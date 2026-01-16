Новини
2025-а рекордна за новите коли, но оставаме с най-стария автопарк в ЕС

2025-а рекордна за новите коли, но оставаме с най-стария автопарк в ЕС

16 Януари, 2026 10:06

  • нови коли-
  • електромобили-
  • автопарк

Председателят на ААП отчете исторически връх в продажбите и алармира за липсата на държавни стимули за покупка на екологични автомобили

2025-а рекордна за новите коли, но оставаме с най-стария автопарк в ЕС - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова

В предаването „Здравей, България“ по NOVA Александър Костадинов, председател на управителния съвет на Асоциацията на автомобилните производители (ААП), анализира състоянието на автомобилния пазар в страната. По думите му изминалата 2025 г. е била най-успешната в новата история на България по отношение на продажбата на чисто нови леки автомобили.

Костадинов посочи, че въпреки рекордните нива, страната ни все още изостава значително от европейските тенденции по отношение на електромобилността и обновяването на автопарка, който остава най-старият в Европейския съюз.

През 2025 г. в България са продадени близо 50 000 нови леки автомобила, което е ръст от 12-15% спрямо предходната година. „Това е най-добрият резултат в новата история на страната ни. Предишната рекордна година беше 2008-а, но пазарът не можеше да се възстанови до тези нива цели 17 години“, обясни Костадинов.

Според него основните причини за този скок са повишените доходи на населението и осъзнаването, че притежанието на нов автомобил е по-изгодно в дългосрочен план. „Хората разбраха, че покупката на нова кола излиза по-евтино заради ниските разходи за поддръжка и гаранцията от 5 до 7 години, докато при автомобил на 10 години разходите тепърва започват“, подчерта той.

Въпреки общия ръст, делът на електрическите автомобили в България остава едва 5%, докато средният за Европа е между 23 и 25%. „За съжаление сме на опашката. Една от причините е липсата на финансови стимули от страна на държавата. В съседна Румъния например субсидията за покупка на електромобил е около 10 400 евро“, посочи председателят на ААП.

Костадинов обърна сериозно внимание на факта, че средната възраст на автомобилите в България е около 20 години. „Ние сме номер едно в ЕС по най-стар автопарк, по смъртност при катастрофи и по замърсяване на въздуха. Между 12 000 и 15 000 души в България умират преждевременно всяка година от болести, причинени от мръсния въздух, като 40-50% от замърсяването в градовете идва от транспорта“, алармира експертът.


  • 1 хехе

    15 2 Отговор
    Е па как нЕма да е рекордна я вижте колко нови тУмбили купиха за МВР.

    10:12 16.01.2026

  • 2 Ироничен

    24 2 Отговор
    „Хората разбраха, че покупката на нова кола излиза по-евтино заради ниските разходи за поддръжка и гаранцията от 5 до 7 години, докато при автомобил на 10 години разходите тепърва започват“, подчерта той."
    Хайде и този ми връзва шарени пилета. Нова кола струва най-малко 25000 евро, а някои хора, карайки стари коли от 1990 (35 години) досега не са дали толкова пари общо. Хората са бедни, не балъци.

    10:17 16.01.2026

  • 3 Пилот на Ферари

    10 12 Отговор
    По времето на бай Тошо се продаваха по 125 000 нови автомобила на година , ама ревяхте че се чакало 10 години.
    Защото тогава всеки можеше да си позволи нов автомобил .
    Сега като махнете държавната администрация , болниците , банките и фирмите ...
    Колко от народа могат да си позволят нов автомобил ?

    Обаче пък банани има всеки ден .

    Коментиран от #5, #7

    10:18 16.01.2026

  • 4 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Иди0тдка държава, винаги ще е на дъното заради псевдополитици и чегъртачи

    10:21 16.01.2026

  • 5 Я пъ тоа

    6 8 Отговор

    До коментар #3 от "Пилот на Ферари":

    Като чакам 15 години за какво ми е кола бре......я ша свикнем с градскию бре.....сега всеки трети с кола, некои и с по две, три........били сме бедни ли

    Коментиран от #9

    10:23 16.01.2026

  • 6 Факт

    2 1 Отговор
    Фанаст

    10:23 16.01.2026

  • 7 Я пъ тоа

    6 5 Отговор

    До коментар #3 от "Пилот на Ферари":

    Ако са се продавали по 125000 автомобила при Тошо, то при СОЦА да сме имали близо 4 000 000 автомобила.....да не верваш.

    Коментиран от #11, #12, #13

    10:25 16.01.2026

  • 8 Горно Уйно

    9 0 Отговор
    Все едно и също танго. И на пато да намерим толкова пари, нема да си купим грозен електрокар.

    10:28 16.01.2026

  • 9 Пилот на Ферари

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Я пъ тоа":

    Говорим за брой продажби НОВИ АВТОМОБИЛИ .
    То и тогава имаше ВТОРА УПОТРЕБА.

    10:33 16.01.2026

  • 10 Хайде пак глупости

    6 0 Отговор
    Когато вадиш статистика, освен числата даваш и други допълнителни анализи, като например каква част от тези покупки са фирмени и колко от тези автомобили са на кредит или лизинг. - Елементарно е но, пропагандата е важно да работи за да няма "вълнения и сурвакница" за управляващите

    10:35 16.01.2026

  • 11 Пилот на Ферари

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Като излязоха GSMте, да не би още първата година всички да са си купили ? Колко години минаха докато наводниха ??

    10:36 16.01.2026

  • 13 Пилот на Ферари

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Я пъ тоа":

    Според статистиката, 1980 година са продадени нови частни леки автомобили в Народна република България с обем от 88 210 броя.

    И това е 1980 година и само частните автомобили......

    10:40 16.01.2026

  • 14 Гарван

    5 0 Отговор
    ААП ???? Какви автомобилни производители??? Това са си най-обикновени дилъри - таргаши!!! Просто прекопуват от производителя. А за сервизите на търгашите дето за Е500 не ти сменят ни масла ни филтри нама да говорим... А това, че с чисто новия автомобил ако се случи нещо, търгаша резервни части на склад не държи, само консумативи. Да не е луд!!! Чакай 3 месеца в бокса!!!

    10:47 16.01.2026

  • 15 Гарван

    1 0 Отговор
    След като се износят тия леки коли, на кое сметище - бунище на историята ще ги изхвърлите, за да унищожавате за парички с тия нафтови пъpделници Омайната Българска Земя?

    10:52 16.01.2026

  • 16 Централни новини от Централна Африка

    0 0 Отговор
    Оставаме с най-стария автопарк в света !!!

    10:56 16.01.2026

  • 18 Гарван

    0 0 Отговор
    Имам един въпрос към любителите на нафтови пъpделници, задушаващи дишането на хората на кристално чист въздух: - След години, тия леки коли като се износят и не стават за нищо, къде и на кой бoклук ще ги изхвърлите? Защо купувате леки коли, които замърсяват въздуха и мрете като пилци! Защо не изчакате новите чисти екологични технологии - такива каквито са били преди 1941 година? Напишете в търсачката на youtube: "Ford, Car, Hemp 1941" и вижте как каросерията на леката кола Форд, направена от Конопена пластмаса, я бият със чук и не могат да и счупят прозорците! Освен че леката кола Форд е била направена от Конопена пластмаса, а е и изпозвала и Гориво от Коноп. Идва паричната нафтова индустрия и унищожава всичко! Конопа ще спаси Света!

    11:02 16.01.2026

