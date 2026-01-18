Новини
Рая Назарян: Все още към мен няма отправена покана за служебен премиер

18 Януари, 2026 14:30 984 45

Няма анонс от президентството нито официално, нито неофициално към мен, каза той

Аз мисля, че появата на този политически проект на президента се коментира много по-дълго време от последните дни – още от миналата година, даже и по-отдавна имаше зародиш на наченки за такъв проект. Естествено е, че появата на един нов проект винаги изглежда нещо по-интересно – той ще промени и настроенията, и поведението, дори предизборните програми и кампаниите на партиите и коалициите. Това заяви председателят на Народното събрание Рая Назарян, цитирана от БГНЕС.

"Разбира се, това зависи от това дали действително ще се появи и когато се появи – да покаже своята програма, своята идеология, своята визия за България. Нека да видим – има такива, които заявиха, че ще го смятат за евентуален партньор, но аз смятам, че го заявиха малко в аванс, преди още да знаят каква е неговата посока, каква е неговата идеология, каква е неговата програма, което мисля, че е малко изпреварено твърдение. Нека да говорим с факти, за да могат нашите анализи да бъдат обективни", подчерта Назарян.

"Ние сме в пълно неведение, защото виждате, че задавате едни и същи въпроси от месеци и не получавате отговори. Смятам, че етиката в политиката е не по-малко важна от всяка друга етика и цялото това неведение и тази енигма будят повече напрежение, отколкото създават положителни очаквания", коментира председателят на НС.

"Аз съм изразявала моята позиция и моите аргументи като председател на 50-ото Народно събрание. Моето решение е последователно и непроменено, защото не са променени предпоставките, даже към днешна дата важат с още по-голяма тежест. Такова лице, което принадлежи към формация, която ще участва в тази надпревара за доверието на суверена, не може да гарантира и да обезпечи провеждането на тези избори, да създаде среда и предпоставки без съмнения за честността и прозрачността на вота. Смятам, че това е отговорната политическа позиция. Това, че в пространството витаят едни такива тези, че председателят е длъжен, че се е съгласил, че това е в длъжностната му характеристика, мисля, че личните амбиции и интереси никога не бива да бъде позволявано да бъдат над обществения интерес", категорична е Назарян.

Попитана дали има вече покана от президента за консултация за служебен премиер, Назарян отговори: „Мисля, че никой още няма покана. Знаете, че той обявява публично, когато кани някого – дали е парламентарна група за консултации, дали са потенциалните служебни премиери. Няма анонс от президентството нито официално, нито неофициално към мен“.

На въпрос дали е готова да стане президент по Конституция, ако и президентът, и вицепрезидентът подадат оставка, Назарян каза: „Да, в конституционната рамка има такава предвидена хипотеза, която досега никога не се е случвала. Разбира се, тя е доста особена, но в случай че се случи – разбира се. Нали разбирате, че заемането на трите големи поста от един човек вече е твърде, твърде екзотично и аз смятам, че такава хипотеза е много малко вероятно да се случи. Нека да бъдем реални“.


  • 1 Любопитен

    41 0 Отговор
    А други покани?

    Коментиран от #3

    14:31 18.01.2026

  • 2 Кат те гледам

    41 0 Отговор
    и за онлифенс няма да имаш покана.

    14:33 18.01.2026

  • 3 Роко Сифреди

    42 0 Отговор

    До коментар #1 от "Любопитен":

    Стара чанта е.

    14:33 18.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 0 Отговор
    Няма и да има.

    Коментиран от #7

    14:34 18.01.2026

  • 5 Аз да си кажа правичката

    31 2 Отговор
    На мен Киселяка ми харесваше повече

    Коментиран от #12

    14:35 18.01.2026

  • 6 Ура,,Ура

    43 3 Отговор
    Радев ако се кандидатира за изборите, ще ги спечели с убийствена преднина. То е ясно на всички. И първия, който ще тича да се сваля на президента е твоя шеф. Големия ББ. Неговите номера са писнали до болка на хората.

    Коментиран от #42

    14:36 18.01.2026

  • 7 Последния Софиянец

    29 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Всъщност мога да те поканя да миеш чиниите в ресторанта.

    14:36 18.01.2026

  • 8 рая на делян или боюва рая

    33 0 Отговор
    гласят ме винаги за топ 3 подлога

    14:37 18.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 То само

    30 0 Отговор
    това и липсваше след всичките ѝ резили , двуличие , злоба до позеленяване и нищо положително у нея !

    Коментиран от #14

    14:38 18.01.2026

  • 11 АрмянКуркузуу

    25 0 Отговор
    Ох, милата тя!

    Коментиран от #43

    14:38 18.01.2026

  • 12 Има ни пак

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Аз да си кажа правичката":

    Защото е от ЦСКА ли?

    14:39 18.01.2026

  • 13 12340

    22 1 Отговор
    Той, байо Румен за друго би те поканил--да му разгледаш самолета, да се повозиш на него... :))

    14:41 18.01.2026

  • 14 Добър

    25 5 Отговор

    До коментар #10 от "То само":

    Че е хубава никой не го отрича , но е страшно злобна и властна.

    Коментиран от #26

    14:41 18.01.2026

  • 15 Смукла

    18 0 Отговор
    Ян Бибиян Дудухян

    14:45 18.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 МАНЕЕЕ

    20 0 Отговор
    ТАЯ АРМЯШКА КАК СИ Е ПОВЯРВАЛА. ПЪЛНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ НО ПОДЛОГА ЗА ЛАПАНЕ.

    Коментиран от #24

    14:46 18.01.2026

  • 18 Смехотворно е даже да си го представиш

    21 0 Отговор
    Назарян и служебен премиер..... след дЖилезку ще е еманацията на олигофренията и погрома на държавността

    14:46 18.01.2026

  • 19 На БОЮ

    18 0 Отговор
    Поредното недоразумение.

    Коментиран от #20

    14:47 18.01.2026

  • 20 Недо, недооо

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "На БОЮ":

    Това е защото ги оглежда само с едното око.

    14:50 18.01.2026

  • 21 Всички сме

    9 10 Отговор
    в пълно неведение относно Радев. Ей вижте Радев, ама точно пример за абсолютен безполезник. Цял живот на издръжка на бюджета. Една стотинка от собственият си джоб осигуровки не е платил. Приноса му към бюджета и държавата е в милиони лева, евро с отрицателен знак и като капак сега и пенсия и заплата получава и отново всичко е за сметка на бюджета. Ако и ТЕЛК си извади и ще достигне "Светата Троица" ....пенсия-заплата-телк без 1 ст. реално в живота си да е платил. Естествено щото ни е "бранил" .....бранил.... ама само и партийна субсидия и 6 ...

    14:50 18.01.2026

  • 22 Нагледен пример

    15 0 Отговор
    Гейшите в Япония са част от културното наследство на страната. У нас тепърва това е тренд.

    14:50 18.01.2026

  • 23 Кмета на Симитли

    11 0 Отговор
    Не може ли?

    14:51 18.01.2026

  • 24 Още

    11 1 Отговор

    До коментар #17 от "МАНЕЕЕ":

    е в стадий кифла на тези години , кифла пълнена със злоба . Никакъв контрол върху себе си , никаква самодисциплина , компетентност и уважение към депутатите , слушателите и зрителите , просто нулев респект към хората ! Да я нашата час по - скоро , това си е гавра с българските граждани !

    14:52 18.01.2026

  • 25 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    11 0 Отговор
    То да не е да свирнеш на бибитко и да получиш някаква служба, която не заслужаваш.......

    14:52 18.01.2026

  • 26 Тая, хубава, Я пак

    14 3 Отговор

    До коментар #14 от "Добър":

    Дали е злобна и властна не знам, защото не я познавам лично, но очевидно е кариеристка готова на всичко.
    А да я определяш тази б.ба Я.а за хубава сигурно имаш нужда от очила ?

    Коментиран от #28

    14:52 18.01.2026

  • 27 Мата Хари

    10 0 Отговор
    А други официални покани, има ли отправяни?

    Коментиран от #33

    14:56 18.01.2026

  • 28 Добър

    10 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тая, хубава, Я пак":

    Прав си. Киселова е по хубава. Без очила.

    14:58 18.01.2026

  • 29 Гост

    9 1 Отговор
    Ти па ква си? Дано и не получиш такава, че ми втръсна от господаря ти пеефски, повръща ми се от него, рая наделян. Разбра ли?

    14:58 18.01.2026

  • 30 Лелееее

    5 0 Отговор
    "имаше зародиш на наченки"
    Тази знае ли какво е това тавтология??? УжасТ!

    15:04 18.01.2026

  • 31 Тази

    8 0 Отговор
    гълтачка на саби е готова на всичко за да прави тръби на Толупа

    15:06 18.01.2026

  • 32 Мата Хари номер..... Нямала покана

    6 0 Отговор
    Е как тикв@т@ те к@ни често в леглоtо си?!

    15:06 18.01.2026

  • 33 Рая НаГ3ян

    4 0 Отговор

    До коментар #27 от "Мата Хари":

    Там съм дежурна по график, не на оферта или повикване.

    15:08 18.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Боруна Лом

    4 0 Отговор
    ТАА ,КОЙ ЛИЯ ЧАЛАСТРИ?

    15:09 18.01.2026

  • 36 122333

    3 0 Отговор
    Изправи си главата, моля!

    15:10 18.01.2026

  • 37 Смукла

    3 0 Отговор
    Сега тая на кого е на Дебелян или на Бою или и на двамата?
    Не знам, защо, ама имам малко извратено мислене и си представям сандвич между тая и онези двамата.

    15:10 18.01.2026

  • 38 122333

    2 0 Отговор
    Изправи си главата, моля!

    15:11 18.01.2026

  • 39 aх жалната женица

    4 0 Отговор
    какви безсърдечни бръмбари
    да не и подадат каквото очаква кокала

    15:12 18.01.2026

  • 40 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    РАЯ Е МЛАДА ХУБАВА И ЮРИСТ ЗА РАЗЛИКА ОТ ................... ВИЦЕТО ПИГИ ЙОТОВА И РЕZИДЕНТА МУНЧО РАДЕВ ...................... ФАКТ !

    15:15 18.01.2026

  • 41 ток и жици

    0 0 Отговор
    В България има само един вечен служебен премиер и това е Главчев. Той за пореден път няма да откаже.

    15:19 18.01.2026

  • 42 По точно

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ура,,Ура":

    Радев е прочетен вестник. Никой няма да гласува за него.

    15:19 18.01.2026

  • 43 Мила е, да

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "АрмянКуркузуу":

    Рая Назарян е гордост за българския парламент. И за цяла България въобще!

    15:21 18.01.2026

  • 44 Талантливи Женски Мозъчни Яйцеклетки

    0 0 Отговор
    Рая Назарян: Все още към мен няма отправена покана за да ме нарежат като рая за служебен премиер

    15:22 18.01.2026

  • 45 Ха, тази ще обърне палачинката,

    0 0 Отговор
    първо за нея писаха, че се отказва от този пост, сега никой не я бил питал!? Как да вярваме на мисирки и мисиряци?

    15:22 18.01.2026

