Караджов връчва договори на стойност 1,4 млн. евро за бързи зарядни центрове за електромобили

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов ще връчи днес първите шест договора за изграждане на бързи зарядни центрове за електромобили по ТЕН-Т мрежата, съобщиха от пресцентъра на Министерството.

От ведомството посочиха, че договорите са на обща стойност близо 1,4 млн. евро и са осигурени по Програма „Транспортна свързаност“ 2021–2027.

Церемонията ще се състои от 13:00 часа в сградата на Министерството на транспорта и съобщенията на ул. „Дякон Игнатий“ № 9.