.

Отбелязва се, че украински технически специалисти ще започнат ремонти през следващите дни на линията 330 kV, която беше повредена и спряна в резултат на боевете. В резултат на това електропроводите в най-голямата атомна електроцентрала в Европа вече зависят от една-единствена работеща преносна линия 750 kV.

„МААЕ продължава да работи в тясно сътрудничество с двете страни, за да гарантира ядрената безопасност в Запорожката АЕЦ и да предотврати ядрена авария по време на конфликта. Това временно прекратяване на огъня, четвъртото, което постигнахме, демонстрира незаменимата роля, която продължаваме да играем“, добави Гроси.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Карго 200

    1 3 Отговор
    От известно време наблюдаваме това в Украйна, пукнатините се разпространяват, докато руската пропаганда се е изместила от продажба на успех към управление на провалите. Победата е лесна за рекламиране. Загубата, докато си бомбардиран ежедневно от страната, която си планирал да превземеш за три дни, не е. За Русия положението само се влошава.

    04:27 17.01.2026

  • 2 малко са

    1 0 Отговор
    бой до дупка непрекъснато по капацуната !

    04:37 17.01.2026

