Новини
България »
Тихото унищожение на българското земеделие

Тихото унищожение на българското земеделие

18 Януари, 2026 10:40 1 645 42

  • корнелия нинова-
  • земеделие-
  • браншови организации

Продоволствената сигурност на населението е задача номер 1

Тихото унищожение на българското земеделие - 1
Снимка НБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма ли да се намери поне един управленец, който да удари по масата и да каже НЕ, когато се унищожава родното и българския интерес?А в случая и общоевропейския. Няма ли кой да спре тази жена Урсула фон дер Лайен да не съсипва повече Европа? У нас кой, кога и къде взе решение да се доубие българското земеделие? Защо българското правителство подкрепя споразумението ЕС–Меркосур? Защо никой не чува гласа на българските производители? Разговарях с редица браншови организации. Никой не искал да ги изслуша – нито министри, нито депутати, каза лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова и допълни: Всички земеделци до един, са против споразумението с много разумни аргументи:

1. То премахва митата на 92% от вноса (в това число на храни) за срок от 10 г. от Аржентина, Бразилия, Уругвай и Парагвай. Българските и европейските производители ще бъдат пометени.

2. Стоките, произведени в държавите от Меркосур, не отговарят на високите европейски стандарти, на които са длъжни да отговарят нашите и за които влагат пари.

3. Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето.

4. Широко се отваря вратата за ГМО.

5. Приказките какви големи пазари се откриват пред България са за наивници. Ние имаме крещящо отрицателно салдо с тези държави: износ за 7 млн. евро и внос за 344 млн. евро. Тоест парите ще излизат от страната, а няма да влизат.

6. Франция, Полша, Австрия и Унгария по-глупави ли са от нас и по-малко европейци ли са, че не подкрепят споразумението?

7. Защо десетки хиляди земеделски стопани в цяла Европа са против и са окупирали улиците на Брюксел и Страсбург?

8. От това споразумение печелят големите корпорации и загиват малките и средни фермери. Пак олигарси ще си напълнят джобовете, а дребните земеделци и европейските граждани ще платят сметката.

Десетки пъти съм говорила, че въпросът за водата и храната стават стратегически въпрос за Европа. Продоволствената сигурност на
населението е задача номер 1. Трябват ни извънредни грижи за възстановяване на българското земеделие, а не поредния унищожителен
удар.

Когато икономиките отслабват, унищожаването на селското стопанство прави Европа още по-уязвима. Нужно е стратегическо мислене и собствено българско производство, а не външна зависимост и за храната ни. Призовавам българското правителство да оттегли подкрепата си. Българските евродепутати да гласуват против. Българските земеделци да се включат в протестите. Още има шанс да защитим българската, родна и чиста храна. Освен всичко друго, тя е ключова за здравето, качеството и продължителността на живота ни.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 30 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    34 4 Отговор
    Унищожиха земеделие и животновъдство за да внасят ГМО от Южна Америка и да тровят хората.Жените ще помятат и ще раждат изроди а децата ще растат мутанти.

    Коментиран от #17

    10:41 18.01.2026

  • 2 Сисо

    24 1 Отговор
    Точка 3 силно ме притеснява!
    "Част от тях се произвеждат с пестициди, тоест опасни са за здравето."

    Коментиран от #5

    10:44 18.01.2026

  • 3 Госあ

    14 3 Отговор
    Българското земеделие и енергетика беше унищожено от турците с подкрепата на Брюксел и всички бг правителства. Друг е въпросът, че като не могат да организират добре производството и са мързеливи и алчни, няма проблем да предпочета небългарско с добро съотношение цена-качество.

    10:46 18.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    16 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сисо":

    Прочети за корпорация ,, Монсанто,,

    10:47 18.01.2026

  • 6 Искам

    3 12 Отговор
    Да изблъскам тризначките извратено! Ще теглят томбола, и на която се падне ще я изблъскам, а другите две ще обикалят около нас да кудкудякат. Хайде от мен да мине, ще им позволя да и ми дават акъл как да го заглавя.
    Който иска да копа по нивите!

    Коментиран от #25, #31

    10:48 18.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    16 2 Отговор

    До коментар #4 от "един БЪЛГАРИН":

    ЕЦБ препоръчва да внесем 1 500 000 чужди работници.

    Коментиран от #15, #18

    10:48 18.01.2026

  • 8 До като

    20 1 Отговор
    не пропукат пушки и не гръмнат поне десетина от "народните" майцепродавци оправия няма да има!

    10:49 18.01.2026

  • 9 Госあ

    6 10 Отговор
    Бай дъ уей, бг сортове почти не се използват у бг !!! Ползват се КВС и Байер-Монсанто. Което е окей. Дали ше ги отглежда Ганчо или Мигел ми е се таа.

    Коментиран от #27

    10:49 18.01.2026

  • 10 койдазнай

    8 12 Отговор
    Родното българско земеделие беше унищожено от санкциите, които наложи Елцин от 1 февруаруи 1992. Едновременно с това, в Русия махнаха митата за турските стоки. Така България загуби пазарите си в Русия.

    Коментиран от #13, #41

    10:49 18.01.2026

  • 11 ШЕФА

    18 6 Отговор
    Тази се сети че имало българско земеделие,защото като беше Министър нямаше такъв спомен,иначе от престъпници като Тулупа,Прасето,Фред Флинстоун,Славка плевенската ку....,Ася,Киро Тъпото и тн. освен унищожение друго не може да се очаква !!!

    10:52 18.01.2026

  • 12 Такава или онакава,

    20 2 Отговор
    но в случая по отношение на Урсулите, ЕС и Меркосур кака Кури е напълно права.

    10:54 18.01.2026

  • 13 Май знаеш

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    много неща ала трябва да се напече връшника и те сложат под него! ?

    10:55 18.01.2026

  • 14 аха,най-после

    8 5 Отговор
    мъжкото момиче на българската политика пак се изрепчи и заяви намеренията си да бие политиците насаме - няма да пропусне удобен случай да покаже мускули

    10:56 18.01.2026

  • 15 един БЪЛГАРИН

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    това беше тест за триещия,доказа се

    10:56 18.01.2026

  • 16 Пътуващ човек

    8 3 Отговор
    Корни,може и да си права по някои от изброените точки,но пътувайки из България ,виждам огромни участъци пустеещи земи.Моэе би има причини да е така,не знам,но това е истината.

    10:58 18.01.2026

  • 17 Дапитам

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ами ти бе,що имаш кръчма,а не земя която да обработваш и вадиш качествена продукция?

    10:59 18.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 селяк

    14 2 Отговор
    Проста копейка :Д България треа да е топ вносител от ЕС иначе закво сме тама? По онова смотаното време беаме топ износител ся у якото сме топ вносител ама офцете блеат ли блеат

    Коментиран от #35

    11:02 18.01.2026

  • 20 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 13 Отговор
    ДО КОГА ЩЕ ГЛЕДАМЕ ТАZИ КОМУНИСТИЧЕСКА МУТРА ? ? ?

    Коментиран от #24

    11:03 18.01.2026

  • 21 Хмм

    3 10 Отговор
    Непокорна Франция, Непокорна България, изплагиатствала името, едно име не може да измисли, ще спасява България с лелките си, които беше настанила на добре платени държавни длъжности, някои открити специално за тях, за да гласуват за нея на конгресите, после по костовски спретнаха майдан и биха тези които гласуваха против нея, 50+ годишни лелки бият младата Цветелина, а тя единствена остана лоялна на нинова, че и транспаранти бяха опънали, противно

    11:08 18.01.2026

  • 22 Ами

    5 7 Отговор
    нинова и методиев, двама седесари костовисти се борят за електората на БСП

    11:10 18.01.2026

  • 23 Ей,кво нещо!

    7 6 Отговор
    Тази, откакто я отлюспиха, ден и нощ интервюта...в парламента нямаше толкова изява

    11:13 18.01.2026

  • 24 Пецо

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    Докато ви говори истините, а вие блеете ли блеете :Д ама важно а СЛАВА НА УКРАЙНА СЛАВА НА ЕС СЛАВА НА НАТО , НО НЕ И СЛАВА НА БЪЛГАРИЯ :Д ретарди

    11:13 18.01.2026

  • 25 знаеш ли

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Искам":

    с твоето ЩЕ ЩЕ ЩЕ доста години ЩЕ караш на самозадоволяване,ръкоблудство му казват!Истинските Е@чи не говорят,а действат!Не стоят голи пред определени списания!

    11:17 18.01.2026

  • 26 Иван

    5 7 Отговор
    Комунистите съсипаха България.

    Коментиран от #28

    11:18 18.01.2026

  • 27 Тоя Ганчо

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Госあ":

    явно е баща ти. Горкият...

    11:18 18.01.2026

  • 28 аде

    6 3 Отговор

    До коментар #26 от "Иван":

    А демократите до къде я докараха? Я сподели как ни е икономиката, енергетиката, здравеопазването, образованието, животновъдството? Изглеждаш ми много вещ по темата. Научи ме

    Коментиран от #36

    11:19 18.01.2026

  • 29 Факти

    7 8 Отговор
    Според Нинова хиляди фермери са по-важни от 450 милиона крайни потребители. Аз подкрепям споразумението с Меркосур, което ще свали цените в магазините. Нинова може да е милионерка и да не й пука за цените, но на 450 милиона обикновени хора ни пука.

    Коментиран от #30, #42

    11:20 18.01.2026

  • 30 Хахахихи

    2 4 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    А така СМЪРТ ЗА ФЕРМЕРИТЕ И ЗЕМЕДЕЛИЕТО НИ!

    11:22 18.01.2026

  • 31 Искаш,

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Искам":

    ама няма. Щял да ги изблъска... И защо ще ги блъскаш, бе?? Истинските мъже не блъскат жените, а се съвкупляват с тях.

    11:29 18.01.2026

  • 32 ?????

    5 0 Отговор
    Абе важно е краставиците да не са криви.

    11:29 18.01.2026

  • 33 Цвете

    3 2 Отговор
    ТОВА " ВАЖНО " ИНТЕРВЮ БЕШЕ ДОБРЕ ДА ЗАПОЧНЕ СЪС, ЗАЩО ПРЕМАХНА МАШИННОТО ГЛАСУВАНЕ? ОТ ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ Я КАНЯТ В ДОСТА ТВ.,НО НИКОЙ НЕ ЗАДАВА НАЙ- ВАЖНИЯ ВЪПРОС ДА ГЛАСУВАМЕ С МАШИНИ.ВЪРТИ СУЧЕ, НО ТАЗИ ТЕМА ЗА ИЗБОРИТЕ МАЙ Е ТАБУ?

    Коментиран от #40

    11:35 18.01.2026

  • 34 Хмм

    1 1 Отговор
    нинова какво, и ботове ли е пуснала, да я венцехвалят

    11:39 18.01.2026

  • 35 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #19 от "селяк":

    ЕС е 450 милиона. България е 6 милиона. Идеята, че 444 милиона богаташи имат нужда да продават стоката си на 6 милиона бедняци е нелепа, не мислиш ли? Никой няма нужда от нас. Ние внесохме кандидатурата си за членство в ЕС през 1995 г. и ни приеха чак през 2007 г. Цели 12 години ни бавиха и не искаха да ни пуснат. Не ми изглежда да са били на зор. Ето, Англия пожела да излезе и я пуснаха, защото ЕС е доброволен съюз. Какво стана? Английската икономика катастрофира и сега 2/3 от хората искат да се връщат обратно. А това е Англия - втората икономика в Европа. Смятай някоя малка държава ако излезе какво ще последва. Затова и див русофил като Орбан не обелва дума за излизане от ЕС. В момента 6 държави кандидатстват за членство и още 2 се натискат. ЕС само ще расте. Англия ще се върне.

    11:40 18.01.2026

  • 36 селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "аде":

    Ша ти отговори на 36ти в шестък баце :Д Толко му стига акъя на Ванката не видиш ли

    11:42 18.01.2026

  • 37 Какво производство

    4 2 Отговор
    тая се е побъркала. Искаше да спре вноса и от ЕС на плодове и зеленчуци. Аз не виждам български плодове и зеленчуци, освен в градината на мои роднини за собствена консумация. Тая нищо не разбира от пазар, политика и производство. Да си ходи на село и да копа.Тая създаде хартиената коалиция! Огромен провал!

    11:44 18.01.2026

  • 38 Пико

    2 1 Отговор
    Не се разбра защо смениха БСП Нинова.Може би за това помогнаха Пеевски и Борисов ,но тя явно не е удобна за колоборационистите в БСП..А погледнато реално прокара най успешните социални политики..Защити производителите от веригите.Нямаше влияние в медиите и оплюването и от там явно се усещаше.Сега ребром поставя въпроса ,че държавата България чрез своето селско стопанство не може да осигури прехраната на населението.Критиците и да си отговорят на въпроса в тези предвоенни времена където всяка държава си увеличава хранителните запаси тихомълком,какво направиха наши управляващи.В какво реално състояние е държавния резерв.Не по документи.Частните фирми с договори за съхранение реално ли имат заложените количества.При евентуални бойни действия от къде ще компенсираме недостига от месо,млечни продукти,плодове и зеленчуци.Едно жито нищо не рашава.Да питат Борисов,Пеевски какво мислед по този изключително важен за сигурността на населението въпрос.

    11:50 18.01.2026

  • 39 МДАМ

    0 0 Отговор
    Курнело, не се напъвай, ще се изпуснеш🤣 Я хванеш половин процент, я не.

    11:52 18.01.2026

  • 40 Хайде

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Цвете":

    Цвете, разклати ми пак м@@ете. Ти...МОЖЕШ!😜🤪🤗

    11:55 18.01.2026

  • 41 Чичо от село

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "койдазнай":

    Абе колко века са ви необходими да се оправдавате с други.Когато Турция свали руския самолет и Русия им спря вноса ,турците как се оправиха.Чрез преговори с Путин,а не с евроатлантическа солидарност.Само че тя не става за ядене,производство трябва.

    11:56 18.01.2026

  • 42 Мутата

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    После кога спре вноса щеМиЯдешУят

    12:15 18.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове