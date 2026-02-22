Иван Шишков: Президентът ще реши кой да е част от екипа му

Никой не е предлагал министерски пост в служебния кабинет на бившия регионален министър арх. Иван Шишков, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Това заяви самият той в ефира на "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.

"Беше наистина много интересна седмица, защото всички медии спрягаха моето име за служебен министър на регионалното развитие, в което нямаше нищо общо. Неслучайно го казвам. Според мен беше направен опит да се внуши на обществото, че този служебен кабинет е на една сглобка, едва ли не, между всички политически сили, включително и с участието на президента Румен Радев, за да се направи така, че обществото да се отврати и да не гласува. Това беше според мен съвсем умишлено", посочи още арх. Шишков пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали той ще влезе в бъдеща формация на Румен Радев, арх. Шишков отговори: "Това ще го каже президентът - кой, как и по какъв начин ще влезе... Разговори с мен на този етап не са водени. Всяко нещо, което се коментира, се използва от тези хора, които искат да има ниска избирателна активност и да манипулират изборите", заяви още той.

"Когато президентът сформираше служебните кабинети, той ги сформираше на един единствен принцип - да има експерти и да може министерствата да работят и то на много различни обороти от това, което виждаме. И вярвайте ми, така работехме. Обикновено се случваше така, и то е логично, че когато настъпи политическа криза, обикновено има един момент, в който държавата очевидно не се е справила. И е логично служебният кабинет освен да трябва да произведе честни избори, да трябва да компенсира част от забавянето в развитието на държавата", подчерта арх. Шишков.