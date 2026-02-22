Новини
Иван Шишков: Президентът ще реши кой да е част от екипа му

Иван Шишков: Президентът ще реши кой да е част от екипа му

22 Февруари, 2026 11:39, обновена 22 Февруари, 2026 10:54

Никой не ми е предлагал министерски пост, заяви бившият регионален министър

Иван Шишков: Президентът ще реши кой да е част от екипа му - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Никой не е предлагал министерски пост в служебния кабинет на бившия регионален министър арх. Иван Шишков, каквито твърдения се появиха в публичното пространство. Това заяви самият той в ефира на "Опорни хора" по Bulgaria ON AIR.

"Беше наистина много интересна седмица, защото всички медии спрягаха моето име за служебен министър на регионалното развитие, в което нямаше нищо общо. Неслучайно го казвам. Според мен беше направен опит да се внуши на обществото, че този служебен кабинет е на една сглобка, едва ли не, между всички политически сили, включително и с участието на президента Румен Радев, за да се направи така, че обществото да се отврати и да не гласува. Това беше според мен съвсем умишлено", посочи още арх. Шишков пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали той ще влезе в бъдеща формация на Румен Радев, арх. Шишков отговори: "Това ще го каже президентът - кой, как и по какъв начин ще влезе... Разговори с мен на този етап не са водени. Всяко нещо, което се коментира, се използва от тези хора, които искат да има ниска избирателна активност и да манипулират изборите", заяви още той.

"Когато президентът сформираше служебните кабинети, той ги сформираше на един единствен принцип - да има експерти и да може министерствата да работят и то на много различни обороти от това, което виждаме. И вярвайте ми, така работехме. Обикновено се случваше така, и то е логично, че когато настъпи политическа криза, обикновено има един момент, в който държавата очевидно не се е справила. И е логично служебният кабинет освен да трябва да произведе честни избори, да трябва да компенсира част от забавянето в развитието на държавата", подчерта арх. Шишков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    13 1 Отговор
    Да реши, ама не може. Всеки човек, който посочи, и всяко показване пред медии му носят само негативи... Я хване 50 депутата, я не .. А той няма и от къде да ги намери.

    10:57 22.02.2026

  • 2 Сталин

    14 4 Отговор
    Има слухове че Пилота ще слага Киру за министър на парапета

    10:58 22.02.2026

  • 3 Промяна

    12 5 Отговор
    ЛЕЛЕЛЕЛЕ НЯКАКВИ НИЩОПРАВЕЩИ НАРЕДИЛИ СЕ В ПАРЛАМЕНТА ДА ЛЕЖАТ ГНУС СТЕ БЪЛГАРИ СЪБУДЕТЕ СЕ

    10:58 22.02.2026

  • 4 То е ясно кой ще е в екипа му

    10 1 Отговор
    Най ретроградната комунистическо-русофилска измет, ДС активисти, олигарси от проруските среди, милиционери, съветски каскет, цялата антибългарска кохорта от близкото минало, която с небивал ентусиазъм ще престъпи към ликвидацията на Европейска България, мечтата на руските ни душегубци.

    11:15 22.02.2026

  • 5 Търбух

    13 2 Отговор
    Какъв " президент " бе Шишко? Беше президент , вече е Мучо.

    Коментиран от #13

    11:33 22.02.2026

  • 6 Да,

    10 0 Отговор
    И този се предлага като .... Дано не смяташ, че хората не знаят какъв kopyn...онер си. Заради теб, Кръстова вада до Околовръстното шосе прилича на клоака. Пусти naрички....

    11:41 22.02.2026

  • 7 хмммм

    5 1 Отговор
    Дебел гълъб! До кога ще те траем?

    11:56 22.02.2026

  • 8 Горко ни, ако Радев вземе властта!

    5 0 Отговор
    Шишков, ще има да мака покана от путиниста Радев. Кой знае, с подобна агитация, може и да я получи.

    11:59 22.02.2026

  • 9 Как

    4 0 Отговор
    Подмазвачите изпълзяха на припек. Но партията му я реди Митрофановная . Радев в агент на КГБ!

    12:06 22.02.2026

  • 10 Подмяна

    3 0 Отговор
    Радев черепа Гергов новата подмяна

    12:14 22.02.2026

  • 11 Никой

    0 2 Отговор
    Той вече не е Президент - но "скочи" навреме - наистина е Лидер и то от Класа - не е като предишните - Мутри и седят и "подсмърчат". И акъл има - ако няма - ще пита някой. Не е "самороден" талант - като досегашните - вика - аз - какво ти.

    Успех - това ще ни "издърпа" от властта на Мутрите.

    Коментиран от #12

    12:27 22.02.2026

  • 12 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Никой":

    А зад него червените олигарси и старите другари хахахаха Няма връщане назад Историята се движи напред Радев 10 процента е

    12:33 22.02.2026

  • 13 Радев

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Търбух":

    е най-истинския Бг президент досега. Заслужава най-много от досегашните да носи доживот званието за изпълнена с чест първостепенна длъжност доживот .

    12:33 22.02.2026

