Новини
България »
Специалисти по здравни грижи от област Ямбол поискаха 1550 евро стартова заплата за всички в бранша

Специалисти по здравни грижи от област Ямбол поискаха 1550 евро стартова заплата за всички в бранша

10 Декември, 2025 17:11 333 7

  • здравни грижи-
  • специалисти-
  • специалисти по здравни грижи-
  • заплата-
  • €1550

Абсолютно нищо не се е променило от последния протест

Специалисти по здравни грижи от област Ямбол поискаха 1550 евро стартова заплата за всички в бранша - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От години ни лъжат и неглижират труда ни. Настояваме за гарантиране на 1550 евро стартова заплата за всички в бранша. Това казаха излезли на протест специалисти по здравни грижи от областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Св. Пантелеймон” в Ямбол.

В подкрепа на исканията им пред административната сграда на болницата се присъединиха лекари, специализанти и санитари от лечебното заведение. Протестът беше организиран от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в Ямбол, уточни БТА.

Освен ние, днес с протестни лентички работят колегите в Регионалната здравна инспекция, в Спешен център, в болницата в Елхово, в детските ясли и в училищно здравеопазване, каза пред медии председателят на Регионалната колегия на БАПЗГ Цветка Бойчева.

Абсолютно нищо не се е променило от последния протест, който направихме през месец май. Не само това, а дори приетото от Народното събрание през 2024 г. решение заплатите ни да бъдат 140 процента от средната за страната не се е случило и до днес. А вече влизаме в 2026 г., каза още Бойчева.

Председателят на регионалната структура отново подчерта намаляването на състава. До 2022 г. в цялата област бяхме 650 човека, сега сме 415 души. Това е крайно недостатъчно, а и половината от колегите са в пенсионна възраст. „Ние искаме да работим на едно работно място, да предоставяме качествени здравни грижи. А сме принудени денонощно да седим на работните си места, за да не се закрият определени заведения. Вече нямаме сили”, допълни тя.

Ниското заплащане кара дори и малкото нови хора, започващи работа, да се отказват още след няколко месеца и да се преквалифицират – стават преподаватели, икономисти. Колегите искат да стачкуваме ефективно, да спрем работа, но моралът ни не го позволява – няма да има кой да се грижи за пациентите, каза още Цветка Бойчева.

Ако заплатите не бъдат увеличени, излезлите на протест медицински специалисти заявиха пред медиите готовност да подадат оставки. „Аз съм „за” колективна оставка, защо не! Постоянно ни лъжат, това е огромна подигравка с нас. От колко години е тази борба”, каза главната сестра на МБАЛ „Св. Пантелеймон” Валентина Вълкова.

„Ако исканията ни отново не бъдат чути, аз лично си подавам оставката и напускам”, заяви старшата сестра на Спешното отделение Дора Папазова. По щат трябва да сме 14 сестри в отделението, а ние сме само шест. Налага се да идват колеги по съвместителство от Сливен, за да се справим. За да покрием 24-часовите дежурства, не се ползват отпуски, момичетата имат натрупани още от 2024 г., каза още тя. Напрежението на работното място се допълва и от все по-честите случаи на агресия спрямо екипите на спешното отделение, посочи Дора Папазова.

Работата е тежка, но недостатъчно добре заплатена, коментира 33-годишният санитар Стоян Ковачев, също от спешното отделение на ямболската болница, който сега учи за медицински специалист. „Той започна при нас преди пет години, по време на ковид пандемията. Дойде като доброволец и работеше безвъзмездно. Аз съм възхитена от работата му”, разказа главната сестра в отделението.

Професията ми харесва, но има неща като заплащането, което за нас като млади специалисти, е много ниско. Това сподели Дона Андонова, която от три месеца работи като акушерка в болницата. Жената допълни, че ако нещата не се подобрят, е възможно да потърси друга насока за развитие си.

Трябва да задържим младите хора в България, защото иначе всички бягат, каза акушер-гинекологът с дългогодишен стаж д-р Стоянка Мантарева. Най-често младите специалисти се насочват към Германия или Великобритания. Една медицинска сестра в Австрия, например, получава поне 3500 евро. А с тези мизерни заплати тук, няма как да се живее, каза тя.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    В еврозоната медиците взимат по 10 000 евро на месец.

    17:14 10.12.2025

  • 2 само за наивници

    1 0 Отговор
    С тия бележки закачени по вас,пари няма да видите вие,шефовете да.

    17:16 10.12.2025

  • 3 Горски

    1 1 Отговор
    Докато Медицината е Търговия...ще бъде така. Искат, ама нема. Да си ги търсят от техните шефове, частните болници и държ.администрация. Тези, които взимат 3000 лева заплата трябва да си я заслужат с добро отношение и всеотдайност към пациента. Да имат право само на 8 часа труд за деня като са на заплата от НЗОК. В БГ медици няма. Има търгаши в престилки, които гледат само да цоцат пътеки по Здравна каса. Тия млади лелки искат със средно образование стартова минимална заплата 3000 лв ! Къде го дават това в частния сектор ?

    17:18 10.12.2025

  • 4 Мисля

    1 1 Отговор
    Кой дава 1500 евро стартово за,,котка в чувал"?Ами по същата логика на 5-тата год.-3000 евро и тнт.Нито опит,нито го знаем какъв е и-на ти 3 бона.Работи,докажи се,развий се и ще се борят за теб.Парите сами ще дойдат.

    17:23 10.12.2025

  • 5 Физиотерапевт

    0 0 Отговор
    Тези от малки овълчени а като станат дърти,дебели докторя представяте ли си за какво иде реч.

    17:24 10.12.2025

  • 6 Боко и Шишо

    0 0 Отговор
    Искат всички, но пари ще има само за милиционерите.

    17:26 10.12.2025

  • 7 Сатана Z

    0 0 Отговор
    И от къде на къде здравната каса трябва да им плаща н Атия почивките в Гърция и Одринския пазар през почивните дни?

    17:28 10.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове