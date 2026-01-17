Новини
България »
58% от левовете вече са изтеглени от обращение

58% от левовете вече са изтеглени от обращение

17 Януари, 2026 14:25 981 40

  • левове-
  • евро-
  • обращение

В обръщение вече са пуснати 4,3 млрд. евро

58% от левовете вече са изтеглени от обращение - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

17-и ден от въвеждането на еврото у нас - над половината от левовете вече са изтеглени от обращение. Данните са на Българска народна банка, според която към момента 58% от наличните левови банкноти и монети са обменени.

В същото време в обращение вече са пуснати 4,3 млрд. евро - сума, която по оценка на Централната банка е напълно достатъчна, за да функционира нормално финансовата система в страната.

И в днешния ден пред сградата на БНБ има хора, които са дошли да обменят останалите си левове в евро. Впечатление прави, че опашките са по-къси в сравнение с предходната събота – знак, че процесът по обмяната напредва.

„Работя в хранителен магазин и ми се събират много монети, които няма къде да използвам“, разказа една от чакащите. Други споделят, че предпочитат да обменят парите си сега, вместо да чакат последните дни на януари, въпреки че до края на месеца левът и еврото все още се използват паралелно.

Хората отчитат, че не се начисляват такси за броене, а времето за изчакване е около час. За обмяната е необходима лична карта, като условията са еднакви както за клиенти на банките, така и за хора без сметка в съответната институция. Декларация се изисква единствено при суми над 5000 евро.

От БНБ напомнят, че част от търговските банки също работят в съботните дни до края на месеца, за да улеснят гражданите в процеса на валутна обмяна.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 юро кеша май привърши

    25 5 Отговор
    и преди седмица бяха изтеглени "над 50%"

    Коментиран от #23

    14:28 17.01.2026

  • 2 Боко Престъпникът

    25 7 Отговор
    "...4,3 млрд. евро - сума, която по оценка на Централната банка е напълно достатъчна, за да функционира нормално финансовата система в страната."
    ----
    Хм, нещо да не сте се объркали? То само моите са толкова...

    14:28 17.01.2026

  • 3 Костя ,Вожде !

    16 12 Отговор
    Къде ни е леФФФчето-Кефффчето????

    14:31 17.01.2026

  • 4 колко

    11 9 Отговор
    Празни хора има съдейки по 99 % от коментарите ....

    14:33 17.01.2026

  • 5 Подмяна

    18 3 Отговор
    Най-големите скръндзи още си стискат торбите с парите.....

    Коментиран от #16

    14:33 17.01.2026

  • 6 Боздуган

    30 2 Отговор
    Паметник на касиерите да издигнете, където ги направихте на ченчаджии да им изкачат очите и да се притесняват. Касиерите Ви вършат цялата работа. Натоварихте бизнеса да ви смени валутата. Не човеци сте!

    14:36 17.01.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Просто човек

    12 15 Отговор
    Браво! Ще пореват и ще почнат да ползват еврото…🇪🇺

    Коментиран от #11

    14:44 17.01.2026

  • 9 България и българите мразят русия

    11 18 Отговор
    Рашистките майце продажници са в тотален траур и безсилие ,че бихме шута на руската кoчuна :/

    14:46 17.01.2026

  • 10 Фен

    8 9 Отговор
    Аз си плащам в лева, и нвяскъде ми се радват, че искам да ми връщат в лева. Мисля и февруари да го карам така.

    Коментиран от #15, #24

    14:57 17.01.2026

  • 11 А бе,

    7 1 Отговор

    До коментар #8 от "Просто човек":

    ходи пазарувай, бе !

    Коментиран от #13

    15:01 17.01.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    15 9 Отговор
    Пълни глупости ПАК
    все още масово не могат да връщат в евро - дребните ги няма никъде. Банките обменят но банкноти, центове не дават.

    А при условие, че си изтеглил към 20 милиарда лева по собствените си думи, а си вкарал в оборот 4 милиарда евро е ясно, че си се издънил!

    Ония смешник от БНБ дето се хвали, че сме били пример за другите - ДА АМА ЛОШ!
    Насилствено приети, с манипулирани данни, с растяща инфлация и при липса на достатъчно парична маса, да замести националната валута - пример как не се прави!

    15:06 17.01.2026

  • 13 Пазарувам

    6 12 Отговор

    До коментар #11 от "А бе,":

    С карта е елементарно. Вече неандерталците дето стискат кеш да се оправят.

    Коментиран от #14, #26

    15:10 17.01.2026

  • 14 КонСпиратор

    11 5 Отговор

    До коментар #13 от "Пазарувам":

    За елеметарни хора е нормално да се прави елементарно. И цифровото евро ще ви набутат така. Заедно със срок на използване.😎

    Коментиран от #30

    15:18 17.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Скръндзите

    1 4 Отговор

    До коментар #5 от "Подмяна":

    си стискат парите под дюшеците да се топлят, а ларж мените вече си раздадоха наляво и надясно банкнотите.

    15:19 17.01.2026

  • 17 Мдаааа

    3 4 Отговор
    Кешарите от буркан/дюшек банк да му мислят.

    15:21 17.01.2026

  • 18 Трайкаме ,

    6 0 Отговор
    Трайкаме и другата година още ще ни инфлантират .....защото ГОСПОД ни е направил със сгрешен код на овчици , дето може да се стрижат докрай и накрая да ни одерат и изядат......

    15:23 17.01.2026

  • 19 Магазинер

    8 0 Отговор
    Пуснали били в обръщение 4.3 милиарда евро и според "оценката" им били достатъчни бухахахахах Тези вярно живеят на друга планета. Народа беше скатал около 30 милиарда лева в дюшеци и буркани. Сега просто ще ги обърне в евро и кеша няма да стигне .

    Коментиран от #22

    15:25 17.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 БАБЕТ!

    6 1 Отговор
    Гледам ,гледам евро пенсийкат ми банкнотите им невзрачни , все едно бълхи са ги накацали ,а нашите българските излъчваха светлина ,все едно орисани от светии...

    15:28 17.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ханко Брат

    0 5 Отговор

    До коментар #1 от "юро кеша май привърши":

    Няма как да свърши кеша защото се печатат у нас.

    Коментиран от #29

    15:30 17.01.2026

  • 24 Така ще да е

    1 4 Отговор

    До коментар #10 от "Фен":

    От първи февруари ще си останеш само с радването . 🤣

    15:31 17.01.2026

  • 25 Магазинер

    9 0 Отговор

    До коментар #20 от "хаха":

    Нищо няма да стигне - ясно е. Банките вече пищят за кеш. Поради тази малоумщина очаквам да удължат срока

    15:32 17.01.2026

  • 26 хаха

    7 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пазарувам":

    Да. Супер е да си модерен. Сега си представи утре да има голямо земетресение, Русия да атакува и спре тока и интернета, да се скъса някой основен кабел за нета и каквото и да е бедствие. Какво ще правиш с картата? И 10 милиона да имаш в нея, ако не работят ПОС и АТМ, нямаш нищо. Ами, ако банката реши да ти ограничи плащанията? Кешът е свобода и сигурност. Картата е удобство, докато работи, т.е. 99% от времето.
    И не говоря само за войни и бедствия. Испания остана без ток заради авария свързана със соларките. Австралия имаха няколко дни без карти заради КлаудФлеър, като имаха авария. На моменти и у нас има по няколко часа до ден проблем с картовите плащания. В Малайзия на куп хора заради уж хакери им изчезнаха пари от сметките. В Индия през 2025 хакери източиха данните на картодържателите в цялата страна. В Южна Корея правителството загуби целия си архив за години назад- пожар в дейта центъра на Правителствения облак и някак си да не са осигурили бекъп.
    Да продължаваме ли за сигурността и стабилността на цифровите пари и плащания? Тя е примерно 99.999%, но 0.001% е, когато животът ти е застрашен. То затова и не бих си взел електромобил. Ако няма ток, няма и къде да заредиш при бедствие. В САЩ го играха това вече.

    Коментиран от #34

    15:33 17.01.2026

  • 27 Магазинер

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Абе чОгун с розова окраска. Нали по-тарикатите имат и евра и долари по дюшеците бе... или искаш да ти направя справка по валути а

    15:34 17.01.2026

  • 28 БУГАРАш!

    5 0 Отговор
    Ако имаше някой честен политик ,да оглави нова партия ----Истината-БЪЛГАРИЯ -----и под това ново крило да се преоснове наново държавата на българите ,която ей богу ,вече е на изчезване ....и трудно много трудно ще си я възвърнем....

    15:35 17.01.2026

  • 29 Магазинер

    7 1 Отговор

    До коментар #23 от "Ханко Брат":

    На теб трябва да ти напечатат свидетелство от Карлуково. България НЯМА право да печата евро... няма и машини вече

    15:35 17.01.2026

  • 30 Ами

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "КонСпиратор":

    С липсата на достатъчно евро в кеш точно това подготвят. Сега левовете на банкноти масово ги превалутират в банкови сметки в евро (цифра). Догодина дигитален портфейл, CBDC евро и робство до смърт.

    15:37 17.01.2026

  • 31 Хахаха

    6 1 Отговор
    В обращение бяха над 30 млрд. лева, което грубо е 15 млрд. евро.
    Тея пуснали под 5 ...
    Сега виждате ли как ни издърпват кеша ...
    В БГ ще има ликвидна криза - липса на реални парични знаци.
    БОРИСОВ и ГЕРБ са за ..... и да не ги прощава Господ, а пръстта да им тежи

    Коментиран от #35, #40

    15:38 17.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 БАБЕТ!

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "хаха":

    Накъде ,като всеки иска да ухапе всеки ....е и...гарантирам и ясновидка да не съм няма да ни бъде.....и от стомана да сме у нас , все по -трудно ще е за оцеляване.....

    15:44 17.01.2026

  • 35 Целта е

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха":

    да се мине масово на безналични (картови) разплащания, защото тук с лева си обичахме предимно в кеш. Догодина ще наложат CBDC еврото и ставаме 100% роби на урсулите и лагардите - това е крайната им цел.

    Коментиран от #37

    15:44 17.01.2026

  • 36 Възраждане

    2 3 Отговор
    Аз затова кеширам Рубли.Скоро вече ще продавам,.. едно към едно.
    Казаха ни,че след месец ше са много вървежни

    Коментиран от #38

    15:46 17.01.2026

  • 37 Ну и..Ч то ?!!

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Целта е":

    Оная Пияната ще ти превржда рублите по сметка

    15:49 17.01.2026

  • 38 Гладното

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Възраждане":

    А от оня вкисналия борш дали ще има на корем?

    15:52 17.01.2026

  • 39 Как

    0 0 Отговор
    Не е вярно. Имам едни 100 лв в мен!

    15:52 17.01.2026

  • 40 хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "Хахаха":

    23 милиарда според отчетите на БНБ. Не знам защо ми изтриха коментара с тази цифра, след като е от сайта на БНБ.

    15:54 17.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове