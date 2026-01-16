Мартин Димитров: Нашата цел са честните избори

Виждали ли ли сте тези скенери? Пробвали ли сте ги? Това кога може да бъде въведено? Кога ще ги купите? Кога ще ги тествате? Тези въпроси към управляващото мнозинство зададе в "Панорама" по БНТ Мартин Димитров от "Демократична България".
"Те паднаха от власт, защото виждаха накъде отиват нещата - че цената, която ще плащат, е огромна и че грешките, които правят, се мултиплицират. Видяха, че ако това не се случи, след няколко месеца ще трябва да платят двойна и тройна електорална и политическа цена. Избягаха от страх. Тези хора сега със зъби и нокти са се вкопчили в хартиената бюлетина. Тя им е последната надежда", добави той.
"Освен че искаме машинно гласуване и ще организираме хиляди наблюдатели, ще дадем максимума от себе си да има честни избори. Въпреки тях и саботажа, който правят", подчерта политикът от ДБ.
Димитров отказа да коментира хипотетичната партия на Радев, защото това е "несъществуващ истински политически въпрос". "Целта ни е да спечелим изборите. За това работим в момента", изтъкна той.
Димитров бе категоричен, че законопроектът "Антиспекула" трябва да бъде спрян от депутатите, преди идеята да донесе зловредни влияния на пазара.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
21:51 16.01.2026
21:51 16.01.2026
21:54 16.01.2026
21:55 16.01.2026
22:07 16.01.2026
Трябва да се осъзнаят тези стари муцуни че вече никой не им вярва и да престанат да залъгват стадото.
22:10 16.01.2026
22:14 16.01.2026
22:20 16.01.2026
22:25 16.01.2026
22:32 16.01.2026
22:52 16.01.2026
22:56 16.01.2026
Папкай, мами, папкай, за да можеш после да си играеш с играчките!
23:07 16.01.2026
23:09 16.01.2026
23:15 16.01.2026