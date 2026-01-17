Ваня Григорова: Падането на правителството беше гласът на гнева, но ни остави без бюджет

Независимият общински съветник в Столичния общински съвет и лидер на "Солидарна България" Ваня Григорова коментира в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ националната и местната политика, като постави остри въпроси за липсата на бюджет, еврозоната, ролята на президента Румен Радев и задълбочаващата се криза със сметопочистването в София.
Според Григорова най-големият положителен ефект от падането на правителството е, че е бил чут общественият гняв: "Безспорно най-големият плюс е, че се чу гневът на хората – че те не искат повече да стоят тихо и кротко и да понасят наглостта на властта."
Тя посочи като ключов пример отказа от провеждане на референдум за влизането на България в еврозоната: "За мен най-голямата наглост беше пренебрегването на правото на гражданите да кажат искат или не искат да влязат в еврозоната."
Наред с това обаче, Григорова подчерта и тежкия минус от политическата нестабилност: "Правителството не трябваше да пада в този момент, защото сега сме без бюджет. А една държава не може да функционира без бюджет."
Според общинския съветник липсата на държавен бюджет вече има реални последици, особено за здравеопазването: "Общинските болници няма да могат да си плащат дори заплатите на лекарите и медицинските сестри."
Като конкретен пример тя посочи Втора градска болница: "Миналата седмица постъпи писмо от Втора градска с искане за заем от 3 милиона лева, за да могат да платят заплатите дори за януари."
По думите ѝ същият проблем засяга и други общински, както и част от държавните болници, особено след връщането на лимитите от НЗОК: "Това забавяне на приходите е за сметка на развитието и функционирането на болниците – общинските и държавните. Частните нямат този проблем."
Ваня Григорова смята, че президентът Румен Радев по-скоро ще излезе на политическия терен: "Смятам, че по-скоро господин Радев ще вземе участие в реалната политика, защото президентството по дефиниция няма реална власт."
Тя защити активната роля на президента като изразител на общественото недоволство: "Президентът не трябва да е пуделче, което само се показва по телевизията. Някой трябва да изразява недоволството на гражданите."
По думите ѝ евентуална партия около президента трябва ясно да има социален и солидарен профил. Григорова беше категорична, че кризата със сметопочистването в София е предвидима и управленски провал: "Този момент назря още през октомври, но не беше обявено бедствено положение."
Тя обвини кмета Васил Терзиев в липса на реален план: "Чуваме за план А, план Б, план С, но ние не ги виждаме и не ги усещаме."
Според нея управлението на столицата е пиар, а не реално управление. Григорова остро разкритикува удължаването на договори с фирма "Титан":
"Договорите се удължават незаконно и на цени от 209 лева, при положение че общината беше заложила 166,67 лева."
По думите ѝ в някои зони цената стига до 285 лева: "Това е почти двойно над цената, която кметът обеща, че няма да надвишава."
Според Ваня Григорова, кризите – национални и местни, са резултат от липса на последователност, прозрачност и реална политическа воля.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #5, #17
11:04 17.01.2026
2 Ялчин
11:07 17.01.2026
3 Колкото
11:08 17.01.2026
4 Тома
11:12 17.01.2026
5 Мурка
До коментар #1 от "Фен":някои за по 50 кинта ----други като стадо на заколение часовника с кукувичката КУ КУ КУ КУ
Коментиран от #24
11:12 17.01.2026
6 чекмеджароф: но ви остави без бюджет
след изборите пак
11:15 17.01.2026
7 ШЕФА
11:20 17.01.2026
8 Сврака!
11:29 17.01.2026
9 Р Г В
11:30 17.01.2026
10 Амиии
11:30 17.01.2026
11 Еееее
11:35 17.01.2026
12 всичко е от сатаната Бою
Коментиран от #21, #25
11:35 17.01.2026
13 Разминаването
11:39 17.01.2026
14 акъл от шиштачки
11:43 17.01.2026
15 12340
... Квартална клюкарка.
11:44 17.01.2026
16 Малий
11:48 17.01.2026
17 Напротив!
До коментар #1 от "Фен":Разбраха и дойдоха ОЩЕ ПОВЕЧЕ!
Коментиран от #29
11:49 17.01.2026
18 газо
11:50 17.01.2026
19 Зъл пес
11:51 17.01.2026
20 Лелеее, щом и тази има мнение за президе
Тя какво разбира от проблемите и има наглостта да говори за гр болници и въобще знае ли колко получават лекарите в ДКЦ - колкото още по Костов , дават по 30 процента от заработката.изобщо тази жена да се връща в проф. дейност където ако може да е полезна.
То в сос е добре, заплата, власт, коли, изобщо, безгрижие на гърба на софиянци
11:51 17.01.2026
21 Толкова по-зле за него...
До коментар #12 от "всичко е от сатаната Бою":Пак ще дойдат избори и народът ще му отмъсти.
11:51 17.01.2026
22 оня с коня
11:52 17.01.2026
23 Етнос
Не случайно има приказка - лъжеш като дърт ...!
11:53 17.01.2026
24 мда
До коментар #5 от "Мурка":Отивайте да си кукате с мистър КУ-КУ, всичките сте за жълти книжки!
11:54 17.01.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Изключително
12:03 17.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ох-х ......Ваня
12:16 17.01.2026
29 Зъл пес
До коментар #17 от "Напротив!":И какво постигнахте?Счупихте държавата.Сега отивайте при тенорите да ви оправат.
12:18 17.01.2026
30 Асен 🌈Кокорчев от ПП-ЛГБТ
12:21 17.01.2026
31 Много
12:23 17.01.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 хе хе
Асен Василев ясно заяви, че отказва да носи отговорност, че държавата е в Бездната и без Бюджет. Ама той кога ли е носил отговорност за нещо???
12:29 17.01.2026