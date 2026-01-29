799 евро месечно са нужни за издръжката на един работещ

799 евро (1562 лева) е нужният месечен нетен доход за издръжка на един работещ.
Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, цитирани от БТА.
За издръжката на тричленно семейство, двама възрастни и дете до 14 г., са необходими 1438 евро (2812 лева).
Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбелязва, че необходимият доход за издръжка се е увеличил с 1 процент на тримесечна база. По думите му на годишна база увеличението е 6%.
1 Зевс
Коментиран от #6, #11, #26
11:49 29.01.2026
2 Даниел
11:51 29.01.2026
3 Това е на
11:51 29.01.2026
4 8989898
11:55 29.01.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 мдаааа
До коментар #1 от "Зевс":Със 799 евро в руzия ще си Царь ...
11:56 29.01.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Тъпо , баце
До коментар #5 от "А бащата на някаква Саяна се нуждае":Тъпо .. Ти , деца имаш ли ?
Коментиран от #12
11:57 29.01.2026
10 Недоволен
11:57 29.01.2026
11 така е
До коментар #1 от "Зевс":какъв е този живот без алкохол, цигари, ротативки, висене по барчета и кръчми с часове, покупки на телефони за по 1000 евро и договори за интернет и телефон, кабеларка и т.н....
11:59 29.01.2026
12 по-добре
До коментар #9 от "Тъпо , баце":и да не прави, че ще трябва и тях да изхранваме.
12:00 29.01.2026
13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
330 € ?????
12:01 29.01.2026
14 Да ви е.а
12:01 29.01.2026
15 Иван Иванов
Коментиран от #17
12:03 29.01.2026
16 Нехиs
12:04 29.01.2026
17 Да ви е.а
До коментар #15 от "Иван Иванов":Дилъра ти е калпав.Ще свършиш като зеления пор
12:07 29.01.2026
18 провинциалист
12:15 29.01.2026
19 Математик
Коментиран от #23, #25
12:22 29.01.2026
20 Немаора и мангизи също
12:27 29.01.2026
21 Промяна
12:27 29.01.2026
22 БСТ
12:30 29.01.2026
23 Тристайно споразумение
До коментар #19 от "Математик":За тричленно семейство вероятно се счита гей двойка плюс съквартирант. Педалитевинаги се уреждат по-някакъв начин, противно на всяка логика.
12:30 29.01.2026
24 гост
Един двустаен обзаведен в София струва около 300к € всеки може да сметне с 799€ кога би могъл да го купи заплатите много сериозно изостанаха на фона на цените на стоки и услуги
12:45 29.01.2026
25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #19 от "Математик":Лесно е. Стига освен да можеш да събереш две и две, да можеш и да мислиш❗
Например когато живееш сам и топлиш жилище не е нужно да умножаваш разхода по три, когато в него живеят трима души❗
12:57 29.01.2026
26 Софийски селянин,
До коментар #1 от "Зевс":Да ама не,напълно са достатъчни без излишни глезотии като ресторант и алкохол.
На мен и 1000 лева са ми предостатъчни останалото е лакомия.
12:58 29.01.2026
27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
трябва да е поне РАВЕН на тези изчисления,
ЗА ДА НЯМА РАБОТЕЩИ БЕДНИ ❗
13:01 29.01.2026