Румен Петков: Обществената нагласа предполага участие на Радев в изборите

18 Януари, 2026 17:03 1 002 28

  • румен петков-
  • румен радев-
  • парламентарни избори

Той посочи, че в рамките на това правителство „БСП – Обединена левица“ е направила тежък компромис

Румен Петков: Обществената нагласа предполага участие на Радев в изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Обществената нагласа предполага ефективно и лично участие на президента Румен Радев в предстоящи парламентарни избори, каза пред журналисти Румен Петков от Коалиционния съвет на “БСП - Обединена левица” и лидер на партията “Алтернатива за българско възраждане” (АБВ). „БСП – Обединена левица“ го е издигала два пъти като кандидат за президент и мисля, че Радев е ярък представител на потенциално партньорство с левицата, добави лидерът на АБВ. Считам, че промените, които настъпиха в поведението на БСП през последните седмици, са сериозни и са в тази посока, заяви той.

За да защитят партийния си интерес, ГЕРБ и Бойко Борисов хвърлиха държавата в хаос и предизборна битка, коментира още Петков. Неслучайно Борисов неколкократно подчерта, че ще запази партията и нейните интереси и нито веднъж не говори за интересите на обществото, отбеляза лидерът на АБВ.

Той посочи, че в рамките на това правителство „БСП – Обединена левица“ е направила тежък компромис с партийния си интерес в името на националния и обществен интерес. Взехме решение за участие в това правителство с ясното съзнание, че най-големият компромис и най-тежките щети ще понесем ние като лява, социална коалиция, обясни още той. Петков коментира още, че процесите на консолидация в левицата са необратими и всяко посегателство върху тях би било груба грешка. Според него министрите на БСП в правителството са постигнали сериозни и видими резултати.

По отношение на предстоящите избори Петков заяви, че запазването на избори с комбинирано хартиено и машинно гласуване гарантира възможността гражданите да могат да направят своя избор. Лидерът на АБВ обясни, че през последните години е допусната практика на промяната на Изборния кодекс в последния момент. Това гарантира неподготвеността на избирателните комисии, смята Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Обществен,а зер

    16 4 Отговор
    Ей, не можем да го излъжем този Радев, да слезе при нас да го отъркаляме в катран и перушина, за да не пречи.

    17:10 18.01.2026

  • 2 ура,,ура

    23 0 Отговор
    Нали щяхте да управлявате пълен мандат. Нали коалицията ви беше стабилна. И на шиши му се искаше това да стане. А този рефрен да си го чул: "Няма да стане по този начин".

    17:13 18.01.2026

  • 3 Мдаа

    12 4 Отговор
    Всички мошеници искат Радев да напусне президентството и да се впусне в надпревара на следващите нелегитимни и фалшифицирани избори.

    17:14 18.01.2026

  • 4 Ха Хасково

    9 19 Отговор
    Зеленият чорап е въздух под налягане и хората ще бъдат пак излъгани.

    17:17 18.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    3 9 Отговор
    Ние, обичаите матушка Русия, ще имаме тоталната власт, както след 09.09 1944 и ще си върнем лева - малкият брат на рублата !

    Коментиран от #6, #16

    17:18 18.01.2026

  • 6 Последния Софиянец

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ....обичащите Русия....

    17:19 18.01.2026

  • 7 Обществената нагласа предполага

    14 1 Отговор
    разни безполезни бърборещи празни фишеци
    бръмбари и калинки и паразити и парашутисти да бъдат
    игнорирани от кьор софрата

    17:20 18.01.2026

  • 8 Така е,

    6 0 Отговор
    с едно малко допълнение.Общественото мнение предполага,но винаги има някой друг да разполага......

    17:20 18.01.2026

  • 9 оня с питон.я

    8 1 Отговор
    Мдаааа. Бащицата очаква следващия си партньор в Сглобката. Няма сглобка без участието на Бащицата. Защото е широко скроен и дащен. Краде, но винаги има и за партньорите. Факт.

    17:26 18.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    7 0 Отговор
    Ами да - свикване на поредица от референдуми, разпускане на партиите и нова Кръгла маса, в крайна сметка Велико Народно Събрание и нова Конституция за ново устройство на българската държава. Ако Радев има неблагоразумието да се докосне до братята Магнитски (ГЕРБ и ДПС-НН) ще се самозанули на секундата. ОПГ ГЕРБ и ДПС-НН са силно токсични, да не кажа радиоактивни и не само политиците, но и ние избирателите не трябва да се докосваме до тях и техните бюлетини. СТИГА СМЕ ПРАВИЛИ ЕДНА И СЪЩА ГРЕШКА И СМЕ ОЧАКВАЛИ ДРУГ РЕЗУЛТАТ ОСВЕН ГРАБЕЖ И ОБЕДНЯВАНЕ. Радев ще направи това, което службите на САЩ му наредят - нито повече, нито по-малко. Както му наредиха от САЩ за Киро и Асен преди няколко години. Като пилот е добър, но като организатор е пълна нула. Получава шеметна кариера в армията след вербуването му от службите на САЩ - те търсят точно такива като него. Това, което ме притеснява с Радев е, че е на къса каишка от САЩ, а самите щати сега се раздират от противоречия.

    17:30 18.01.2026

  • 12 Наздраве

    10 2 Отговор
    Да те няма пропаднал герберски мафиот

    17:31 18.01.2026

  • 13 оня с коня

    1 4 Отговор
    БСП почти официално заяви че ще подкрепи Йотова за Президент,като естествен Продължител на Линията на радев.Ако Двете Партии- БСП и новосформираната партия на радев влязат в следващото НС,те неминуемо ще се коалират и твърде вероятно е да могат и да съставят Свое правителство."Всяко нещо - с Времето си" е казал обаче народът и поради Нереш6ителността си ако Радев изпусне настоящия момент,твърде вероятно е да не се случат нещата,което пък ще породи огромно разочарование у Привържениците му.И затова да поясни Р.Петков:СПОСОБНИ ЛИ СА Партиите БСП,АБВ и останалите техни ЛЕВИ Партньори на РЕШИТЕЛНИ Действия с които да Подтикнат радев и да му внушат Кураж да напусне немедлено Президентството и да скочи в Националната Политика?А е много лесно за изпълнение- просто трябва да организират ИМПИЙЧМЪНТА МУ за негово и на всички Леви сили Добро!

    17:34 18.01.2026

  • 14 българин

    8 1 Отговор
    Обществото на спарените шапкарски мозъци ли има предвид пикльото по шадраваните?! До никъде няма да стигнат.

    17:35 18.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Никулин

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Защо лева бе другарю,направо минаваме към рублата и сливаме двете икономики както е казвал Живков.Ако не избързате,ще се влеем с турската.Това пък го е каза Ататюрк още през 1915г. като военно аташе в София.

    17:38 18.01.2026

  • 17 Хммм,

    1 2 Отговор
    Добре, че има и таква като този дето да натройват хората в несъстоятелни направления, докто сами се убедят в погрешния избор направен по внушения и никога повече да не го повторят.

    17:40 18.01.2026

  • 18 Николай Бареков бивш евродепутат

    4 0 Отговор
    🚨⚡️Извънредно в 🅱️news! Проектът на Румен Радев ще бъде факт следващата седмица и ще помете статуквото на изборите‼️

    РуменРадев партия избори ИлиянаЙотова Борисов Пеевски статукво

    По информация която сподели на личната ни среща между 19 и 23 януари президентът Румен Радев ще заяви в обръщение към нацията своята воля и решимост да напусне президентския пост и да участва на предстоящите избори за парламент. Волята на Румен Радев ще бъде отчетена от Конституционния съд и той ще може да кандидатства за доверието на народа. Очакваният резултат е огромна вълна на избирателна активност, която ще помете Кочината на цялото статукво. За създаването на проекта на президента ще са му необходими само няколко дни, защото той вероятно ще бъде гражданска платформа, стъпила върху формална коалиция от 2-3 партии, научи 🅱️news, най-четената медия в социалните мрежи. Президентът Радев е избрал следващата седмица неслучайно – тогава ще изпълни 4 цели години от втория си мандат и неговото вице Илияна Йотова ще може да довърши мандата без да се свикват извънредни избори и за президент.
    Аз ще отговарям за неутрализирането на купените гласове от брокерите на двамата корпулентни GRANDE корупционери Борисов и г-н ,,Магнитски" шопара Пеевски. Също така повече нито един глас няма да има възможност да бъде прехвърлен към разпадналия се бардак от пилонаджийки и мутреси ИТН.

    Николай Бареков

    Коментиран от #22

    17:47 18.01.2026

  • 19 ЛУМПЕН

    3 0 Отговор
    Ха хаа, г-н Петков, "Обществената нагласа предполага участие на Радев в изборите", ха хаа! Ами така я нагласи съвременната пропаганда, само че аз за клетвопрестъпника нарушил Конституцията за да вкара във властта Киро канадеца не гласувам!

    17:50 18.01.2026

  • 20 Питам:

    4 0 Отговор
    Петков, ти нали беше пришит към ГЕРБ по някое време?
    Петков, ти ли ще си първия който ще се пришие към бъдещ проект на президента?

    17:51 18.01.2026

  • 21 гражданин

    1 0 Отговор
    обществената нагласа в 1990 година, беше за 10 години да реформираме страната и да стигнем Запада, е стигнахме ли го

    17:57 18.01.2026

  • 22 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    БАРЕК ЗАПЛАШВАШ ОБИЖДАШ ОКАЗВАШ НАТИСК ПРИТИСКАШ СВОБОДНИТЕ ХОРА АС ША ГЛАСУВАМ ЗА БУРИСОФ С ПЕЕФСКИ ША ИМАТ МНОЗИНСТВО БУРИСОФ 20 ГОДИНИ ЛИДЕР НА БAЛГАРИА

    Коментиран от #23

    17:59 18.01.2026

  • 23 Дъ, амъ нъ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Промяна":

    Бурисев е ного крадливо мумче. И при нас у маалата доди ли Бурисов и ни прижобва.

    Коментиран от #24

    18:03 18.01.2026

  • 24 Промяна

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Дъ, амъ нъ":

    БУРИСОФ ВИНАГИ ПЕЧЕЛИ НЯМА КАКВО ОТ ВАЗ ДА СЕ УТКРАДНЕ ВИЙ СТЕ БЕДНЯЦИ БАЧКАТОРИ И ГУЛТАЦИ

    18:05 18.01.2026

  • 25 У рини ращия у шадравано

    1 0 Отговор
    Се е оша шавил тотално! Нагласата е такава,че,,,помака ,.....рундьо фатмак- фърчилото ше гледа парламенто по.. телевизията! Язък че оня алкаш --- Киро попа- КГБто , публично му набиваше чемберите по Лисавата фатмак- манерка!
    Факт мако уйде

    18:14 18.01.2026

  • 26 Ми не

    0 0 Отговор
    русоробета не ни трябват въобще.

    18:16 18.01.2026

  • 27 Фръчилото скина синджиро

    1 1 Отговор
    СВЕТИ БОЙКО ПОБЕДОНОСЕЦ ..... ПРЕЗИДЕНТ !
    Тва е истината

    18:16 18.01.2026

  • 28 Никакви подобни заявки относно че

    0 0 Отговор
    Радев е ярък представител на потенциално партньорство с левицата не виждаме! То и левица обаче реално няма ! Четеш сайта на WSWS и ясно ти става на секундата, че тея от БСП-ОЛ не са леви

    18:23 18.01.2026

