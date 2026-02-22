Иван Шишков: Президентът ще реши кой да е част от екипа му

Никой не е предлагал министерски пост в служебния кабинет на бившия регионален министър арх. Иван Шишков, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Това заяви самият той в ефира на "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.
"Беше наистина много интересна седмица, защото всички медии спрягаха моето име за служебен министър на регионалното развитие, в което нямаше нищо общо. Неслучайно го казвам. Според мен беше направен опит да се внуши на обществото, че този служебен кабинет е на една сглобка, едва ли не, между всички политически сили, включително и с участието на президента Румен Радев, за да се направи така, че обществото да се отврати и да не гласува. Това беше според мен съвсем умишлено", посочи още арх. Шишков пред Bulgaria ON AIR.
На въпрос на Ганиела Ангелова дали той ще влезе в бъдеща формация на Румен Радев, арх. Шишков отговори: "Това ще го каже президентът - кой, как и по какъв начин ще влезе... Разговори с мен на този етап не са водени. Всяко нещо, което се коментира, се използва от тези хора, които искат да има ниска избирателна активност и да манипулират изборите", заяви още той.
"Когато президентът сформираше служебните кабинети, той ги сформираше на един единствен принцип - да има експерти и да може министерствата да работят и то на много различни обороти от това, което виждаме. И вярвайте ми, така работехме. Обикновено се случваше така, и то е логично, че когато настъпи политическа криза, обикновено има един момент, в който държавата очевидно не се е справила. И е логично служебният кабинет освен да трябва да произведе честни избори, да трябва да компенсира част от забавянето в развитието на държавата", подчерта арх. Шишков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
10:57 22.02.2026
2 Сталин
10:58 22.02.2026
3 Промяна
10:58 22.02.2026
4 То е ясно кой ще е в екипа му
11:15 22.02.2026
5 Търбух
Коментиран от #13
11:33 22.02.2026
6 Да,
11:41 22.02.2026
7 хмммм
11:56 22.02.2026
8 Горко ни, ако Радев вземе властта!
11:59 22.02.2026
9 Как
12:06 22.02.2026
10 Подмяна
12:14 22.02.2026
11 Никой
Успех - това ще ни "издърпа" от властта на Мутрите.
Коментиран от #12
12:27 22.02.2026
12 Промяна
До коментар #11 от "Никой":А зад него червените олигарси и старите другари хахахаха Няма връщане назад Историята се движи напред Радев 10 процента е
12:33 22.02.2026
13 Радев
До коментар #5 от "Търбух":е най-истинския Бг президент досега. Заслужава най-много от досегашните да носи доживот званието за изпълнена с чест първостепенна длъжност доживот .
12:33 22.02.2026