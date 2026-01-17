Новини
Кметът на столичния район „Слатина“ издирва мъж, който си е изгубил заплатата

17 Януари, 2026 10:40 1 037 15

  • район слатина-
  • георги илиев-
  • заплата

Днес получих от полицията плик с трицифрена сума, намерен и предаден от служители в магазин, написа той във фейсбук

Кметът на столичния район „Слатина“ издирва мъж, който си е изгубил заплатата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев издирва мъж на име Мирослав Манолов, който си е изгубил заплатата.

„Искам да Ви разкажа една история от деня и да Ви помоля да я споделите. Районните кметове имаме много и най-различни задължения, някои от които дори няма как да подозирате. Като например това, че съхраняваме парични средства, които са намерени в района и са предадени в полицията, където никой не ги е потърсил в продължение на три месеца, а след още шест месеца да изпращаме на Столична община, които ги отчитат като „извънредни приходи“, пише във Фейсбук страницата си Манолов.

„Обикновено това са малки суми - една или няколко банкноти, но се е случвало и да са четирицифрени. Общото на тези случаи винаги е било, че няма как собственикът на парите да бъде идентифициран и няма никаква следа кой би могъл да бъде. До днес“, пише още той.

„Днес получих от полицията плик с трицифрена сума, намерен и предаден от служители в магазин „Фантастико“ на ул. „Николай Коперник“. Особеното беше, че освен парите, в плика имаше отрязък като фиш от заплата, на който има две имена, които най-вероятно са на загубилия го. Виждате имената на снимката - Мирослав Манолов. Моля, споделете тази публикация!“, призовава районният кмет.

„И ако тя достигне до този Мирослав Манолов, който е загубил плика със възнаграждението си във въпросния магазин преди няколко месеца, нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем“, завършва Георги Илиев, оставяйки и телефонния си номер на страницата във фейсбук.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквата съм

    7 2 Отговор
    моята заплата беше
    върнете ми я направо в зайчарника банкя

    Коментиран от #10

    10:48 17.01.2026

  • 2 това някаква посигравка с човека ли е???

    7 2 Отговор
    “И ако тя достигне до този Мирослав Манолов, който е загубил плика със възнаграждението си във въпросния магазин преди няколко месеца, нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем“

    Коментиран от #6

    10:53 17.01.2026

  • 3 Дърт

    8 2 Отговор
    Ето това казва всичко "... нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем“.
    ЛИЧЕН ТЕЛЕФОН, ДАЛИ ИМА НАЧИН ДА МУ Я ВЪРНЕМ.

    11:00 17.01.2026

  • 4 Линда

    7 1 Отговор
    Тва е зеленски след 10 години

    11:09 17.01.2026

  • 5 хахо

    5 1 Отговор
    аз съм бе кмете. давайте я насам, ама я искам и с лихвата за тия месеци,в които е била при вас

    11:11 17.01.2026

  • 6 Кметът

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "това някаква посигравка с човека ли е???":

    Взе парите и каза- ще видим. Т.е човекът ще си види заплатата ама през крив макарон.

    11:12 17.01.2026

  • 7 Мирослав Манолов

    8 1 Отговор
    ако дължи глоби или данъци ще го намерят за отрицателно време, но сега като са му прибрали вече париците се ослушват, дано не ги потърси.

    11:20 17.01.2026

  • 8 Ето, това е кмет за похвала !

    2 9 Отговор
    Загрижен към гражданите
    Да е жив , здрав и успешен !
    Пожелавам му дълголетие и радостен живот :)

    Коментиран от #12

    11:23 17.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 не си тиквата,

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "тиквата съм":

    твоята заплата не е трицифрено число.

    11:27 17.01.2026

  • 11 Бай Ху (By Who)

    2 1 Отговор
    Колко ли хора се казват Мирослав Манолов? Ами ако отидат сичките?

    Коментиран от #15

    11:44 17.01.2026

  • 12 Перо

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ето, това е кмет за похвала !":

    Айде нема нужда

    11:48 17.01.2026

  • 13 БРОЯЧКА

    1 0 Отговор
    А В МАГ. „КАМ”....ман.ливади запад
    КАСИЕРКИТЕ И Т.НАР.УПРАВИТЕЛ
    СА ФРАПИЮЩО НЕГРАМОТНИ И НАГЛИ...

    11:52 17.01.2026

  • 14 Е като

    1 0 Отговор
    има фиш ,няма ли ЕГН ,месторабота ,

    12:08 17.01.2026

  • 15 Нали

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":

    имало фиш от заплатата му.

    12:16 17.01.2026

