Пламен Абровски: Таван на цените не може да се въведе от днес за утре

16 Януари, 2026 19:42 402 4

Всички чуват Меркосур и си мислят само за „кусур“, но никой не казва какви защитни клаузи има

Пламен Абровски: Таван на цените не може да се въведе от днес за утре - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Политическата криза и "предизборната треска" имат пряко отражение върху всеки аспект на обществения и икономически живот, включително и върху земеделието.

Бившият председател на парламентарната Комисия по земеделие Пламен Абровски коментира в ефира на „Денят на живо“, че Конституцията дава на държавния глава пълната свобода да определи времевата рамка за избори, а бързото насрочване на вота би било в полза на по-малките партии. „Ако президентът иска да помогне на по-малките формации, ще бърза с изборите“, заяви Абровски, позовавайки се на личния си опит в изборния процес.

Той обясни, че изборите преди Великден силно ограничават контролиран и купен вот в малките населени места, тъй като голяма част от електората отсъства през зимата. Според него именно това е причината вотът да се смята за по-честен в този период.

По темата за т.нар. закон „Антиспекула“ Абровски беше категоричен, че става дума за „див популизъм“, въпреки че като потребител разбира общественото недоволство от високите цени. „Като гражданин го искам, но като експерт знам, че това няма как да проработи сега“, заяви той и допълни, че законопроектът се използва основно за предизборни цели. Според него по документа има „поне два месеца сериозна работа“, която очевидно не може да бъде свършена преди изборите.

Абровски отхвърли възможността за бързо въвеждане на тавани на цените на храните, горивата или банковите такси. „Това от днес за утре няма как да стане. Моментът беше изпуснат“, каза той, като подчерта, че подготовката е трябвало да започне поне година-две преди въвеждането на еврото, основно от страна на администрацията, а не чрез „груби и прибързани политически решения“.

Относно споразумението между ЕС и блока Меркосур Абровски заяви, че политическото решение е взето още през 2024 г. и сегашният шум около темата е „буря в чаша вода“. По думите му в документа са заложени защитни механизми за европейските производители, но проблемът е липсата на обяснение и комуникация. „Всички чуват Меркосур и си мислят само за „кусур“, но никой не казва какви защитни клаузи има“, посочи той, критикувайки разминаването между позициите на българските земеделци и европейските институции.


Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 3 гласа.
  • 1 Мунчо

    2 1 Отговор
    Цените трябва да се вдигат ударно докато се изпразнят хладилниците на поне 80% от ганювците.

    19:46 16.01.2026

  • 2 Да бе

    3 0 Отговор
    Бля, бля. Пропуска се факта, че Пламен Абровски е от итн, разбирай герб нн.

    20:00 16.01.2026

  • 3 ЗРИТЕЛ

    3 0 Отговор
    ТОЗИ ГРАБИТЕЛ ПАК СЕ ПОЯВИ...

    20:10 16.01.2026

  • 4 Абе

    2 0 Отговор
    бок луциии, трябваше да го въведето от вчера за днес!

    20:10 16.01.2026

