Андрей Райчев за политическия проект на Радев: Всичко е подредено и остава главният герой да каже: "Ето ме"

Цялата политическа логика е в това президентът да кандидатства с политически проект. Ако е вярно това - той изчаква последните дни, като концентрира внимание към себе си. Няма съмнение, че наблюдаваме техника, при която всичко се съсредоточава върху очакването на решението му до степен, че неговите противници говорят само за това. Неговите противници казват "хайде, идвай". Някак се образува една врата, добре осветена, където още никой няма, но се чака някой да мине. Това коментира Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
"Вътрешната обстановка е изяло в полза на Радев. Противниците му са в състояние да го чакат. Международната обстановка е много сериозно в негова полза. Всичко е подредено и остава главният герой да каже: "Ето ме", каза още Райчев.
Политологът Димитър Ганев отбеляза, че се говори за партията на Радев "като факт и вероятно ще се случи в рамките на следващите няколко дни". Според него оставката на правителството е била като подарък за президента.
Имахме няколко ясни знака - имаше намигване в рамките на новогодишната реч. Самият Радев говори за неговата партия като нещо, създадено в главите на други хора без да отрича, че има такова нещо. Освен това секретарят по сигурност и отбрана направи недвусмислен пост в социалните мрежи с едни импровизирани интервюта. При нагнетено такова напрежение, че президентът Радев подаде оставка и ще атакува партийния терен - той просто да стои и да не отрича това нещо, ако няма такова намерение, би било комично, поясни Ганев.
Президентът Радев не разчита на организационна мрежа по места. Той и екипът му ще се опитат да предизвикат форма на електорална вълна. От кампанията ще зависи всичко, смята Димитър Ганев.
Според него вариантите за служебен премиер са два - Андрей Гюров или някой друг.
Двамата коментираха хипотезата дали Илияна Йотова също ще се включи в партията на Радев или ще заеме поста президент на Републиката.
Защо Илияна Йотова да се оттегли? Ако съдбата ѝ подари това - една година президентство. Това е подарък на президентските избор да се яви не вицепрезидентът Йотова, а президентът Йотова, коментира Андрей Райчев.
Димитър Ганев уточни, че след оставката на президента Радев пред Конституционния съд, Илияна Йотова става президент. "След което започва преговори за служебен кабинет. Най-логичното е в рамките на следващите няколко месеца да се потвърди нейната номинация за президентските избори", обясни още той. И добави, че подписът под служебния кабинет ще бъде на "президента Йотова".
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
Коментиран от #27
09:55 19.01.2026
2 Любопитен
Коментиран от #23
09:56 19.01.2026
3 Да ама Не
Коментиран от #20
09:57 19.01.2026
4 хххх
09:58 19.01.2026
5 Пич
09:59 19.01.2026
6 Българин
09:59 19.01.2026
7 пешо
10:00 19.01.2026
8 страх тресе
10:00 19.01.2026
9 ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗТИПОСВАТ
10:00 19.01.2026
10 хах
10:01 19.01.2026
11 Пеевски към Радев и АСП- горчиво!
Разните МЕЧ , ВЕЛИЧИЕ и т.н. ще подкрепят, ако влязат.
Възраждане и ДПС ще бъдат опозиция.
ИТН също. Ако влязат.
Радев ще остане президент и ще управлява с Шайката си зад кулисите в президентството.
ГЕРБ ще подкрепят Шайката. Борисов ще остане на трапезата.
Борисов, Радев и Доган пак са се разбрали, както и на предишните избори.
БОРИСОВ ПАК ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА.
10:02 19.01.2026
12 Това
10:03 19.01.2026
13 Зевзек
10:03 19.01.2026
14 Коньот у ряката
10:04 19.01.2026
15 Пет години
Настоящата коалиция също е формирана с негово участие.
Не виждам защо да не продължи да го прави.
Особено след като Борисов направо му подари властта!
Чака ни още от същото- РАДЕВО БЕЗВЕМИЕ.
10:05 19.01.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Вие сте бунаци
10:06 19.01.2026
18 Чичак
10:07 19.01.2026
19 ххх
До коментар #16 от "Дапитам":Така е
10:07 19.01.2026
20 Зъл пес
До коментар #3 от "Да ама Не":Уффф,с неудоволствие трябва да кажа че ако трябва да избирам между тия двамата ще избера Коце.Той поне от години е в буламача наречен политика,а Мунчо тепърва трябва да учи що е то поритика.А и ми е блудков,неприатен.
Коментиран от #21
10:09 19.01.2026
21 ххх
До коментар #20 от "Зъл пес":Умен си
10:10 19.01.2026
22 Пламен
Кефи се Боташ....13 години по един милион на ден
10:11 19.01.2026
23 Ха ХаХа
До коментар #2 от "Любопитен":Духаловото поколение Зет трябва да си избере президент.
10:12 19.01.2026
24 Трябва да е луд Радев
10:14 19.01.2026
25 непротестиращ
Коментиран от #28
10:16 19.01.2026
26 оня с коня
10:17 19.01.2026
27 Щом стане машинно гласуване
До коментар #1 от "ООрана държава":Тогава далаверата е голяма Няма да се дават толкова пари на гласуподавателите Флашките пари не искат Пък Що се относя до Радев за толкова глупав ли го мислите Да си навлича омразата на хората и всичко да му излези наяви СЕМЕИСВО ПАРИ ИМОТИ ВРЪЗКИ И ДРУГИ ЛЪЖИ по носов адрес
10:17 19.01.2026
28 Ха ХаХа
До коментар #25 от "непротестиращ":Хаосът АЛА БАЛА ЛИ ?
10:17 19.01.2026
29 !!!?
Коментиран от #31
10:20 19.01.2026
30 нннн
10:21 19.01.2026
31 Ха ХаХа
До коментар #29 от "!!!?":Кажи за мистър Кеш пак бе помак на Пеефски
10:22 19.01.2026