Румен Петков: Обществената нагласа предполага участие на Радев в изборите

Обществената нагласа предполага ефективно и лично участие на президента Румен Радев в предстоящи парламентарни избори, каза пред журналисти Румен Петков от Коалиционния съвет на “БСП - Обединена левица” и лидер на партията “Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). „БСП – Обединена левица“ го е издигала два пъти като кандидат за президент и мисля, че Радев е ярък представител на потенциално партньорство с левицата, добави лидерът на АБВ. Считам, че промените, които настъпиха в поведението на БСП през последните седмици, са сериозни и са в тази посока, заяви той.

За да защитят партийния си интерес, ГЕРБ и Бойко Борисов хвърлиха държавата в хаос и предизборна битка, коментира още Петков. Неслучайно Борисов неколкократно подчерта, че ще запази партията и нейните интереси и нито веднъж не говори за интересите на обществото, отбеляза лидерът на АБВ.

Той посочи, че в рамките на това правителство „БСП – Обединена левица“ е направила тежък компромис с партийния си интерес в името на националния и обществен интерес. Взехме решение за участие в това правителство с ясното съзнание, че най-големият компромис и най-тежките щети ще понесем ние като лява, социална коалиция, обясни още той. Петков коментира още, че процесите на консолидация в левицата са необратими и всяко посегателство върху тях би било груба грешка. Според него министрите на БСП в правителството са постигнали сериозни и видими резултати.

По отношение на предстоящите избори Петков заяви, че запазването на избори с комбинирано хартиено и машинно гласуване гарантира възможността гражданите да могат да направят своя избор. Лидерът на АБВ обясни, че през последните години е допусната практика на промяната на Изборния кодекс в последния момент. Това гарантира неподготвеността на избирателните комисии, смята Петков.