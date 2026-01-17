Новини
Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат „Антиспекула", за да измият срама от челата си

Мая Манолова: Депутатите трябва да приемат „Антиспекула”, за да измият срама от челата си

17 Януари, 2026 18:25

Според лидера на „Изправи се, България” таванът на надценките е ключово важен за гражданите

Парламентът прие на първо четене закона, известен като „Антиспекула”, който въвежда таван на надценките на храните и услугите. Темата коментира лидерът на „Изправи се, България” Мая Манолова в предаването „Офанзива с Любо Огнянов” по NOVA NEWS.

„С бездействието си 6 месеца преди влизане в еврозоната, на фона на брутално повишаване на цените на основни хранителни продукти, лекарства и услуги, безхаберието на депутатите беше изумително”, каза Манолова. Тя подчерта, че рязкото приемане на закона вероятно се дължи на наближаващите избори и на реалното поскъпване на живота, което парламентаристите вече не могат да игнорират.

Манолова изтъкна конкретни примери за ценови скокове. Тя припомни и данни от доклад на КЗК, според който надценките при млечните продукти достигат 90%.

„Силно се надявам, че парламентът ще приеме и на второ четене този закон, защото иначе депутатите няма как да се явят пред хората по най-важната тема – поскъпването на живота”, заяви Манолова.

По думите ѝ, законът „Антиспекула” е изграден на база опита на европейски държави, в които преди влизане в еврозоната се прилагат тавани на цените и контрол на надценките. „Харватия, Унгария, Гърция, Франция и Италия имат успешни практики. И в Германия вече се обсъжда „германска кошница” с контролирани цени на основни хранителни продукти”, обясни тя.

Манолова подчерта и тежката ситуация на българския пазар. „България е държавата с най-изкривения пазар. Първите две търговски вериги имат общ оборот от 7 милиарда лева и налагат надценки до 90% върху млечните продукти. Трябва да има лимитирани надценки, за да се защитят българските производители и граждани”, заяви тя.

На края на разговора тя бе категорична, че „законът „Антиспекула” е ключово важен за хората”. „Приемете го, иначе няма да може да се появите пред избирателите в предстоящата кампания”, заключи тя.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пчеличката

    7 0 Отговор
    любимото ми филмче!

    18:30 17.01.2026

  • 3 оня с питон.я

    7 1 Отговор
    Майчето. Морна и разпорена. Както винаги.

    18:30 17.01.2026

  • 4 Красив

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    плонж....

    18:31 17.01.2026

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    3 2 Отговор
    ТЕ НЯМАТ СРАМ..
    НЯМАТ СКРУПУЛИ..
    НЯМАТ И ТОПКИ.

    18:31 17.01.2026

  • 6 Магазинер

    9 2 Отговор
    Тази застаряваща лелка освен, че няма за 5 стотинки свършена работа в живота си, вече е й опасна. Говори пълни тъпотии с цел да се набута в парламента пак, че доходи няма никакви. Таван на надценките е НЕВЪЗМОЖЕН и всички, които се надяват да си го набият в кратуните

    Коментиран от #40

    18:32 17.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Какво имаш да разчиташ бе Плешо сложи феса и целуна ръка на Султана. Факт.

    18:32 17.01.2026

  • 8 Новичок

    3 0 Отговор
    " В които преди влизане в еврозоната се прилагат тавани на цените и контрол на надценките "
    С две думи пак сме от страната на Булката.Пфу...

    18:34 17.01.2026

  • 9 Ако

    11 1 Отговор
    я вържат да не тича в студиата, ще преяде въжето и ще хукне да я показват по телевизора

    18:35 17.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 6 милиона

    4 2 Отговор
    банан с тиксо,спекула ли е?

    18:36 17.01.2026

  • 12 хаха

    2 0 Отговор
    Измамници щели да приемат "закон" против измамите. Пунта мара.

    Измамниците избират измамници да ги управляват.
    Меките китки избират меки китки да ги управляват.

    Питеците в Блатото пък избират измамни меки китки. ХАХАХА

    18:37 17.01.2026

  • 13 Мая

    4 0 Отговор
    колко мед щеше да събере до сега.....

    18:38 17.01.2026

  • 14 Горски

    6 0 Отговор
    Тая пак излезе от нафталина загубена кауза си. Германия има регулатор на надценките, та ние ли сме по вярващи от папата. Това нормално ли е, търговеца да взима сиренето на 10-12 лв кг и у магазините да е 25-35 лв кг. Получава оператора интернет на 3-5 лв 100кб и ти го препродава на 12-15 лв кб. Слагат се тавани нс надценките за различни услуги и стоки от 30 до 70% и ги ела че ми трябваш. Ако ресторанта ти е 3 категория, кой ти дава право да продаваш ракия, узо на 7-9 лв 100гр...като литъра е 15-20 лв. Шопска салата 15 лв, а прдуктите сз ти 3-4 лв за салата. Това трябваше да стане още през 2019г, особенно за таксите на банките.

    18:38 17.01.2026

  • 15 Пламен

    5 0 Отговор
    ТАЯ СТАТИЙКА НЕ МИНА ЛИ НА 15 Януари, 2026 ?

    Коментиран от #17

    18:40 17.01.2026

  • 16 Кой

    5 0 Отговор
    нормален човек ще иска друг да определя цената на стоката му!Нали има данък ,,печалба"!

    18:40 17.01.2026

  • 17 Днес

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Пламен":

    пак беше в Офанзива!Едно си бае!

    18:41 17.01.2026

  • 18 На Мая

    5 1 Отговор
    една флейта,колко струва?

    Коментиран от #22, #24

    18:42 17.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 оня с питон.я

    4 0 Отговор
    35 години минаха Ганю все не разбрал. Сега е капитализъм бе. Докато замеряш търговеца с пачки ще ти вдига цената до откат.

    18:46 17.01.2026

  • 21 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    КОСТИНБРОТСКОТО ЛАПАЦАЛО ПАК Е ОТВОРИЛО ZMИЙСКАТА СИ УСТА ........................ ФАКТ !

    18:49 17.01.2026

  • 22 Евгени от Алфапласт

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "На Мая":

    Аз и за пълната програма да питам. Човек не знае кога ще се опаричи.😎

    18:50 17.01.2026

  • 23 Никога ПП ДБ те са

    3 3 Отговор
    Шарлатани с пудели и пачки...Асен Василев е получавал хилядарки на месец от Митниците...тече разследване....

    18:50 17.01.2026

  • 24 оня с питон.я

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "На Мая":

    Най-добри ги върти Надето от Дай България. Няма необслужен от нея депутатин.

    18:51 17.01.2026

  • 25 Коко

    2 0 Отговор
    Таз докога ще се изказва??? Като не знае що е пазарна икономика да се скрие и да си ближе.......

    Коментиран от #27

    18:51 17.01.2026

  • 26 Виж сега,

    2 0 Отговор
    Пак ли я изровихте голямата специалистка от нафталина. Компетентна по всички въпроси,но защо ли никой не и вярва.

    18:52 17.01.2026

  • 27 Сладоледаджия

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Коко":

    Има кой да й я ближе, ти не бери грижа.

    18:53 17.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Промяна

    1 2 Отговор
    БОЙКУ БОРИСОВЕ ЛИДЕР МАЧКА ВИ ВИЕ СТЕ БЕДНЯЦИ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ ПЪЛНО МНУЗИНСТВО ША СТЕ ОЩЕ ПО ГЛАДНИ ШАРЛАТАНИ КУПЕЙКИ ПУТИНИСТИ ГЕЛОВЕ И ПАРКОВЕ ПУБЕДА ГЕРП

    Коментиран от #33

    18:56 17.01.2026

  • 30 Спекула

    0 0 Отговор
    Юни 2025 ,на черешова задушница, бабите се сбиха в Кауфланд за череши по 14 лв. килото.....

    Коментиран от #35

    18:57 17.01.2026

  • 31 Колко струват

    0 0 Отговор
    на държавата,борещите спекулата?

    18:59 17.01.2026

  • 32 Ще гласувам

    3 0 Отговор
    за ,,Наведи се"...

    19:00 17.01.2026

  • 33 оня с питон.я

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Промяна":

    Какво мачка Бойко бе танцуваше като панаирджийска мечка на фашистите шарлатани позволи им да бутнат паметника и да изгонят руските дипломати мека мара фурнаджийска лопата клекна пред фашистите срам и позор.

    Коментиран от #34

    19:00 17.01.2026

  • 34 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "оня с питон.я":

    МАЧКА ЛЕНТЯИ БЕСДЕЛНИЦИ БЕЗПРИЗОРНИ БЕЗРАБОТНИ ТАКИВА СЪЩИТЕГИ ЗМАЧКА НИЕ УМНИТЕ И РАБОТЕЩИТЕ ГО ИЗБИРАМЕ ВИНАГИ РАЗБРА ЛИ БЕДНЯКО

    Коментиран от #37, #38

    19:03 17.01.2026

  • 35 оня с питон.я

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Спекула":

    Днешните баби са шафрантиите дето скачаха с Кюмура и разсипаха България не могат едни чорапи да закърпят едни гащи да изперат един домат да отгледат като кърлежи ни смучат парите и пият кафета и пушат цигари и виснат в кафенетата нито лев за тея търтеи лениви и мизерни алчни костенурки намазани с грим.

    19:04 17.01.2026

  • 36 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Плешо радев е сринат като славуца нема кво се лъжец!

    19:04 17.01.2026

  • 37 Евгени от Алфапласт

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Аре, бе, неграмотник, къде ходиш, загуби се тия дни?🤣

    19:05 17.01.2026

  • 38 оня с питон.я

    2 0 Отговор

    До коментар #34 от "Промяна":

    Къде работиш бе крадлю в некое учреждение ли търкаш стола като жаден кърлеж пиеш силиците на народа и гласуваш за Бащицата да върви авантата.

    19:06 17.01.2026

  • 39 смехория до шия

    1 0 Отговор
    кой го казва - известната като "сестра Галева" адвокатка на мошеници, омбудсманка,за която длъжността се изчерпваше с показване по телевизията колкото може по-често без някакви последствия за пострадалите, използвани за показното! И тя стана борец з правда и срещу мафията?! Дано я забележат и наемат

    19:12 17.01.2026

  • 40 точно

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Магазинер":

    безпринципна на 100% - използва Бойко да я лансира и да й осигури спешно лечение в Германия и като се върна,го ритна

    19:14 17.01.2026

