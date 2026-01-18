Рая Назарян: Все още към мен няма отправена покана за служебен премиер

Аз мисля, че появата на този политически проект на президента се коментира много по-дълго време от последните дни – още от миналата година, даже и по-отдавна имаше зародиш на наченки за такъв проект. Естествено е, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно – той ще промени и настроенията, и поведението, дори предизборните програми и кампаниите на партиите и коалициите. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от БГНЕС.

"Разбира се, това зависи от това дали действително ще се появи и когато се появи – да покаже своята програма, своята идеология, своята визия за България. Нека да видим – има такива, които заявиха, че ще го смятат за евентуален партньор, но аз смятам, че го заявиха малко в аванс, преди още да знаят каква е неговата посока, каква е неговата идеология, каква е неговата програма, което мисля, че е малко изпреварено твърдение. Нека да говорим с факти, за да могат нашите анализи да бъдат обективни", подчерта Назарян.

"Ние сме в пълно неведение, защото виждате, че задавате едни и същи въпроси от месеци и не получавате отговори. Смятам, че етиката в политиката е не по-малко важна от всяка друга етика и цялото това неведение и тази енигма будят повече напрежение, отколкото създават положителни очаквания", коментира председателят на НС.

"Аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 50-ото Народно събрание. Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките, даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест. Такова лице, което принадлежи към формация, която ще участва в тази надпревара за доверието на суверена, не може да гарантира и да обезпечи провеждането на тези избори, да създаде среда и предпоставки без съмнения за честността и прозрачността на вота. Смятам, че това е отговорната политическа позиция. Това, че в пространството витаят едни такива тези, че председателят е длъжен, че се е съгласил, че това е в длъжностната му характеристика, мисля, че личните амбиции и интереси никога не бива да бъде позволявано да бъдат над обществения интерес", категорична е Назарян.

Попитана дали има вече покана от президента за консултация за служебен премиер, Назарян отговори: „Мисля, че никой още няма покана. Знаете, че той обявява публично, когато кани някого – дали е парламентарна група за консултации, дали са потенциалните служебни премиери. Няма анонс от президентството нито официално, нито неофициално към мен“.

На въпрос дали е готова да стане президент по Конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян каза: „Да, в конституционната рамка има такава предвидена хипотеза, която досега никога не се е случвала. Разбира се, тя е доста особена, но в случай че се случи – разбира се. Нали разбирате, че заемането на трите големи поста от един човек вече е твърде, твърде екзотично и аз смятам, че такава хипотеза е много малко вероятно да се случи. Нека да бъдем реални“.