799 евро месечно са нужни за издръжката на един работещ

799 евро (1562 лева) е нужният месечен нетен доход за издръжка на един работещ.

Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, цитирани от БТА.

За издръжката на тричленно семейство, двама възрастни и дете до 14 г., са необходими 1438 евро (2812 лева).

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбелязва, че необходимият доход за издръжка се е увеличил с 1 процент на тримесечна база. По думите му на годишна база увеличението е 6%.