Ивайло Мирчев: Престъпният модел на Пеевски и Борисов трябва да бъде разрушен

18 Януари, 2026 12:00

Ивайло Мирчев: Престъпният модел на Пеевски и Борисов трябва да бъде разрушен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

“Този престъпен модел, в основата на който са Пеевски и Борисов, трябва да бъде разрушен. Делян Пеевски трябва да бъде изметен от българската политика”. Това заяви в предаването “Неделя 150” на БНР съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. По думите му, тук не става дума за другата гледна точка в политиката, а за престъпност, завладяла политиката.

“Правителството подаде оставка, но моделът си стои. Едно хубаво нещо се случи миналата година - стотици хиляди граждани излязоха по площадите на България. Всички говорим за огромния брой протестиращи в София, но аз бях много впечатлен от 50-те хиляди в Пловдив, 30-те хиляди във Варна, хилядите в Бургас…”, каза Мирчев, изтъквайки, че хората са разбрали къде е големият проблем на България.

Но е последвало много бързо прегрупиране на задкулисните сили. Защото извън оставката на правителството нищо не се е променило. “Главният прокурор, МВР министърът, главният секретар на МВР, ДАНС - всичко това владее пак Пеевски. Протестът още не е успял. Хората трябва да разберат, че без силата на площада, без юмрука на протеста битката за България не може да има успех”, каза партийният лидер.

Мирчев е категоричен, че въпреки различията между ПП и ДБ, които понякога са много сериозни, коалицията остава единна на изборите и този ангажимент е поела и пред гражданите на протестите. “Трябва да бъдем заедно и единни, и не да мислим за листи, а за битката за България”, каза той и отново призова за самостоятелно мнозинство от 121 депутати на ПП-ДБ, за да не се налагат политически компромиси.

“Когато нямаш 121 гласа, или правиш компромиси и някаква сглобка, или си в опозиция. Ние сме готови да бъдем в опозиция и сме доказали, че сме ефективни, но ако искаш да промениш истински завладяната държава, това не може да се случи, когато си в опозиция”, каза партийният лидер.

Мирчев обяви, че в инициативата за опазване на изборите “Ти броиш” вече са се включили над 7000 доброволци, но той се надява те се да станат 20 000, за да бъдат обхванати всички изборни секции и да останат резервни пазители на вота.

“Друга опция, ако не искаме Пеевски да има силно влияние върху правителството, освен Андрей Гюров няма”. Така Ивайло Мирчев отговори на въпрос дали подуправителят на БНБ е подходящ за служебен премиер. Защото, по думите му, “ако вътрешният министър е като това сламено човече в момента, обслужващо Пеевски, ако главният секретар на МВР, главният прокурор, и накрая и премиерът са зависими, много трудно можем да стигнем до честни избори.” Той напомни за сигналите, които “Да, България” подаде на миналите избори за над 200 купувачи на гласове с мутренски прякори, и по които МВР, ДАНС и прокуратурата не предприеха нищо. “Гюров е независим, има лице, има кураж и не е свързан с Пеевски, но изборът и отговорността е на президента”, каза съпредседателят на “Да, България”.

“Не искаме да имаме наши медии, а когато отидат политици в студиата, журналистите да не се притесняват да им задават въпроси. Всеки статус на Пеевски в социалните мрежи става част от новините на БНТ, БТВ и Нова тв. Този човек звъни на висши кадри, свързани с БТВ и ги притиска”, каза Ивайло Мирчев.


България
  • 1 Георги

    13 0 Отговор
    абе, Мирчев, чия е Гренландия?

    Коментиран от #12

    12:01 18.01.2026

  • 2 Краварска медия

    16 0 Отговор
    Тъп по целата кратуна

    12:01 18.01.2026

  • 3 За да

    16 1 Отговор
    Имат психическите от ПП и ДБ някакъв шанс, трябва да уволнят Мирчев! Това нещо ще им свали резултатите на половина!

    12:02 18.01.2026

  • 4 САНДОКАН

    11 0 Отговор
    Нищо не разбирам, нали бяхте партньори

    12:02 18.01.2026

  • 5 бою циганина

    11 0 Отговор
    тоя и той шарлатанин като мен

    12:02 18.01.2026

  • 6 Не вярвам да е престъпен

    8 1 Отговор
    Ако беше такъв, МВР щеше да го хване, а съда да го пусне

    12:02 18.01.2026

  • 7 Кой продаде избирателите бе Мирчев?

    13 0 Отговор
    Кой направи сглобка? Ъкадемика каза- Искам с Бойко.

    12:03 18.01.2026

  • 8 Георги

    10 0 Отговор
    тая инициатива е вятър и мъгла. Залъгалка за жълтопаветници. Те в съда доказаха, че протоколите не отразяват вота, той тръгнал с гражданска инициатива да ги бори.

    12:03 18.01.2026

  • 9 Миризлив пор

    12 0 Отговор
    А най-лошото в случая е, че тези от ПП -дб не предлагат абсолютно нищо насреща. Само се замислете хората да предпочетат дебелия и Боко пред тях!

    12:03 18.01.2026

  • 10 03455

    10 0 Отговор
    Чегъртачите???!!!

    12:04 18.01.2026

  • 11 Данчо

    4 6 Отговор
    Не знам дали Боко и ШиШи не са едно и също?!

    12:04 18.01.2026

  • 12 Да се надяваме,

    0 11 Отговор

    До коментар #1 от "Георги":

    Че няма да има нова сглобка с Дебелите и двете Мазни и Угоени парчета, Тиквата Борисов и Пеевски ще влязат в затвора.

    Коментиран от #17, #18

    12:04 18.01.2026

  • 13 Коня Солтуклиева

    10 1 Отговор
    Мирчо го изпра с омекотител, изсуши и изглади с д.
    Сега някой трябва да го разруши?!

    12:04 18.01.2026

  • 14 Нехиs

    14 1 Отговор
    Нискочел, ако изборите са обективни, заминаваш в кофата!

    12:05 18.01.2026

  • 15 Хасковски каунь

    10 0 Отговор
    Фащам бас , че ти др.Мирчев ще се гушниш с др.Бойко Борисов. Да не пиша още, че ще ме занулят

    12:05 18.01.2026

  • 16 СЛОНА

    6 0 Отговор
    ЕЙ МУРДЖО ,БСП НА БУНИЩЕТО ТАМ ВИ Е МЯСТОТО СЛЕД КАТО ВИЕ ОТ БСП ВКАРАХТЕ ЗАКОНА ДА НЕ СЕ ДВИЖАТ ТРОТИНЕТКИ ПРЕЗ НОЩА....
    Е СЕГА СИ БЕРЕТЕ ПЛОДОВЕТЕ!!!!!!!!!........????

    12:06 18.01.2026

  • 17 Нехиссссс

    6 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да се надяваме,":

    Защо да влизат? Защото твоя селска милост желае това ли? Има си съд, който определя кой влиза и излиза от затвора!

    12:06 18.01.2026

  • 18 Георги

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Да се надяваме,":

    ама те тея от ппдб+ нямат проблем да перат и управляват с тикв ата и пр асето - вече го показаха и защитиха. Наистина някой жълтопаветник трябва да ми обясни защо оше им вярва. Сигурен съм, че има причина.

    12:06 18.01.2026

  • 19 от този

    5 0 Отговор
    От този само слюнка лети. Нищо конструктивно не е излезнало от тези жълтопаветници.

    12:10 18.01.2026

  • 20 Нови друг път

    3 0 Отговор
    Престъпният модел е ексноменкатурчески и вие попадате автоматично в същата графа.

    12:12 18.01.2026

  • 21 с два пръста чело от село

    5 0 Отговор
    тате вече не е комунист!

    12:13 18.01.2026

  • 22 Ивайло

    4 0 Отговор
    за девети,последен път обещавам....

    12:13 18.01.2026

  • 23 и преди и сега едни и сэщи

    5 0 Отговор
    Комунистическото отроче Мирчев защо се прави на демократ

    12:13 18.01.2026

  • 24 затова е поне прав но как ще стане при

    1 2 Отговор
    общо поне 1 милион наивни преизбирачи на

    Престъпният модел на Пеевски и Борисов трябва да бъде разрушен

    12:13 18.01.2026

  • 25 Парапет

    0 0 Отговор
    Оак ли ще има кордон?

    12:15 18.01.2026

  • 26 Лъжливото

    0 0 Отговор
    свинарче!

    12:16 18.01.2026

