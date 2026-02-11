Новини
МС одобри 25 млн. евро за продължаване работата по ключови железопътни проекти

11 Февруари, 2026 15:28 623 5

Финансирането ще гарантира пълното и ефективно усвояване на средствата от европейските програми

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията в размер на 25 000 000 евро. Средствата се предоставят на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за разплащане на вече извършени дейности по стратегически железопътни проекти, финансирани от Европейския съюз и националния бюджет.

Решението е пряко свързано с прилагането на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 на Министерския съвет от 2022 г. Като управител на железопътната инфраструктура и бенефициент по проекти със средства от ЕС и националния бюджет на стойност над 2 млрд. евро, НКЖИ не разполага с възможност да покрие тези разходи със собствени средства.

Осигуряването на необходимия ресурс позволява своевременно разплащане с изпълнителите и предотвратява риска от забавяне или пълно спиране на строителните дейности по ключови железопътни направления.

Финансирането ще гарантира пълното и ефективно усвояване на средствата от европейските програми. Ако държавата не осигури тези средства сега, това би довело до сериозни забавяния, финансови корекции, загуба на европейско финансиране и значително по-висока тежест за държавния бюджет в бъдеще.


Напиши коментар:


  • 1 честен ционист

    10 0 Отговор
    Кражбите продължат в същия номинал само, че вече в Евро.

    15:32 11.02.2026

  • 2 Хайде

    8 0 Отговор
    Пак,да започва краденето,бдж е съсипано от всякъде.Пътувам редовно и виждам какво се случва

    15:32 11.02.2026

  • 3 име

    5 0 Отговор
    Ощетяването не е толкова от строителството, колкото от обслужването на интересите на другите ЖП превозвачи. Тея проекти са за това.

    15:45 11.02.2026

  • 4 ББ от Банкя

    1 0 Отговор
    Айдее още за чекмеджето, да са му честити

    17:40 11.02.2026

  • 5 Гост

    0 0 Отговор
    Нали дадохте жп транспорта на частен превозвач? Защо държавата ще ремонтира? Да ремонтира частният.

    18:00 11.02.2026

