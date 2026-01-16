Новини
Почина проф. Емил Хорозов - един от най-изтъкнатите български математици

Почина проф. Емил Хорозов - един от най-изтъкнатите български математици

16 Януари, 2026

Математикът е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика при Софийския университет "Св. Кл. Охридски"

Почина проф. Емил Хорозов - един от най-изтъкнатите български математици - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина чл.-кор. проф. Емил Иванов Хорозов - дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет "Св. Климент Охридски", съобщи пресцентърът на висшето училище.

Проф. Хорозов е роден на 27 септември 1949 г. През 1973 г. става магистър по математика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", през 1978 г. - доктор в Московския държавен университет, през 1990 г. - доктор на математическите науки в Софийския университет, а през 2004 г. е избран за член-кореспондент на БАН.

Неговите научни изследвания се отнасят към диференциалните уравнения, които условно могат да бъдат разделени на три групи: теория на бифуркациите и гранични цикли; теория на хамилтоновите системи и теория на солитоните и представяния на безкрайно-мерни алгебри на Ли. В научноизследователските работи на чл.-кор. проф. Хорозов са застъпени както трудно решими класически проблеми, така и съдържателни актуални проблеми на съвременната математика.

Научните постижения на проф. Хорозов са обобщени в няколко десетки научни публикации и учебни помагала, публикувани най-вече в реномирани международни списания.

Математикът е дългогодишен преподавател във Факултета по математика и информатика при Софийския университет "Св. Кл. Охридски", като под негово ръководство са защитени голям брой дипломни работи и докторати. Проф. Хорозов е канен многократно като гост-професор в университети в Европа и Северна Америка. Той успешно е ръководил международни договори с Франция и Полша. Участвал е в създаването и ръководството на проекти по образователната програма "Темпус", както и в проект по програмата "Мария Кюри".

Значителна е и неговата научно-административна дейност. Проф. Емил Хорозов е бил ръководител на Катедрата по диференциални уравнения, декан на Факултета по математика и информатика в Софийския университет "Св. Климент Охридски", член на Факултетния съвет на ФМИ, член на Академичния съвет на Софийския университет, член на Комисията по математически науки към ВАК, член на Научния съвет на Института по математика и информатика при БАН, директор на Фонда "Научни изследвания" към Министерството на образованието и науката (МОН). Той е учен с международно признание в математическите среди, свидетелство за което са получените от него многобройни награди.

С кончината на проф. Емил Хорозов родната академична общност загуби един от най-видните си представители и изключително достоен човек. Поклон пред светлата му памет, се казва в съболезнованието от академичната общност на Софийския университет "Св. Климент Охридски".


