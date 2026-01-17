Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

Парламентът прие на първо четене закона, известен като „Антиспекула”, който въвежда таван на надценките на храните и услугите. Темата коментира лидерът на „Изправи се, България” Мая Манолова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.
„С бездействието си 6 месеца преди влизане в еврозоната, на фона на брутално повишаване на цените на основни хранителни продукти, лекарства и услуги, безхаберието на депутатите беше изумително”, каза Манолова. Тя подчерта, че рязкото приемане на закона вероятно се дължи на наближаващите избори и на реалното поскъпване на живота, което парламентаристите вече не могат да игнорират.
Манолова изтъкна конкретни примери за ценови скокове. Тя припомни и данни от доклад на КЗК, според който надценките при млечните продукти достигат 90%.
„Силно се надявам, че парламентът ще приеме и на второ четене този закон, защото иначе депутатите няма как да се явят пред хората по най-важната тема – поскъпването на живота”, заяви Манолова.
По думите ѝ, законът „Антиспекула” е изграден на база опита на европейски държави, в които преди влизане в еврозоната се прилагат тавани на цените и контрол на надценките. „Харватия, Унгария, Гърция, Франция и Италия имат успешни практики. И в Германия вече се обсъжда „германска кошница” с контролирани цени на основни хранителни продукти”, обясни тя.
Манолова подчерта и тежката ситуация на българския пазар. „България е държавата с най-изкривения пазар. Първите две търговски вериги имат общ оборот от 7 милиарда лева и налагат надценки до 90% върху млечните продукти. Трябва да има лимитирани надценки, за да се защитят българските производители и граждани”, заяви тя.
На края на разговора тя бе категорична, че „законът „Антиспекула” е ключово важен за хората”. „Приемете го, иначе няма да може да се появите пред избирателите в предстоящата кампания”, заключи тя.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пчеличката
18:30 17.01.2026
3 оня с питон.я
18:30 17.01.2026
4 Красив
До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":плонж....
18:31 17.01.2026
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЯМАТ СКРУПУЛИ..
НЯМАТ И ТОПКИ.
18:31 17.01.2026
6 Магазинер
Коментиран от #40
18:32 17.01.2026
7 оня с питон.я
До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Какво имаш да разчиташ бе Плешо сложи феса и целуна ръка на Султана. Факт.
18:32 17.01.2026
8 Новичок
С две думи пак сме от страната на Булката.Пфу...
18:34 17.01.2026
9 Ако
18:35 17.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 6 милиона
18:36 17.01.2026
12 хаха
Измамниците избират измамници да ги управляват.
Меките китки избират меки китки да ги управляват.
Питеците в Блатото пък избират измамни меки китки. ХАХАХА
18:37 17.01.2026
13 Мая
18:38 17.01.2026
14 Горски
18:38 17.01.2026
15 Пламен
Коментиран от #17
18:40 17.01.2026
16 Кой
18:40 17.01.2026
17 Днес
До коментар #15 от "Пламен":пак беше в Офанзива!Едно си бае!
18:41 17.01.2026
18 На Мая
Коментиран от #22, #24
18:42 17.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 оня с питон.я
18:46 17.01.2026
21 ЕДГАР КЕЙСИ
18:49 17.01.2026
22 Евгени от Алфапласт
До коментар #18 от "На Мая":Аз и за пълната програма да питам. Човек не знае кога ще се опаричи.😎
18:50 17.01.2026
23 Никога ПП ДБ те са
18:50 17.01.2026
24 оня с питон.я
До коментар #18 от "На Мая":Най-добри ги върти Надето от Дай България. Няма необслужен от нея депутатин.
18:51 17.01.2026
25 Коко
Коментиран от #27
18:51 17.01.2026
26 Виж сега,
18:52 17.01.2026
27 Сладоледаджия
До коментар #25 от "Коко":Има кой да й я ближе, ти не бери грижа.
18:53 17.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Промяна
Коментиран от #33
18:56 17.01.2026
30 Спекула
Коментиран от #35
18:57 17.01.2026
31 Колко струват
18:59 17.01.2026
32 Ще гласувам
19:00 17.01.2026
33 оня с питон.я
До коментар #29 от "Промяна":Какво мачка Бойко бе танцуваше като панаирджийска мечка на фашистите шарлатани позволи им да бутнат паметника и да изгонят руските дипломати мека мара фурнаджийска лопата клекна пред фашистите срам и позор.
Коментиран от #34
19:00 17.01.2026
34 Промяна
До коментар #33 от "оня с питон.я":МАЧКА ЛЕНТЯИ БЕСДЕЛНИЦИ БЕЗПРИЗОРНИ БЕЗРАБОТНИ ТАКИВА СЪЩИТЕГИ ЗМАЧКА НИЕ УМНИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ ГО ИЗБИРАМЕ ВИНАГИ РАЗБРА ЛИ БЕДНЯКО
Коментиран от #37, #38
19:03 17.01.2026
35 оня с питон.я
До коментар #30 от "Спекула":Днешните баби са шафрантиите дето скачаха с Кюмура и разсипаха България не могат едни чорапи да закърпят едни гащи да изперат един домат да отгледат като кърлежи ни смучат парите и пият кафета и пушат цигари и виснат в кафенетата нито лев за тея търтеи лениви и мизерни алчни костенурки намазани с грим.
19:04 17.01.2026
36 оня с питон.я
19:04 17.01.2026
37 Евгени от Алфапласт
До коментар #34 от "Промяна":Аре, бе, неграмотник, къде ходиш, загуби се тия дни?🤣
19:05 17.01.2026
38 оня с питон.я
До коментар #34 от "Промяна":Къде работиш бе крадлю в некое учреждение ли търкаш стола като жаден кърлеж пиеш силиците на народа и гласуваш за Бащицата да върви авантата.
19:06 17.01.2026
39 смехория до шия
19:12 17.01.2026
40 точно
До коментар #6 от "Магазинер":безпринципна на 100% - използва Бойко да я лансира и да й осигури спешно лечение в Германия и като се върна,го ритна
19:14 17.01.2026