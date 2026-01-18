Румен Петков: Обществената нагласа предполага участие на Радев в изборите

Обществената нагласа предполага ефективно и лично участие на президента Румен Радев в предстоящи парламентарни избори, каза пред журналисти Румен Петков от Коалиционния съвет на “БСП - Обединена левица” и лидер на партията “Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). „БСП – Обединена левица“ го е издигала два пъти като кандидат за президент и мисля, че Радев е ярък представител на потенциално партньорство с левицата, добави лидерът на АБВ. Считам, че промените, които настъпиха в поведението на БСП през последните седмици, са сериозни и са в тази посока, заяви той.
За да защитят партийния си интерес, ГЕРБ и Бойко Борисов хвърлиха държавата в хаос и предизборна битка, коментира още Петков. Неслучайно Борисов неколкократно подчерта, че ще запази партията и нейните интереси и нито веднъж не говори за интересите на обществото, отбеляза лидерът на АБВ.
Той посочи, че в рамките на това правителство „БСП – Обединена левица“ е направила тежък компромис с партийния си интерес в името на националния и обществен интерес. Взехме решение за участие в това правителство с ясното съзнание, че най-големият компромис и най-тежките щети ще понесем ние като лява, социална коалиция, обясни още той. Петков коментира още, че процесите на консолидация в левицата са необратими и всяко посегателство върху тях би било груба грешка. Според него министрите на БСП в правителството са постигнали сериозни и видими резултати.
По отношение на предстоящите избори Петков заяви, че запазването на избори с комбинирано хартиено и машинно гласуване гарантира възможността гражданите да могат да направят своя избор. Лидерът на АБВ обясни, че през последните години е допусната практика на промяната на Изборния кодекс в последния момент. Това гарантира неподготвеността на избирателните комисии, смята Петков.
1 Обществен,а зер
17:10 18.01.2026
2 ура,,ура
17:13 18.01.2026
3 Мдаа
17:14 18.01.2026
4 Ха Хасково
17:17 18.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #6, #16
17:18 18.01.2026
6 Последния Софиянец
До коментар #5 от "Последния Софиянец":....обичащите Русия....
17:19 18.01.2026
7 Обществената нагласа предполага
бръмбари и калинки и паразити и парашутисти да бъдат
игнорирани от кьор софрата
17:20 18.01.2026
8 Така е,
17:20 18.01.2026
9 оня с питон.я
17:26 18.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Горски
17:30 18.01.2026
12 Наздраве
17:31 18.01.2026
13 оня с коня
17:34 18.01.2026
14 българин
17:35 18.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Никулин
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Защо лева бе другарю,направо минаваме към рублата и сливаме двете икономики както е казвал Живков.Ако не избързате,ще се влеем с турската.Това пък го е каза Ататюрк още през 1915г. като военно аташе в София.
17:38 18.01.2026
17 Хммм,
17:40 18.01.2026
18 Николай Бареков бивш евродепутат
РуменРадев партия избори ИлиянаЙотова Борисов Пеевски статукво
По информация която сподели на личната ни среща между 19 и 23 януари президентът Румен Радев ще заяви в обръщение към нацията своята воля и решимост да напусне президентския пост и да участва на предстоящите избори за парламент. Волята на Румен Радев ще бъде отчетена от Конституционния съд и той ще може да кандидатства за доверието на народа. Очакваният резултат е огромна вълна на избирателна активност, която ще помете Кочината на цялото статукво. За създаването на проекта на президента ще са му необходими само няколко дни, защото той вероятно ще бъде гражданска платформа, стъпила върху формална коалиция от 2-3 партии, научи 🅱️news, най-четената медия в социалните мрежи. Президентът Радев е избрал следващата седмица неслучайно – тогава ще изпълни 4 цели години от втория си мандат и неговото вице Илияна Йотова ще може да довърши мандата без да се свикват извънредни избори и за президент.
Аз ще отговарям за неутрализирането на купените гласове от брокерите на двамата корпулентни GRANDE корупционери Борисов и г-н ,,Магнитски" шопара Пеевски. Също така повече нито един глас няма да има възможност да бъде прехвърлен към разпадналия се бардак от пилонаджийки и мутреси ИТН.
Николай Бареков
Коментиран от #22
17:47 18.01.2026
19 ЛУМПЕН
17:50 18.01.2026
20 Питам:
Петков, ти ли ще си първия който ще се пришие към бъдещ проект на президента?
17:51 18.01.2026
21 гражданин
17:57 18.01.2026
22 Промяна
До коментар #18 от "Николай Бареков бивш евродепутат":БАРЕК ЗАПЛАШВАШ ОБИЖДАШ ОКАЗВАШ НАТИСК ПРИТИСКАШ СВОБОДНИТЕ ХОРА АС ША ГЛАСУВАМ ЗА БУРИСОФ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ МНОЗИНСТВО БУРИСОФ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГАРИА
Коментиран от #23
17:59 18.01.2026
23 Дъ, амъ нъ
До коментар #22 от "Промяна":Бурисев е ного крадливо мумче. И при нас у маалата доди ли Бурисов и ни прижобва.
Коментиран от #24
18:03 18.01.2026
24 Промяна
До коментар #23 от "Дъ, амъ нъ":БУРИСОФ ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ НЯМА КАКВО ОТ ВАЗ ДА СЕ УТКРАДНЕ ВИЙ СТЕ БЕДНЯЦИ БАЧКАТОРИ И ГУЛТАЦИ
18:05 18.01.2026
25 У рини ращия у шадравано
Факт мако уйде
18:14 18.01.2026
26 Ми не
18:16 18.01.2026
27 Фръчилото скина синджиро
Тва е истината
18:16 18.01.2026
28 Никакви подобни заявки относно че
18:23 18.01.2026