Соломон и Гергана Паси: Моралният избор е лесен

18 Януари, 2026 20:00, обновена 18 Януари, 2026 19:08 763 35

  • соломон паси-
  • гергана паси-
  • политика-
  • общество

Той е в глобалната битка между доброто и злото

Соломон и Гергана Паси: Моралният избор е лесен - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

И двамата са проправяли път за България във външната политика на държавата в години, в които Нато и ЕС бяха нещо, към което се стремяхме. В ефира на NOVA гостуваха бившият министър на европейските въпроси Гергана Паси и бившият външен министър Соломон Паси.

„Битката в световен мащаб не е просто за конкретни ресурси или територии, а между демокрацията и авторитаризма. Историята ни е научила, че когато демокрацията е заплашена, трябва да заемем страната на доброто. Моралният избор е лесен, когато се изправяме срещу режими, които не зачитат правата на човека“, заяви Соломон Паси. Според него, ключовата борба на нашето време е между демократични и недемократични режими, като победата на демокрацията е от съществено значение за бъдещето на човечеството.

Соломон Паси акцентира и на трансформацията на глобалния ред. „Новият световен ред, както го знаем, беше формиран след Втората световна война и съществуваше с доминиране на Запада. Днес светът се променя и Европа става все по-уязвима на фона на новите глобални реалности“, подчерта бившият външен министър.

Гергана Паси сподели своето мнение за ролята на България в този променящ се свят. Според нея макар страната ни да не може да играе решаваща роля в глобалната геополитика, тя може да има силен и чут глас, ако подреди вътрешните си проблеми и започне да развива политики, които са пример за останалия свят. „Държави като България могат да бъдат силни само когато вътрешните им работи са стабилни. Важно е да разберем, че не можем да променяме глобалните процеси сами, но можем да участваме в тях с полезни инициативи“, заяви Гергана Паси.

Двамата бивши министри обсъдиха и ситуацията в Иран, САЩ и Близкия изток. Соломон Паси коментира, че с падането на страха от авторитарните режими в региона, като например в Иран, нараства шансът за промени. „Смелите хора по улиците на Иран показват, че дори един от най-строгите режими е уязвим. Това е знак за промяна“, каза той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    6 31 Отговор
    Аман от копейкаджии.

    19:10 18.01.2026

  • 2 Комодски варани

    53 2 Отговор
    Отровни.

    Коментиран от #7

    19:10 18.01.2026

  • 3 Любопитен

    49 1 Отговор
    Моралния избор наистина е лесен - Аз се отричам от европейските ценности ако трябва с държавен вестник.

    19:10 18.01.2026

  • 4 Помак

    39 1 Отговор
    Гледах ги при Лора Крумова ...станаха см.шни ...едната е слуга на ЕС другия слуга на сашт ..тепични предатели ! ...Лора беше много нива над тях ,даже няма сравнение с тея на.фтлини ...аресвам я !

    19:12 18.01.2026

  • 5 ?????

    49 1 Отговор
    Тия пък що ни ги причинихте?

    19:12 18.01.2026

  • 6 и тия

    44 1 Отговор
    крадци ги активираха...

    19:13 18.01.2026

  • 7 баба Риста

    5 27 Отговор

    До коментар #2 от "Комодски варани":

    Да са ми живи и здрави, и двамата са много убави !

    19:13 18.01.2026

  • 8 1020

    41 0 Отговор
    Как стои моралният избор на Паси заГаза?!

    19:14 18.01.2026

  • 9 Клуба на Атлантида

    46 1 Отговор
    Чия е Гренландия?

    19:14 18.01.2026

  • 10 юсраел

    17 1 Отговор
    Стяга ме единя крачол, please help me.

    Коментиран от #23

    19:14 18.01.2026

  • 11 Мнение

    45 1 Отговор
    Когато тези отрпки ти говорят за морал, значи светът е пред закриване!!!

    Един ден всички, които си наложиха продажните интереси и натикаха България насила в нато, ес и заробвозоната, ще си плащат сметките с лихвите!!!

    19:15 18.01.2026

  • 12 Да,да

    33 1 Отговор
    На това се вика гьонсуратлък!

    19:16 18.01.2026

  • 13 Георги

    28 1 Отговор
    абе, пасита, чия е Гренландия?

    19:18 18.01.2026

  • 14 Ами

    28 1 Отговор
    Как нито едни изявявн роден евроатлантик не отиде на терен да се бие
    срещу авторитаризма на Русия и да защитава демокрацията в окраина.
    И ако не на окраина, то поне на Гренландия :)

    Коментиран от #17, #21

    19:20 18.01.2026

  • 15 батСали

    26 1 Отговор
    Тия двамата соросоидни плужеци не могат да говорят за морал.
    Зъбатия дръгел унищожи ракетните ни войски и оръжията им.
    Той има морала на поп Кръстю!

    19:21 18.01.2026

  • 16 Интересно

    22 1 Отговор
    Да се знае, кой ни набута, където не трябва.

    19:22 18.01.2026

  • 17 Мнение

    18 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Не отидоха, щото т.нар. евроатлантици в България (както управляващите/лите, така и техните слуги) са чисто и просто модерни пр.ст.тутки, които са готови да продадат както себе си и родата си, така и целия си народ срещу съответните сребърници (или примерно хотел с водопад)!

    За тези в България с общо название "евроатлантици", народът български трябва да им намери дълго занимание в Белене, като прангите ще им бъдат неразделен аксесоар от ежедневието!!!

    19:24 18.01.2026

  • 18 Фон дер Миндер

    20 1 Отговор
    Ама на вас кой ви дава правото да определяте какво е добро и какво е зло , кой ви е упълномощил??? Щото за мен лично, вие точно вие сте едно от многото лица на злото! Аре сега , кой прав кой крив, а ?

    19:26 18.01.2026

  • 19 Перо

    14 1 Отговор
    ООН взе Решение на 30-та Сесия на Общото събрание, коя идеология е анти-човешка и зло за човечеството и тоя индивид е част от тази идеология и политика!

    19:26 18.01.2026

  • 20 Потрес

    16 1 Отговор
    Отвратителни! 🤮

    19:26 18.01.2026

  • 21 Интересно

    9 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ами":

    Гледат само да жертват някой друг, но от себе си не жертват нищо. Толкова за ценностите им.

    19:28 18.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор
    И двамата СА ПРОДАВАЛИ БЪЛГАРИЯ!!!
    Тия и двамата са АНТИБЪЛГАРИ!!!

    19:29 18.01.2026

  • 23 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор

    До коментар #10 от "юсраел":

    Е Монито нали ти каза - още датския Крал преди 150 години я е цанил на американците - не я били платили ма си била тяхна вече :) Какво да ти каже един продажник, който се чуди на къде да се извърти и на кого да се нагласи...

    19:30 18.01.2026

  • 24 Факти цензура

    7 1 Отговор
    Морален избор за ГАЗА ?

    19:30 18.01.2026

  • 25 Здрасти

    8 1 Отговор
    Изкараха скелета от гардероба

    19:35 18.01.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Снежанка Димитрова

    7 1 Отговор
    Моралът не е за всеки. Тези отровни муцуни,докога ще тровят обществото с техните брътвежи..Толкова са отблъскващи с тяхната надменност и нахалство.

    19:40 18.01.2026

  • 28 Снежанка Димитрова

    4 1 Отговор
    Моралът не е за всеки. Тези отровни муцуни,докога ще тровят обществото с техните брътвежи..Толкова са отблъскващи с тяхната надменност и нахалство.

    19:42 18.01.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 долу сащ

    3 1 Отговор
    вие кажете за агресият в гренландияи защо няма санкции за вашия работодаел, шпиони на цру сте и двамата, да ви пу кнат децата предатели нещастни1

    19:45 18.01.2026

  • 31 Римлянин на сапун

    2 1 Отговор
    Е най правилният избор...гявурляко

    19:46 18.01.2026

  • 32 долу сащ

    2 1 Отговор
    абе кога ще давате хора получаващи пари от финдацуу от чужбина а няма да ги бесим като предатели, ТЕ РАБОТЯ ЦЯЛ ЖИВОТ ЗА ЧУЖДИ ДЪРЖАВИ СРЕЩУБЪЛАГРИЯ

    19:47 18.01.2026

  • 33 нннн

    3 1 Отговор
    За какви права на човека приказват, като нямаме право на референдум?
    Може би за правата на 72-та пола? Или на мигрантите да наводнят Европа?
    Айде стига глупости!

    19:47 18.01.2026

  • 34 Трабантцедес

    0 1 Отговор
    Освен това на екнаха на Лора Крумова, че е твърде тъпа и не разбира, затова, да не се обажда много много по време на интервюто.

    19:48 18.01.2026

  • 35 Тома

    0 0 Отговор
    Пасито да яде на всички православни л.......

    19:58 18.01.2026

