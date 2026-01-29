Новини
799 евро месечно са нужни за издръжката на един работещ

799 евро месечно са нужни за издръжката на един работещ

29 Януари, 2026

За издръжката на тричленно семейство, двама възрастни и дете до 14 г., са необходими 1438 евро

799 евро месечно са нужни за издръжката на един работещ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов

799 евро (1562 лева) е нужният месечен нетен доход за издръжка на един работещ.

Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, цитирани от БТА.

За издръжката на тричленно семейство, двама възрастни и дете до 14 г., са необходими 1438 евро (2812 лева).

Президентът на КНСБ Пламен Димитров отбелязва, че необходимият доход за издръжка се е увеличил с 1 процент на тримесечна база. По думите му на годишна база увеличението е 6%.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Зевс

    38 4 Отговор
    799 евро не е издръжка, а нещо на границата на физическото съществуване, което превръща всеки работещ в роб!

    11:49 29.01.2026

  • 2 Даниел

    24 2 Отговор
    Толкова трябват,но шефа казва няма пари,кара Бентли и всяка седмица е на спа я с жената и децата,а на следващата с любовницата!

    11:51 29.01.2026

  • 3 Това е на

    26 4 Отговор
    седмица, нали?

    11:51 29.01.2026

  • 4 8989898

    6 5 Отговор
    2030 година изчезвате от картата е европа

    11:55 29.01.2026

  • 6 мдаааа

    6 15 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Със 799 евро в руzия ще си Царь ...

    11:56 29.01.2026

  • 9 Тъпо , баце

    12 3 Отговор

    До коментар #5 от "А бащата на някаква Саяна се нуждае":

    Тъпо .. Ти , деца имаш ли ?

    11:57 29.01.2026

  • 10 Недоволен

    17 1 Отговор
    Бутафорни синдикати. Всички, които дават такива цифри, плюс депутати и други висши чиновници веднага да минат на тази заплата.

    11:57 29.01.2026

  • 11 така е

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    какъв е този живот без алкохол, цигари, ротативки, висене по барчета и кръчми с часове, покупки на телефони за по 1000 евро и договори за интернет и телефон, кабеларка и т.н....

    11:59 29.01.2026

  • 12 по-добре

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тъпо , баце":

    и да не прави, че ще трябва и тях да изхранваме.

    12:00 29.01.2026

  • 13 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    24 1 Отговор
    ТОГАВА ЗАЩО МИНИМАЛНАТА ПЕНСИЯ Е
    330 € ?????

    12:01 29.01.2026

  • 14 Да ви е.а

    20 1 Отговор
    И сега тия близо един милион работещи дето не могат да вземат и 500 евро каво ще правят

    12:01 29.01.2026

  • 15 Иван Иванов

    4 12 Отговор
    Тази сметка не вярна. Може и с по-малко да се покриват необходимите разходи и то без лишения от топлина. Нужно е само да се правят разумни разходи. За зимен месец: отопление тец 21 градуса 100 кв.м. 47 евро, за ел. енергия 30 евро, интернет и кабелна 13 евро, студена вода 9 евро, телефони 2 абонамента 13 евро. Общо 133 евро.

    12:03 29.01.2026

  • 16 Нехиs

    16 3 Отговор
    Верно ли? 1500 лева на човек? Какво имате предвид под издръжка - да се напълни червото? Това ли е за вас цивилизованият начин на живот? Къде слагате годишното Каско - около 1400 лева? Ами обслужване на автомобил - средно 500 лева? Едни около 400 към банката? Аз под 2000 еу не съм падал и това е минимумът за ЕДИН човек за нормален живот.

    12:04 29.01.2026

  • 17 Да ви е.а

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Иван Иванов":

    Дилъра ти е калпав.Ще свършиш като зеления пор

    12:07 29.01.2026

  • 18 провинциалист

    5 1 Отговор
    Преди деноминацията това беше издръжката за двама.

    12:15 29.01.2026

  • 19 Математик

    6 0 Отговор
    Издръжка 1 работещ 800€, двама работещи 800€+ 800€=1600€.И как тогава издръжка 3 членно семейство става 1438€?

    12:22 29.01.2026

  • 20 Немаора и мангизи също

    5 0 Отговор
    От началото на борда в бг има някаква тенденция за поддържане на супер ниски заплати, за всички които работят на месечна заплата. Ако преди двайсетина години е имало повече от един кандидат за една свободна позиция, то в момента има десетки хиляди свободни позиции без кандидати с необходимото образование и квалификация. За тази чудесна ситуация са си виновни самите "работодатели", защото повечето са прости, некадърни и алчни цървули, които могат да управляват единствено стадо овце.

    12:27 29.01.2026

  • 21 Промяна

    11 0 Отговор
    И сега милионерите искат от обикновените българи да гласуват за тях Мислете преди да гласувате работещи българи

    12:27 29.01.2026

  • 22 БСТ

    4 0 Отговор
    Хмм... наема + топлофикация и си загинал .

    12:30 29.01.2026

  • 23 Тристайно споразумение

    4 0 Отговор

    До коментар #19 от "Математик":

    За тричленно семейство вероятно се счита гей двойка плюс съквартирант. Педалитевинаги се уреждат по-някакъв начин, противно на всяка логика.

    12:30 29.01.2026

  • 24 гост

    5 0 Отговор
    Да живее и съществува са две различни неща
    Един двустаен обзаведен в София струва около 300к € всеки може да сметне с 799€ кога би могъл да го купи заплатите много сериозно изостанаха на фона на цените на стоки и услуги

    12:45 29.01.2026

  • 25 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Математик":

    Лесно е. Стига освен да можеш да събереш две и две, да можеш и да мислиш❗
    Например когато живееш сам и топлиш жилище не е нужно да умножаваш разхода по три, когато в него живеят трима души❗

    12:57 29.01.2026

  • 26 Софийски селянин,

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Зевс":

    Да ама не,напълно са достатъчни без излишни глезотии като ресторант и алкохол.
    На мен и 1000 лева са ми предостатъчни останалото е лакомия.

    12:58 29.01.2026

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор
    Чистият доход, след облагане с данъци,
    трябва да е поне РАВЕН на тези изчисления,
    ЗА ДА НЯМА РАБОТЕЩИ БЕДНИ ❗

    13:01 29.01.2026

