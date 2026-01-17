Новини
България »
София »
СО: Работата по сметопочистването продължава и през почивните дни

СО: Работата по сметопочистването продължава и през почивните дни

17 Януари, 2026 08:20 339 2

  • сметопочистване-
  • со-
  • боклук

Само за вчерашния ден от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 126 тона отпадъци

СО: Работата по сметопочистването продължава и през почивните дни - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Продължава интензивната работа по сметопочистването в най-засегнатите райони на града, заявиха от Столична община.

Само за вчерашния ден, 16 януари, от районите „Подуяне“ и „Слатина“ са извозени общо 126 тона отпадъци, при стандартна дневна норма от 90 тона за двата района.

Извършена дейност на 16 януари:

Район „Подуяне“

На терен са работили пет камиона, които са обслужвали участъци по „Александър Екзарх“, „Владимир Вазов“, жп линията, както и каретата „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – мост „Чавдар“, карето „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“, както и локално платно на „Ботевградско шосе“.

Район „Слатина“

Пет камиона, щипка и мултилифт са работили в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков““, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, квартал „Христо Смирненски“ - кръстовището „Владово“ – „Гео Милев“, „Слатинска“, „Циклама“, „Мъдрен“, както и в каретата „Христо Чернопеев“ – „Цариградско шосе“ – „Асен Йорданов“ – „Шипченски проход“ и „Христо Чернопеев“ – „Шипченски проход“ – „Александър Жендов“ – „Цариградско шосе“.
Допълнително е работено по „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“, както и по улиците „Георги Минчев“, „Попова шапка“, „Димитър Софиянец“, „Асенова крепост“, „Георги Обретенов“, „Румен войвода“, „Стоил войвода“ и „Детелин войвода“. Щипка и мултилифт са работили в кв. „Христо Ботев“.

Район „Люлин“

По данни на „Софекострой“, на терен са работили камиони в 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон, като работата е започнала по улиците с масов градски транспорт и е продължила във вътрешнокварталните улици и улиците с обществено значение. След механизираното почистване във „Филиповци“ с багери, екипи са пристъпили и към обслужване на контейнерите.

Планирана дейност за 17 януари 2026 г.

Район „Подуяне“

Работата продължава в каретата „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – жп линията, „Владимир Вазов“ – „Левски Вековен“ – „Тодорини кукли“, „Васил Кънчев“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Макгахан“ – „Резбарска“ – „Владимир Вазов“, „Александър Екзарх“ – „Владимир Вазов“ – „Ботевградско шосе“ – „Рилска обител“, кварталите „Левски Г“ и „Левски В“. На терен ще работят общо 5 камиона.

Район „Слатина“

Екипите ще работят в зоните „Летище София“, Министерство на външните работи, „ВТУ „Тодор Каблешков“, „Шипченски проход“, „Ситняково“, „Борис Христов“, „Гео Милев“, „Светлоструй“, „Корал“, „Роглец“, „Кривина“, „Спътник“, „Владово“, „Христо Чернопеев“, „Цариградско шосе“, „Асен Йорданов“, „Шипченски проход“, „Александър Жендов“, „Иван Димитров – Куклата“, „Симеонов век“, „Велчо Атанасов“, „Боян Магесник“,. В кв. „Редута“, - „Петър Богдан“, „Пеячевич“, „Каймакчалан“, „Марагидик“, „Борис Христов“, както и „Коста Лулчев“, „Генерал Хосе де Сан Мартин“, „Постоянство“, „Скай Сити“, Агенция по вписванията и кв. „Христо Ботев“. На терен ще работят общо 5 камиона.

Район „Люлин“

По данни на „Софекострой“, днес камиони ще работят във 1-ви, 2-ри, 3-ти, 4-ти, 5-ти, 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти микрорайон, както и в квартал „Филиповци“ и централната зона на Люлин.

Столичната община продължава ежедневната работа с повишен капацитет, включително чрез координация между СПТО, „Софекострой“ и районните администрации, с цел стабилизиране на ситуацията и нормализиране на услугата за гражданите.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    Да се помни: Радев довлече Кики. Кики довлече Терзиев. Еманацията на неможачите.

    08:31 17.01.2026

  • 2 Ели Енчева

    0 0 Отговор
    Работата да продължава,защото има много за чистене.

    08:37 17.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове