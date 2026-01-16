2025-а рекордна за новите коли, но оставаме с най-стария автопарк в ЕС

В предаването „Здравей, България“ по NOVA Александър Костадинов, председател на управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители (ААП), анализира състоянието на автомобилния пазар в страната. По думите му изминалата 2025 г. е била най-успешната в новата история на България по отношение на продажбата на чисто нови леки автомобили.
Костадинов посочи, че въпреки рекордните нива, страната ни все още изостава значително от европейските тенденции по отношение на електромобилността и обновяването на автопарка, който остава най-старият в Европейския съюз.
През 2025 г. в България са продадени близо 50 000 нови леки автомобила, което е ръст от 12-15% спрямо предходната година. „Това е най-добрият резултат в новата история на страната ни. Предишната рекордна година беше 2008-а, но пазарът не можеше да се възстанови до тези нива цели 17 години“, обясни Костадинов.
Според него основните причини за този скок са повишените доходи на населението и осъзнаването, че притежанието на нов автомобил е по-изгодно в дългосрочен план. „Хората разбраха, че покупката на нова кола излиза по-евтино заради ниските разходи за поддръжка и гаранцията от 5 до 7 години, докато при автомобил на 10 години разходите тепърва започват“, подчерта той.
Въпреки общия ръст, делът на електрическите автомобили в България остава едва 5%, докато средният за Европа е между 23 и 25%. „За съжаление сме на опашката. Една от причините е липсата на финансови стимули от страна на държавата. В съседна Румъния например субсидията за покупка на електромобил е около 10 400 евро“, посочи председателят на ААП.
Костадинов обърна сериозно внимание на факта, че средната възраст на автомобилите в България е около 20 години. „Ние сме номер едно в ЕС по най-стар автопарк, по смъртност при катастрофи и по замърсяване на въздуха. Между 12 000 и 15 000 души в България умират преждевременно всяка година от болести, причинени от мръсния въздух, като 40-50% от замърсяването в градовете идва от транспорта“, алармира експертът.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хехе
10:12 16.01.2026
2 Ироничен
Хайде и този ми връзва шарени пилета. Нова кола струва най-малко 25000 евро, а някои хора, карайки стари коли от 1990 (35 години) досега не са дали толкова пари общо. Хората са бедни, не балъци.
10:17 16.01.2026
3 Пилот на Ферари
Защото тогава всеки можеше да си позволи нов автомобил .
Сега като махнете държавната администрация , болниците , банките и фирмите ...
Колко от народа могат да си позволят нов автомобил ?
Обаче пък банани има всеки ден .
Коментиран от #5, #7
10:18 16.01.2026
4 ООрана държава
10:21 16.01.2026
5 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Пилот на Ферари":Като чакам 15 години за какво ми е кола бре......я ша свикнем с градскию бре.....сега всеки трети с кола, некои и с по две, три........били сме бедни ли
Коментиран от #9
10:23 16.01.2026
6 Факт
10:23 16.01.2026
7 Я пъ тоа
До коментар #3 от "Пилот на Ферари":Ако са се продавали по 125000 автомобила при Тошо, то при СОЦА да сме имали близо 4 000 000 автомобила.....да не верваш.
Коментиран от #11, #12, #13
10:25 16.01.2026
8 Горно Уйно
10:28 16.01.2026
9 Пилот на Ферари
До коментар #5 от "Я пъ тоа":Говорим за брой продажби НОВИ АВТОМОБИЛИ .
То и тогава имаше ВТОРА УПОТРЕБА.
10:33 16.01.2026
10 Хайде пак глупости
10:35 16.01.2026
11 Пилот на Ферари
До коментар #7 от "Я пъ тоа":Като излязоха GSMте, да не би още първата година всички да са си купили ? Колко години минаха докато наводниха ??
10:36 16.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Пилот на Ферари
До коментар #7 от "Я пъ тоа":Според статистиката, 1980 година са продадени нови частни леки автомобили в Народна република България с обем от 88 210 броя.
И това е 1980 година и само частните автомобили......
10:40 16.01.2026
14 Гарван
10:47 16.01.2026
15 Гарван
10:52 16.01.2026
16 Централни новини от Централна Африка
10:56 16.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Гарван
11:02 16.01.2026