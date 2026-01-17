Кметът на столичния район „Слатина“ издирва мъж, който си е изгубил заплатата

Кметът на столичния район „Слатина“ Георги Илиев издирва мъж на име Мирослав Манолов, който си е изгубил заплатата.
„Искам да Ви разкажа една история от деня и да Ви помоля да я споделите. Районните кметове имаме много и най-различни задължения, някои от които дори няма как да подозирате. Като например това, че съхраняваме парични средства, които са намерени в района и са предадени в полицията, където никой не ги е потърсил в продължение на три месеца, а след още шест месеца да изпращаме на Столична община, които ги отчитат като „извънредни приходи“, пише във Фейсбук страницата си Манолов.
„Обикновено това са малки суми - една или няколко банкноти, но се е случвало и да са четирицифрени. Общото на тези случаи винаги е било, че няма как собственикът на парите да бъде идентифициран и няма никаква следа кой би могъл да бъде. До днес“, пише още той.
„Днес получих от полицията плик с трицифрена сума, намерен и предаден от служители в магазин „Фантастико“ на ул. „Николай Коперник“. Особеното беше, че освен парите, в плика имаше отрязък като фиш от заплата, на който има две имена, които най-вероятно са на загубилия го. Виждате имената на снимката - Мирослав Манолов. Моля, споделете тази публикация!“, призовава районният кмет.
„И ако тя достигне до този Мирослав Манолов, който е загубил плика със възнаграждението си във въпросния магазин преди няколко месеца, нека се обади на личния ми телефон, за да видим дали има начин да му я върнем“, завършва Георги Илиев, оставяйки и телефонния си номер на страницата във фейсбук.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тиквата съм
върнете ми я направо в зайчарника банкя
Коментиран от #10
10:48 17.01.2026
2 това някаква посигравка с човека ли е???
Коментиран от #6
10:53 17.01.2026
3 Дърт
ЛИЧЕН ТЕЛЕФОН, ДАЛИ ИМА НАЧИН ДА МУ Я ВЪРНЕМ.
11:00 17.01.2026
4 Линда
11:09 17.01.2026
5 хахо
11:11 17.01.2026
6 Кметът
До коментар #2 от "това някаква посигравка с човека ли е???":Взе парите и каза- ще видим. Т.е човекът ще си види заплатата ама през крив макарон.
11:12 17.01.2026
7 Мирослав Манолов
11:20 17.01.2026
8 Ето, това е кмет за похвала !
Да е жив , здрав и успешен !
Пожелавам му дълголетие и радостен живот :)
Коментиран от #12
11:23 17.01.2026
10 не си тиквата,
До коментар #1 от "тиквата съм":твоята заплата не е трицифрено число.
11:27 17.01.2026
11 Бай Ху (By Who)
Коментиран от #15
11:44 17.01.2026
12 Перо
До коментар #8 от "Ето, това е кмет за похвала !":Айде нема нужда
11:48 17.01.2026
13 БРОЯЧКА
КАСИЕРКИТЕ И Т.НАР.УПРАВИТЕЛ
СА ФРАПИЮЩО НЕГРАМОТНИ И НАГЛИ...
11:52 17.01.2026
14 Е като
12:08 17.01.2026
15 Нали
До коментар #11 от "Бай Ху (By Who)":имало фиш от заплатата му.
12:16 17.01.2026