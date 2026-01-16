Новини
Мартин Димитров: Нашата цел са честните избори

16 Януари, 2026 21:50 592 15

Законопроектът "Антиспекула" трябва да бъде спрян от депутатите

Мартин Димитров: Нашата цел са честните избори - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Виждали ли ли сте тези скенери? Пробвали ли сте ги? Това кога може да бъде въведено? Кога ще ги купите? Кога ще ги тествате? Тези въпроси към управляващото мнозинство зададе в "Панорама" по БНТ Мартин Димитров от "Демократична България".

"Те паднаха от власт, защото виждаха накъде отиват нещата - че цената, която ще плащат, е огромна и че грешките, които правят, се мултиплицират. Видяха, че ако това не се случи, след няколко месеца ще трябва да платят двойна и тройна електорална и политическа цена. Избягаха от страх. Тези хора сега със зъби и нокти са се вкопчили в хартиената бюлетина. Тя им е последната надежда", добави той.

"Освен че искаме машинно гласуване и ще организираме хиляди наблюдатели, ще дадем максимума от себе си да има честни избори. Въпреки тях и саботажа, който правят", подчерта политикът от ДБ.

Димитров отказа да коментира хипотетичната партия на Радев, защото това е "несъществуващ истински политически въпрос". "Целта ни е да спечелим изборите. За това работим в момента", изтъкна той.

Димитров бе категоричен, че законопроектът "Антиспекула" трябва да бъде спрян от депутатите, преди идеята да донесе зловредни влияния на пазара.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Болшевик

    14 5 Отговор
    Марш фашист долен. Гербаджийски теляк.

    21:51 16.01.2026

  • 2 Избори ли

    18 3 Отговор
    Вашата цел е да лапате, колкото може повече и да олабвате колкото може по-често.

    21:51 16.01.2026

  • 3 Петко

    12 4 Отговор
    Бъдещият коалиционен партньор на ГЕРБ говори.

    21:54 16.01.2026

  • 4 Пастор

    18 5 Отговор
    Този е идиот Вече е на 52 години от 26г е деоутат и само глупости дрънка

    21:55 16.01.2026

  • 5 Ото фон Бломберг

    14 2 Отговор
    Твоята цел е да се намърдаш пак депутат ,да лапаш кинти без да правиш нищо , да пърдш на стола и да не работиш нищо .аре у лево глупак

    22:07 16.01.2026

  • 6 И този като баба

    7 2 Отговор
    Лили няма живи роднини от времето на динозаврите но винаги е готов да се покаже от някъде.
    Трябва да се осъзнаят тези стари муцуни че вече никой не им вярва и да престанат да залъгват стадото.

    22:10 16.01.2026

  • 7 Бай Иван

    10 4 Отговор
    Мартинчо, че те ако са честни изборите вие евродебилните жълтопаветници и 10% няма да вземете бе чадо! А пък ти ще гледаш Народното събрание само отвън. Не ти ли е поне малко срам да лъжеш непрекъснато, като дърта циганка! Хората вече, като те видяти чуят пелтеченето ти, получават уртикария!

    22:14 16.01.2026

  • 8 Аз,стига ли ви?

    5 4 Отговор
    Честни, но за ППДебилите ще са най-често, защото няма да стане ска бала с машините. Ще се борите за 4 %. И ако се класирате,ще пикирате направо е скута за мазно турско кафенце. Наздраве

    22:20 16.01.2026

  • 9 Някой

    3 1 Отговор
    Само един мандат искам да бъда депутат и ще си оправя живота !!!!!?

    22:25 16.01.2026

  • 10 Щом вие сте

    3 2 Отговор
    Огледалото на честноста явно го гледате от другата страна г-н М Димитров !?.

    22:32 16.01.2026

  • 11 Лъжеш мошенико!

    3 2 Отговор
    Само крадене и истанбулска конвенция ви е в главите! Всеки скандал с педофил е от вашата партия!

    22:52 16.01.2026

  • 12 ШЕФА

    8 1 Отговор
    Този некадърник,лъжец и мошеник е цял живот на държавна хранилка.

    22:56 16.01.2026

  • 13 Тома

    2 1 Отговор
    Непоправим инфантил без нито един честно изработен лев в живота си сега търкаля думата "честност" в онова, с което папка...
    Папкай, мами, папкай, за да можеш после да си играеш с играчките!

    23:07 16.01.2026

  • 14 Дядо Кънчо

    2 0 Отговор
    Добре де, аз проблем с избори нямам. Като вляза в магазина винаги един път седмичко си избирам тиквени семки и след като ги изконсумирам, отивам и си купувам слънчогледови семки. Нямам никакви проблеми с избор. Имам проблем с месото. В магазините е пълно със cвинско и пилешко месо и никога не ги избирам, па макар и да са много ефтини. Чакам да дойде времето на агнешкото месо и си купувам агнешки дроб, па макар и да струва много. Те агнетата ги избиха, за да не печелим от износ на агнешко месо! Та единствено избирам между тиквeни и слънчогледови семки и ако имаше агнешко, бих гласувал само за развъждане на агнета, понеже дават вълна, кожа, месо, мляко, сирене, кисело мляко, а не за cвинчета и кокошки!

    23:09 16.01.2026

  • 15 ПРИ ЧЕСНИ ИЗБОРИ ОТВААШ В ЗАТВОРО БЕ

    1 0 Отговор
    ПАРАЗИТ ГАДЕН ! ТИ ГО ЗНАЕШ МРЪСНИКО !

    23:15 16.01.2026

