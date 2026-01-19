Новини
Андрей Райчев за политическия проект на Радев: Всичко е подредено и остава главният герой да каже: "Ето ме"

Андрей Райчев за политическия проект на Радев: Всичко е подредено и остава главният герой да каже: "Ето ме"

19 Януари, 2026 09:50

Политологът Димитър Ганев отбеляза, че се говори за партията на Радев "като факт и вероятно ще се случи в рамките на следващите няколко дни". Според него оставката на правителството е била като подарък за президента.

Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цялата политическа логика е в това президентът да кандидатства с политически проект. Ако е вярно това - той изчаква последните дни, като концентрира внимание към себе си. Няма съмнение, че наблюдаваме техника, при която всичко се съсредоточава върху очакването на решението му до степен, че неговите противници говорят само за това. Неговите противници казват "хайде, идвай". Някак се образува една врата, добре осветена, където още никой няма, но се чака някой да мине. Това коментира Андрей Райчев в предаването "Денят започва" по БНТ, цитиран от novini.bg.
"Вътрешната обстановка е изяло в полза на Радев. Противниците му са в състояние да го чакат. Международната обстановка е много сериозно в негова полза. Всичко е подредено и остава главният герой да каже: "Ето ме", каза още Райчев.
Имахме няколко ясни знака - имаше намигване в рамките на новогодишната реч. Самият Радев говори за неговата партия като нещо, създадено в главите на други хора без да отрича, че има такова нещо. Освен това секретарят по сигурност и отбрана направи недвусмислен пост в социалните мрежи с едни импровизирани интервюта. При нагнетено такова напрежение, че президентът Радев подаде оставка и ще атакува партийния терен - той просто да стои и да не отрича това нещо, ако няма такова намерение, би било комично, поясни Ганев.

Президентът Радев не разчита на организационна мрежа по места. Той и екипът му ще се опитат да предизвикат форма на електорална вълна. От кампанията ще зависи всичко, смята Димитър Ганев.

Според него вариантите за служебен премиер са два - Андрей Гюров или някой друг.

Двамата коментираха хипотезата дали Илияна Йотова също ще се включи в партията на Радев или ще заеме поста президент на Републиката.

Защо Илияна Йотова да се оттегли? Ако съдбата ѝ подари това - една година президентство. Това е подарък на президентските избор да се яви не вицепрезидентът Йотова, а президентът Йотова, коментира Андрей Райчев.

Димитър Ганев уточни, че след оставката на президента Радев пред Конституционния съд, Илияна Йотова става президент. "След което започва преговори за служебен кабинет. Най-логичното е в рамките на следващите няколко месеца да се потвърди нейната номинация за президентските избори", обясни още той. И добави, че подписът под служебния кабинет ще бъде на "президента Йотова".


България
  • 1 ООрана държава

    9 3 Отговор
    Няма да го видите тоя проект докато изборите са на хартиика и някакви лилавовиолетови си разпределят гласовете след изборния ден сякаш са седнали на бридж белот

    Коментиран от #27

    09:55 19.01.2026

  • 2 Любопитен

    11 2 Отговор
    Тоя няма ли да се пенсионира? Не вижда ли че до него върви оня с косата?

    Коментиран от #23

    09:56 19.01.2026

  • 3 Да ама Не

    5 7 Отговор
    Само дето следващия ни Вожд ще е Костадин Костадинов от Възраждане , човека които ще дигне България! Напред!

    Коментиран от #20

    09:57 19.01.2026

  • 4 хххх

    3 5 Отговор
    Радев можеше да спре еврото , ще хване някои глас , знаеш ли кога ..

    09:58 19.01.2026

  • 5 Пич

    7 6 Отговор
    Да , напълно възможно е Радев да спечели еднолично управление !!! Но напълно невъзможно е да се окаже различен от другите !!! От военнен може да се очаква авторитарно управление , и решения като на танк - право напред без значение дали е умно или тъпо и много тъпо!!!

    09:59 19.01.2026

  • 6 Българин

    8 1 Отговор
    Чифутчето райчев се прави на Нострадамос.Ами ако Радев не каже "ето ме" ще си изгориш ли купената диплпма?

    09:59 19.01.2026

  • 7 пешо

    2 9 Отговор
    много страх от тоя радев

    10:00 19.01.2026

  • 8 страх тресе

    4 5 Отговор
    шарлатаните

    10:00 19.01.2026

  • 9 ПОНЕДЕЛНИШКИ ИЗТИПОСВАТ

    11 0 Отговор
    РАЗНИ ИЗКУКАЛИ ПСЕВДО АНАЛИТИЦИ ДА СТРЕСИРАТ И БЕЗТУЙ ТЪЖНИЯ ЖИВОТ НА БЪЛГАРИНА.

    10:00 19.01.2026

  • 10 хах

    1 0 Отговор
    Ето ме всяка нова година с пожелания и обръщения :) Нещата няма се получат.

    10:01 19.01.2026

  • 11 Пеевски към Радев и АСП- горчиво!

    2 4 Отговор
    Радев ще се мъчи да управлява с ППДБ, АСП и ГЕРБ за пълнеж при гласуванията.

    Разните МЕЧ , ВЕЛИЧИЕ и т.н. ще подкрепят, ако влязат.

    Възраждане и ДПС ще бъдат опозиция.
    ИТН също. Ако влязат.

    Радев ще остане президент и ще управлява с Шайката си зад кулисите в президентството.

    ГЕРБ ще подкрепят Шайката. Борисов ще остане на трапезата.

    Борисов, Радев и Доган пак са се разбрали, както и на предишните избори.

    БОРИСОВ ПАК ИГРАЕ ДВОЙНА ИГРА.

    10:02 19.01.2026

  • 12 Това

    4 0 Отговор
    вече е инфантилност. Не се спряхте да говорите дивотии

    10:03 19.01.2026

  • 13 Зевзек

    6 0 Отговор
    Със Сокола Доган ли ще управлява:)

    10:03 19.01.2026

  • 14 Коньот у ряката

    1 0 Отговор
    Нито вътрешната обстановкае кой знай колко влошена, нито в Европа е тръгнала консервативната вълна. Може да има консервативна вълна но след избори в Британия,Франция,Германия. А щом ще разчитат ва вълна , а не на структури то , ойде коньот у ряката.

    10:04 19.01.2026

  • 15 Пет години

    4 1 Отговор
    Радев управлява държавата от президентството чрез различни служебни кабинети и сглобки, в нарушение на конституцията.
    Настоящата коалиция също е формирана с негово участие.

    Не виждам защо да не продължи да го прави.
    Особено след като Борисов направо му подари властта!

    Чака ни още от същото- РАДЕВО БЕЗВЕМИЕ.

    10:05 19.01.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Вие сте бунаци

    3 1 Отговор
    И Райчев признава, че някой отвън (КГБ Решетков) реди партията на Радев.Всичко е готово само той трябва да дойде.Чака разрешение от Митрофановная! Беше и си остана агент на чужда държава, чака наготово.

    10:06 19.01.2026

  • 18 Чичак

    4 1 Отговор
    Подредени са...все дърти ченгета комуняри и някой внук и внучка

    10:07 19.01.2026

  • 19 ххх

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Дапитам":

    Така е

    10:07 19.01.2026

  • 20 Зъл пес

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да ама Не":

    Уффф,с неудоволствие трябва да кажа че ако трябва да избирам между тия двамата ще избера Коце.Той поне от години е в буламача наречен политика,а Мунчо тепърва трябва да учи що е то поритика.А и ми е блудков,неприатен.

    Коментиран от #21

    10:09 19.01.2026

  • 21 ххх

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Зъл пес":

    Умен си

    10:10 19.01.2026

  • 22 Пламен

    3 0 Отговор
    И шараните са наредени да го гласуват....после питат кой ни с.ра в гащите.
    Кефи се Боташ....13 години по един милион на ден

    10:11 19.01.2026

  • 23 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Любопитен":

    Духаловото поколение Зет трябва да си избере президент.

    10:12 19.01.2026

  • 24 Трябва да е луд Радев

    1 2 Отговор
    Да прави партия и да оправя предателско племе

    10:14 19.01.2026

  • 25 непротестиращ

    3 0 Отговор
    Радев, та Радев! Вече цяла година ни занимавате с проекта на Радев! Стига вече, да скача, ама без катапулт или парашут! Истината е, че Радев си отива и с него целият хаос, който сътвори! Спете спокойно деца!

    Коментиран от #28

    10:16 19.01.2026

  • 26 оня с коня

    2 0 Отговор
    Радеве един ГОЛЯМ БАЛОН в Полит. Отношение и е нищо повече като Ентусиас,вървящ по пътя на бившия Президент Първанов.Имал някакъв Ефимерен Електорат Радев?Ами той няма КЬОРАВА СТРУКТУРА по места като Значимите в момента партии- от къде ще дойде Електоратът му- от Русофилските партии,щото няма откъде другаде?Ами те ще го изядат с парцалите още преди да си го помисли,защото става дума за Борба "на живот и смърт"!И един тънък момент:Големите Партии не само че не се "Тресат от страх",а дори интензивно го Нахъсват да напусне сегашната си Президентста Власт която му дава огромни Полит. Привилегии и да излезе "На терена" ...за да го СМАЧКАТ акуратно и без остатък!

    10:17 19.01.2026

  • 27 Щом стане машинно гласуване

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Тогава далаверата е голяма Няма да се дават толкова пари на гласуподавателите Флашките пари не искат Пък Що се относя до Радев за толкова глупав ли го мислите Да си навлича омразата на хората и всичко да му излези наяви СЕМЕИСВО ПАРИ ИМОТИ ВРЪЗКИ И ДРУГИ ЛЪЖИ по носов адрес

    10:17 19.01.2026

  • 28 Ха ХаХа

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "непротестиращ":

    Хаосът АЛА БАЛА ЛИ ?

    10:17 19.01.2026

  • 29 !!!?

    3 0 Отговор
    Йотова президент, Мистър Кеш премиер - Вся властЬ советвам !!!?

    Коментиран от #31

    10:20 19.01.2026

  • 30 нннн

    2 0 Отговор
    Дрън-дрън. Ще си зареже Радев президентството и ще се впусне в кални борби с пpaceтата да кандидатства за депутат...(?) Не ми прилича на луд.

    10:21 19.01.2026

  • 31 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Кажи за мистър Кеш пак бе помак на Пеефски

    10:22 19.01.2026

