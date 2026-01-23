Новини
Караджов връчва договори на стойност 1,4 млн. евро за бързи зарядни центрове за електромобили

Караджов връчва договори на стойност 1,4 млн. евро за бързи зарядни центрове за електромобили

23 Януари, 2026 08:21 699 13

Церемонията ще се състои от 13:00 часа в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий“ № 9

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов ще връчи днес първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

От ведомството посочиха, че договорите са на обща стойност близо 1,4 млн. евро и са осигурени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Церемонията ще се състои от 13:00 часа в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий“ № 9.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Като за последно

    12 2 Отговор
    Съм доволен. Хей живот здравей, здравей...

    08:29 23.01.2026

  • 4 пътник

    7 0 Отговор
    Така се прави-едното и другото едновременно и в синхрон.

    08:31 23.01.2026

  • 5 Боруна Лом

    15 3 Отговор
    АБЕ ТЕЗИ ВЕЧЕ СА НЕЛИГИТИМНИ

    Коментиран от #10

    08:34 23.01.2026

  • 6 Въпрос

    18 3 Отговор
    Какъв е този цирк,церемонии и глупости за някакви зарядни станции!

    Коментиран от #9

    08:34 23.01.2026

  • 7 Хайде и този с

    11 3 Отговор
    Договори да ни го набие мощно!

    08:35 23.01.2026

  • 8 Погача ще има ли?

    6 1 Отговор
    Дали сте адрес: Да заповяда ли народа?

    08:37 23.01.2026

  • 9 Ами хората така работя

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Въпрос":

    правят си партита и софри всеки ден за какво ли не! Аз предлагам всички наистина работещи да си направят едномесечно порти и всичко да спре да работи в това 🚾.

    08:41 23.01.2026

  • 10 Е да де

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Боруна Лом":

    Ама 20% са си 20% и при това много реални, в лилаво.

    08:43 23.01.2026

  • 11 К.К

    9 3 Отговор
    Грабене, като за последно!

    08:45 23.01.2026

  • 12 Ман Гокостиф

    3 2 Отговор
    На министрите в оставка е добре да се припомни да внимават какво подписват, защото в белите държави за такива работи се носи наказателна отговорност и има ефективно присъди.

    09:01 23.01.2026

  • 13 А защо

    0 0 Отговор
    не е в затвора тая особа граблива ?

    09:23 23.01.2026

