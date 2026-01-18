Новини
Вигенин: Най-важното за предстоящите избори е да гарантираме честен и прозрачен вот

18 Януари, 2026 10:51 489

Евродепутатът смята, че сегашната формула на управление е вредна за БСП и не бива да се повтаря

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Начинът на гласуване на предстоящите избори трябва да гарантира доверие в изборния процес и да не поставя под съмнение легитимността на резултатите.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в интервю за телевизия Нова нюз, като подчерта, че въвеждането на нови технологии в последния момент, като сканиращи машини, крие сериозни рискове за нормалното провеждане на изборите.

По думите му подобни съществени промени в изборното законодателство не бива да се правят в последния момент, тъй като предстоящите избори са съвсем скоро, а новите технологии не са тествани. Позицията на БСП е, ако се приеме въвеждането на сканиращи машини, това да стане едва за следващи избори, след достатъчен период за тестове, по аналогия с досегашните машини за гласуване.

БСП подкрепя машинното гласуване, съчетано с контролно преброяване на разписките. Според Вигенин машината следва да изготвя протокол, но паралелно с това да се броят и разписките. Относно хартиените бюлетини, той подчерта, че не бива да бъдат напълно премахвани: „Всеки гражданин трябва да има възможност да гласува по предпочитания от него начин, но водещо остава гарантирането на честен и прозрачен вот, за да не се повтарят проблемите от последните избори. Основният фокус в момента трябва да бъде върху честното провеждане на настоящите избори, а не върху прибързани технологични промени.“

По отношение на антикорупционната комисия, Вигенин припомни, че БСП още от самото начало е настоявала за задълбочен анализ на ефективността и правомощията ѝ. „Такъв анализ обаче не беше направен. Комисията очевидно не постига целите, за които беше създадена. Но при евентуалното ѝ закриване трябва внимателно да се гарантира ефективността на останалите елементи в борбата с корупцията, включително работата на прокуратурата“, коментира той Според него създаването на структура с разследващи функции, наподобяваща „втора прокуратура“, не е дало очакваните резултати и е подкопало доверието на гражданите в системата.

За вътрешнопартийните процеси в БСП, Вигенин подчерта, че решението за свикване на конгрес и за прекратяване на мандата на настоящия председател е взето с убедително мнозинство в Националния съвет. По думите му партията трябва да направи обективна равносметка за периода от предишния конгрес досега.

Кристиан Вигенин даде положителна оценка за работата на представителите на БСП в изпълнителната власт, включително министрите, заместник-министрите и вицепремиера, но подчерта, че участието в съвместното управление е нанесло сериозни морални и електорални щети на партията. „БСП беше принудена да подкрепя решения, които бяха в противоречие с очакванията на нейните избиратели“, изтъкна той. Вигенин заяви, че БСП има нужда от промяна – от нов образ, нова стратегия, нови лица и нова политика, за да избегне сериозни електорални загуби. Той подчерта, че в партията няма вътрешни войни или антикампании, а отговорно търсене на посока и решения за бъдещето.

Относно бъдещи управленски конфигурации, Кристиан Вигенин беше категоричен, че сегашната формула на съвместно управление е вредна за БСП и не бива да се повтаря в следващ парламент. „Първоначалните условия за участие на БСП в управлението не бяха спазени, а именно – че то няма да зависи от ДПС-Ново начало и Делян Пеевски“, коментира той.

По темата за евентуално политическо участие на президента Румен Радев, Вигенин посочи, че ако той излезе на политическия терен, БСП би могла да бъде естествен партньор, тъй като между позициите му и традиционните политики на партията съществуват много допирни точки както във вътрешната, така и във външната политика.

„Независимо от трудната ситуация, БСП има перспектива. До конгреса и на самия конгрес ще вземем необходимите решения, така че партията отново да тръгне нагоре – без вътрешни скандали, с поглед към бъдещето“, заключи Кристиан Вигенин.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu/

