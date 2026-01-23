Новини
Караджов: Изграждаме национална мрежа от бързи зарядни станции, електромобилите ще се зареждат за 15 минути

23 Януари, 2026 16:37 489 9

  • гроздан караджов-
  • зарядни станции-
  • електромобили

За първи път в европейската програма за транспорт е заложено целево финансиране за зарядна инфраструктура

Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

С нови бързи зарядни станции по ТЕН-Т мрежата ще зареждаме електрическите коли за 15 минути. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той връчи първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електрически превозни средства по пътищата. Те са на обща стойност от близо 1,4 млн. евро, осигурени от Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

„С тези проекти даваме възможност електромобилите да излязат от града и да тръгнат по автомагистралите, първокласните и скоростните пътища“, добави той. Вицепремиерът съобщи, че зарядните центрове ще бъдат изградени на ключови точки от пътната мрежа – на автомагистрала „Тракия“ при изходите за Чирпан и село Кабиле, на бул. „Асеновградско шосе“ край Пловдив, на път Е-79 в района на Мездра, в местността „Чанлъка“ в Аксаково и в близост до село Завой, област Ямбол.

За първи път в европейската програма за транспорт е заложено целево финансиране за зарядна инфраструктура. Общият бюджет на мярката е 15 млн. евро. “Той е достатъчен, за да изградим национална мрежа от бързи зарядни станции по основните пътища в страната”, посочи Гроздан Караджов. Проектите включват и използване на възобновяема енергия, както и зони за отдих, където хората могат да си починат, докато колата се зарежда.

Преди седмица стартира втора процедура за изграждане на зарядна инфраструктура с бюджет 10 млн. евро. “Срокът за кандидатстване е шест месеца – достатъчно време, за да могат фирмите спокойно да подготвят проектите и всички необходими документи, за да използваме в максимална степен европейската подкрепа”, каза вицепремиерът Караджов.

********

Фирмите, които ще изграждат зарядни станции са:

С.Т. СЛЪНЧЕВ РАЙ ООД - на главен път Е79, в близост до гр. Мездра

РЕЛЕМЕНТ ЕООД - местност „Чанлъка“, гр. Аксаково

АВТОЦЕНТЪР ТИМ ЕООД - в близост до АМ „Тракия“, при изходите за гр. Чирпан

АУТО ЕЛЕКТРИК 3000 ООД - в близост до гр. Пловдив, Асеновградско шосе

ФИНЕС-2 ЕООД - в близост до АМ „Тракия“, при изходите за с. Кабиле

ЕМ АЙ ТИ ЕС ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД - при с. Завой, община Тунджа, област Ямбол (в обхвата на TEN-T мрежата).


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    12 0 Отговор
    И колко ще се чака на опашка за заряд? А колко ще струва? Щото в Германия казват, че цената на КВ и на литър дизел била изравнена.
    Къде е серията? Дано не ми разправяйте за екология, защото електричните са всичко друго, но не и екологични.

    16:41 23.01.2026

  • 2 честен ционист

    6 0 Отговор
    Този ли имаше Ферари?

    16:42 23.01.2026

  • 3 Охлюв

    12 0 Отговор
    То пътища няма, той зарядни станции ще изгражда....

    16:43 23.01.2026

  • 4 Гост

    6 1 Отговор
    Как се разработи на финала корумпето! Толкова ти беше, но пък достатъчно за, поне, 5-6 живота по 100 години

    16:44 23.01.2026

  • 5 Име

    7 0 Отговор
    Докато има автомобили с ДВГ на електричка няма да мина. И да, карал съм тостер и въобще не ме впечатли а само ме изнерви.

    Коментиран от #7

    16:46 23.01.2026

  • 6 последни кражби

    2 1 Отговор
    Всичко това минава през Пеевски.

    16:59 23.01.2026

  • 7 Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Име":

    Споделям напълно

    16:59 23.01.2026

  • 8 Феникс

    1 0 Отговор
    Аз ше карам дизел докато пукна, даже и моите деца и внуци ще се возят на дизел! А електронната валута и електроният паспорт може да си ги наврете там където не огрява слънце!

    17:05 23.01.2026

  • 9 Пак ли

    0 0 Отговор
    От нашите пари бе?

    17:12 23.01.2026

