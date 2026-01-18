Тихото унищожение на българското земеделие

Няма ли да се намери поне един управленец, който да удари по масата и да каже НЕ, когато се унищожава родното и българския интерес?А в случая и общоевропейския. Няма ли кой да спре тази жена Урсула фон дер Лайен да не съсипва повече Европа? У нас кой, кога и къде взе решение да се доубие българското земеделие? Защо българското правителство подкрепя споразумението ЕС–Меркосур? Защо никой не чува гласа на българските производители? Разговарях с редица браншови организации. Никой не искал да ги изслуша – нито министри, нито депутати, каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни: Всички земеделци до един, са против споразумението с много разумни аргументи:

1. То премахва митата на 92% от вноса (в това число на храни) за срок от 10 г. от Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Българските и европейските производители ще бъдат пометени.

2. Стоките, произведени в държавите от Меркосур, не отговарят на високите европейски стандарти, на които са длъжни да отговарят нашите и за които влагат пари.

3. Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето.

4. Широко се отваря вратата за ГМО.

5. Приказките какви големи пазари се откриват пред България са за наивници. Ние имаме крещящо отрицателно салдо с тези държави: износ за 7 млн. евро и внос за 344 млн. евро. Тоест парите ще излизат от страната, а няма да влизат.

6. Франция, Полша, Австрия и Унгария по-глупави ли са от нас и по-малко европейци ли са, че не подкрепят споразумението?

7. Защо десетки хиляди земеделски стопани в цяла Европа са против и са окупирали улиците на Брюксел и Страсбург?

8. От това споразумение печелят големите корпорации и загиват малките и средни фермери. Пак олигарси ще си напълнят джобовете, а дребните земеделци и европейските граждани ще платят сметката.

Десетки пъти съм говорила, че въпросът за водата и храната стават стратегически въпрос за Европа. Продоволствената сигурност на

населението е задача номер 1. Трябват ни извънредни грижи за възстановяване на българското земеделие, а не поредния унищожителен

удар.

Когато икономиките отслабват, унищожаването на селското стопанство прави Европа още по-уязвима. Нужно е стратегическо мислене и собствено българско производство, а не външна зависимост и за храната ни. Призовавам българското правителство да оттегли подкрепата си. Българските евродепутати да гласуват против. Българските земеделци да се включат в протестите. Още има шанс да защитим българската, родна и чиста храна. Освен всичко друго, тя е ключова за здравето, качеството и продължителността на живота ни.