Тихото унищожение на българското земеделие

Няма ли да се намери поне един управленец, който да удари по масата и да каже НЕ, когато се унищожава родното и българския интерес?А в случая и общоевропейския. Няма ли кой да спре тази жена Урсула фон дер Лайен да не съсипва повече Европа? У нас кой, кога и къде взе решение да се доубие българското земеделие? Защо българското правителство подкрепя споразумението ЕС–Меркосур? Защо никой не чува гласа на българските производители? Разговарях с редица браншови организации. Никой не искал да ги изслуша – нито министри, нито депутати, каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни: Всички земеделци до един, са против споразумението с много разумни аргументи:
1. То премахва митата на 92% от вноса (в това число на храни) за срок от 10 г. от Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Българските и европейските производители ще бъдат пометени.
2. Стоките, произведени в държавите от Меркосур, не отговарят на високите европейски стандарти, на които са длъжни да отговарят нашите и за които влагат пари.
3. Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето.
4. Широко се отваря вратата за ГМО.
5. Приказките какви големи пазари се откриват пред България са за наивници. Ние имаме крещящо отрицателно салдо с тези държави: износ за 7 млн. евро и внос за 344 млн. евро. Тоест парите ще излизат от страната, а няма да влизат.
6. Франция, Полша, Австрия и Унгария по-глупави ли са от нас и по-малко европейци ли са, че не подкрепят споразумението?
7. Защо десетки хиляди земеделски стопани в цяла Европа са против и са окупирали улиците на Брюксел и Страсбург?
8. От това споразумение печелят големите корпорации и загиват малките и средни фермери. Пак олигарси ще си напълнят джобовете, а дребните земеделци и европейските граждани ще платят сметката.
Десетки пъти съм говорила, че въпросът за водата и храната стават стратегически въпрос за Европа. Продоволствената сигурност на
населението е задача номер 1. Трябват ни извънредни грижи за възстановяване на българското земеделие, а не поредния унищожителен
удар.
Когато икономиките отслабват, унищожаването на селското стопанство прави Европа още по-уязвима. Нужно е стратегическо мислене и собствено българско производство, а не външна зависимост и за храната ни. Призовавам българското правителство да оттегли подкрепата си. Българските евродепутати да гласуват против. Българските земеделци да се включат в протестите. Още има шанс да защитим българската, родна и чиста храна. Освен всичко друго, тя е ключова за здравето, качеството и продължителността на живота ни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17
10:41 18.01.2026
2 Сисо
"Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето."
Коментиран от #5
10:44 18.01.2026
3 Госあ
10:46 18.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Последния Софиянец
До коментар #2 от "Сисо":Прочети за корпорация ,, Монсанто,,
10:47 18.01.2026
6 Искам
Който иска да копа по нивите!
Коментиран от #25, #31
10:48 18.01.2026
7 Последния Софиянец
До коментар #4 от "един БЪЛГАРИН":ЕЦБ препоръчва да внесем 1 500 000 чужди работници.
Коментиран от #15, #18
10:48 18.01.2026
8 До като
10:49 18.01.2026
9 Госあ
Коментиран от #27
10:49 18.01.2026
10 койдазнай
Коментиран от #13, #41
10:49 18.01.2026
11 ШЕФА
10:52 18.01.2026
12 Такава или онакава,
10:54 18.01.2026
13 Май знаеш
До коментар #10 от "койдазнай":много неща ала трябва да се напече връшника и те сложат под него! ?
10:55 18.01.2026
14 аха,най-после
10:56 18.01.2026
15 един БЪЛГАРИН
До коментар #7 от "Последния Софиянец":това беше тест за триещия,доказа се
10:56 18.01.2026
16 Пътуващ човек
10:58 18.01.2026
17 Дапитам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ами ти бе,що имаш кръчма,а не земя която да обработваш и вадиш качествена продукция?
10:59 18.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 селяк
Коментиран от #35
11:02 18.01.2026
20 ЕДГАР КЕЙСИ
Коментиран от #24
11:03 18.01.2026
21 Хмм
11:08 18.01.2026
22 Ами
11:10 18.01.2026
23 Ей,кво нещо!
11:13 18.01.2026
24 Пецо
До коментар #20 от "ЕДГАР КЕЙСИ":Докато ви говори истините, а вие блеете ли блеете :Д ама важно а СЛАВА НА УКРАЙНА СЛАВА НА ЕС СЛАВА НА НАТО , НО НЕ И СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ :Д ретарди
11:13 18.01.2026
25 знаеш ли
До коментар #6 от "Искам":с твоето ЩЕ ЩЕ ЩЕ доста години ЩЕ караш на самозадоволяване,ръкоблудство му казват!Истинските Е@чи не говорят,а действат!Не стоят голи пред определени списания!
11:17 18.01.2026
26 Иван
Коментиран от #28
11:18 18.01.2026
27 Тоя Ганчо
До коментар #9 от "Госあ":явно е баща ти. Горкият...
11:18 18.01.2026
28 аде
До коментар #26 от "Иван":А демократите до къде я докараха? Я сподели как ни е икономиката, енергетиката, здравеопазването, образованието, животновъдството? Изглеждаш ми много вещ по темата. Научи ме
Коментиран от #36
11:19 18.01.2026
29 Факти
Коментиран от #30, #42
11:20 18.01.2026
30 Хахахихи
До коментар #29 от "Факти":А така СМЪРТ ЗА ФЕРМЕРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО НИ!
11:22 18.01.2026
31 Искаш,
До коментар #6 от "Искам":ама няма. Щял да ги изблъска... И защо ще ги блъскаш, бе?? Истинските мъже не блъскат жените, а се съвкупляват с тях.
11:29 18.01.2026
32 ?????
11:29 18.01.2026
33 Цвете
Коментиран от #40
11:35 18.01.2026
34 Хмм
11:39 18.01.2026
35 Факти
До коментар #19 от "селяк":ЕС е 450 милиона. България е 6 милиона. Идеята, че 444 милиона богаташи имат нужда да продават стоката си на 6 милиона бедняци е нелепа, не мислиш ли? Никой няма нужда от нас. Ние внесохме кандидатурата си за членство в ЕС през 1995 г. и ни приеха чак през 2007 г. Цели 12 години ни бавиха и не искаха да ни пуснат. Не ми изглежда да са били на зор. Ето, Англия пожела да излезе и я пуснаха, защото ЕС е доброволен съюз. Какво стана? Английската икономика катастрофира и сега 2/3 от хората искат да се връщат обратно. А това е Англия - втората икономика в Европа. Смятай някоя малка държава ако излезе какво ще последва. Затова и див русофил като Орбан не обелва дума за излизане от ЕС. В момента 6 държави кандидатстват за членство и още 2 се натискат. ЕС само ще расте. Англия ще се върне.
11:40 18.01.2026
36 селяк
До коментар #28 от "аде":Ша ти отговори на 36ти в шестък баце :Д Толко му стига акъя на Ванката не видиш ли
11:42 18.01.2026
37 Какво производство
11:44 18.01.2026
38 Пико
11:50 18.01.2026
39 МДАМ
11:52 18.01.2026
40 Хайде
До коментар #33 от "Цвете":Цвете, разклати ми пак м@@ете. Ти...МОЖЕШ!😜🤪🤗
11:55 18.01.2026
41 Чичо от село
До коментар #10 от "койдазнай":Абе колко века са ви необходими да се оправдавате с други.Когато Турция свали руския самолет и Русия им спря вноса ,турците как се оправиха.Чрез преговори с Путин,а не с евроатлантическа солидарност.Само че тя не става за ядене,производство трябва.
11:56 18.01.2026
42 Мутата
До коментар #29 от "Факти":После кога спре вноса щеМиЯдешУят
12:15 18.01.2026